Глава Пентагона предложил наладить канал связи с китайским военными по аналогии с практикой обмена данными между ВС РФ и США в Сирии

Сегодня Китай бросает вызов США. Это основная угроза для интересов США и наших основных союзников в Индо-Тихоокеанской регионе. Учитывая то, что у этого региона стратегическая важность, возможен масштабный конфликт, кризис.

Они (китайцы) хотят стать выдающимся полюсом мира. В этом их цель. Они хотят составить конкуренцию США, в том числе в военной сфере. Они уже заняты этим.

Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление, на которое реагируют в Китае. По словам главы Пентагона, он обеспокоен «агрессивными действиями Китая в Индо-Тихокеанском регионе».В своём заявлении американский генерал, ставший главным военным чиновником в администрации Байден-Харрис, указал на то, что «действия Китая могут спровоцировать серьёзный военный кризис».Ллойд Остин, выступая перед конгрессменами:При этом Остин заявил, что такую проблему необходимо обсуждать не только с союзниками, но и с противниками. По заявлению министра обороны США, можно было бы наладить линию (канал) прямой связи с китайскими военными с целью предупреждения возможных конфликтов в регионе.Отмечено, что речь в данном случае может идти о канале связи, подобному тому, который действует между американскими и российскими военными в Сирии. Там, благодаря своевременному обмену данными, удаётся предотвращать серьёзные конфликты между военнослужащими из составов контингентов армии США и ВС РФ.Ллойд Остин:В Китае, реагируя на заявления главы Пентагона о том, что действия именно КНР могут «привести к серьёзному военному кризису», отметили, что США пора перестать транслировать идею о «китайской угрозе» и обратить внимание на собственные действия в разных точках планеты.