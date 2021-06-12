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Глава Госдепа США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днём России

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Соединенные Штаты присоединились к поздравлению россиян с Днем России. От лица США выступил глава Госдепа Энтони Блинкен, который не преминул напомнить о стремлении Вашингтона к установлению "стабильных двухсторонних отношений" с Москвой. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент США.


Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России. В своем поздравлении он отметил стремление США к более конструктивным отношениям с российским правительством и пообещал "твердо поддерживать" народ России в его стремлении работать с международным сообществом.

От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России

- заявил он.

12 июня 1991 года Блинкен назвал "значительным первым шагом" России к "открытым, свободным и демократическим" выборам, а Декларацию о государственном суверенитете - важным документом, подтверждающим демократический путь России.

Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции

- говорится в тексте поздравления.

Между тем отношения двух стран находятся в "нижней точке" и в ближайшее время изменений не предвидится. Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что изменений во внешней политике США можно не ожидать.
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55 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 09:21
    +14
    НУ прям осчастливил!!! А я все думаю, чего мне не хватало в этой жизни? Даже не удивляет такое лицемерие. Желающие уничтожить Россию поздравляют её с праздником. Для меня хоть это и не праздник, но все же... Страна с тысячелетней историей и обретение какой то там независимости. Не понимаю суть праздника.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:22
      +5
      Если без фиги в кармане, то спасибо, но думаю, вряд ли - потому что тогда это был бы не англосакс! laughing
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 11:13
        +1
        По наглосаксовски: сквозь зубы с прицелом обмануть на предстоящей встрече. laughing
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 11:39
        +1
        Глава Госдепа США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днём России
        12 июня 1991 года Блинкен назвал "значительным первым шагом" России к "открытым, свободным и демократическим" выборам, а Декларацию о государственном суверенитете - важным документом, подтверждающим демократический путь России.

        Для советского поколения День России - это горький "праздник", "праздник" с ДВОЙНЫМ ДНОМ! А именно.

        Блинкен, по сути, поздравил в России прежде всего проамериканских бывших советских компрадоров - предателей СССР - с буржуазной Победой США и коллективного Запада над СССР и социалистическим строем. Т.е. поздравил с буржуазным ГОСПЕРЕВОРОТОМ Запада над СССР и в том числе над РСФСР/Россией!

        И удивляться тут нечему, ибо ПРИВЕРЖЕННОСТЬ буржуазному ГОСПЕРЕВОРОТУ в СССР и ПРИВЕРЖЕННОСТЬ "американской демократии" со стороны руководителей России признал сам Ельцин в своём выступлении1992 года в конгрессе США - и конгрессмены США это признание Ельцина приняли ОВАЦИЯМИ - с неописуемым восхищением и восторгом.

        Идеологическое "переобувание" Ельцина и установление Дня России в 1992 году - это был ПРАЗДНИК не для простых россиян, сколько для самих США и проамериканских либерал-компрадоров России!

        Ельцин: "КОММУНИЗМ НЕ ИМЕЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЛИКА . СВОБОДА И КОММУНИЗМ НЕ СОВМЕСТИМЫ". Ранее Ельцин в борьбе за власть говорил обратно: https://youtu.be/nQDNVIXcc-M

        Ельцин : "Господи, благослови Америку"


        Речь Власова в Германии 1944 и Ельцина в США 1992.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 11:45
          +1
          Татьяна! hi Все Вы правильно пишете, но зачем здесь этот коллаборационист сегодня - слава богу убрали из названия праздника слово "независимость", поэтому появился уже другой смысл - День России! Не подпин..ной России, а России!
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:13
            0
            Цитата: Зяблицев
            Татьяна! Все Вы правильно пишете, но зачем здесь этот коллаборационист сегодня - слава богу убрали из названия праздника слово "независимость", поэтому появился уже другой смысл - День России! Не подпин..ной России, а России!

            Американцам НИКАКАЯ: ПОДЛИННАЯ, НЕ ПОДЛИННАЯ - НИКАКАЯ (!) Россия, даже в страшном сне, не нужна! У США задача - стереть Россию, как таковую, с геополитической карты мираю
            И поздравления главы Госдепа США Энтони Блинкена с Днём России, окружённой и окружаемой базами США и НАТО, звучат по-пиратски до глубины души абсолютно не искренно!

            Я предпочла бы в данной ситуации вовсе не слышать поздравлений США с Днём России!
            Эти поздравления с Днём России у США всегда с большим американским камнем за пазухой!
            Хотя я понимаю, что дипломатические отношения формально таких поздравлений от США в отношении России требуют.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:30
      +4
      Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России.

      Опять что то замышляют, исподтишка ( скрытно, украдкой, втихомолку ).
      1. venik
        venik Сегодня, 09:39
        +5
        Цитата: Ясная
        Опять что то замышляют, исподтишка ( скрытно, украдкой, втихомолку ).

        ========
        Скорее - просто готовят "фон" для встречи в Женеве.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 09:42
          +2
          Цитата: venik
          Цитата: Ясная
          Опять что то замышляют, исподтишка ( скрытно, украдкой, втихомолку ).

          ========
          Скорее - просто готовят "фон" для встречи в Женеве.

          Владимир, а что это за пунктиры, у Вас всегда перед ответом?
          Цитата: venik
          ========
      2. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 09:43
        +3
        Перед встречей лояльность демонстрируют. Аж изо всех дырок льется. Смотрю встреча очень важна для них..., где то тут подвох какой то , ну чуйка.., а может уже натренировали, что от них не реально чего то хорошего ждать.
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 09:45
        +3
        Цитата: Ясная
        Опять что то замышляют, исподтишка ( скрытно, украдкой, втихомолку ).

        Дык студиоз Байден на экзамен к профессору Путину едет. Ясен пень получить двойку аки Трамп. Естественно будет злым и санкции объявит bully
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 09:49
          +2
          Цитата: Tusv
          Дык студиоз Байден на экзамен к профессору Путину едет. Ясен пень получить двойку аки Трамп.

          lol good

          Цитата: Tusv
          будет злым и санкции объявит
          санкции, санкции... winked ... знакомое слово what
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 09:59
            0
            Цитата: Ясная
            санкции, санкции... winked ... знакомое слово what

            Экзамен то из простых двух вопросов и сочинения. И все на засыпку
            1. Влияние санкций на Мюнхенскую речь
            2. Куда вы лезете. Обоснуйте
            3. Сочинение. Как влияют санкции на Гигантера из "Ночь в музее" и "Путешествие Гулливера" от лилипутов
      4. фигвам
        фигвам Сегодня, 10:09
        +3
        Цитата: Ясная
        Опять что то замышляют, исподтишка ( скрытно, украдкой, втихомолку ).

        Ничего другого от этих лицемеров ждать не нужно.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:33
      +5
      Цитата: самый главный
      Для меня хоть это и не праздник, но все же... Страна с тысячелетней историей и обретение какой то там независимости. Не понимаю суть праздника.

      Независима от приобретений Царства Российского, Российской Империи и СССР. Но раз праздник назначен, тогда всех поздравляю.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:45
        +1
        12 июня 1936 года в газетах была опубликована конституция 1936 года для всенародного обсуждения. Она обсуждалась полгода от собраний трудящихся на предприятиях до республиканских съездов советов. В обсуждении участвовало более половины взрослого населения. Комиссия, которую возглавлял И. В. Сталин, получила 154 тысячи поправок и дополнений.

    4. vegan
      vegan Сегодня, 09:50
      +13
      Кстати, поздравление от врагов очень показательно характеризует данный праздник. Ведь по сути они поздравляют нас с праздником развала могучей страны, бывшей их главным врагом. Это, как поздравить Англию с днём независимости США.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:14
      0
      Пусть он себе это поздравление засунет поглубже в прямую кишку! !!
  2. prior
    prior Сегодня, 09:22
    +3
    Знает Блинкин как плюнуть в душу....
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:31
      +4
      Цитата: prior
      Знает Блинкин как плюнуть в душу....

      И плюнуть своей... дерьмократией
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:36
      -2
      Цитата: prior
      Знает Блинкин как плюнуть в душу....

      Да ладно уж человека принижать, всё же у него корни хоть и не русские, но российские, может и говорит от чистого сердца. Простим его.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:45
        +3
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: prior
        Знает Блинкин как плюнуть в душу....

        Да ладно уж человека принижать, всё же у него корни хоть и не русские, но российские, может и говорит от чистого сердца. Простим его.


        Когда БлинкИн пройдет вот так, тогда простим winked
        1. Руслан Сулима
          Руслан Сулима Сегодня, 10:24
          0
          Лучше пусть так, может докажет, что он против восстановления фашизма.

          Эх, не дает ВО вставить фото, на которых наши деды флаги да штандарты фашистского государства сваливают перед мавзолеем...
          Так и хочется опять спросить у администрации сайта: "Чьих будете?"
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:45
        +2
        Еще один талантливый венгерский еврей,Сорос случаем не его родственник? bully
        1. ccsr
          ccsr Сегодня, 10:04
          +3
          Цитата: tralflot1832
          Еще один талантливый венгерский еврей,Сорос случаем не его родственник?

          Он скорее родственником Зеленского может оказаться:
          Тони Блинкен никогда не скрывал киевские корни и рассказывал, как его дедушка "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке". Отметим, что в начале XX века Киев был одним из крупнейших городов Российской империи.
          Правда, из последующей информации станет понятно, что уехала семья Блинкинов из России в 1904 году. А еврейские погромы в Киеве начались в 1905 году вместе с первой в ХХ веке русской революцией.
          Из интервью Блинкена можно узнать, как беженцев приняли в США.

          https://strana.ua/news/303080-ded-entoni-blinkena-rodom-iz-kieva-chto-izvestno-pro-ukrainskie-korni-hossekretarja-ssha.html
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:18
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Еще один талантливый венгерский еврей,Сорос случаем не его родственник?

          Как сам Блинкен заявил, его корни из Киева.
      3. prior
        prior Сегодня, 09:46
        +1
        Кроме слов, хотелось бы от него и реальных дел ..... выпустил бы например наших Ярошенко и Бута. За что сидят? Какой ущерб они нанесли США?
        Так, что американские слова и дела пока ещё две большие разницы......
    3. Labrador
      Labrador Сегодня, 09:41
      +2
      Чтоб он подавился или сразу удавился!
      91й всегда останется для них лучшим праздником - праздником на костях.
    4. konstantin68
      konstantin68 Сегодня, 10:45
      0
      Цитата: prior
      Знает Блинкин как плюнуть в душу....

      Да ему все равно.Просто соблюдает протокол,еще и в преддверии встречи.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:24
    +11
    Очень тонкое издевательство. Напоминание о разрушении великой державы - СССР, не без помощи полосатоухих гиен. Демократизаторы, блин. За свободу и независимость Техаса!!! Ну, и Калифорнии.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:34
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Очень тонкое издевательство. Напоминание о разрушении великой державы - СССР, не без помощи полосатоухих гиен. Демократизаторы, блин. За свободу и независимость Техаса!!! Ну, и Калифорнии.

      ... и за коренных индейцев когда каяться будете?
      Лучше бы БлинкИн не заходил... После него остался запах... серы, как от сатаны.
  4. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 09:24
    +2
    Меня в "Одноклассниках" и "Фейсбуке", тоже с днём рождения иногда такие типы поздравляют, о которых хочется просто навсегда забыть.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:26
    +6
    Как то гнусавненько поздравил!Надо Захаровой с 4 июля поздравить американский народ,в таком же стиле. drinks С праздником коллеги,кто работает на непрерывном производстве ,от бюджета,двойная оплата!!!По моему это хорошая новость! drinks
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима Сегодня, 09:33
      +5
      Индейцев стоит поздравить.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: Руслан Сулима
        Индейцев стоит поздравить.

        Которых англосаксы даже американцами не считают, для них они просто индейцы ( специально выдуманная захватчиками нация ).
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:29
    +2
    И сколько раз у "Оладушкина" челюсть судорогой сводило, пока он произносил свое поздравление?
  7. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 09:32
    +2
    Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции

    Да уж, в 90-х получили право на жизнь и достоинство... выживать. А сейчас наблюдаем попытки уничтожить историю, культуру и традиции.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Руслан Сулима
      Да уж, в 90-х получили право на жизнь и достоинство... выживать.

      Как будто до 90-х народ не имел право на жизнь и достоинство. А вот после 90-х такого не скажешь.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:34
    +4
    Поздравлять нас с разрушением нашей великой Родины - СССР можно только в качестве издевательства.. А нам типа праздновать что-то в этот день - только в качестве проявления откровенного слабоумия..

    От кого суверенитет-то празднуем?? Какая ещё на хрен демократия? Кто её у нас видел-то? Особенно последние лет 10.. А право на жизнь и достоинство вообще звучит каким-то бредом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: paul3390
      Какая ещё на хрен демократия?

      Как сказал И.В.Сталин "Демократия, это извращённая форма буржуазного государства."
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:38
    +4
    Поздравил Блинкен россиян с санкциями США.
    Пущай он свои поздравления засунёт в свои трусы. smile
  10. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 09:42
    +4
    Все верно он говорит! Для них это праздник побольше нашего. Такую империю развалили. Только про демократию врёт- бес! Демократия - власть народа, а народ хотел жить в СССР!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:52
      +1
      Если бы у нас была реальная демократия - то все бы фонари были увешаны так называемыми демократами.. Согласно горячему желанию народа...
  11. ccsr
    ccsr Сегодня, 10:01
    +1
    Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России.

    Знаем мы их "поздравления" - наверняка у себя в кабинете держит венок на могилу с траурной лентой, на которой написано "Покойся с миром Россия - от твоих доброжелателей".
  12. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:10
    +4
    Не нуждаемся, МЫ хотим просто-чтобы ВЫ(англосаксы русофобские),-отвалили от России и от Белоруссии....пока, реально термоядерная бойня не началась.
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:10
    0
    Спасибо, Антошка! И я тебя поздравляю с Днём России.
  14. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:15
    +1
    Глава Госдепа США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днём России
    Ответ на это можно дать только один: "Не дождетесь."
  15. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 10:26
    +1
    Это тонкий троллинг,с его стороны,ведь ему наверняка известно отношение многих россиян,к этому " празднику"
  16. tatra
    tatra Сегодня, 10:33
    +1
    Очередное доказательство ,что уничтожение СССР ,и расчленение ,де-факто ,многовековой России -это Праздник для всех русофобов .
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    +2
    Поздравления от Президента Лукашенко А .Г и Светлоликого Ким Чен Ына и то приятней и значимей. drinks
  18. Быков.
    Быков. Сегодня, 10:49
    0
    Глава Госдепа США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днём России

    Злорадствуют... ну ничего, мы терпеливые, потерпим и подождём. Рано или поздно, но и мы поздравим вас с уничтожением сша.
  19. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:53
    +1
    Искусственный праздник....страны, которая сама потеряла территории....и празднует это.
    1. Андрей Град
      Андрей Град Сегодня, 11:26
      0
      Мрыканец намекает на то, что они поддерживают день России (день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года) как статус, то есть Россия в границах РФ на тот момент. Остальное не ваше и не лезьте дальше тех границ.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 11:30
        0
        К американцам никаких претензий...страну развалили сами...празднуем сами ...и не оцениваем это событие сами.
  20. Валерий Бабин
    Валерий Бабин Сегодня, 11:49
    0
    Ну, я понимаю, Президент и министр Лавров вынуждены общаться с ними по служебной надобности. Нам-то на кой хрен их любезности, начиненные лживой риторикой?