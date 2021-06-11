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«Самая современная БМП в мире»: бундесвер о новом поколении бронемашин «Пума»

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«Самая современная БМП в мире»: бундесвер о новом поколении бронемашин «Пума»

В настоящее время последняя модификация немецкой боевой машины пехоты «Пума» проходит испытания на военном полигоне Берген. Её с нетерпением ждут в войсках: техника должна наряду с танками Leopard A7V стать основой войск ФРГ, входящих в состав Сил быстрого реагирования НАТО.


Бронемашина Puma в своём новом поколении является самой современной БМП в мире

- указывается на страницах официального издания бундесвера.

Армия намерена модернизировать все состоящие на вооружении «Пумы» - всего 266 машин. При эксплуатации данной БМП часто возникали ситуации, при которых передача данных была нестабильной, качество сигнала – низким, дальность радиосвязи – небольшой. Теперь же спешенная пехота пользуется беспроводной связью, получая полную картину поля боя с борта машины.

Puma в варианте VJTF явно превосходит предыдущие версии. Это подтверждают экипажи машин и технический персонал

- заявляет генерал Альфонс Маис.

Несмотря на техническую сложность машины, её можно ремонтировать в полевых условиях. Это и предстоит проверить в ходе предстоящих последних испытаний БМП.

Системы тестирования [состояния техники] и ремонтные работы должны проводиться вне мастерских, где бы БМП ни находились

- поясняется в ведомственном издании.

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4 комментария
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 16:41
    0
    Совершенство этой БМП уравновешено ее количеством. Незначительным.
  2. Vlad.by
    Vlad.by Сегодня, 16:42
    0
    Должность Трупфюрер звучит ))
  3. Ramzaj99
    Ramzaj99 Сегодня, 16:44
    0
    Что за идиотские статьи пошли.....
    Хоть бы краткие ТТХ дали , вес , калибр и тд.........
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:48
    0
    Самая современная БМП в мире это БМП Т15! А , теперь пусть гансы и иже с ними попытаются меня опровергнуть. .....