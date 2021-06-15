Алкогольные традиции в русских княжествах и Московском царстве



Пир у князя Владимира, цветной литографический лубок, 1902 г.

Алкогольные традиции домонгольской Руси

«Чужды нравственности узкой,

Не решаемся мы скрыть

Этот знак натуры русской

Да! Веселье Руси – пить!»



Масленица. Палехская лаковая миниатюра



Княжеский пир, современная иллюстрация

«Мёду мало варено, а дружины много.»

«Как мне одному принять Закон (т. е. креститься)? Дружина моя смеяться станет».

«Серебром и золотом не добудешь верной дружины; а с нею добудешь серебро и золото.»



А. Рябушкин. «Пир богатырей у ласкового князя Владимира», 1888 г.



Княжеский пир, современная иллюстрация

«поверив слухам, что Арапша далеко... сняли с себя латы и... расселись по окрестным деревням, чтобы пить крепкий мёд и пиво.»

«Арапша с пяти сторон ударил на россиян, столь внезапно и быстро, что не могли ни изготовиться, ни соединиться и в общем смятении бежали к (реке) Пьяне, устилая путь своими трупами и неся неприятеля на плечах.» (Карамзин)

«От москвичей не было никакой помощи, многие из них уже были пьяны, да и с собой везли мёд, чтобы пить ещё.»

Алкогольные напитки и традиции Московской Руси



Isidore of Kiev

«Счастье – корыто, корчагой покрыто.»



У входа в кабак



В кабаке

«Если целовальнику не украсть, то и хлеба достать негде.»



Лубок «Пьянство есть корень зла»

«Слово в слово бывает (в кабаке), что в раю при Адаме и Еве... Ввёл дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавый хозяин напоил, да и с двора выпихнул. Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует.»



Французская ксилогравюра 1872 года из серии «Народы и виды Российской Империи»