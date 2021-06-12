Военное обозрение
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«Они сами себя обстреляли»: в ВСУ возложили ответственность за события под Голубовским на Народную милицию ЛНР

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Украинская сторона в который раз пытается снять с себя ответственность за эскалацию обстановки на Донбассе. На этот раз в вооружённых силах Украины не признают нападения на наблюдательный пост народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Голубовское. Напомним, что накануне там погибли пятеро луганских военнослужащих.


В пресс так называемого оперативно-тактического управления «Север» заявили о том, что сторона противника якобы распространяет ложную информацию о событиях в районе Голубовского. Заявлено, будто бы луганские военнослужащие «сами себя обстреляли, выдав в итоге это за нападение украинской диверсионно-разведывательной группы».

В ОТУ «Север» заявляют, что у них есть «данные разведки» (которые они, «естественно», показать не могут ввиду «секретности»…), согласно которым в районе Голубовского «российские наёмники подрались «после употребления алкогольных напитков и обсуждения трудной экономической ситуации в самопровозглашённой республике». Интересно, где в этот момент находился «украинский разведчик», чтобы в «в деталях знать» о якобы предмете разговора на наблюдательном посту...

Далее следует заявление о том, что один военнослужащий якобы расстрелял четверых сослуживцев.

Делая такие заявления, представители ОТУ «Север» явно не учли важного факта. Сами же украинские военнослужащие в социальных сетях после атаки на наблюдательный пост в ЛНР сделали несколько записей о «проведении удачной операции на оккупированной территории». Ранее военнослужащие ВСУ неоднократно сами сообщали о подготовке нескольких групп из состава Сил специальных операций «для выполнения миссий на территориях, контролируемых противником».

Поняв, что нападение ДРГ, являющееся частью эскалации конфликта, может стать дополнительной причиной негатива со стороны международного сообщества, в ВСУ принялись за сочинительство относительно произошедшего в ЛНР - в попытки снять с себя ответственность за содеянное.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ООС (Операция объединённых сил)
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30 комментариев
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  1. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 07:22
    +14
    Врут как дышат.Сами себя расстреляли,сами себя в Одессе сожгли....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:28
      +4
      Цитата: СЕРЖ ант
      Врут как дышат.Сами себя расстреляли,сами себя в Одессе сожгли

      Да-да, и генерал Захарченко покончил с собой двумя выстрелами в голову
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:33
      +5
      Цитата: СЕРЖ ант
      Врут как дышат.Сами себя расстреляли,сами себя в Одессе сожгли....


      В обсуждении другой статьи , я предположил , что действия украинской ДРГ были демонстрацией их "боевых возможностей" на фоне недавно состоявшегося приезда президента Украины в зону ООС , вызванной как раз низким морально-психологическим состоянием военнослужащих в передовых частях.

      И вот , как-бы - "звоночек" , ещё один...

      В зоне ООС окончила с собой лейтенант 128-й ОГШБр Карина Шемчук, которая служила заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. fellow fellow fellow
      Первоначально ее смерть пытались выдать за действия военных ДНР , но почти сразу просочилась информация, что Шемчук свела счеты с жизнью по личным мотивам.

      А буквально на днях в сеть просочился отчет командования группировки ВСУ на Донбассе, где 128-ю ОГШБр ставили в пример по морально-психологическому состоянию на фоне бардака в других бригадах. fellow
    3. Torins
      Torins Сегодня, 07:35
      +3
      Это суть всего их современного общества, ложь и поиски крайнего у соседей.
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: СЕРЖ ант
      Врут как дышат

      Как всегда, это следующая стадия спецоперации - информационная.
      И её вести лучше обученным информспециалистам, выверяя каждое слово.
    5. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 07:55
      +3
      Только ковровые бомбардировки [Вашингтона] спасут Украину от галицийской заразы!
    6. knn54
      knn54 Сегодня, 08:01
      +3
      Что то вспомнил "Ревизор":
      "..На что городничий отвечает: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла». ..."
    7. lucul
      lucul Сегодня, 08:46
      +1
      Врут как дышат.

      Да хуцпа обыкновенная ,что тут удивляться .....
  2. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 07:23
    +6
    Такие заявления и раньше смешными не были, но то что творится сейчас, переходит всякие рамки.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +4
    Прежде чем перекладывать вину на милицию ЛНР запретили бы своим воякам хвастаться "победами" в сетях. Врали, врут и дальше будут врать еще более цинично.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 07:44
      +8
      Они не просто врут, а с особым цинизмом, чтобы нанести моральную рану по глубже. А парней очень жаль, все обычные парни, ни одного кадрового военного, все по зову сердца защищали свою Родину, свой дом, царство им небесное
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    +10
    в районе населённого пункта Голубовское. Напомним, что накануне там погибли пятеро луганских военнослужащих.
    Царство Небесное бойцам! Упокой, Господи! их Души.
    За это надо пять рот нацистских положить!!!, чтобы не повадно было. А ведь только что недавно сопля зелёная крутилась на передке, позируя с мерикатосами, и вопила что он за мир. Чтобы такой мир у него был в семье на всю оставшуюся жизнь. angry
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:43
    +3
    Когда же эти бандеровские своло-чи "сами себя расстреливать" начнут?!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 07:52
      +2
      Ничего, дождутся очередного котла и сами себя поджарят "градом".
  6. aleks700
    aleks700 Сегодня, 07:52
    +2
    И что? Опять выразим возмущение?
  7. котпит
    котпит Сегодня, 07:59
    +6
    Инициатива со стороны республик зажата и утрачена полностью. Что то не слышно про несчастные случаи с деятелями майдана что тогда говорить про положение на передовой. Дожили что в России бандерлоги убивают и похищают людей. Позиция кота Леопольда.
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима Сегодня, 08:05
      +1
      Инициатива со стороны республик зажата и утрачена полностью. Что то не слышно про несчастные случаи с деятелями майдана что тогда говорить про положение на передовой. Дожили что в России бандерлоги убивают и похищают людей. Позиция кота Леопольда.

      Соглашусь, о ситуации в России говорить не могу, а вот мы точно сейчас напоминаем Леопольда, а мыши-крысы в пляс пошли.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:16
        -1
        Цитата: Руслан Сулима
        Соглашусь, о ситуации в России говорить не могу, а вот мы точно сейчас напоминаем Леопольда, а мыши-крысы в пляс пошли.


        Не возлагайте на себя всю вину за безжействие ваших донецких и луганских котят , основную ответственность за общую ситуацию , несёт их хозяин , находящийся за высокими крепостными стенами , связавший им лапки , и запретивший выпускать коготки .
        1. Руслан Сулима
          Руслан Сулима Сегодня, 08:26
          +2
          Мог бы поспорить с некоторыми утверждениями) Да дело не в том. Я родился в Донецке, живу тут, делаю что могу, чтобы не допустить бандерву сюда. В мерках моей компетенции чувствую себя Львом)
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:29
            -3
            Цитата: Руслан Сулима
            Мог бы поспорить с некоторыми утверждениями

            Спорьте-не спорьте , а факт запрета на ответный огонь это не отменит.
            И наверное , мне Вам не нужно объяснять , почему этот приказ действует.
            1. Руслан Сулима
              Руслан Сулима Сегодня, 08:33
              +1
              Честно? Устал уже от этого бездействия. Мое мнение - без очередного конкретного удара не будет никаких изменений. Хуже уже некуда именно из-за бездействия
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 08:35
                0
                Цитата: Руслан Сулима
                Честно? Устал уже от этого бездействия. Мое мнение - без очередного конкретного удара не будет никаких изменений. Хуже уже некуда именно из-за бездействия


                Вы же понимаете , что разрешения действовать так , как требует этого обстановка , вам не дадут ?
                1. Руслан Сулима
                  Руслан Сулима Сегодня, 08:55
                  0
                  В этом и беда... Понимаешь, что ответка приведет к полномасштабным боевым, понимаешь, что ставишь под угрозу не только свою жизнь, но не делать ничего, значить подставлять жизнь своих близких под еще большую угрозу.
  8. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 08:17
    +3
    Буратино к ним отправить и сказать что сами самоликвидировались.
  9. sanych
    sanych Сегодня, 08:30
    +4
    Да причём тут слова о балабольстве укров! Погибло ПЯТЬ человек... Половину отделения положили. Пять сыновей. мужей. отцов.... А что будет перед встречей с Байденом, в день запуска "Северного потока"????? Может, пора уже отвечать адекватно? И валить всех причастных со стороны фашиков, не смотря на статус и должности!
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: sanych
      Может, пора уже отвечать адекватно?

      Смысл в том , что когда говорят музы российская политика , пушки (со стороны ЛДНР) должны молчать...

      А наши политиканы поболтать любят yes , "фонтан" не заткнёшь.
  10. bar
    bar Сегодня, 08:34
    0
    Заявлено, будто бы луганские военнослужащие «сами себя обстреляли, выдав в итоге это за нападение украинской диверсионно-разведывательной группы».

    Омерзительно angry
  11. riwas
    riwas Сегодня, 08:54
    0
    А ответка где? Почему в ДНР и ЛНР не создадут свои диверсионные группы для действия на Украине?
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима Сегодня, 09:00
      0
      Да группы есть, просто ставятся разные цели. У нас разведка, получение информации, у них террор. И за этот террор они должны отвечать по полной!
  12. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 09:04
    0
    Заявлено, будто бы луганские военнослужащие «сами себя обстреляли, выдав в итоге это за нападение украинской диверсионно-разведывательной группы».

    Ага, ну прям как та унтерофицерская вдова, которая сама себя высекла.