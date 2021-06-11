Sohu: Когда российский самолёт 4 поколения оказался на малом расстоянии от самолёта 5 поколения, уже нельзя говорить о превосходстве F-35A

Это был классический перехват. Российский самолёт, относящийся к поколению 4,5 (4+ - прим. «Военного обозрения»), подлетел к самолёту ВВС Италии, когда тот попытался сблизиться с российским военным транспортником.

В китайской прессе реагируют на перехват российским истребителем Су-30СМ истребителя F-35 ВВС Италии в небе над Балтийским морем. «Военное обозрение» ранее в одном из своих новостных сюжетов публиковало информацию о том, что российский Су-30СМ в течение некоторого времени сопровождал итальянский F-35A над Балтикой. В один из моментов итальянскому лётчику в небе были продемонстрированы ракетные вооружения российского истребителя, после чего самолёты «разошлись».В китайском Sohu ситуация названа перехватом. При этом отмечено, что в такой ситуации, когда российский самолёт 4 поколения оказался на малом расстоянии от самолёта 5 поколения, уже нельзя однозначно говорить о превосходстве истребителя F-35A американского производства.Из материала Sohu:Китайский обозреватель говорит о том, что маневренность российского Су-30СМ, а также отличная осведомлённость российских лётчиков о ситуации над Балтийским морем, «по сути, превращали самолёт F-35 натовской воздушной полиции в мишень». Добавляется, что координаты истребителя итальянских ВВС «без сомнения были переданы наземным службам и расчётам ПВО».Также указывается на то, что «итальянский пилот после встречи с Су-30СМ развернул самолёт в направлении от российских воздушных границ».Кадры с сопровождением, которое в Sohu называют перехватом: