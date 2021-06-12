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Седьмой патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы спущен на воду в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга "Ладога" проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России. Церемония прошла 10 июня 2021 года на верфи судостроительной фирмы "Алмаз" без особой огласки.


Отмечается, что это уже седьмой корабль данного проекта, построенный для пограничной службы. При чем о его закладке и начале строительства ничего не сообщалось. Судостроители из "Алмаза" и так уже традиционно не оглашают спуски кораблей на воду, а тут уже второй корабль, о строительстве которого вообще ничего не сообщалось. В апреле этого года на воду был спущен шестой однотипный корабль "Адмирал Угрюмов", о строительстве которого также ничего не было известно.

Таким образом, с учетом "Ладоги", "Алмаз" построил для Пограничной службы ФСБ РФ семь пограничных патрульных кораблей проекта 22120 (шифр "Пурга"). Пока все построенные корабли отправляются на Дальний Восток.


Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Скорость максимального хода - 24 уз. экономического - 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом достигает 6000 миль, автономность – 20 суток, а численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.

Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226. Возможна установка 30-мм артиллерийского комплекса АК-306М.
Использованы фотографии:
https://sdelanounas.ru/
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25 комментариев
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  1. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 07:18
    +9
    Хорошая новость для морчастей погранвойск!Семь футов под килем!
  2. красноярск
    красноярск Сегодня, 07:39
    0
    [/quote]Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль
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    Скорость максимального хода - 24 уз.
    Восхитительно!!!
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:41
      0
      Он по вашему в догонялки играть должен? Он ПАТРУЛЬНЫЙ. значение слова поведать?
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 07:51
        -1
        Цитата: carstorm 11
        Он по вашему в догонялки играть должен? Он ПАТРУЛЬНЫЙ. значение слова поведать?

        Ну поведайте, коль такой умный.
        Зачем он тогда нужен, если не в состоянии догнать нарушителя? Или его задача, при обнаружении нарушителя, крейсер вызвать на помощь?
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 07:56
          +2
          Он ПАТРУЛИРУЕТ. понимаете?)))) Для догонялок есть вертушки и катера))) ему дали квадрат и он там находится)))) нет. Не крейсер. Приданные силы.
          1. ASAD
            ASAD Сегодня, 08:21
            +2
            А если вертолет занят ,сломан . Японские шхуны очень быстроходны.
          2. Adimius38
            Adimius38 Сегодня, 08:24
            +1
            приданные силы два автоматчика с ак-74))
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 08:27
              0
              База. Доклад. Вылет. Он патрульник. В его задачи преследвание не входит. Может конечно и даже станет. Но не его это.
          3. unhappy
            unhappy Сегодня, 08:33
            0
            Оно понятно, в мирное время патрулирует. А по мобилизации как? Какой прок от него если он даже на слабый сторожевик не тянет? Артустановку нормальную религия поставить запрещает или добавить противолодочное оружие?
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 08:36
              0
              А какой прок от погранцов вообще? ))))
            2. Luty
              Luty Сегодня, 08:52
              0
              А мобилизация уже не предполагается у нас оптимизация ))))
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:28
      +2
      24 узла он даже в проекте никогда не ходил. У кораблей 3-6 скорость снижена до 18 узлов. Была заменена энергоустановка с бельгийских ABC 16M VZDC на бельгийские же ABC 12M VZDC. Причина - снижение издержек и потребления ГСМ по опыту эксплуатации кораблей во Владике и на Камчатке. Основное их использование - развозка грузов и личного состава на заставы по островам, а также усиление 2-ой линии (то есть когда нарушитель уже сдался и абордирован).


      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 08:33
        0
        Ему по вашему скорости мало для патруля?)))))
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 08:34
          0
          Повторю, он не занимается патрулем. Он занимается развозкой л/с и грузов по заставам. Это 3/4 его реальной загрузки.
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 08:35
            0
            Логично. И чего его патрульным назвали... вы морской? Погранец?
    3. lucul
      lucul Сегодня, 08:40
      -1
      Скорость максимального хода - 24 уз.
      Восхитительно!!!

      Умник ,ты во полуметровых льдах поплавай на 45 узлах , я посмотрю ,что с вашим судном станет )))
      Обводы корпуса для преодоления льда и для скоростного глиссирования разные.
      Так что ваш сарказм неуместен.
  3. Torins
    Torins Сегодня, 07:39
    +4
    Новый корабль это всегда хорошо, рад за пограничников! drinks
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:50
    +1
    . Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра.
    Добрая новость, она всегда хорошая новость! Этот кораблик может смело крутиться и на северах! Хорошей службы экипажу, кораблю 7 футов под килем! good
  5. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 08:02
    +1
    Прям рыбатские шхуны под 30 узлов бегают. МЧПВ респект.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:33
      +1
      Их теперь два на достройке.


      Ну и опять же он на деле не занимается поиском и преследованием нарушителей. Скорее обеспечивает следственные действия. А основная задача постоянная навигация на заставы со сменами и припасами. Скорость на 3-6 кораблях упала до 18 узлов, а экономичная до 10, ибо сменили 16 цилиндровые двигатели АВС на 12 цилиндровые. По запросу заказчика, которому сэкономить немого топлива важнее.
  6. stalki
    stalki Сегодня, 08:09
    +2
    Вот так и надо, молча и по факту. А то привычка о сроках о планах поговорить, куча обещалок. А тут раз, получите распишитесь. good так бы во всём, что касается обороны страны. Семь футов под килем.
  7. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 08:26
    +1
    Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» вот это серьезный патрульный корабль , а этот с вооружением хуже чем на грачонке ..... со скоростью в 24 узла...
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:29
      -2
      А кого им хоронить? Деревянные лодки?)))) Калибры вставиь хотите?))) Его задача выйти в район пвтрулирований ГГ и находить
      1. Adimius38
        Adimius38 Сегодня, 08:56
        0
        С таким успехом можно отправить и самоходную баржу в район и патрулировать. ))) а лучше пару погранцов на весельном шлюпе с биноклем в руках laughing Проблема в том, что у нас так и не научились тратить средства именно на нужное и универсальное а продолжают разбазаривать средства на кучу второстепенных проектов . Впрочем этот бич был и присущ СССР. Но тогда деньги на оборонку шли огромным потоком и СССР был супер державой.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 09:04
          0
          Патрульники и при союзе были))))