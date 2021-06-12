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Глава Пентагона предложил наладить канал связи с китайским военными по аналогии с практикой обмена данными между ВС РФ и США в Сирии

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Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление, на которое реагируют в Китае. По словам главы Пентагона, он обеспокоен «агрессивными действиями Китая в Индо-Тихокеанском регионе».


В своём заявлении американский генерал, ставший главным военным чиновником в администрации Байден-Харрис, указал на то, что «действия Китая могут спровоцировать серьёзный военный кризис».

Ллойд Остин, выступая перед конгрессменами:

Сегодня Китай бросает вызов США. Это основная угроза для интересов США и наших основных союзников в Индо-Тихоокеанской регионе. Учитывая то, что у этого региона стратегическая важность, возможен масштабный конфликт, кризис.

При этом Остин заявил, что такую проблему необходимо обсуждать не только с союзниками, но и с противниками. По заявлению министра обороны США, можно было бы наладить линию (канал) прямой связи с китайскими военными с целью предупреждения возможных конфликтов в регионе.

Отмечено, что речь в данном случае может идти о канале связи, подобному тому, который действует между американскими и российскими военными в Сирии. Там, благодаря своевременному обмену данными, удаётся предотвращать серьёзные конфликты между военнослужащими из составов контингентов армии США и ВС РФ.

Ллойд Остин:

Они (китайцы) хотят стать выдающимся полюсом мира. В этом их цель. Они хотят составить конкуренцию США, в том числе в военной сфере. Они уже заняты этим.

В Китае, реагируя на заявления главы Пентагона о том, что действия именно КНР могут «привести к серьёзному военному кризису», отметили, что США пора перестать транслировать идею о «китайской угрозе» и обратить внимание на собственные действия в разных точках планеты.
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7 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:03
    +1
    Здравая мысль. Китайские РВСН у Наших границ стоят. Это уже означает, что Мы по любому ответим на нападение на Китай
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:18
      +2
      Цитата: Tusv
      Здравая мысль.

      В смысле, Ллойд Остин: "а, нас то за шо?"belay
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 08:26
        -1
        За ихний миллитарийский непокобелизм. Адназначна
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
    0
    Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление, на которое реагируют в Китае. По словам главы Пентагона, он обеспокоен «агрессивными действиями Китая в Индо-Тихокеанском регионе».
    А чего так? laughing Спиться хреново, кошмары мучают? laughing Китайцев на арапа не возьмёшь, не те уже они, что 50 лет назад!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:59
    0
    Этим заявлением американцы ,признали еще однк страну,которая може т сделать им кердык,на любую их провокацию!Страшно?Подождите ,еще не вечер! good
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    0
    Бедные Сша. Россия давно бросила им вызов, теперь оказывается и Китай пошел по тому же пути. Куда бедному американцу податься? Разве, что в Европу сколачивать новый альянс против России и Китая, а то старый шатается и сыпется.
    PS А министра не надо бы на черном фоне фотографировать, лица не разберешь.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 08:59
    0
    Меня тревожит,когда главой Пентагона становится афроамериканец.,да еще при демократах.
    Один уже " домахался" пробиркой.