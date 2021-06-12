Глава Госдепа США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днём России

От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России

Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю , культуру и традиции

Соединенные Штаты присоединились к поздравлению россиян с Днем России. От лица США выступил глава Госдепа Энтони Блинкен, который не преминул напомнить о стремлении Вашингтона к установлению "стабильных двухсторонних отношений" с Москвой. Соответствующее заявление распространил Госдепартамент США.Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России. В своем поздравлении он отметил стремление США к более конструктивным отношениям с российским правительством и пообещал "твердо поддерживать" народ России в его стремлении работать с международным сообществом.- заявил он.12 июня 1991 года Блинкен назвал "значительным первым шагом" России к "открытым, свободным и демократическим" выборам, а Декларацию о государственном суверенитете - важным документом, подтверждающим демократический путь России.- говорится в тексте поздравления.Между тем отношения двух стран находятся в "нижней точке" и в ближайшее время изменений не предвидится. Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с Байденом, заявил, что изменений во внешней политике США можно не ожидать.