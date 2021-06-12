Военное обозрение
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«Для сохранения территориальной целостности»: в США утвердили очередной пакет военной помощи Украине

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США решили продемонстрировать, что не оставляют Украину «без поддержки». Стало известно о том, что из США в Киев будет перечислена сумма в размере 150 млн долларов, которая Украиной должна быть потрачена на «укрепление обороноспособности». Такой пакет военно-финансовой помощи утвердил Пентагон в формате так называемой инициативы содействия партнёрам.


В указанную сумму, как сообщается, входит специальное оборудование, а также обучение и консультации украинских военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что такая помощь позволит Украине «сохранять и защищать свою территориальную целостность, а также улучшать партнёрские связи с НАТО».

К чему обычно приводит американская военная помощь, видно на примере вчерашнего инцидента на территории Луганской народной республики. Как уже сообщало «Военное обозрение», украинская ДРГ в составе военнослужащих, подготовка которых в последнее время осуществлялась американскими инструкторами на базе в районе Мариуполя, осуществила атаку на наблюдательный пост народной милиции ЛНР. В результате атаки пятеро военнослужащих ЛНР погибли. Отмечено, что в первую очередь «поработали» украинские снайперы.

На Украине ранее стали заявлять о том, что «граждане всё реже видят поддержку со стороны США». Вполне возможно, что в США указали Киеву на то, что для получения военной помощи и поддержки, нужно проявлять инициативу. В Киеве это могли понять по-своему – осуществив то самое нападение на пост НМ ЛНР в районе посёлка Голубовское.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ООС (Операция объединённых сил)
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30 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +1
    в США утвердили очередной пакет военной помощи Украине
    Сколько в эту черную дыру не суй все будет пропадать неизвестно куда и всегда будет мало. Чем больше дают, тем наглее становится Украина и возрастают запросы под занудное дай, дай. Пора этот хавальник затыкать иначе будет окончательно поздно. А вот как затыкать надеюсь планы в руководстве и МО РФ имеются.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 06:46
      +2
      К чему обычно приводит американская военная помощь, видно на примере вчерашнего инцидента на территории Луганской народной республики. Как уже сообщало «Военное обозрение», украинская ДРГ в составе военнослужащих, подготовка которых в последнее время осуществлялась американскими инструкторами на базе в районе Мариуполя, осуществила атаку на наблюдательный пост народной милиции ЛНР. В результате атаки пятеро военнослужащих ЛНР погибли. Отмечено, что в первую очередь «поработали» украинские снайперы.


      Дополнительно пожалуй , нужно отметить , что действия ДРГ произошли в аккурат после визита президента Украины в зону БД.

      Видимо таким образом ВСУ попыталось показать , на фоне тотальной деградации и пьянства в передовых частях - "что они что-то могут".
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:53
        +1
        Цитата: ПиК
        на фоне тотальной деградации и пьянства в передовых частях - "что они что-то могут".

        Так показать, что "они что-то могут" им надо обязательно, чтоб по новому законопроекту их лавочку совсем не прикрыли. А вот если вычесть из обещанной суммы " специальное оборудование, а также обучение и консультации украинских военнослужащих.", то там совсем другая сумма получится! Дай бог, чтоб хоть часть зарплаты ВСУ отдали. А то ж совсем разбегутся вместе с оружием.
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 06:56
          +1
          Цитата: Егоза
          Дай бог, чтоб хоть часть зарплаты ВСУ отдали.

          Да , я где-то читал , что в ВСУ существует задержка (долги) в выплате денежного содержания , это как некогда у нас - "привет из 90х".
        2. Glenni
          Glenni Сегодня, 07:22
          -6
          "По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, находящегося на временно оккупированной территории, после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

          Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. Легко найти в инете.
    2. Glenni
      Glenni Сегодня, 07:02
      -9
      Заткнули бы вы сами сударь свой хавальник! Это земля Украины и она в своем праве уничтожать вооруженные банд формирования поддерживаемые и финансируемые Россией! И нечего кивать на руководство и МО РФ, просто покажите пример, поезжайте и заткните!
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:38
        +4
        А вы что такой возбужденный? Наверное из окопов ато пишите?
      2. Torins
        Torins Сегодня, 07:43
        +2
        Когда будет нужно приедут и заткнут.
      3. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
        +2

        Glenni (Андрей)
        Сегодня, 07:02
        НОВЫЙ
        укронацик! Откуда выполз выродок?! Смойся до конца своих дней... Найдёт и тебя несколько грамм сам знаешь чего. angry
      4. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 08:11
        0
        Украина будет разрушена и расчленена,с присоединением большей части территории к России.
    3. Torins
      Torins Сегодня, 07:42
      0
      в Киев будет перечислена сумма в размере 150 млн долларов, которая Украиной должна быть потрачена на «укрепление обороноспособности».

      Обещать не значит жениться, потратят в силу привычки просто на себя))
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 07:47
      0
      А меня здесь на ВО все время пытаются убедить, что англосаксы, это добро! Дьяволоизбранная нация - как не крути!
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 09:03
      0
      В руководстве США сидят "Профессиональные кулинары"-маслица в огонь, лапшу на уши...
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 06:48
    0
    "Благородное альпийское нищенство - святое дело" "Дэнги давай! дэньги ! давай "
    1. Glenni
      Glenni Сегодня, 07:24
      -5
      Ну не в копанках же оружие, технику и боеприпасы добывать!
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:41
        +2
        Цитата: Glenni
        Ну не в копанках же оружие, технику и боеприпасы добывать!

        Забавно yes Особенно если вспомнить , что ваши "копанки" это достижение вашей мнимой независимости , или как вы любите - "незалежности".
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:58
        0
        У Вас уже " 12 стульев " декоммунизировали? Бедняги...
      3. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:15
        +1

        Glenni (Андрей)
        Сегодня, 07:24

        -4
        Ну не в копанках же оружие, технику и боеприпасы добывать!
        кол осиновый для тебя, а вернее через тебя! angry
      4. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:01
        0
        Цитата: Glenni
        Ну не в копанках же оружие, технику и боеприпасы добывать!

        Понятно с вами всё .. .. любите стоять в позе зю перед афроомэриканцем из СШписии ! ? Оно и понятно половина гос . флага свидоукропии блакытна tongue (голубая .) laughing tongue angry
  3. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 06:54
    +3
    Понятно, политическая ситуация, все дела...
    Херово то, что нам не дают делать ответку. А за этот случай в Луганской, должен быть серьезный ответ
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:58
      +1
      Руслан Сулима (Руслан)
      Сегодня, 06:54
      НОВЫЙ
      +3
      Понятно, политическая ситуация, все дела...
      Херово то, что нам не дают делать ответку. А за этот случай в Луганской, должен быть серьезный ответ
      Руслан, hi ! Жалко людей до бесконечности. Но как можно потерять своих людей при атаке укронацистов? Проспали, накрыли огнём? Пишут что якобы выбили снайпера. А ответ по этим точкам? request Жесть....
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 08:10
        +2
        Проспали, накрыли огнём? Пишут что якобы выбили снайпера. А ответ по этим точкам?

        Не в моей власти, но прошелся бы Градом.
        Да, я не стратег, политик, я простой шахтер-горноспасатель, которому волей судьбы пришлось стать военным. Я не могу предвидеть последствия ответного удара, но оставить так, без последствий, это значит показать свою беззубость, это даже мне понятно.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
          +2
          Руслан Сулима (Руслан)
          Сегодня, 08:10

          +1
          Проспали, накрыли огнём? Пишут что якобы выбили снайпера. А ответ по этим точкам?

          Не в моей власти, но прошелся бы Градом.
          Да, я не стратег, политик, я простой шахтер-горноспасатель, которому волей судьбы пришлось стать военным. Я не могу предвидеть последствия ответного удара, но оставить так, без последствий, это значит показать свою беззубость, это даже мне понятно.
          Согласен полностью, особенно с ответкой. Но это решение командования. Береги себя! И пусть твой палец, на спусковом крючке, не дрогнет в нужный момент.
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 07:09
    +3
    Ничего нового.
    США по-прежнему готовы воевать с Россией до последнего украинца...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:05
      0
      Из Томска (Грешник)
      Сегодня, 07:09
      НОВЫЙ
      +3
      Ничего нового.
      США по-прежнему готовы воевать с Россией до последнего украинца...

      Да вот такими отходами укронацистской идеологии -Glenni (Андрей)
      Сегодня, 07:02 - .Его посты выше, конченый бандера!

  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:47
    -1
    100 миллионов сопрут сразу, ещё в Матрасии. Остальное в Киеве распределят по "уму".
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
    -1
    США решили продемонстрировать, что не оставляют Украину «без поддержки». Стало известно о том, что из США в Киев будет перечислена сумма в размере 150 млн долларов,
    Чтобы мерикатосне и укронацистам костью в горле стала такая допомога! Чтобы убитые ими дети, гражданские в ЛДНР снились им каждую ночь. Чтобы с ума сходили нацики от своих подвигов))! angry , чтобы стрелялись и вешались не переставая! angry
  7. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 08:01
    +2
    Если без привязки к боевым действиям, эмоций, то у крам следует обратить внимание на тот факт, что великая, по их словам, нация морекопателей, горостроителей просит подачку у государства, которому еще нет 300 лет. Как так?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
      0
      Руслан Сулима (Руслан)
      Сегодня, 08:01
      +2
      Если без привязки к боевым действиям, эмоций, то у крам следует обратить внимание на тот факт, что великая, по их словам, нация морекопателей, горостроителей просит подачку у государства, которому еще нет 300 лет. Как так?
      Ответ прост - это конкретная 404.
      Люди молчат, бандеровцы правят властью, олигархи обирают людей до последней нитки, продают ВСЁ что ещё не продано.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:14
    +1
    Не ну абидна, слюшай да. Египту лярд, Израилю четыре гигабакса, а Украине, которая пыхтит непосильно, защищая весь мир от вторжения "Злого Путина" всего 150 мегабаксов