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Глава ЛНР прервал визит в Крым в связи с нападением украинской ДРГ на пост Народной милиции в районе Голубовского

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Иллюстративное фото



Из Луганской народной республики приходят тревожные сообщения о новой активизации деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В сообщениях пресс-службы органов власти ЛНР говорится о том, что украинская ДРГ в составе нескольких экипированных и хорошо вооружённых военнослужащих ВСУ осуществила атаку на наблюдательный пост близ селения Голубовское.

По последним сведениям, на посту находились несколько военнослужащих республиканской Народной милиции. Сообщается о том, что пятеро луганских военных в результате атаки ДРГ ВСУ погибли.

В связи с происшествием, которое стало очередным нарушением украинской стороной де-юре действующего режима прекращения огня, глава Луганской народной республики был вынужден прервать свой визит в РФ. Ранее Леонид Пасечник отправился в Крым, где принимал участие в Международном фестивале «Великое русское слово».

По словам главы ЛНР, в связи с гибелью защитников республики необходимо провести анализ и ситуации и тщательное расследование случившегося.

Леонид Пасечник:

Для оценки обстановки я вынужден прервать свою поездку в братское государство и вернуться в республиканскую столицу – Луганск.

Напомним, что ранее подконтрольную ВСУ территорию Донбасса посещал украинский президент Владимир Зеленский. Также там побывал глава партии Европейской солидарности (ПЕС) Пётр Порошенко. И фактически через несколько часов после этих визитов украинская ДРГ осуществила нападение на наблюдательный пост НМ ЛНР в районе Голубовского.

Пресс-служба Управления НМ ЛНР сообщает, что диверсия была совершена представителями ДРГ из состава центра ССО "Запад" (ранее - 8 полк спецназа ССО вооружённых сил Украины).


Из сообщения:

Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.

Отмечено, что участвовавшие в атаке украинские военнослужащие ранее проходили тренировки в специальном лагере под Мариуполем, где в качестве инструкторов выступают американские военные.
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16 комментариев
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 20:10
    +2
    Украине только и остается сейчас творить провокации, чтобы хоть как-то оставаться в повестке дня, но это навязчивое "напоминание о себе" уже утомило всех вокруг. Так, что зеле щелбанов скоро опять натыкают забугорные кураторы. Им сейчас лишних обострений не нужно перед встречей с ВВП.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:21
      +4
      участвовавшие в атаке украинские военнослужащие ранее проходили тренировки в специальном лагере под Мариуполем, где в качестве инструкторов выступают американские военные

      А обучать терроризму они умеют
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 20:32
        +3
        что диверсия была совершена представителями ДРГ из состава центра ССО "Запад"

        Зеленский что то говорил о мире, а в реальности продолжает убивать, за такое должна быть ответка.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 20:43
          0
          Жалко ребят. Из подтишка убили, слов не подберу, хуже крыс. Соболезнования родным и близким.
      2. СЕРЖ ант
        СЕРЖ ант Сегодня, 20:34
        +2
        Цитата: Shurik70
        обучать терроризму они умеют

        «На военном полигоне „Урзуф“ 9 июня завершились масштабные военные учения с участием солдат Нацгвардии и ВСУ.На этих учениях, под присмотром западных инструкторов, отрабатывалась работа диверсионных групп в серой зоне. Также официальные СМИ забыли упомянуть, что на этих учениях принимали активное участие подразделения „Альфа“ СБУ
        были выбраны 12 диверсионных групп по 12−16 человек в каждой. Группы получили кодовые названия «Браво», «Чарли», «Дельта», «Эхо», «Фокстрот», «Гольф», «Отель», «Индия», «Джульетта», «Кило», «Лима» и «Танго». Восемь групп должны действовать на донецком фронте, четыре группы — на луганском.
        Главной задачей этих групп является работа в серой зоне вдоль всей линии фронта, с целью развязывания локальных боестолкновений с донецкими и луганскими подразделениями в период с 10 по 17 июня.
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      3. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 20:40
        0
        Нельзя расслабляться,особенно на посту,хоть и наблюдательном.Суровая действительность на приграничных территориях.Жаль погибших. soldier
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:44
      +2
      У вас солдат убивают укро-уб-люд-ки, а вы сопли жуете! Снять все ограничения на любое оружие, мстить, за одного своего погибшего десяток, или минимум, дюжену всушников грохнуть! Крови нужно им пустить побольше, чтобы они в ней захлебнулись, мрази!
  2. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 20:12
    +2
    очевидно что хорошо спланированная операция так что не стоит недооценивать вероятного противника. А при поддержке западных "коллег" вероятный противник опасен вдвойне.
  3. xorek
    xorek Сегодня, 20:12
    +3
    Пора бы бандеровскую мразь проучить конкретно ..Зеленский там появился и сразу провокации..Скоро встреча с Байденом и провокации увеличется ..
    Эх мужики ,когда Киев возьмем с ополченцами Донбасса ,за все рассчитаемся ..Они уже бегут с мешками и аэродромы зафроктовали с сша ..
    Больше половины сбежит ...У Китая помощи попросим ,если что хе хе
    Они не откажут России, опыт у них большой в таких делах !
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 20:16
      +2
      потому что оно маленькое и подлое шакалье, вот и методы такие
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 20:29
    0
    Я смотрю "Моника" сильно занервничал перед встречей Байдена и Путина . Сначало истерил , ну прям сро,но ему нужно встретиться с Байденом перед Путиным . Потом ломанулся на Донбасс ,итогом стала вылазка ДРГ .
    Похоже пытается обострить обстановку , видать боится , что Байден сольёт Украину.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:31
    0
    Такой вопрос хорошо бы решался при помощи корректируемых снарядов. Случилось такое- отследить машину-танк-казарму и жахнули
  6. Wisley
    Wisley Сегодня, 20:32
    +1
    Хех уже диверсии делают
    Что дальше будет мм интересно
  7. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 20:34
    0
    Как же хочется украине сдохнуть за байдена!
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 20:41
    +1
    Складывается впечатление, что система постов и секретов там как зря. Небось ещё пяток бойцов на всю необьемную площадь размазали. У нас каждый сектор был под наблюдением и караульный страховался, дублировался. Рядом другой пост был. А тут одного тихо сняли и без проблем добрались до караулки. Видно что за режимом этого поста вели наблюдение и выявили изъяны.

    Царство небесное погибшим защитникам
  9. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 20:48
    0
    Провокация за бабки!Смерть фашистам и их приспешникам!