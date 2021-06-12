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Столтенберг: НАТО не будет заниматься милитаризацией космоса, но будет защищать ключевые объекты в космическом пространстве

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Действие 5-й статьи НАТО, касающейся принципа коллективной самообороны, должно распространяться на космическое пространство. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.


НАТО намерена послать России и Китаю "четкий сигнал" том, что атаки на объекты альянса в космосе будут рассматриваться как нападение на всех членов блока. Как заявил Столтенберг, на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе страны альянса намерены принять соответствующее решение.

Таким образом, в НАТО рассчитывают распространить действие 5-й статьи о коллективной обороне на космос.

Я ожидаю, что главы государств и правительств решат, что серьёзное нападение на наши спутники или другой потенциал может привести в действие принцип коллективной самообороны. (...) для космоса будет действовать то же самое, что и для суши, моря, воздуха и киберпространства. Нападение на одного — это нападение на всех

- рассказал генсек НАТО немецкому изданию Der Spiegel.

При этом он подчеркнул, что альянс не намерен "милитаризировать" космос. По слова Столтенберга, "НАТО - это оборонительный союз" и не намерен ни на кого нападать, в том числе и в околоземном пространстве. Но в то же время ключевые объекты альянс намерен защищать.

Отвечая на вопрос, от кого необходима защита, генсек НАТО в первую очередь упомянул Китай и, конечно же, Россию. По данным главы военно-политического блока, эти страны уже испытали противоспутниковое оружие.
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11 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:10
    +1
    НАТО намерена послать России и Китаю "четкий сигнал" том, что атаки на объекты альянса в космосе будут рассматриваться как нападение на всех членов блока.

    Вы уже четкий сигнал Турции послали по Оливковой ветви. Типа Пятая статья в этом случае не работает.. Думаю этот сигнал такой Бла Бла Бла
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:13
      +6
      Всегда восхищаюсь умением европейских чиновников вставлять взаимоисключающие понятия в одно предложение, не говоря уж о всей речи! laughing Столтенберг - эталонный показатель англосакской демагогии!
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 08:17
        +1
        Ну как бэ обнадежить союзников - Табаки, но и слишком не злить Русь - Матушку. Иначе ни как bully
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:29
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Всегда восхищаюсь умением европейских чиновников вставлять взаимоисключающие понятия в одно предложение, не говоря уж о всей речи!

        Ну да, пчелы против мёда! yes
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 08:53
          0
          Столтенберг: НАТО не будет заниматься милитаризацией космоса, но будет защищать ключевые объекты в космическом пространстве

          Глобально влияющим на планету Земля , является наш естественный спутник - Луна.
          Это она "руководит" приливами и отливами в Мировом Океане , это она заставляет "лунатиков" бродить по ночам , а волков выть на ночное светило ...

          Так они что , Луну собрались защищать ??? belay

          Ах да what , чуть не забыл... Там же китайцы собираются высаживаться ...

          Тогда да yes Луну защитить надо yes И кому как не НАТО...
      3. knn54
        knn54 Сегодня, 08:56
        0
        "Прозрачная муть". от "Заносчивой (гордой) горы".
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    0
    Таким образом, в НАТО рассчитывают распространить действие 5-й статьи о коллективной обороне на космос.
    Озверели натосровцы вконец! Дохлая селёдина - говорящяя голова мнит себя пупом Земли. Походу, не долго осталось, скоро ему замена будет. Вот и выпендривается напоследок, пенсион зарабатывает. angry
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:31
    +1
    НАТО не будет заниматься милитаризацией космоса, но будет защищать ключевые объекты

    У израильтян научились, ядрен батон у нас нет, но если надо то применим.
  4. bar
    bar Сегодня, 08:31
    +1
    НАТО намерена послать России и Китаю "четкий сигнал"

    Посылать будут по факсу, или опять авианосцами повезут?

    При этом он подчеркнул, что альянс не намерен "милитаризировать" космос.

    Цена этим подчёркиваниям копейка в базарный день. "Не намерен" пока нет технической возможности. Как только она появится, положат с прибором на свои же обещания.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:03
    0
    "Столтенберг: НАТО не будет заниматься милитаризацией космоса,....."

    Если так сказано,то будет ровно наоборот......."ботинок" уже летает и никто не знает что он там делает...и ещё строят пять штук....А этому врать=как воздухом дышать!...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:03
    0
    Поздно говорить,большой брат нашел в космосе наши спутники инспектора.Что то хочется верить что они у нас есть.НАСА не врет или всетаки врет?