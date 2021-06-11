Военное обозрение
Войти Регистрация

Sohu: Когда российский самолёт 4 поколения оказался на малом расстоянии от самолёта 5 поколения, уже нельзя говорить о превосходстве F-35A

24

В китайской прессе реагируют на перехват российским истребителем Су-30СМ истребителя F-35 ВВС Италии в небе над Балтийским морем. «Военное обозрение» ранее в одном из своих новостных сюжетов публиковало информацию о том, что российский Су-30СМ в течение некоторого времени сопровождал итальянский F-35A над Балтикой. В один из моментов итальянскому лётчику в небе были продемонстрированы ракетные вооружения российского истребителя, после чего самолёты «разошлись».


В китайском Sohu ситуация названа перехватом. При этом отмечено, что в такой ситуации, когда российский самолёт 4 поколения оказался на малом расстоянии от самолёта 5 поколения, уже нельзя однозначно говорить о превосходстве истребителя F-35A американского производства.

Из материала Sohu:

Это был классический перехват. Российский самолёт, относящийся к поколению 4,5 (4+ - прим. «Военного обозрения»), подлетел к самолёту ВВС Италии, когда тот попытался сблизиться с российским военным транспортником.

Китайский обозреватель говорит о том, что маневренность российского Су-30СМ, а также отличная осведомлённость российских лётчиков о ситуации над Балтийским морем, «по сути, превращали самолёт F-35 натовской воздушной полиции в мишень». Добавляется, что координаты истребителя итальянских ВВС «без сомнения были переданы наземным службам и расчётам ПВО».

Также указывается на то, что «итальянский пилот после встречи с Су-30СМ развернул самолёт в направлении от российских воздушных границ».

Кадры с сопровождением, которое в Sohu называют перехватом:

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. NF68
    NF68 Сегодня, 18:05
    -9
    Но сначала надо приблизиться к Ф-35 на малое расстояние. И как оно будет получаться на практике в реальном бою предположить не просто.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 18:12
      +3
      А как пилот Су - 35 узнал, что там "пингвин"? О какой невидимости мы говорим?))))
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: ТермиНахТер
        А как пилот Су - 35 узнал

        Да ни как, ф-35 подлетели к нашему транспортнику, а Су-30СМ их отогнали.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 18:27
          +2
          Так значит он вполне видимый? Тогда о чем тут так много говорили?))))
          1. military_cat
            military_cat Сегодня, 18:32
            +2
            Нет ничего невидимого. Вопрос только в эффективной площади рассеяния.
      2. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 18:37
        0
        Цитата: ТермиНахТер
        А как пилот Су - 35 узнал, что там "пингвин"? О какой невидимости мы говорим?))))

        О такой:
      3. Bradley
        Bradley Сегодня, 18:39
        +2
        А как пилот Су - 35 узнал, что там "пингвин"?

        А никак. Подлетел к F-35 Су-30.)
        О какой невидимости мы говорим?))))

        Как правило, говорят про малую заметность, а не про невидимость.
        Вот цитатка из Вики:
        Стелс (англ. stealth, также стелс-технология) — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины. Технологии снижения заметности являются самостоятельным разделом военно-научной дисциплины электронных средств противодействия, охватывают диапазон техники и технологий изготовления военной техники (самолётов, вертолётов, кораблей, ракет и т. д.

        Если совсем просто, то это как военная форма, которая уменьшает заметность солдата на том или ином фоне. Не зря же солдаты носят камуфляж, верно? Ну никто же не говорит про солдат невидимок.
      4. Aleksandre
        Aleksandre Сегодня, 18:50
        +1
        Цитата: ТермиНахТер
        А как пилот Су - 35 узнал, что там "пингвин"? О какой невидимости мы говорим?))))

        Робкий пингвин ! Глупо прятать тело жирное в утесах ! (с) wassat
    2. military_cat
      military_cat Сегодня, 18:14
      0
      Да понятно, что никто в бою ни к кому даже пытаться на малое расстояние приблизиться не будет.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:25
      0
      Блин. Вот открытие. Да если F-35 окажется в прицеле МиГ-15, то последний вполне может его завалить. Это вроде аксиома.
      1. zenion
        zenion Сегодня, 18:51
        0
        Дело в том, что когда сбивают Ф-35, то на земле, когда падает он, становится невидимым как самолёт и может принять любую форму, если чего-то от него остаётся.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:25
      0
      NF68 -а чего к нему приближаться ?В реальном бою его собьют не быстро, а очень быстро -вон, для пока что МиГ31 новую ракету малого радиуса действия Р74 массово запустили в серию. Ракета создана в первую очередь для поражения высокоскоростных и мало заметных стеллс целей, хотя ею можно и убпла сбивать, ее дальность полета 40 километров
    5. loki565
      loki565 Сегодня, 18:52
      0
      Но сначала надо приблизиться к Ф-35 на малое расстояние. И как оно будет получаться на практике в реальном бою предположить не просто.

      Ну в Сирии Ф22 попадал в прицел Су35, так что и Ф35 проблем не составит.
  2. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 18:07
    -4
    Да. Он должен был его сбить. fool
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: А. Привалов
      Да. Он должен был его сбить. fool

      Надо будет, собьет bully
      1. xorek
        xorek Сегодня, 18:43
        +3
        Цитата: Ясная
        Цитата: А. Привалов
        Да. Он должен был его сбить. fool

        Надо будет, собьет bully

        Все верно ,пока время не пришло hi ...Пока "играем "с ними и злим жутко
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 18:48
          +1
          Цитата: xorek
          ...Пока "играем "с ними и злим жутко

          Перетопчатся, горячие летчики Италии. Им нечего делать в небе над Балтийским морем. Пусть у себя на Мальтой летают.

          hi
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 18:11
    0
    - «итальянский пилот после встречи с Су-30СМ развернул самолёт в направлении от российских воздушных границ».
    Вот и поговорили.
  4. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 18:23
    +1
    Прекрасный хищник ! Пока предупреждает !!!
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:27
    +2
    Похоже махнули американцы рукой на свою Ф-35. Раньше с турками скандалили, что ф-35 будет слишком близко стоять рядом с с-400. А тут эти "невидимки" сами под ноги лезут.
  6. Bradley
    Bradley Сегодня, 18:35
    -6
    Китайский обозреватель говорит о том, что маневренность российского Су-30СМ, а также отличная осведомлённость российских лётчиков о ситуации над Балтийским морем, «по сути, превращали самолёт F-35 натовской воздушной полиции в мишень»

    С маневренностью у F-35 всё в порядке, он может выходить на большие углы атаки при очень маленькой скорости.


    F-35

    Су-30МКМ
  7. xorek
    xorek Сегодня, 18:38
    0
    отличная осведомлённость российских лётчиков о ситуации над Балтийским морем, «по сути, превращали самолёт F-35 натовской воздушной полиции в мишень»

    Кто нибудь удивлен мужики ? Я Нет bully ..Не зря .эти распиаренные F-35 так скрывают от прямого воздействия наших ПВО и истребителей наших .. hi
    P,S, инфа была ,что израильские F-35 в европу перебросили ...Может тоже повстречаются ? хе хе

    Прорвемся ,как всегда и наши пилоты ,самые "хулиганистые и дерзкие "
    Россия единственная страна ,которая так задирает США и не боится ..Потому что мы Русские ! soldier

    Такие дела в ПВО Уральского округа ..
  8. Avior
    Avior Сегодня, 18:40
    +1
    Никогда не понимал, как у людей получается видеть одно, а говорить другое
    На кадрах видео, приведённых в статье, видно как ф-35 подошёл для визуального опознания к Ан-12, Су-30 при этом находился в стороне.
    Из видео ситуация понятно- Ан летел в сопровождении Су, ф-35 осуществил перехват и провёл визуальное опознание, стандартную процедуру.
    Как можно писать, что Ан-12 и Су-30 совместно отправили на перехват?
    Уровень ура патриотизма для этого должен быть запредельный разве что:(((
    А китайцы что- видео не посмотрели? Какой смысл это на ВО тащить?
  9. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 18:41
    0
    В чем великое достижение?Как это коррелирует с поколениями истребителей?...ПВО в данной ситуации могло и вовсе "отсутствовать".
    Может все проще было?Транспортник радирует:" Меня сопровождает макаронник на пингвине.Иду курсом....,скорость...."
    Суперзадача?