Старт из-под воды. Новый концепт подводной пусковой установки для баллистических ракет

Известен целый ряд способов базирования и развертывания баллистических ракет. Некоторые из них успешно доведены до массовой эксплуатации, тогда как другие так и не смогли продвинуться дальше предложений и предварительных проектов. В частности, не получила особого развития идея стационарного подводного комплекса подводного базирования. Однако она все равно привлекает внимание изобретателей – и появляются новые подобные проекты. Очередной патент на такую конструкцию был выдан несколько недель назад.
Новая разработка
Оригинальная конструкция подводной пусковой установки закреплена патентом RU 2748503 «Способ управления полетом боевой ракеты», выданным в конце мая. Ее автором является Юрий Иосифович Полевой, сотрудник Самарского университета путей сообщений. За ним уже числится более 200 патентов на различные изобретения, в т.ч. в области стрелкового и ракетного вооружения.
В патенте предлагается необычный способ размещения боевой ракеты, имеющий несколько преимуществ перед известными и используемыми. Автор проекта обещает сокращение затрат на производство пусковой установки; также достигается вынос рубежей пуска на минимальное расстояние от потенциальных целей, что сокращает подлетное время. Кроме того, заявлена возможность обеспечения маскировки и высокой устойчивости комплекса.
Вместе с необычной пусковой установкой предлагается новая методика запуска и полета. Эти меры должны обеспечить прорыв противоракетной обороны противника, рассчитанной на перехват «обычных» баллистических целей.
Оригинальная конструкция
Необычная подводная пусковая установка (в патенте используется название пусковое устройство с ракетой – ПУР) выполняется в виде полностью автономного комплекса, имеющего все необходимые системы и средства для выхода в заданный район, несения дежурства и запуска ракеты.
Принципы развертывания ПУР, графика из патента
Основой такой ПУР является кольцевой стартовый стол с необходимыми агрегатами внутри. В нем находятся системы управления, двигательная установка и т.д. Сверху на столе располагаются четыре цилиндра, выполняющие функции балластных цистерн. В центре предусматривается место для ракеты. Также ПУР должна оснащаться радиостанцией для приема целеуказаний и команды на выполнение пуска.
Изобретатель предлагает оригинальную балластную систему, обеспечивающую нахождение ПУР под водой и подъем на рабочую глубину. Вместо традиционных балластных цистерн внутри корпуса предусматривается использование нескольких цилиндров вертикального расположения. Верхний торец такого агрегата выполнен открытым, а внутри него находится подвижный поршень. Перемещения поршня обеспечиваются подачей сжатого воздуха в закрытую часть цилиндра. Соответственно, в открытый объем обеспечивается постоянный доступ забортной воды.
С целью маскировки и повышения устойчивости комплекс связи ПУР оснащается убираемой всплывающей антенной. Она должна подниматься на поверхность во время сеансов связи по установленному графику. Также возможен режим работы по вызову с командного пункта. Во всех случаях должен использоваться защищенный радиоканал.
Для использования в составе нового комплекса рекомендуется квазибаллистическая ракета, способная «обманывать» ПРО противника. На начальном участке полета она должна направляться на ложную цель, вводя в заблуждение системы обороны. Затем происходит перенацеливание и соответствующее изменение траектории.
Принципы работы
ПУР конструкции Полевого предлагается тайно размещать в оптимальном районе. Позиция комплекса должна находиться на минимальном расстоянии от территории противника в месте, защищенном от средств наблюдения противника. Дежурство предлагается осуществлять на глубинах от 100 до 300 м. Во время регулярных сеансов связи автономный комплекс должен получать необходимую информацию и приказы.
Загрузка ракеты Р-29РМУ2.1 на штатный носитель - подлодку. Фото ГРЦ им. Макеева
При получении команды на проведение запуска, ПУР должна всплывать на заданную глубину. Этот процесс осуществляется за счет заполнения сжатым воздухом закрытого объема балластных цилиндров; подвижный поршень при этом должен вытеснять воду из открытой части. После подъема на глубину 100 м или менее установка может осуществлять запуск ракеты.
Полет ракеты к цели осуществляется по запрограммированной траектории с коррекцией при помощи спутниковой навигации. Также предусматривается прорыв обороны противника за счет маневра и схода с предсказуемой траектории. ПУР, выполнив пуск, возвращается на глубину.
Преимущество и недостатки
Следует напомнить, что в прошлом в нашей стране и за рубежом неоднократно предлагались разные версии автономной подводной / всплывающей пусковой установки для баллистических ракет. Однако такие проекты нашли применение только в сфере опытно-конструкторских работ: для испытаний новых ракет применяются погружаемые стенды. Но на боевое дежурство ракета встает только с подлодкой-носителем.
Концепт пусковой установки из патента RU 2748503, равно как и ряд других схожих разработок, имеет как преимущества, так и недостатки. При этом последние могут носить фатальный характер и нивелировать все сильные стороны. Как следствие, не стоит ожидать, что изобретение Ю. Полевого заинтересует морские конструкторские бюро или флот.
Главным преимуществом запатентованной ПУР можно считать относительную простоту и дешевизну конструкции. Такая установка компактнее и легче подводного ракетоносца. Кроме того, стационарное размещение и отсутствие экипажа должны значительно упростить эксплуатацию. В то же время, ПУР предложенного облика несет только одну ракету, и для полноценной замены подлодки необходим целый набор таких изделий. Их установка на позициях тоже не отличается простотой. В итоге экономическая выгода оказывается под вопросом.
Боевые качества стратегического подводного ракетоносца определяются, главным образом, его скрытностью и подвижностью. Обнаружение и нейтрализации такой цели является весьма сложной задачей для обороны противника. В этом контексте ПУР имеет несколько недостатков. В первую очередь, для нее необходимо найти безопасный район вблизи территории противника, что само по себе оказывается сложной задачей. Кроме того, неподвижная установка окажется достаточно легкой целью для противолодочной обороны противника – ее выявление на стадии развертывания или во время дежурства оказывается лишь делом времени.
Наконец, появление и размещение ПУР на позициях обязательно вызовет негативную реакцию вероятного противника. Специфика такого комплекса и особенности его развертывания станут поводом для обвинений в агрессивных намерениях В этом отношении ПУР проигрывает подлодкам, которые являются более эффективным средством сдерживания и при этом могут оставаться на большом расстоянии от своих целей, не привлекая излишнего политического внимания.
В поисках решений
Очевидно, что оригинальная конструкция подводной пусковой установки так и останется в виде патента, и любопытная идея не получит никакого развития. Это изобретение является не первым в своей категории, а кроме того, не имеет принципиальных преимуществ перед аналогами или перед комплексами привычных классов.
Впрочем, в изобретательской деятельности, в т.ч. в сфере вооружений, нет ничего плохого. За основные процессы развития оружия и военной техники сейчас отвечают крупные научные и проектные организации, тогда как роль изобретателей-одиночек максимально сократилась. Однако и их предложения могут находить практическое применение и помогать общим процессам развития. Конечно, при наличии явных преимуществ и выгод, что бывает далеко не всегда.