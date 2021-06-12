Столтенберг: НАТО не будет заниматься милитаризацией космоса, но будет защищать ключевые объекты в космическом пространстве

Я ожидаю, что главы государств и правительств решат, что серьёзное нападение на наши спутники или другой потенциал может привести в действие принцип коллективной самообороны. (...) для космоса будет действовать то же самое, что и для суши, моря, воздуха и киберпространства. Нападение на одного — это нападение на всех

Действие 5-й статьи НАТО, касающейся принципа коллективной самообороны, должно распространяться на космическое пространство. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.НАТО намерена послать России и Китаю "четкий сигнал" том, что атаки на объекты альянса в космосе будут рассматриваться как нападение на всех членов блока. Как заявил Столтенберг, на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе страны альянса намерены принять соответствующее решение.Таким образом, в НАТО рассчитывают распространить действие 5-й статьи о коллективной обороне на космос.- рассказал генсек НАТО немецкому изданию Der Spiegel.При этом он подчеркнул, что альянс не намерен "милитаризировать" космос. По слова Столтенберга, "НАТО - это оборонительный союз" и не намерен ни на кого нападать, в том числе и в околоземном пространстве. Но в то же время ключевые объекты альянс намерен защищать.Отвечая на вопрос, от кого необходима защита, генсек НАТО в первую очередь упомянул Китай и, конечно же, Россию. По данным главы военно-политического блока, эти страны уже испытали противоспутниковое оружие