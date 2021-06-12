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Путин в интервью СМИ США назвал слова Байдена в свой адрес продиктованными влиянием Голливуда

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Впервые за несколько лет президент России дал большое интервью американским журналистам. Связано это с подготовкой к встрече с президентом США Джо Байденом, которая пройдёт в Швейцарии 16 июня. Журналистов телеканала NBC интересовал широкий спектр вопросов, среди которых был вопрос, посвящённый известному заявлению Байдена о Путине.


Напомним, что в своём первом интервью после избрания на пост президента Джо Байден утвердительно «промычал», отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

Американские журналисты поинтересовались у российского президента, насколько он переживает из-за того, что Байден позволил себе такого рода заявление в его адрес. Российский президент заявил, что он вообще не переживает по поводу различных ярлыков, добавив, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства».

Путин добавил, что заявления в свой адрес, включая скандальные, его давно не удивляют, и что он привык «к разного рода атакам со всех углов, под разными предлогами и разного уровня ярости».

При этом российский лидер отметил, что заявление Байдена, вероятно, было продиктовано влиянием Голливуда, отметив, что для США такого рода риторика уже стала нормой, но в целом нормальным это нельзя назвать. Путин в интервью журналистам США указал на то, что такого рода заявления о якобы виновности Кремля в гибели отдельных лиц напоминают «несварение желудка, словесное несварение» (в русском языке по этому поводу есть куда более короткое и ёмкое определение, которое президент, по понятным причинам, не стал использовать – прим. «ВО»).

В интервью Путин выразил надежду на то, что у «карьерного политика» Байдена не будет «импульсивных шагов».

На американском канале полная версия интервью с Владимиром Путиным должна выйти 14 июня.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Страж стен
    Страж стен Сегодня, 06:27
    -21
    Я думаю , на переговорах Путина с Байденом речь о Лукоморье пойдёт. Думаю, договорятся Усатого убирать и поставить на его место приемлемого для обеих сторон кандидата.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 06:31
      +4
      Путин в интервью журналистам США указал на то, что такого рода заявления о якобы виновности Кремля в гибели отдельных лиц напоминают «несварение желудка, словесное несварение» (в русском языке по этому поводу есть куда более короткое и ёмкое определение, которое президент, по понятным причинам, не стал использовать – прим. «ВО»).


      Зря не назвал понос - поносом.
      Дипломатия-дипломатией , а употребление этого определения в отношении выражения - "убийца" , не выглядело бы сколь-нибудь грубым.
      Тем паче , что говоря о Путине , там подразумевают "путинскую Россию" , то есть всех нас , как бы кто-то не относился к Путину лично , или системе нашей власти вообще.

      С Днем России , к стати всех !

      Мы есть , и мы будем !
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:04
        -9
        . Джо Байден утвердительно «промычал»

        Так промычал, что на другом конце один царек заикаться стал. Обычно он отмалчивается в неловких ситуациях, а тут не один раз объясняться пришлось. О том, как он себя после всего этого чувствует.

        . Путин добавил, что заявления в свой адрес, включая скандальные, его давно не удивляют, и что он привык «к разного рода атакам со всех углов, под разными предлогами и разного уровня ярости»

        Не сомневаюсь в этом. Ведь у царя кругом одни недоброжелатели! Что на внешнем контуре (за границей), что на внутреннем (свои "неблагодарные" сограждане). С людьми понятно. Зачем им любить того, кто ставку сделал не на народ, а на олигархов. Но, сдается мне, что он и своим выпестованным олигархам тоже поднадоел.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 07:59
          +3
          Нам и врагов в виде англосаксов не особо нужно с такими соотечественниками как Стас laughing В очередной раз убеждаюсь, что Иосиф Виссарионович не просто так Отчизну зачищал перед Великой Отечественной - не выиграли бы войну с подобными борцунами с "кровавым" режимом - все бы отдали носителям демократических ценностей из "цивилизованной" Европы, лишь бы только "тирана" убрать! laughing
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 08:27
            -2
            Цитата: Зяблицев
            Нам и врагов в виде англосаксов не особо нужно с такими соотечественниками как Стас

            Зяблицев, я вам врагом стал, от того что царьку вместе с вами в ноги не кланяюсь?

            Цитата: Зяблицев
            Иосиф Виссарионович не просто так Отчизну зачищал перед Великой Отечественной

            Удивительный вы человек, Зяблицев! Вы и за Сталина, и за Ленина... и за Путина. Но ваш последний кумир категорически против советских вождей! И совсем не такую Россию хотел видеть Сталин в будущем. И не таких руководителей (элиту).
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 08:34
              +3
              Все что Вы написали, называется одним емким словом-демагогия! Я же о конкретном - если супостат на Русь-матушку нападет, то Вы, не утверждаю конечно,из-за своей ненависти к Путину, который является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России, воевать не пойдете - а станете коллаборационистом - как Краснов, Власов и др. Вы будете не одиноки - целая дивизия СС наберется, даже целая очередная РОА - Навальный, Шендерович..., Ахиджакова санитаркой станет...Разве не так? Не пойдете Вы воевать за Путина, Ротенберга, как Вы и подобные Вам здесь пишут - не пойдете же?
              1. Stas157
                Stas157 Сегодня, 08:37
                -2
                Цитата: Зяблицев
                а станете коллаборационистом - как Краснов, Власов

                Не. Вы путаете. Власовский триколор - ваш флаг. Это они (вы) победили в 91.
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Сегодня, 08:42
                  0
                  Не съезжайте с темы - напишите, что да! Пойду воевать за англосаксов лишь бы Путина скинуть - верно? А трехцветный триколор появился в России в 1676 году при царе Алексее Михайловиче как коммерческий торговый флаг, и это его назначение было узаконено Петром I указом в 1705 году. Я сейчас не о политико-экономической формации в стране, а про Россию в целом!
                  1. Stas157
                    Stas157 Сегодня, 08:58
                    -1
                    Цитата: Зяблицев
                    А трехцветный триколор появился в России в 1676 году при царе

                    А уже в Гражданскую и ВОВ этот триколор вполне себе воевал против СССР. Но это неудобное событие вы скромно стараетесь не замечать.

                    Цитата: Зяблицев
                    Пойду воевать за англосаксов

                    Так пойди, дорогой, пойди. Я другого от вас и не ожидал))
                    1. Зяблицев
                      Зяблицев Сегодня, 09:02
                      0
                      А до СССР России что же по Вашему не было? Ну использовали коллаборационисты царский триколор, сейчас современные коллаборационисты под руководством западных идеологов будут использовать красный флаг - это символы! А я Вас конкретно спрашиваю - если враг нападет сегодня на Россию пойдете воевать за Родину под предводительством Путина или не пойдете? Ответе, пожалуйста, на тот простой вопрос! hi
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:16
        -7
        Цитата: ПиК
        С Днем России , к стати всех !

        Для поздравлений специальная статья даже есть! Предлагаю всем зайти туда и поделиться своей радостью!)))
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 07:36
          -7
          О, сколько минусов сразу прилетело! Я не понял. У вас радости нет по-поводу столь грандиозного праздника или просто делиться ею не хочется?))
        2. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 07:36
          +5
          Вас не устраивает?))) Так можете гадить в другом месте? Сходите на цензор. Там ваших тьма
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 07:47
            -6
            Цитата: carstorm 11
            Так можете гадить в другом месте?

            А что вас так оскорбило? Правда про царька или предложение поделиться радостью по-счастливому случаю?

            Цитата: carstorm 11
            Сходите на цензор. Там ваших тьма

            Спасибо, Дмитрий! На цензор ни разу не ходил. Но думаю, там и вашего присутствия достаточно будет.
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 07:48
              +6
              Именно так. Вы мой враг. Я вам глотку перегрызу при любой буче. Но я как то не гажу на ваши убеждения. Не хотите праздновать? Так и закройтесь тихонько.
              1. Stas157
                Stas157 Сегодня, 07:50
                -5
                Цитата: carstorm 11
                Вы мой враг. Я вам глотку перегрызу .

                Адресок скинуть?? Перегрызатель! Вэлком))) Или в кусты?
                1. carstorm 11
                  carstorm 11 Сегодня, 07:51
                  +5
                  Совсем плохой?)))) Ну скиньте) посмеюсь )
                  1. Stas157
                    Stas157 Сегодня, 07:53
                    -6
                    Цитата: carstorm 11
                    Ну скиньте) посмеюсь )

                    Ок! Общение в личку.
                    1. carstorm 11
                      carstorm 11 Сегодня, 07:58
                      +3
                      Так кидайте))) я вас упрашивать должен?)))))
                      1. Stas157
                        Stas157 Сегодня, 08:02
                        -4
                        Цитата: carstorm 11
                        Так кидайте))) я вас упрашивать должен?)))))

                        Я скинул. Кода ждать?
                      2. carstorm 11
                        carstorm 11 Сегодня, 08:05
                        +5
                        Все в личке. Не понтите просто так. Не по мужски это.
                      3. Stas157
                        Stas157 Сегодня, 08:10
                        -5
                        Цитата: carstorm 11
                        Все в личке. Не понтите просто так. Не по мужски это.

                        А чего в кусты-то? Когда приеду не знаю, но когда-нибудь приеду! Давай тогда свой адрес герой!
                      4. carstorm 11
                        carstorm 11 Сегодня, 08:12
                        +4
                        Я все сказал в личке. Без аудитории не можете? Хабаровск. Волочаевский городок. Служебная 5- 56. ВЧ назвать? Я уволился давно но будем рады видеть)))) прописан там с детства. Гребанные понторезы....вас так прет от понтов? Вы кто там? Слесарь? Меня жизни учить хотите? Совсем ку-ку? Я вам блин в личке написал. Но вам так хочется перед людьми повыеживаться. Ну вперед .
  • rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +3
    напоминают «несварение желудка, словесное несварение»
    Конечно мог бы прямо сказать словесный понос, но воспитанность и вежливость в общении не позволили этого сделать. Вопросы были в основном провокационные, которыми американцы хотели подчеркнуть свое отношение к президенту и главное свою значимость, как журналистов. Не исключаю и даже уверен в том, что в своей телевизионной версии американцы подредактируют ответы нашего президента в своих интересах. Интересно, если бы Байдену позволили дать интервью российским журналистам, то как бы он выкручивался при острых вопросах?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:33
      +1
      Цитата: rotmistr60
      воспитанность и вежливость в общении не позволили этого сделать.

      Ага. Забирай свои игрушки, и не писай в мой горшок.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:48
      +4
      Цитата: rotmistr60
      если бы Байдену позволили дать интервью российским журналистам, то как бы он выкручивался при острых вопросах?

      Ему бы Псаки на бумажке ответы писала! А то, что перекрутят ответы ВВП - к гадалке не ходи, а потом все свалят на переводчика! )))
    3. ПиК
      ПиК Сегодня, 06:50
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, если бы Байдену позволили дать интервью российским журналистам, то как бы он выкручивался при острых вопросах?

      В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
      Один из посетителей спрашивает служащего:
      — Скажите, неужели слон это все съест?
      Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?! wink laughing
  • Комментарий был удален.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:37
    +2
    Хорошьй ход.Журналисты NBS донесут до 14 июня мнение Путина до американцев.Уже пять позиций слили.Довольно прикольно,Псака замучается комментировать.Путин дает домашнее задание Байдену,изучай исходный материал ,поговорим.Интересно смогут они переварить интервью.Или как обычно визг,а под конец карету ,мне карету.В гробу мы видели этот саммит.А Трамп в засаде,готовый разорвать Байдена,как тузик грелку.Байден в цугцванге.
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 06:52
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Хорошьй ход.Журналисты NBS донесут до 14 июня мнение Путина до американцев.Уже пять позиций слили.Довольно прикольно,Псака замучается комментировать.Путин дает домашнее задание Байдену,изучай исходный материал ,поговорим.Интересно смогут они переварить интервью.Или как обычно визг,а под конец карету ,мне карету.В гробу мы видели этот саммит.А Трамп в засаде,готовый разорвать Байдена,как тузик грелку.Байден в цугцванге.

      Лучше бы, если собираешся свершит какое ни будь великое дело , обойтись перед свершением без интервью вообще . Ну как без интервью обошёлся Путин и перед свершением великого дела в Крыму . А после свершённого великого дела можно и интервью раздавать...
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:00
        +5
        Цитата: север 2
        Лучше бы, если собираешся свершит какое ни будь великое дело , обойтись перед свершением без интервью вообще .

        Как считают , встреча в Женеве не сулит никаких прорывов во взаимоотношениях в лучшую сторону. Так что - и никаких великих дел...
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 07:56
          0
          Цитата: ПиК
          Цитата: север 2
          Лучше бы, если собираешся свершит какое ни будь великое дело , обойтись перед свершением без интервью вообще .

          Как считают , встреча в Женеве не сулит никаких прорывов во взаимоотношениях в лучшую сторону. Так что - и никаких великих дел...

          Конечно никаких прорывов. Это лишь один штрих в тенденции глобальных жизненно-важных интересов двух супер держав.
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:07
            0
            Цитата: Ясная

            Конечно никаких прорывов. Это лишь один штрих в тенденции глобальных жизненно-важных интересов двух супер держав.


            Я бы сказал - "штрих-пунктир" , который лишь очертит и без того явные противоречия . Собственно , никак не влияя на их решение.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:11
        0
        Интервью дано,чтобы прекратить мухомору и его команде перед саммитом ( посиделками) озвучивать свои хотелки:Мы покажем,мы требуем,Россия должна быть предсказуема как в 90 .А то у нас ума не хватает что Россия завтра сделает,До 14 осталось три дня!Как то не камильфо озвучивать хотелки,14 явно Путин в интервью болт положит на Америку, с их желаниями.Останется только программу запрещать к выходу ,Республиканцев с Трампом не забываем.
  • demo
    demo Сегодня, 07:31
    -2
    Российский президент заявил, что он вообще не переживает по поводу различных ярлыков, добавив, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства».
    Кому как, а "российский народ" и "российское государство" в моем понимании - немного не одинаковые понятия. И даже их совмещать- это подменять цели и задачи словесной болтовней.
    То, что может быть выгодно государству, совершенно бесполезно народу.
    Приоритет должен быть следующий - необходимо и идет на благо народа.
    А вот слово - в интересах - это от Лукавого!
    Интересы - это круг. А из круга можно взять один маленький участок - сектор. И потрясая этим жупелом доказывать всем, в том числе и себе, что действуешь в интересах народа!
    1. Deck
      Deck Сегодня, 07:44
      -4
      всегда действовал в интересах российского народа


      И мы даже знаем этот народ пофамильно!
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
    0
    На американском канале полная версия интервью с Владимиром Путиным должна выйти 14 июня.
    И как всегда повырезают, зачистят и сделают на свой лад. angry