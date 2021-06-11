На киевском заводе «Маяк» запустили производство крупнокалиберного пулемёта КТ-12,7

На Украине запустили еще одно производство крупнокалиберного пулемета КТ-12,7 являющегося аналогом советского крупнокалиберного пулемета НСВТ. Пулеметы будет производить киевский завод "Маяк".
"Маяк" стал вторым предприятием после "Завода точной механики" в Каменец-Подольском, которое займется выпуском пулеметов КТ-12,7. На киевском заводе уже провели необходимые испытания.
Отмечается, что у предприятия богатый опыт по выпуску вооружения, на "Маяке" серийно выпускают пулеметы КТ-7,62 для бронетехники и КМ-7,62 в пехотном варианте, являющиеся аналогами советских пулеметов ПКТ и ПКМ соответственно. Кроме того, завод освоил выпуск небезызвестных 120-мм минометов "Молот".
В апреле этого года пресс-служба "Маяка" сообщила, что предприятие готовится к испытаниям пехотного варианта пулемета КТ-12,7. Испытательные стрельбы как раз были назначены на начало лета.
Как ранее уже сообщалось, новый украинский пулемет является модернизацией известного советского крупнокалиберного пулемета НСВТ (НСВ 12,7 "Утес"). Согласно заявлению разработчиков из "Маяка", новый пулемет создан по самым современным западным стандартам. При чем в разработке украинцам помогали две оружейные компании: из США - Bartlein Barrels Inc. и Великобритании - ARS Ballistics.
Как заявили в Киеве, по своим характеристикам КТ-12,7 превосходит "конкурентов" казахстанского и российского производства, а также западные аналоги.