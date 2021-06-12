Путин в интервью СМИ США назвал слова Байдена в свой адрес продиктованными влиянием Голливуда

Впервые за несколько лет президент России дал большое интервью американским журналистам. Связано это с подготовкой к встрече с президентом США Джо Байденом, которая пройдёт в Швейцарии 16 июня. Журналистов телеканала NBC интересовал широкий спектр вопросов, среди которых был вопрос, посвящённый известному заявлению Байдена о Путине.Напомним, что в своём первом интервью после избрания на пост президента Джо Байден утвердительно «промычал», отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина «убийцей».Американские журналисты поинтересовались у российского президента, насколько он переживает из-за того, что Байден позволил себе такого рода заявление в его адрес. Российский президент заявил, что он вообще не переживает по поводу различных ярлыков, добавив, что «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства».Путин добавил, что заявления в свой адрес, включая скандальные, его давно не удивляют, и что он привык «к разного рода атакам со всех углов, под разными предлогами и разного уровня ярости».При этом российский лидер отметил, что заявление Байдена, вероятно, было продиктовано влиянием Голливуда, отметив, что для США такого рода риторика уже стала нормой, но в целом нормальным это нельзя назвать. Путин в интервью журналистам США указал на то, что такого рода заявления о якобы виновности Кремля в гибели отдельных лиц напоминают «несварение желудка, словесное несварение» (в русском языке по этому поводу есть куда более короткое и ёмкое определение, которое президент, по понятным причинам, не стал использовать – прим. «ВО»).В интервью Путин выразил надежду на то, что у «карьерного политика» Байдена не будет «импульсивных шагов».На американском канале полная версия интервью с Владимиром Путиным должна выйти 14 июня.