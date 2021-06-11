Глава ЛНР прервал визит в Крым в связи с нападением украинской ДРГ на пост Народной милиции в районе Голубовского

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Для оценки обстановки я вынужден прервать свою поездку в братское государство и вернуться в республиканскую столицу – Луганск.

Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.

Из Луганской народной республики приходят тревожные сообщения о новой активизации деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В сообщениях пресс-службы органов власти ЛНР говорится о том, что украинская ДРГ в составе нескольких экипированных и хорошо вооружённых военнослужащих ВСУ осуществила атаку на наблюдательный пост близ селения Голубовское.По последним сведениям, на посту находились несколько военнослужащих республиканской Народной милиции. Сообщается о том, что пятеро луганских военных в результате атаки ДРГ ВСУ погибли.В связи с происшествием, которое стало очередным нарушением украинской стороной де-юре действующего режима прекращения огня, глава Луганской народной республики был вынужден прервать свой визит в РФ. Ранее Леонид Пасечник отправился в Крым, где принимал участие в Международном фестивале «Великое русское слово».По словам главы ЛНР, в связи с гибелью защитников республики необходимо провести анализ и ситуации и тщательное расследование случившегося.Леонид Пасечник:Напомним, что ранее подконтрольную ВСУ территорию Донбасса посещал украинский президент Владимир Зеленский. Также там побывал глава партии Европейской солидарности (ПЕС) Пётр Порошенко. И фактически через несколько часов после этих визитов украинская ДРГ осуществила нападение на наблюдательный пост НМ ЛНР в районе Голубовского.Пресс-служба Управления НМ ЛНР сообщает, что диверсия была совершена представителями ДРГ из состава центра ССО "Запад" (ранее - 8 полк спецназа ССО вооружённых сил Украины).Из сообщения:Отмечено, что участвовавшие в атаке украинские военнослужащие ранее проходили тренировки в специальном лагере под Мариуполем, где в качестве инструкторов выступают американские военные.