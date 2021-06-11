Экс-помощник президента РФ в интервью WarGonzo заявил, что Украину можно вернуть силой

Бывший чиновник федерального уровня Владислав Сурков высказался по поводу ситуации на Украине и вокруг неё. По словам экс-помощника президента России, мир по-настоящему стал уставать от Украины и того, что там происходит, а также от поведения украинских властей.
По сообщению канала WarGonzo, Владислав Сурков отметил, что Украину вполне можно «вернуть силой».
При этом экс-помощник главы государства дал понять, что силы тоже бывают разными. Владислав Сурков указал на то, что существует не только военная сила, но и так называемая «мягкая». Экс-чиновник добавил, что есть сила экономики, политики, а также сила специальных служб.
Такое заявление экс-помощник президента РФ сделал, отвечая на вопросы Семёна Пегова в его авторском подкасте «ЧВК Пегов».
В том же интервью Владислав Сурков заявил, что «Россия выигрывает международную ситуацию».
Тем временем в западной прессе в последние месяцы украинская тема подаётся совсем не так, как ещё 2-3 года назад. Часто проявляет себя более рациональный подход к освещению украинской тематики. Безапелляционного прославления того, что происходит на Украине, включая действия властей, в западных СМИ всё меньше. И это вполне можно считать «звоночком» в первую очередь для самой Украины.