«Нашим» СМИ нельзя быть такими же, как «не нашим»



Фото: IHH Humanitarian Relief Foundation

Вирус не атакует в лоб. Вирус атакует изнутри





«По традиции Москва использует мягкую силу. Школы восстановили или построили заново, программу адаптировали к российской. Например, в учебниках по



«Проблема в том, что Россия поступает в Донбассе как у себя дома, хотя российские войска находятся на востоке страны незаконно, не по решению Совбеза ООН и не по приглашению Киева.»



«В Донбассе сформировался террористический анклав, в котором находятся наиболее радикальные группировки, – продолжает эксперт. – Для них неприемлема сама идея восстановления там украинского суверенитета. Неспешно русские создают условия для «откусывания» этих территорий и присоединения их к России.» «МИД Украины осуждает действия российского режима, создавшего механизм для регистрации актов гражданского состояния в контролируемых террористами районах Луганской и Донецкой областей. Украинские паспорта и семейные документы аннулируют и заменяют незаконными — российскими. Это апогей политики русификации», — сообщает украинское информагентство.»«По традиции Москва использует мягкую силу. Школы восстановили или построили заново, программу адаптировали к российской. Например, в учебниках по истории «российскую оккупацию» заменили на «добровольное присоединение». Тысячи учителей получают зарплату из соседнего государства, русский язык преподают с первого класса. Выпускникам предлагают поступать в университеты России.»«Проблема в том, что Россия поступает в Донбассе как у себя дома, хотя российские войска находятся на востоке страны незаконно, не по решению Совбеза ООН и не по приглашению Киева.»«В Донбассе сформировался террористический анклав, в котором находятся наиболее радикальные группировки, – продолжает эксперт. – Для них неприемлема сама идея восстановления там украинского суверенитета. Неспешно русские создают условия для «откусывания» этих территорий и присоединения их к России.»

«МИД Сирии осуждает действия турецкого режима, создавшего механизм для регистрации актов гражданского состояния в контролируемых террористами районах Идлиба. Сирийские удостоверения личности и семейные документы аннулируют и заменяют незаконными — турецкими. Это апогей политики тюркизации», — сообщает сирийское информагентство.»



«По традиции Анкара использует мягкую силу. Школы восстановили или построили заново, программу адаптировали к турецкой. Например, в учебниках по истории «османскую оккупацию» заменили на «османское владычество». Тысячи учителей получают зарплату из соседнего государства, турецкий язык преподают с первого класса. Выпускникам предлагают поступать в университеты Турции.»



«Проблема в том, что Турция поступает в Сирии как у себя дома, хотя турецкие войска находятся на севере страны незаконно, не по решению Совбеза ООН и не по приглашению Дамаска.»



«В Идлибе сформировался террористический анклав, в котором находятся наиболее радикальные группировки, – продолжает эксперт. – Для них неприемлема сама идея восстановления там сирийского суверенитета. Неспешно турки создают условия для «откусывания» этих территорий и присоединения их к Турции.»

Отношения между народами, даже в одном государстве, дело тонкое

Промежуточные итоги

Недавно прочитал материал в одном из очень известных РИА, который меня поразил. Нет, не слогом, осведомлённостью или свежестью мыслей. Поразил он меня тем, как красиво в нём рассказано о… действиях России на Донбассе. Хотя ни Донбасс, ни Россия в статье не упоминаются. Речь идёт о совсем других государствах, хорошо нам известных. Я ждал три дня, чтобы прочитать хоть где-то разбор данного материала, но…Оказалось, что зёрна сорняка можно спокойно бросать в «наш огород», правда, необходимо пересыпать их в мешок с надписью «овёс». И тогда никто не заметит подмены этого самого «овса» на «овсюг». Более того, мало интересующиеся темой обыватели будут уверены, что посеяли действительно овёс и будут искренне защищать посевы от врагов.Я далёк от мысли, что это сделано умышленно. Скорее всего, по моему мнению, это желание рассказать о теме, которую как-то подзабыли в России в последнее время в связи с намечающимися масштабными событиями в мировой политике. Это мне понятно. Это работа журналиста, изюминка работы, я бы сказал. Только вот несколько не продуманная.Как красивые киношные кадры о гибели героя, вставшего во весь рост перед врагами и поливающего этих самых врагов очередями из автомата. 2 секунды. Красиво, но глупо. А глупцы на фронте живут мало. Да и живой солдат для командира важнее мёртвого героя.Я сейчас процитирую кусочки из материала, просто изменив названия государств, о которых идёт речь. Сделаю это умышленно. Повторяю, это не дословные цитаты, названия государств изменены мной для того, чтобы стало понятно, как глубоко можно закладывать зёрна этого самого «овсюга». Итак, украинское информагентство сообщает:Думаю, этих цитат достаточно для того, чтобы у читателей сложилось мнение о том, откуда такие материалы к нам прилетают. И уже сформировалось убеждение о том, какую сторону необходимо поддерживать в данной ситуации. Помните многократно повторённые слова о едином народе, о братстве славянских народов? Это довесок.Мы действительно должны помогать всеми доступными способами народу Донбасса. Мы действительно один народ. Да, Россия большая, русский северянин и русский южанин выглядят по-разному, говорят чуть своеобразно. Да и национальностей у русских множество. Рас множество. Укладов жизни множество. Религий множество.Но всё это меркнет, если все эти русские становятся на защиту своей страны. Своей России. Ответ на то, кто такие русские, можно прочитать на надписях на братских могилах солдат Великой Отечественной. Иванов, Остапенко, Вуячич, Абдуллаев, Аванесян, Горидзе, Ким, Неркаги, Салчак Касыгбай…А теперь реальные цитаты из материала, который был опубликован.Моё отношение к идее турецкого президента давно известно. И отношение это резко отрицательное. «Великий Туран» обычная утопия, которая хорошо продаётся перед выборами. Все прекрасно понимают, что в мире найдётся мало стран, которые согласятся отказаться от своего суверенитета ради вхождения на правах какой-либо области в новое государство.Скорее, президент Эрдоган мечтает о создании некоего блока государств, объединённых по этническому или религиозному признаку по типу ЕС или СНГ. Это гораздо лучше укладывается в логику действий Турции в последние годы. Турки прекрасно видят угасание Европы и США. Потому и стремятся в новом мире занять место повыше. Проглотить другие страны Анкара не может. Маловат «рот».В вопросе действий турок в Идлибе я не вижу никакой опасности для России. Если отбросить эмоции, то что мы получаем в сухом остатке? Братский туркам народ живёт на территории, принадлежащей другому государству. Это государство, в силу объективных причин, не может обеспечить в данный момент нормальную жизнь этих людей. Многолетнее господство террористов сформировало у жителей Идлиба совершенно другое отношение к государству.Турки строят больницы и школы… Это плохо? Турки ремонтируют дороги и восстанавливают города и сёла… Это плохо? Турки выдают документы желающим… Это тоже плохо? Не уверен. Люди годами живут без больниц, школ и паспортов. Люди живут фактически без каких-либо прав. Они никто.Может Сирия в данный момент, даже в случае ухода турецкой армии из Идлиба, обеспечить такое же быстрое восстановление провинции, какое мы видим сейчас? Увы, нет. Есть ещё один фактор, который мы почему-то не учитываем. Президент Эрдоган не говорит пока о присоединении провинции к Турции. Все наши размышления о такой возможности начинаются с «если»... Я бы побольше обращал внимание на силы, которые стремятся к созданию собственного государства. На сепаратистов.Понятно, что сохранение территориальной целостности – для любого государства вопрос жизненно важный. Потеря какой-либо территории влечёт за собой целый ком проблем. Мы привыкли рассматривать такие события с точки зрения «пуза», с точки зрения экономики. Потеряны полезные ископаемые, потеряны заводы, потеряны трудовые ресурсы. Всё это верно.Мне по этому поводу вспомнились наши 90-е. Курильщики помнят, как вдруг исчезли сигареты с фильтром из наших магазинов. Исчезли просто потому, что единственный завод по производству волокна для сигаретных фильтров оказался вне России, на территории одной из закавказских республик. Пример, конечно, так себе, но ведь это было. Как было и то, что разрыв связей Украины с Донбассом и Россией остановил украинские и российские заводы.Но ведь существуют и другие связи. Не столь важные с точки зрения государства, но важнейшие с точки зрения людей. Это родственники, это религия, это возможности жить по-человечески. По большому счёту для простого человека важнее его дом, его семья, его дети, чем амбиции столичных политиков. И выберет этот человек не «журавля в небе», а «синицу в руках». Он выберет стабильность, предсказуемость, достаток, возможность вырастить и выучить детей.Наверное, у множества россиян болит душа за родных и близких на Украине. Не за Украину как государство, а за маму, отца, брата, сестру, знакомого, друга. За конкретных людей, которые нам близки. Точно так же происходит и в Сирии. Точно такие же мысли в головах сирийцев. Нельзя относиться к одним и тем же событиям по-разному. «Нашим» можно и нужно, а «ихним» нельзя. По моему мнению, принцип должен быть другим — это можно, а это нельзя.Своими грубоватыми действиями или словами мы можем нанести обиду именно простому человеку. И тогда вся наша помощь в борьбе с терроризмом, наши гуманитарные конвои для населения Сирии, в конечном итоге смерти наших ребят на сирийской земле – превратятся в пшик. Живут люди на контролируемой президентом Асадом территории лучше — прекрасно. Живут люди на территории, контролируемой турками, лучше — прекрасно.Задача политиков и дипломатов сегодня в том, чтобы договариваться о дальнейшем устройстве Сирии как государства, после разгрома террористов. На каких условиях Идлиб вернётся в состав Сирии. Какие отношения будут у жителей этой провинции с Турцией, с Россией, с США и другими странами.Риторика, которую используют некоторые наши журналисты, копирует самые нелицеприятные образцы украинской пропаганды. Мы смеёмся над украинскими СМИ, но позволяем себе использовать их методички, их методы воздействия на мозг граждан.Я понимаю, что хочется победить. Хочется победить сразу, одним ударом. Только даже находясь в окопах, люди понимали, что лозунг «война всё спишет» подлый. Не спишет война ничего. От себя не уйдёшь. От собственной совести не уйдёшь. От собственного трибунала не уйдёшь.Сирия сегодня представляет собой такой сложный клубок проблем, что разрешить его «одним ударом меча» не получится. Этот узелок посерьёзнее будет, чем тот, что достался от царя Гордия Александру Македонскому. И распутывать мы его будем долго и тщательно. При этом очень важно сохранить руки и сердце чистыми. Не потерять себя в порыве «патриотического гнева».