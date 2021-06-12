Военное обозрение
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В Грузии сообщили о ранении пограничника

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На грузино-азербайджанской границе ранение получил грузинский пограничник. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи".


Согласно распространенной информации, ранение получил начальник оперативной службы лагодехского управления погранполиции Ило Маисашвили. По официальной версии, ранение он получил во время исполнения служебных обязанностей из-за неосторожного обращения с табельным оружием.

В грузинской погранслужбе утверждают, что заряженный автомат Маисашвили по неустановленной причине упал на землю, после чего произошел случайный выстрел. Начальник управления получил ранение ноги, с которым был доставлен в ближайшую больницу. Утверждается, что ранение легкое и в ближайшее время Маисашвили будет выписан.

По факту полученного ранения возбуждено уголовное дело по статье 124 Уголовного кодекса Грузии "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности". По этой статье грузинскому пограничнику, или кто там стрелял на самом деле, грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

На сегодняшний день граница между двумя государствами закрыта со стороны Азербайджана из-за коронавирусной пандемии за исключением грузоперевозок. Баку может открыть сухопутную границу с Грузией 15 июня. Тбилиси границу открыло с 1 июня.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/news_tbilisi
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2 комментария
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  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 08:42
    -1
    На грузино-азербайджанской границе ранение получил грузинский пограничник. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи".

    Так это же - "Сами себя обстреляли" yes

    «Они сами себя обстреляли»: в ВСУ возложили ответственность за события под Голубовским на Народную милицию ЛНР

    https://topwar.ru/183958-oni-sami-sebja-obstreljali-v-vsu-vozlozhili-otvetstvennost-za-sobytija-pod-golubovskim-na-narodnuju-miliciju-lnr.html#comment-id-11549979
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:45
      -1
      Путин по утру из новейшей снайперской винтовки по воронам стрелял из одной из башен Кремля, но дальномер выставил не верно - немножко пуля перелетела, а тут грузинский пограничник подвернулся! Короче всяко рука Москвы покушающегося на территориальную целостность очередной банановой республики! laughing