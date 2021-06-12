В Грузии сообщили о ранении пограничника

На грузино-азербайджанской границе ранение получил грузинский пограничник. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи".
Согласно распространенной информации, ранение получил начальник оперативной службы лагодехского управления погранполиции Ило Маисашвили. По официальной версии, ранение он получил во время исполнения служебных обязанностей из-за неосторожного обращения с табельным оружием.
В грузинской погранслужбе утверждают, что заряженный автомат Маисашвили по неустановленной причине упал на землю, после чего произошел случайный выстрел. Начальник управления получил ранение ноги, с которым был доставлен в ближайшую больницу. Утверждается, что ранение легкое и в ближайшее время Маисашвили будет выписан.
По факту полученного ранения возбуждено уголовное дело по статье 124 Уголовного кодекса Грузии "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности". По этой статье грузинскому пограничнику, или кто там стрелял на самом деле, грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.
На сегодняшний день граница между двумя государствами закрыта со стороны Азербайджана из-за коронавирусной пандемии за исключением грузоперевозок. Баку может открыть сухопутную границу с Грузией 15 июня. Тбилиси границу открыло с 1 июня.