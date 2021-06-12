«Они сами себя обстреляли»: в ВСУ возложили ответственность за события под Голубовским на Народную милицию ЛНР

Украинская сторона в который раз пытается снять с себя ответственность за эскалацию обстановки на Донбассе. На этот раз в вооружённых силах Украины не признают нападения на наблюдательный пост народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Голубовское. Напомним, что накануне там погибли пятеро луганских военнослужащих.В пресс так называемого оперативно-тактического управления «Север» заявили о том, что сторона противника якобы распространяет ложную информацию о событиях в районе Голубовского. Заявлено, будто бы луганские военнослужащие «сами себя обстреляли, выдав в итоге это за нападение украинской диверсионно-разведывательной группы».В ОТУ «Север» заявляют, что у них есть «данные разведки» (которые они, «естественно», показать не могут ввиду «секретности»…), согласно которым в районе Голубовского «российские наёмники подрались «после употребления алкогольных напитков и обсуждения трудной экономической ситуации в самопровозглашённой республике». Интересно, где в этот момент находился «украинский разведчик», чтобы в «в деталях знать» о якобы предмете разговора на наблюдательном посту...Далее следует заявление о том, что один военнослужащий якобы расстрелял четверых сослуживцев.Делая такие заявления, представители ОТУ «Север» явно не учли важного факта. Сами же украинские военнослужащие в социальных сетях после атаки на наблюдательный пост в ЛНР сделали несколько записей о «проведении удачной операции на оккупированной территории». Ранее военнослужащие ВСУ неоднократно сами сообщали о подготовке нескольких групп из состава Сил специальных операций «для выполнения миссий на территориях, контролируемых противником».Поняв, что нападение ДРГ, являющееся частью эскалации конфликта, может стать дополнительной причиной негатива со стороны международного сообщества, в ВСУ принялись за сочинительство относительно произошедшего в ЛНР - в попытки снять с себя ответственность за содеянное.