Военное обозрение
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Американский генерал: Из-за России лето в украинском Причерноморье будет плохим и напряжённым

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Из-за РФ лето в украинском Причерноморье будет плохим и «горячим». В августе или сентябре в регионе ожидается всплеск напряженности.


Такой прогноз сделал в ходе брифинга, прошедшего вчера в режиме онлайн, американский генерал Бен Ходжес.

Этот генерал-лейтенант ранее командовал войсками США в Европе, а нынче занимается стратегическими исследованиями в Центре анализа европейской политики.

Генерал считает, что для противостояния «российской агрессии» США и НАТО должны наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Он не верит, что по окончании масштабных учений вблизи украинских границ подразделения Вооруженных сил РФ были отведены в места постоянной дислокации.

Ни один даже младший офицер ни на секунду не поверит, что эти ребята ушли. Они всё еще там.

- заявляет бравый американский генерал.

Он предполагает, что следующим шагом Москвы станет обострение в районе Черного моря, которое, по мнению Бена Ходжеса, Россия непременно спровоцирует в конце лета или начале осени.

Ранее генерал заявлял, что Россия постоянно ищет повод напасть на Украину. И первым признаком того, что ее «коварные планы» начинают реализовываться, утверждает Ходжес, станет появление военных госпиталей вблизи украинских границ.

Видимо, генерал Ходжес не в курсе того, что в России осенью парламентские выборы. Отсюда все прогнозы американского эксперта выглядят несостоятельными.
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28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:08
    +3
    Он намеренно пургу гонит или в самом деле так думает? Хотя какая разница? По любому де-бил
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:13
      +3
      Американский генерал:

      Американский генерал, польский генерал... и все как один
      заявляют, что Россия постоянно ищет повод напасть на Украину.
      Ну, спросите своих свидомых Табаки, с кем же они седьмой год мужественно воюют, спасая Европу? winked
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 19:13
      +1
      Он не верит, что по окончании масштабных учений вблизи украинских границ подразделения Вооруженных сил РФ были отведены в места постоянной дислокации.
      На чего ему еще для доказательства нужно? В такой должности в верю не верю уже не играют, или у него допуска к разведданным нет, маленький еще? Ну в крайнем случае мамой клянусь да...
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 19:18
        +3
        А может эти данные получить не могут. winked Наши те ещё мастера сюрпризов.
      2. Монтажник
        Монтажник Сегодня, 19:45
        +2
        По моему это они и устроят . Прогнозируют в августе, но бандеровцы уже получили указание и решили не тянуть. на России 24 говорят , что дрг укропов уничтожила наблюдательный пункт на днр. 5 двухсотых!
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 19:14
      +1
      ранее командовал войсками США в Европе

      А он не думал почему оккупационные войска сша находятся в Европе, а не выведены в места постоянной дислокации.
      1. primaala
        primaala Сегодня, 19:50
        0
        Цитата: фигвам
        ранее командовал войсками США в Европе

        А он не думал почему оккупационные войска сша находятся в Европе, а не выведены в места постоянной дислокации.

        ==================
        ИМ некогда заниматься дислокацией, НАТО муравьями расползлись у границ России.
        Я вот всё думаю, НЕУЖЕЛИ американо\бритишы (великобритания теневой кардинал, имея в руках рулетку ФРС), настолько тупоголовые??!!!, что не понимают всей опасности заигрывания с Россией!?
        Больше чем уверенна, основная МАССА европейских ПЛЕБЕЕВ\политиков, понятия не имеют о атоме.
        А тем более мир не стоит на месте, в разработке современных ракет (ттт). Такое впечатление: или вся Европа состоит из , или народу не говорят правду. Второе реальней. Тем более мировые СМИ у тех же "обрезанных\хаванагила". Куда ни ткнись, везде воду стараются выпить.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 19:17
      0
      нет, он просто пузо погреть на ланжероне хотел, но как-то сцыкотно)
    5. xorek
      xorek Сегодня, 19:17
      +1
      Ни один даже младший офицер ни на секунду не поверит, что эти ребята ушли. Они всё еще там.

      И не только там ! Мы в России непредсказуемые .. soldier
      Вон по трубе можем дивизию ВДВ в тыл перебросить или на Кубе что то замутить и т.д.
      Пора уже на американском континенте "демократию и права человека " отстаивать soldier ..
      Заждались там нас уже хе хе laughing
    6. 210окв
      210окв Сегодня, 19:19
      +1
      Да окно открытое в дурке в помощь ему.
    7. knn54
      knn54 Сегодня, 19:25
      +2
      - В августе или сентябре в регионе ожидается всплеск напряженности.
      Видимо сами янкесы что то замышляют.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:35
        +1
        Knn54 -осеннее обострение у буйных протовукров начнется? ??
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 19:48
        +1
        Сами вряд ли, но если народ на Украине бузить начнет, Комику цу могут дать мясо на войну гнать.
      3. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 19:55
        +1
        Цитата: knn54
        - В августе или сентябре в регионе ожидается всплеск напряженности.
        Видимо сами янкесы что то замышляют.

        Вот-вот-вот! Вы, считаю, ближе всех к истине: многие эксперты говорили и говорят, что хотя американцы внешне и согласились с достройкой СП-2, но с этим НЕ смирятся, а постараются придумать и устроить какую-нибудь гадость, чтобы сорвать его ввод. Возможно - бросить в бой великоукров. А так как ожидаемый ввод СП-2 осенью, то и срок "нападения России на Украину", которую Западу нужно защитить - август-сентябрь. Как и говорит Ходжес. Только ж он пытается заранее обвинить Россию. Типа: "Ну мы же говорили..."
    8. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:34
      +2
      деБин такой тепичный деБин на всю голову fool fool Нас кстати, с высокой колокольни плевать во что этот слабоумный верит, это дело его личного психиатра am
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 19:40
        0
        Для начала России не надо ничего провоцировать и искать повод. Укровермахт сам планировал напасть,- Карабах навеял. Хозяева шепнули. Россия предупредила переброской войск. украинцы поняли. Грызуны нет. Тогда тоже были внезапные учения.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 19:43
          +1
          PS.
          Почему НА Украине можно говорить "Великие У.к.р.ы", а на сайте последнее слово превращается в "украинцы"? Админы,- а-уууу!
    9. frruc
      frruc Сегодня, 20:37
      0
      Ни один даже младший офицер ни на секунду не поверит, что эти ребята ушли. Они всё еще там.
      - заявляет бравый американский генерал.

      Не понял, а куда эти ребята должны уйти. Они у себя дома. А для америкосов лето похоже действительно станет утомительным.
    10. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 20:42
      0
      А там есть чем думать? Вот получит приставку "экс. тогда может на мозгах больше извилин появится, а пока что одна извилина и та от фуражки.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:18
    +2
    Зачем на каждое высказывание бывшего генерала так реагировать?У нас таких генералов много,даже у нас на ВО.
  3. primaala
    primaala Сегодня, 19:21
    +1
    Американский генерал: Из-за России лето в украинском Причерноморье будет плохим и напряжённым
    ================
    Комеди-клаб отдыхает...))) Во НАМ везёт!!! Теперь Россия и погоду строит!!! )))
  4. Slavenin82
    Slavenin82 Сегодня, 19:23
    +2
    Янки явно провокацию замышляют в августе или сентябре ...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:24
    +1
    Американский генерал: Из-за России лето в украинском Причерноморье будет плохим и напряжённым
    . Да, да, конечно ... хотя, если подумать, вспомнить, из за ваших полосатых хотелок МИР трясет и корежит давно и основательно.
  6. poquello
    poquello Сегодня, 19:43
    0
    "Этот генерал-лейтенант ранее командовал войсками США в Европе, а нынче занимается стратегическими исследованиями в Центре анализа европейской политики. "
    не туда его перевели, метеоролог по призванию
  7. primaala
    primaala Сегодня, 20:06
    0
    Яков Кедми рассказал об истинных целях Джозефа Байдена на встрече с Владимиром Путиным. По мнению эксперта, американскому лидеру крайне нужна эта встреча, так как США боятся нового стратегического оружия России.
    ===================
    к слову...(в ленте на сайте ВО высветилось). Ещё один "умник" вещает, и думает ему верят.
    Чудны дела...ейбо!!! Ты бы Кедми лучше бы задумался, и сказал своим политикам в Израиле, насколько ОНИ глупы. Больше пользы принесёшь.
  8. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 20:08
    +1
    Какое собачье дело этому вояки до Усраины!Он шо, готов там воевать?Или ,умрите все украинцы во славу идеи!А идея проста!ВсЕ во славу спокойствия Печатного станка!
  9. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 20:42
    0
    Как говорится, вот такое хреновое лето.
  10. Александр123
    Александр123 Сегодня, 20:44
    0
    "Россия постоянно ищет повод напасть на Украину".
    "! Детям - мороженое!" Как всегда, они все путают. Это Украина из кожи лезет, стараясь всеми силами спровоцировать Россию, постоянно придумывая какие-то гадости. Не без помощи своих кукловодов.