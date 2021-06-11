«Самая современная БМП в мире»: бундесвер о новом поколении бронемашин «Пума»

Бронемашина Puma в своём новом поколении является самой современной БМП в мире

Puma в варианте VJTF явно превосходит предыдущие версии. Это подтверждают экипажи машин и технический персонал

Системы тестирования [состояния техники] и ремонтные работы должны проводиться вне мастерских, где бы БМП ни находились