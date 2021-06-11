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СБУ заявила о раскрытии заговора лиц, пытавшихся устроить восстание в Гуляйполе

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что раскрыла заговор народовольцев с целью поднять восстание в городе Гуляйполе Запорожской области. Активисты даже создали подпольный «Гуляйпольский городской совет», который должен был взять власть в свои руки.


Информация о разоблачении ячейки подпольщиков появилась на официальном сайте СБУ.

Участники движения активно проводили работу среди местного населения, агитируя его не признавать власть официального Киева. Активисты набирали людей в группы быстрого реагирования, предназначенные для силового захвата государственных учреждений.

Для легализации полномочий были проведены сборы, на которых выбрали «главу города» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.

- заявляет пресс-служба СБУ.

Количество задержанных участников подпольной организации украинская спецслужба не называет. Их политические взгляды описываются правоохранителями довольно туманно, указывается лишь, что активисты являются сторонниками «псевдонародовластия».

Сложно понять, была ли это реальная подпольная организация, или украинские спецслужбы просто организовали провокацию с целью «закручивания гаек» и зачистки нелояльных киевским властям лиц в стиле 1937 года. Учитывая то, что за последние годы провокаций СБУ было немало, есть вероятность того, что и в этом случае всё было инсценировано самими украинскими спецслужбами.

СБУ заявила о раскрытии заговора лиц, пытавшихся устроить восстание в Гуляйполе

Участники подпольного движения в Гуляйполе – наследники батьки Махно? Ведь именно в этом небольшом украинском городке в годы Гражданской войны находилась неофициальная столица созданной Нестором Махно и недолго просуществовавшей анархической республики. Возможно, с этим и может быть связана предполагаемая инсценировка СБУ.
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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28 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 17:45
    +2
    Эту ерунду, по мойму Шарий еще месяц назад разобрал, типа фейк, но я думаю, что правда! Украина же сумашедший дом, то и подпольщики немного не от мира сего! А что? Ежали даже президент законченый дегенерат! laughing
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:49
      0
      Внучек Нестора Ивановича решил пойти по стопам деда.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 17:54
      +1
      активисты являются сторонниками «псевдонародовластия».

      активистов псевдонародовластия задержали активисты другого псевдонародовластия))

      новость из разряда,
      1 день, белые взяли сторожку лесника
      2 день, зеленые захватили сторожку лесника
      3 день пришел лесник и выгнал всех на..
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 18:12
        0
        Эт клоунада уже поднадоела.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:17
      +1
      Если судить по фото, то" заговор " устроили сплошь пенсионеры, явно от "хорошей" жизни !Взгруснулось старичкам, вспомнили времена СССР, а тут и пара местных стукачей в сбу давай названивать. ...
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 18:47
        0
        Цитата: Бережливый
        а тут и пара местных стукачей в сбу давай названивать. ...

        За продуктовый набор, поди сдали...

        Школярам и студентам разослать аудио-книгу "Молодая Гвардия" по инету, глядишь и бутылки с зажигательной смесью начали влетать в окна полицейских участков и "ветеранов" АТО...
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:20
      +2
      Для легализации полномочий были проведены сборы, на которых выбрали «главу города» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.

      - заявляет пресс-служба СБУ.

      Навеяло winked .
      Один из любимейших моих фильмов yes

    5. Avior
      Avior Сегодня, 18:26
      -1
      Обьявили об этом сегодня, навряд ли Шарий мог об этом заранее говорить
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 18:39
        +1
        Да о подобном точно!Сами можете посмотреть на его канале... А так то мне по барабану до сходящей с ума Украины, только исключительно из-за возможности поглумиться лишний раз! laughing
    6. Ищущий
      Ищущий Сегодня, 18:39
      0
      ПОДЛЕЦ..ПРЕСТУПНИК.НО ДАЛЕКО НЕ ДЕГЕНЕРАТ.
    7. xorek
      xorek Сегодня, 18:50
      0
      СБУ заявила о раскрытии заговора лиц,

      сбу Евгений нет по сути ,это все ЦРУ там заявляет ..А они просто говорящие головы ..ПОЗОРНИКИ!

      Такое еще с 2015 года сразу установилось и говорят црушники на верхних этажах отделились от свидомых решетками и прочими системами и не пускают к себе ..Чисто по вызову ,если указание отдать или выпороть за не исполнение .. laughing
      Ну не все на Украине этому подчинились .. soldier
  2. Gato
    Gato Сегодня, 17:46
    0
    Ага, до сих пор помнят, как махновцы "любили" самостийников. wassat
    1. Gato
      Gato Сегодня, 17:56
      +2
      Вопрос актуальный, как и тогда:
  3. NF68
    NF68 Сегодня, 17:50
    0
    Вольно им там взбесясь бегать.
  4. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 17:51
    0
    Что-то анекдот вспомнился, про "три хохла - партизанский отряд с предателем" smile
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:34
      +1
      Как уже достала эта Украина, с ее клоунами и бандеровцами negative
      1. Aleksandre
        Aleksandre Сегодня, 18:49
        +1
        Цитата: Ясная
        Как уже достала эта Украина, с ее клоунами и бандеровцами negative

        Да, есть такой момент. И если раньше было хотя бы небольшое желание разобраться как там и что, то сейчас любая фраза с упоминанием вызывает отторжение. Возможно это и было целью такой новостной навязчивости.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 18:51
          0
          Цитата: Aleksandre
          Цитата: Ясная
          Как уже достала эта Украина, с ее клоунами и бандеровцами negative

          Да, есть такой момент. И если раньше было хотя бы небольшое желание разобраться как там и что, то сейчас любая фраза с упоминанием вызывает отторжение. Возможно это и было целью такой новостной навязчивости.

          Только, что были новости, что во Львове бандеровцы не дали нашим дипломатам в т.ч. одна женщина, возложить цветы к памятнику Пушкину. В присутствии полиции. Мрази!
  5. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 17:54
    0
    "Сдаётся мне, шо мы на пороге грандиозного шухера"(с)
    "Катехизис революционера" Нечаева им в помощь... laughing
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 17:55
    0
    Даже инкриминируют попытку возродить СССР.
    Антитеррористическому центру (АТЦ) при СБУ тоже надо выполнять "план".
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: knn54
      Даже инкриминируют попытку возродить СССР.
      Антитеррористическому центру (АТЦ) при СБУ тоже надо выполнять "план".
      Сейчас русский след найдут, наверное. Жаль, не узнать---правда или нет.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:02
    +3
    winked "Батька Махно смотрит в окно, на дворе темным-темно..." (с) Президент- комик, СБУ-шники сценаристы, режиссёры и клоуны. Не держава, а цирк шапито!
  8. dimy44
    dimy44 Сегодня, 18:04
    +2
    Ага, легко на диване юморить, а те ребята в застенках отгребут не по детски.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 18:32
      +1
      В застенках навряд ли, судя по тексту сообщения за ними давно следили, там секретов никаких выпытывать не нужно, но посадят ведь как минимум организаторов.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:44
        0
        Цитата: Avior
        посадят ведь как минимум организаторов.

        Посадят по максимуму. Им ведь чем больше, тем лучше.
  9. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:06
    +1
    Вот клоуны))

    Схватили может быть пару маргиналов или школьников, и заявляют о пэрэмоге))
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:15
    0
    Восстание в Гуляйполе?!) Его фамилия - Махно, наверное?) Жаль, что не устроили. Поржали бы, от души.)))
  11. Avior
    Avior Сегодня, 18:28
    0

    Вполне может быть, что и не фейк