СБУ заявила о раскрытии заговора лиц, пытавшихся устроить восстание в Гуляйполе

Для легализации полномочий были проведены сборы, на которых выбрали «главу города» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что раскрыла заговор народовольцев с целью поднять восстание в городе Гуляйполе Запорожской области. Активисты даже создали подпольный «Гуляйпольский городской совет», который должен был взять власть в свои руки.Информация о разоблачении ячейки подпольщиков появилась на официальном сайте СБУ.Участники движения активно проводили работу среди местного населения, агитируя его не признавать власть официального Киева. Активисты набирали людей в группы быстрого реагирования, предназначенные для силового захвата государственных учреждений.- заявляет пресс-служба СБУ.Количество задержанных участников подпольной организации украинская спецслужба не называет. Их политические взгляды описываются правоохранителями довольно туманно, указывается лишь, что активисты являются сторонниками «псевдонародовластия».Сложно понять, была ли это реальная подпольная организация, или украинские спецслужбы просто организовали провокацию с целью «закручивания гаек» и зачистки нелояльных киевским властям лиц в стиле 1937 года. Учитывая то, что за последние годы провокаций СБУ было немало, есть вероятность того, что и в этом случае всё было инсценировано самими украинскими спецслужбами.Участники подпольного движения в Гуляйполе – наследники батьки Махно? Ведь именно в этом небольшом украинском городке в годы Гражданской войны находилась неофициальная столица созданной Нестором Махно и недолго просуществовавшей анархической республики. Возможно, с этим и может быть связана предполагаемая инсценировка СБУ.