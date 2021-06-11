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На киевском заводе «Маяк» запустили производство крупнокалиберного пулемёта КТ-12,7

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На Украине запустили еще одно производство крупнокалиберного пулемета КТ-12,7 являющегося аналогом советского крупнокалиберного пулемета НСВТ. Пулеметы будет производить киевский завод "Маяк".


"Маяк" стал вторым предприятием после "Завода точной механики" в Каменец-Подольском, которое займется выпуском пулеметов КТ-12,7. На киевском заводе уже провели необходимые испытания.

Отмечается, что у предприятия богатый опыт по выпуску вооружения, на "Маяке" серийно выпускают пулеметы КТ-7,62 для бронетехники и КМ-7,62 в пехотном варианте, являющиеся аналогами советских пулеметов ПКТ и ПКМ соответственно. Кроме того, завод освоил выпуск небезызвестных 120-мм минометов "Молот".

В апреле этого года пресс-служба "Маяка" сообщила, что предприятие готовится к испытаниям пехотного варианта пулемета КТ-12,7. Испытательные стрельбы как раз были назначены на начало лета.

Как ранее уже сообщалось, новый украинский пулемет является модернизацией известного советского крупнокалиберного пулемета НСВТ (НСВ 12,7 "Утес"). Согласно заявлению разработчиков из "Маяка", новый пулемет создан по самым современным западным стандартам. При чем в разработке украинцам помогали две оружейные компании: из США - Bartlein Barrels Inc. и Великобритании - ARS Ballistics.

Как заявили в Киеве, по своим характеристикам КТ-12,7 превосходит "конкурентов" казахстанского и российского производства, а также западные аналоги.
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21 комментарий
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:51
    0
    являющиеся аналогами советских пулеметов

    А как же десоветизация? laughing
    1. VO3A
      VO3A Сегодня, 16:00
      0
      предприятие готовится к испытаниям пехотного варианта пулемета КТ-12,7

      Круто ! Пехоты нет, а для неё делают пулемёт...Беспроигрышный вариант..Вот бабла попилят, и ни за что отвечать не надо...Скажут, что делали для пехоты, а мотострелкам или другим,они не подходят...
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 16:02
        +2
        По заветам Бандеры украденное советским не считается, а сразу становится справжним украинским.
        1. VO3A
          VO3A Сегодня, 16:04
          0
          Отож , дуже цикаво, мабуть, вмре ....
          Так вот, очень интересно, наверное, умрёт...
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 16:32
            0
            посмотрел на торчащий "шплинт",махнул рукой,и пошёл дальше.
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 15:52
    +3
    Как заявили в Киеве, по своим характеристикам КТ-12,7 превосходит "конкурентов" казахстанского и российского производства, а также западные аналоги.

    Это можно было не писать и так все знают.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: фигвам
      Как заявили в Киеве, по своим характеристикам КТ-12,7 превосходит "конкурентов" казахстанского и российского производства, а также западные аналоги.

      Это можно было не писать и так все знают.

      Конечно знают, турки уже получали бракованные КУМ-7,62! yes
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:03
      0
      " казахстанского и российского производства, а также западные аналоги. "А так же Вселенной и уже император Палпатин послал свей доверенное лицо - Дарта Вейдера (его уже видели в Одессе) заключить многомиллионный контракт для вооружения армии клонов! laughing
      1. tTшка
        tTшка Сегодня, 16:41
        +2
        Учите матчасть... Палпатин вообще то сам - гордый украинец. Быть может и заводик то его ?!
    3. Клобук черный
      Клобук черный Сегодня, 16:26
      +2
      Об этом даже в летописях древних укров написано☝
  3. zadorin1974
    zadorin1974 Сегодня, 15:53
    0
    Китайские копипастеры нервно рыдают от завести.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:27
      0
      Китай скопировал НСВТ лет 30 назад
  4. venik
    venik Сегодня, 15:55
    +1
    "....Как заявили в Киеве, по своим характеристикам КТ-12,7 превосходит "конкурентов" казахстанского и российского производства, а также западные аналоги. ....."
    ======
    М-да! Уж чего-чего, а бахвальства им не занимать! request
    1. markant1970
      markant1970 Сегодня, 16:36
      0
      Точно, особенно в области "неимеющиханалогов в мире." laughing
  5. Перейра
    Перейра Сегодня, 15:58
    0
    Кизячный гений ещё не раз удивит планету.
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 15:58
    +1

    То ли ракурс не тот, то ли что-то больно "чугунисто" выглядит.
    С "металлом" на Украине проблемы?
  7. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:04
    0
    Любое украинское достижение: долго орать о декомунизации, а потом взять советскую разработку, ухудшить и доблесно заявить о перемоге по стандартам НАТО.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:12
    0
    Мне недавно племянник, из Херсонской области, прислал фото укро- вояки. ( по вайберу) Жаль, посмеялся и удалил. Выложил бы.
    Офицер. Майор. Звание- на пузе. Мятый, небритый и во вьетнамках. Такому, что не дай- все на сало мыменяет.
  9. jncnfdybr
    jncnfdybr Сегодня, 16:12
    0
    Ну да. Всё по украински. Скопировать пулемёт и орать, что мы изобрели.)
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:28
    0
    НСВТ по Натовский .50?
  11. tTшка
    tTшка Сегодня, 16:38
    0
    Просочилась инфа, что "пушка" так хороша, что сам "всея свободных галактик", император Квазилиана IV (кстати, гордый украинец по прадеду) направил в кУев посла, дабы договор многомиллиардный заключить, на поставки... вот и думайте.
    сАла урАнили !!!