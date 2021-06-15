Патрон True Velocity 6.8 mm TVCM: возможное будущее армии США



Стрелок с винтовкой RM277-R

Перспективное направление



Коробчатый магазин с патронами 6.8 mm TVCM



Валовый патрон 7.62 mm NATO (слева) и новый 6.8 mm TVCM

В композитной гильзе



Стрельба из доработанной винтовки M110



Пулемет M240B в процессе смены ствола. Лента с 6,8-мм патронами готова к загрузке

Вопросы совместимости



Пулемет M134 с новым патроном стреляет и дымит не хуже, чем со штатным

Вероятный лидер



Основатель Knight's Armament Co. Рид Найт с пулеметом LAMG, перестволенным под 6.8 mm TVCM. Отдача допускает стрельбу с одной руки