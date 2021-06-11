«Самая современная БМП в мире»: бундесвер о новом поколении бронемашин «Пума»

В настоящее время последняя модификация немецкой боевой машины пехоты «Пума» проходит испытания на военном полигоне Берген. Её с нетерпением ждут в войсках: техника должна наряду с танками Leopard A7V стать основой войск ФРГ, входящих в состав Сил быстрого реагирования НАТО.
Бронемашина Puma в своём новом поколении является самой современной БМП в мире
- указывается на страницах официального издания бундесвера.
Армия намерена модернизировать все состоящие на вооружении «Пумы» - всего 266 машин. При эксплуатации данной БМП часто возникали ситуации, при которых передача данных была нестабильной, качество сигнала – низким, дальность радиосвязи – небольшой. Теперь же спешенная пехота пользуется беспроводной связью, получая полную картину поля боя с борта машины.
Puma в варианте VJTF явно превосходит предыдущие версии. Это подтверждают экипажи машин и технический персонал
- заявляет генерал Альфонс Маис.
Несмотря на техническую сложность машины, её можно ремонтировать в полевых условиях. Это и предстоит проверить в ходе предстоящих последних испытаний БМП.
Системы тестирования [состояния техники] и ремонтные работы должны проводиться вне мастерских, где бы БМП ни находились
- поясняется в ведомственном издании.