Американский генерал: Из-за России лето в украинском Причерноморье будет плохим и напряжённым

Ни один даже младший офицер ни на секунду не поверит, что эти ребята ушли. Они всё еще там.

Из-за РФ лето в украинском Причерноморье будет плохим и «горячим». В августе или сентябре в регионе ожидается всплеск напряженности.Такой прогноз сделал в ходе брифинга, прошедшего вчера в режиме онлайн, американский генерал Бен Ходжес.Этот генерал-лейтенант ранее командовал войсками США в Европе, а нынче занимается стратегическими исследованиями в Центре анализа европейской политики.Генерал считает, что для противостояния «российской агрессии» США и НАТО должны наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Он не верит, что по окончании масштабных учений вблизи украинских границ подразделения Вооруженных сил РФ были отведены в места постоянной дислокации.- заявляет бравый американский генерал.Он предполагает, что следующим шагом Москвы станет обострение в районе Черного моря, которое, по мнению Бена Ходжеса, Россия непременно спровоцирует в конце лета или начале осени.Ранее генерал заявлял, что Россия постоянно ищет повод напасть на Украину. И первым признаком того, что ее «коварные планы» начинают реализовываться, утверждает Ходжес, станет появление военных госпиталей вблизи украинских границ.Видимо, генерал Ходжес не в курсе того, что в России осенью парламентские выборы. Отсюда все прогнозы американского эксперта выглядят несостоятельными.