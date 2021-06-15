Патрон True Velocity 6.8 mm TVCM: возможное будущее армии США

В настоящее время армия США проводит программу Next Generation Squad Weapon (NGSW), целью которой является создание перспективного стрелкового комплекса с повышенными огневыми характеристиками. Ведется разработка нескольких образцов оружия разных классов и новых боеприпасов под них. Одним из участников программы является компания True Velocity (г. Гарланд, шт. Техас), разработавшая новый патрон 6.8 mm TVCM.
Перспективное направление
Основным направлением деятельности компании True Velocity является разработка и производство патронов стрелкового оружия с композитной гильзой из металла и пластика. На данный момент заказчикам предлагают линейку из семи патронов такого рода. Выпускаются все популярные калибры, от 5.56 NATO до .50 BMG.
Программа армии США NGSW ранее привлекла целый ряд разных организаций, желающих получить выгодные контракты в рамках будущего перевооружения. Компания True Velocity решила не оставаться в стороне и тоже подала заявку. Она участвует в программе в качестве разработчика перспективного патрона с повышенными характеристиками, совместимого с разными образцами вооружений.
Новый патрон получил обозначение 6.8 mm TVCM. Утверждается, что накопленный опыт в сфере боеприпасов позволил выполнить его разработку в кратчайшие сроки. Этот этап занял всего восемь недель, после чего начались испытания. К настоящему времени True Velocity освоила производство патронов с возможностью выпуска десятков миллионов изделий в год.
В рамках программы NGSW компания-производитель патронов объединила усилия с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Ее автоматическая винтовка RM277-R и ручной пулемет RM277-AR должны использовать именно боеприпас 6.8 mm TVCM. Не так давно GD-OTS передала все работы по этому оружию вновь организованной фирме LoneStar Future Weapons, а в апреле та объявила о продолжении сотрудничества с True Velocity.
Патроны 6.8 mm TVCM предлагаются для использования с перспективным оружием новой разработки. Параллельно компания-изготовитель прорабатывает вопросы модернизации существующих стрелковых систем под такой боеприпас. Уже проведены первые опыты, и подтверждена принципиальная возможность такой переделки винтовок и пулеметов.
В композитной гильзе
Изделие 6.8 mm TVCM представляет собой унитарный винтовочный патрон размера 6,8х51 мм, выполненный с применением нескольких оригинальных идей. С их помощью решено несколько задач и обеспечены преимущества перед существующим боеприпасом 7,62х51 мм НАТО.
Новый патрон 6.8 mm TVCM выполнен в габаритах серийного 7.62 mm NATO. Он имеет общую длину 71 мм при максимальном диаметре гильзы 12 мм. За счет композитной гильзы удалось сократить массу патрона на 30% в сравнении с существующим. Валовые 7,62х51 мм, в зависимости от типа пули, имеют массу ок. 25 г. Соответственно, новый 6.8 mm TVCM весит не более 17-18 г.
Композитная гильза длиной 51 мм состоит из двух деталей. Донце и небольшая часть стенки выполнены в виде металлического поддона. Поддон, за исключением фланца, помещается в пластиковый корпус. Для увеличения внутреннего объема дульце и плечо пластиковой детали сделаны максимально короткими. Эта особенность позволяет без труда отличать 6.8 mm TVCM от других патронов той же архитектуры.
Патрон оснащается остроконечной пулей оживальной формы калибром 6,8 мм. Используется усиленный метательный заряд. Его характеристики позволяют повысить огневые характеристики оружия, но сохранить давление в канале ствола на безопасном уровне. Воспламенение осуществляется при помощи стандартного капсюля.
По информации компании-разработчика, новая конструкция патрона позволила получить ряд преимуществ перед старым 7.62 NATO. Несмотря на меньшую массу, перспективный 6.8 mm TVCM отличается улучшенной энергетикой. Он обладает более высоким пробивным действием, соответствующим требованиям заказчика. Кроме того, на 50% увеличилась эффективная дальность огня.
Имеются преимущества и иного рода. Так, в конструкции нового патрона отсутствуют тяжелые металлы. Стальное донце позволяет собирать стреляные гильзы при помощи магнита, а металл и пластик подлежат переработке. Таким образом, в соответствии с современными тенденциями, патрон 6.8 mm TVCM безопаснее в производстве и использовании, а сданные на переработку гильзы в итоге уменьшат расходы на боеприпасы.
Вопросы совместимости
Изначально 6.8 mm TVCM разрабатывался для перспективной программы NGSC, а именно для изделий RM277 от General Dynamics и LoneStar. Продолжаются испытания такого оружия, и благодаря новому патрону оно показывает высокие характеристики. Более того, такой комплекс имеет все шансы на победу в конкурсе с последующей постановкой на вооружение.
Компания True Velocity также предлагает использовать свой новый патрон с другими образцами, уже состоящими на вооружении. 6.8 mm TVCM специально выполнили в размерах и пропорциях распространенного патрона. Благодаря внешнему и габаритному сходству, он полностью совместим с магазинами, лентами и трактами подачи систем под 7.62 mm NATO.
Для использования 6,8-мм патрона нужна только смена штатного ствола на деталь нового калибра с другим патронником. Затвор и прочие детали, рассчитанные под 7,62х51 мм, в замене не нуждаются, но может потребоваться дополнительная настройка. В частности, прицельные устройства должны соответствовать новой баллистике.
Подобные возможности патрона уже были проверены с использованием нескольких опытных образцов. Под 6.8 mm TVCM перестволили «болтовую» винтовку M110, а также пулеметы M240B, KAC LAMG и M134. Недавно True Velocity опубликовала видеоролик, в котором демонстрируется стрельба из всех этих изделий. Кроме того, показали, как пулемет M240B может отстрелять ленту старых патронов, сразу получить новый ствол и начать стрельбу перспективными 6.8 mm TVCM.
Показательные стрельбы в целом смотрятся хорошо. Оружие успешно опустошает магазины и ленты; задержки при стрельбе не наблюдаются – или их просто не показывают. Также утверждается, что с новым патроном старое оружие получает прирост ряда основных характеристик. Впрочем, разработчики не уточняют, как патрон повышенной мощности влияет на ресурс и другие параметры оружия.
Вероятный лидер
В настоящее время стрелковый комплекс на основе патрона 6.8 mm TVCM проходит испытания, в ходе которых демонстрирует характеристики всех своих компонентов. Кроме того, он должен показать преимущества перед конкурирующими разработками. По всей видимости, программа испытаний проходит без неприятных неожиданностей, что позволяет компании True Velocity проявлять большой оптимизм.
Основатель Knight's Armament Co. Рид Найт с пулеметом LAMG, перестволенным под 6.8 mm TVCM. Отдача допускает стрельбу с одной руки
В рамках программы NGSW изделие 6.8 mm TVCM конкурирует с 6,8-мм телескопическим патроном от AAI / Textron. Такая архитектура боеприпаса имеет важные преимущества, но предъявляет определенные требования к оружию. Из-за этого винтовка и пулемет от Textron отличаются большей сложностью, что негативно сказывается на их надежности. Удастся ли исправить этот недостаток – неизвестно. AAI уже давно разрабатывает телескопические боеприпасы для стрелкового оружия, но реального технологического прорыва пока не произошло.
Таким образом, в настоящее время фаворитом программы может считаться комплекс RM277 от GD-OTS / LoneStar с патроном от True Velocity. Кроме того, боеприпас из этого комплекса может использоваться и с другим оружием, после небольшой его доработки. В теории все это позволяет параллельно производить новые вооружения и модернизировать старые, что ускорит перевооружение стрелковых частей с переводом на единый патрон повышенной мощности.
Технические особенности и эксплуатационные перспективы комплекса с патроном 6.8 mm TVCM вполне способны заинтересовать Пентагон и повлиять на его выбор. Однако испытания и доводка перспективных винтовок, пулеметов и патронов еще не завершены, и решение пока не принято. Компаниям-участницам программы NGSW предстоит продолжать работу и соревноваться друг с другом. Как будет развиваться ситуация и сможет ли True Velocity сохранить свое выгодное положение – покажет время.