«Для сохранения территориальной целостности»: в США утвердили очередной пакет военной помощи Украине

США решили продемонстрировать, что не оставляют Украину «без поддержки». Стало известно о том, что из США в Киев будет перечислена сумма в размере 150 млн долларов, которая Украиной должна быть потрачена на «укрепление обороноспособности». Такой пакет военно-финансовой помощи утвердил Пентагон в формате так называемой инициативы содействия партнёрам.В указанную сумму, как сообщается, входит специальное оборудование, а также обучение и консультации украинских военнослужащих.В Пентагоне заявили, что такая помощь позволит Украине «сохранять и защищать свою территориальную целостность, а также улучшать партнёрские связи с НАТО».К чему обычно приводит американская военная помощь, видно на примере вчерашнего инцидента на территории Луганской народной республики. Как уже сообщало «Военное обозрение», украинская ДРГ в составе военнослужащих, подготовка которых в последнее время осуществлялась американскими инструкторами на базе в районе Мариуполя, осуществила атаку на наблюдательный пост народной милиции ЛНР. В результате атаки пятеро военнослужащих ЛНР погибли. Отмечено, что в первую очередь «поработали» украинские снайперы.На Украине ранее стали заявлять о том, что «граждане всё реже видят поддержку со стороны США». Вполне возможно, что в США указали Киеву на то, что для получения военной помощи и поддержки, нужно проявлять инициативу. В Киеве это могли понять по-своему – осуществив то самое нападение на пост НМ ЛНР в районе посёлка Голубовское.