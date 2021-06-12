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12 июня – День России

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Самый главный государственный праздник Российской Федерации – это День России. Его отмечают в нашей стране ежегодно с 1992 года.


Этот относительно молодой праздник приходит к нам каждый год 12 июня. В этот день в далеком 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России, которая провозглашала верховенство российских законов и Конституции над союзными. Именно тогда возникло сегодня уже привычное название нашего государства – Российская Федерация. Тогда мы пока что жили в Советском Союзе, который с того момента просуществовал еще немногим более года.

А затем спустя год, ровно 30 лет назад, на президентских выборах победу одержал Борис Ельцин, став первым главой нового государства. И как бы к нему ни относились сегодня, после его прихода к власти началось формирование того самого государства, в котором мы сейчас живем.

Об этом говорил и ныне действующий президент России Владимир Путин 12 июня 2001 года. Он сказал, что этот день стал точкой отсчета, с которой началась новейшая история нашей страны.

И хотя праздник 12 июня считается в нашей стране красной датой в календаре еще с 1992 года, Днем России он стал именоваться только с 2002 года, а до этого его называли просто Днем принятия Декларации о суверенитете.

Сегодня День России уже практически не имеет политической окраски. Теперь это просто наш главный общероссийский праздник, когда мы признаемся в любви к своей стране, вспоминаем, что все мы, независимо от национальности, вероисповедания, возраста и политических взглядов, являемся единым народом – россиянами.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и народные гуляния. Конечно, наиболее яркие события в этот день уже традиционно происходят в столице России – Москве.

И хотя у каждого из нас есть своя маленькая родина, где мы родились и выросли, 12 июня мы обязательно вспоминаем, что у нас есть наша единая и необъятная Отчизна – Россия.

В этот день редакция «Военного обозрения» поздравляет всех россиян с Днем России и желает своей стране и ее гражданам мира и процветания.
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9 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 04:37
    0
    Так же говорили про 7 ноября.день граненого стакана.
    .наполняет смыслом любой праздник и делает из даты Праздник училка физики в сельской школе.
    а как "отметятся" "тузы" в Екатеринбурге или Воронеже--не важно.
    С Праздником!

    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 04:51
      +1
      12 июня – День России
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:17
      +2
      Цитата: антивирус
      С Праздником!

      С каким ещё праздником? С парадом суверенитетов, с чего начали добивать СССР?
  2. MrFYGY
    MrFYGY Сегодня, 04:37
    +3
    Для меня это не праздник, а еще один повод вспомнить что потеряли и к чему пришли.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Сегодня, 05:11
      0
      Для меня 9 Мая праздник,Новый Год,еще два-три...
      по всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты и народные гуляния.
      Про гуляния народные эт,конечно,таво...Не таво.Загнули)))
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 04:41
    0
    [b][/b]Л[quote][/quote]ЛЛ
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 05:28
      0
      Лелея любовью к России , к Русскому Миру я эту дату воспринимаю лишь как отметину , когда разрушители Моей Родины СССР мне указали , что
      песня "Мой адрес не дом и не улица - мой адрес Советский Союз " была гимном бомжей . Я сразу понял ,что меня обманывает, потому что как только
      на просторах моей Родины СССР перестали звучать слова "Мой адрес не дом и не улица- мой адрес Советский Союз" именно с этого момента сама
      страна стала нищей попрошайкой ,с протянутой в сторону Запада рукой . А очень скоро эта дата стала обозначать ещё и то , что декларация об государственном суверенитете России есть оформление отброса государственной границы России на 400 лет назад. Т.е , большая часть того , что
      с великим трудом собирали Великие люди России , начиная Иваном Третьим Великим и заканчивая Сталиным и за что пролита кровь миллионов людей
      что бы эти русские земли не достались врагам России , большая часть этих земель и территорий будет брошено и потерянно без всякой войны и внешней интервенции .Притом
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 05:09
    +1
    Наш день - 7 ноября. А этот - праздник власовцев и торгашей.
  5. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 05:16
    +1
    ровно 30 лет назад, на президентских выборах победу одержал Борис Ельцин, став первым главой нового государства. И как бы к нему ни относились сегодня, после его прихода к власти началось формирование того самого государства, в котором мы сейчас живем.
    30 лет уже...А как вчера еще было бесплатное жилье,медицина,образование...Как бы к нему не относились - кто-то добрым словом поминает разве?Ну,кроме тех,конечно,для кого ебнцентр храм святой.