12 июня – День России

Самый главный государственный праздник Российской Федерации – это День России. Его отмечают в нашей стране ежегодно с 1992 года.
Этот относительно молодой праздник приходит к нам каждый год 12 июня. В этот день в далеком 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России, которая провозглашала верховенство российских законов и Конституции над союзными. Именно тогда возникло сегодня уже привычное название нашего государства – Российская Федерация. Тогда мы пока что жили в Советском Союзе, который с того момента просуществовал еще немногим более года.
А затем спустя год, ровно 30 лет назад, на президентских выборах победу одержал Борис Ельцин, став первым главой нового государства. И как бы к нему ни относились сегодня, после его прихода к власти началось формирование того самого государства, в котором мы сейчас живем.
Об этом говорил и ныне действующий президент России Владимир Путин 12 июня 2001 года. Он сказал, что этот день стал точкой отсчета, с которой началась новейшая история нашей страны.
И хотя праздник 12 июня считается в нашей стране красной датой в календаре еще с 1992 года, Днем России он стал именоваться только с 2002 года, а до этого его называли просто Днем принятия Декларации о суверенитете.
Сегодня День России уже практически не имеет политической окраски. Теперь это просто наш главный общероссийский праздник, когда мы признаемся в любви к своей стране, вспоминаем, что все мы, независимо от национальности, вероисповедания, возраста и политических взглядов, являемся единым народом – россиянами.
Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и народные гуляния. Конечно, наиболее яркие события в этот день уже традиционно происходят в столице России – Москве.
И хотя у каждого из нас есть своя маленькая родина, где мы родились и выросли, 12 июня мы обязательно вспоминаем, что у нас есть наша единая и необъятная Отчизна – Россия.
В этот день редакция «Военного обозрения» поздравляет всех россиян с Днем России и желает своей стране и ее гражданам мира и процветания.