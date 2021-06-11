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Экс-помощник президента РФ в интервью WarGonzo заявил, что Украину можно вернуть силой

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Экс-помощник президента РФ в интервью WarGonzo заявил, что Украину можно вернуть силой

Бывший чиновник федерального уровня Владислав Сурков высказался по поводу ситуации на Украине и вокруг неё. По словам экс-помощника президента России, мир по-настоящему стал уставать от Украины и того, что там происходит, а также от поведения украинских властей.


По сообщению канала WarGonzo, Владислав Сурков отметил, что Украину вполне можно «вернуть силой».

При этом экс-помощник главы государства дал понять, что силы тоже бывают разными. Владислав Сурков указал на то, что существует не только военная сила, но и так называемая «мягкая». Экс-чиновник добавил, что есть сила экономики, политики, а также сила специальных служб.

Такое заявление экс-помощник президента РФ сделал, отвечая на вопросы Семёна Пегова в его авторском подкасте «ЧВК Пегов».

В том же интервью Владислав Сурков заявил, что «Россия выигрывает международную ситуацию».

Тем временем в западной прессе в последние месяцы украинская тема подаётся совсем не так, как ещё 2-3 года назад. Часто проявляет себя более рациональный подход к освещению украинской тематики. Безапелляционного прославления того, что происходит на Украине, включая действия властей, в западных СМИ всё меньше. И это вполне можно считать «звоночком» в первую очередь для самой Украины.
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18 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 16:17
    +9
    А уж сколько сил сам Сурков приложил к "возвращению" - до сих пор потушить нельзя...
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:20
      0
      Сила специальных служб это Петров и Боширов? laughing А так, Сурков, с умным лицом перечислил всем известные вещи и где здесь сенсация??
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 16:30
        +4
        за слово PRIDUROK забанят нет ?
    2. Комментарий был удален.
  2. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 16:22
    +2
    Если кто забыл, то этот чел несколько лет возглавлял от России группу по минским соглашениям, типа продвигал мирное урегулирование :)
  3. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 16:24
    +3
    Давно пора организовать на Украине государственный переворот.
    А Порошок и Зе пусть едут во Флориду - традиционное место жительства для проамериканских диктаторов - пенсионеров.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Александр1971
      Давно пора организовать на Украине государственный переворот.
      А Порошок и Зе пусть едут во Флориду - традиционное место жительства для проамериканских диктаторов - пенсионеров.


      В случаи вооружённого переворота самые мобилизованные, организованные, вооружённые и имеющие поддержку госструктур это всевозможные нацики.
      Если на Украине произойдёт государственный переворот то у власти как раз они и окажутся т.е. совсем совсем упоротые.

      Никоим образом ничего хорошего не хочу сказать ни про зе ни про Порошенко, но на Украине есть кадры гораздо хуже.
    2. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 16:50
      -1
      Цитата: Александр1971
      Давно пора организовать на Украине государственный переворот.

      no Это ничего не даст .. да и нереально.
      Начинать надо здесь у нас. Завтра день " независимости" ( независимости и от Украины в том числе ).
      Вот с отмены этого " праздника " и надо начинать .. имхо. А праздник - День России должен быть привязан к какой нибудь славной и собирательной дате нашей многовековой истории.
  4. markant1970
    markant1970 Сегодня, 16:29
    +3
    Улыбаюсь заявлениям различных экс-чиновников.Почему же не вернул, когда был при власти?Он же столько лет занимался украинским направлением,а воз и ныне там
  5. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 16:29
    +4
    ну WarGonzo С.Пегова это серьезный источник информации!!)
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 16:30
    0
    -но и так называемая «мягкая».
    А что,в Центробанке РФ лежат деньги украинской "элиты"?
    И готов Сурков оплатить хотя бы внешний долг Украины?
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 16:49
      +1
      Внешний долг Украины вообще-то небольшой, если ее интегрировать по областям, а не цельным субъектом. Во всяком случае, приобретаемый "буфер безопасности" того стоит)
  7. Avior
    Avior Сегодня, 16:34
    +1
    армянское радио закончило побеждать Азербайджан , теперь на Украину переключилось
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:40
    0
    ***
    В чём сила, брат? ...
    ***
  9. NF68
    NF68 Сегодня, 16:44
    0
    Оно сильно России надо?
  10. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 16:46
    0
    Цитата: Avior
    армянское радио закончило побеждать Азербайджан , теперь на Украину переключилось

    Вы не правы.
    Сурков - это чечено-еврейское радио
  11. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:48
    +1
    Пф. Тоже мне удивили. Оставьте Украину суверенной ещё лет на 10 и мир будет умолять Россию её присоединить!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:52
      0
      Marashih -никто никого умолять не будет! Против нас просто введут санкции за отказ с интеграцией в состав уе-роины России belay
  12. Волков
    Волков Сегодня, 16:51
    0
    Смысл возвращять Украину, тем более силой? Их МВФ и не только на бабки кредитами поставили, пора отдавать. Кто будет возвращять все долги в случае, если Украина обратно переметнётся к нам? Нечего кодлу нацистскую кормить. Пусть сами разбираются. Проходили уже эти фокусы с внезапным "братским прозрением" за кредиты, которые никто потом возвращять не будет.