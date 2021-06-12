Седьмой патрульный корабль проекта 22120 для Пограничной службы спущен на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга "Ладога" проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России. Церемония прошла 10 июня 2021 года на верфи судостроительной фирмы "Алмаз" без особой огласки.Отмечается, что это уже седьмой корабль данного проекта, построенный для пограничной службы. При чем о его закладке и начале строительства ничего не сообщалось. Судостроители из "Алмаза" и так уже традиционно не оглашают спуски кораблей на воду, а тут уже второй корабль, о строительстве которого вообще ничего не сообщалось. В апреле этого года на воду был спущен шестой однотипный корабль "Адмирал Угрюмов", о строительстве которого также ничего не было известно.Таким образом, с учетом "Ладоги", "Алмаз" построил для Пограничной службы ФСБ РФ семь пограничных патрульных кораблей проекта 22120 (шифр "Пурга"). Пока все построенные корабли отправляются на Дальний Восток.Патрульный корабль проекта 22120 шифр "Пурга" — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Скорость максимального хода - 24 уз. экономического - 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом достигает 6000 миль, автономность – 20 суток, а численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.Имеется площадка для базирования вертолета типа Ка-226. Возможна установка 30-мм артиллерийского комплекса АК-306М.