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На Украине предсказали полномасштабную войну после окончания строительства «Северного потока - 2»

63

Завершение строительства первой нитки газопровода "Северный поток - 2" и начало на ней пусконаладочных работ встревожили украинские власти. В Киеве выдвигают различные версии последствий запуска российского газопровода.


По версии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия может вообще перекрыть "украинскую трубу" и перекрыть транзит газа через Украину. А сделает это Москва под предлогом какого-нибудь "срочного ремонта" на точке входа в украинскую ГТС. Таким образом, Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2", а Киев останется с трубой, но без газа и денег за его транзит.

Еще дальше в своих рассуждениях пошел глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, который заявил, что после завершения строительства "Северного потока-2" на территории Украины начнется полномасштабная война. По его мнению, как только Россия закончит все работы на газопроводе и запустит его, то сразу же развяжет войну на Украине, поскольку больше не будет "сдерживающего фактора".

Витренко убежден, что только необходимость поставлять газ в Европу сдерживает Россию от полноценного вторжения, поскольку без украинской ГТС транзит в настоящее время невозможен. С окончанием строительства Киев потеряет не только средства от транзита, но может потерять территории.

Между тем, несмотря на заявления коллективного Запада о сохранении транзита через Украину, США не удастся этого добиться от России, считают эксперты. Все попытки разбиваются об "упертость" самих украинцев, которые вместо того, чтобы договариваться с Россией, пытаются всеми способами помешать реализации проекта "Северный поток - 2 ". В Киеве надеются заставить Россию гнать газ через Украину, когда надо договариваться. А давить на Москву бесполезно.
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63 комментария
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 10:38
    +8
    На Украине предсказали полномасштабную войну

    Мазохисты! yes
    https://youtu.be/jV9uXh_1Pso
    1. Avis
      Avis Сегодня, 10:45
      +7
      Цитата: LIONnvrsk
      На Украине предсказали полномасштабную войну

      Мазохисты! yes

      ...а их всё не порят, и не порят.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 11:26
        +2
        Многие эксперты говорят о неминуемом пинке пин-до-сами "великоукров" на Россию где-то в конце стройки СП-2.

        Ходжес подтвердил это и указал срок: август-сентябрь. Обвинив, конечно,
        заранее Россию в нападении на Украину.

        Вот и сами "великоукры" обречённо подтверждают сроки...

        Ждём-с! smile
        1. Галеон
          Галеон Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: Владимир Машков
          Ждём-с!

          Ждете. Все ждете и ждете.
          И отравленный дождь
          Падает в гниющий залив.
          И мы еще смотрим в экран,
          Мы все еще ждем новостей.          (с)
      2. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 11:35
        +2
        Цитата: Avis
        Цитата: LIONnvrsk
        Мазохисты!
        ...а их всё не порят, и не порят.

        Господи, ну ниспошли 404ым малость понимания и покажи им глобус - земной шар не вращается вокруг них. По моему они этого не понимают lol
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 11:44
          +5
          Pete Mitchell прЮвет! Бесполезно обращаться к Господу. Он отрёкся от 404-ых. wink
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Сегодня, 11:50
            +1
            hi Похоже на то, что по моему зеленый свисток с небес
          2. Silver bullet
            Silver bullet Сегодня, 12:04
            +2
            Играл архангел соло на трубе
            А Бог и Чёрт делили украинца душу
            Кричал Господь, возьми её себе
            А дьявол злился, на..... он мне нужен.
        2. Don Karleone
          Don Karleone Сегодня, 11:47
          +4
          .......внутри земного шара, есть ещё шар , значительно больше наружного. Гашек.
      3. knn54
        knn54 Сегодня, 11:59
        +2
        Сначала Аваков,потом Кулеба.Что то добавил бригадный генерал из США.
        Плюс Витренко.
        Хочется задать вопрос-КОГДА был серьезный ремонт трубопровода.?
        Или достаточно беглого осмотра,что бы понять что рванет и без диверсий.
        Дешевле народ пугать,чем заняться делом.И не продавать вместе землей законсервированные нефтегазовые скважины.
        Как то "забывается",что контракт действует еще три года.
        Но продавцы "словацкого" газа уже бьют тревогу.
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 10:49
      +1
      Перед встречей США-Россия устроили провакацию в Луганске, хотели ответку получить.
      Теперь больше вторжение России. А зачем? Сами себя угробят.
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:50
      +6
      Как Ветренко лихо замаскировал свою озобоченность в потери личного дохода... Сразу видно украинского государственника, масштабно мыслит! laughing
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:12
      0
      А у них там сейчас гражданская война уже сколько лет вовсю не идет разве? ?? fool Сами же и разожгут этот костер до состояния полноценной войны!
    5. Злой543
      Злой543 Сегодня, 11:13
      0
      Может Украина нападет на нас чтоб зазватить месторождения газа? request
    6. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:42
      0
      не,хитрованы,типа они потом как самые хитрые в плен пойдут,а Россия должна будет содержать всю Украину..ток этого не будет
  2. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 10:41
    +8
    Почему две самые русофобские страны Украина и Польша больше всех зарабатывали на российском газе? Что с ними не так? ) Скачут, хрюкают, плюются ядом, но с трубы не желают слезать.
    1. vegan
      vegan Сегодня, 10:46
      +2
      Комплекс обиженного он такой
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 10:49
      +3
      Есть такое сладкое слово....халява
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Из Томска
      Почему две самые русофобские страны Украина и Польша больше всех зарабатывали на российском газе? Что с ними не так?

      Да всё так - жадность превыше всего.
  3. prior
    prior Сегодня, 10:42
    +11
    На Украине "политическая онкология в последней стадии" - фашиствующий национализм.
    Лечение бесполезно. Обезболивающее только навредит.
    Только резать .....
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:47
      +2
      Засохнет,сама распадётся. smile
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:00
      +4
      Цитата: prior
      На Украине "политическая онкология в последней стадии" - фашиствующий национализм.

      Вс ё как и раньше - ОУН и УПА.
  4. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 10:42
    +3
    Ну и ладненько
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:42
    +3
    На глобусе Украины вроде и нет больше никого? Воевать не с кем. Они реально думают, что "весьмирснами", и только и думают о том, как бы помочь украинским олигархам набить карманы потуже?
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:43
    +5
    smile Вторжение? А с кем воюют 7 лет тогда?
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 12:01
      0
      Не лох42 воюет без огонька, вот Петруха Ляксеич Остаточный отчибучивал так отчибучивал, то кусок автобуса по миру возил, то паспортами как веером махал, то веру им свою придумал, чуть в Днепр их без панталонов и шаровар не загнал, для нового крещения. Вот это размах и "боевых" действий. А кокаиновый пианист мечется как уж на сковороде ибо настохорошели они всем, и в Европе и ам.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:44
    +3
    Витренко убежден, что только необходимость поставлять газ в Европу сдерживает Россию от полноценного вторжения, поскольку без украинской ГТС транзит в настоящее время невозможен.

    Уже давно, после первого Майдана СП-1 работает. После второго: Турецкий поток и первая нитка СП-2. А скакуны до сих пор не верят, что России на окраину плевать с колокольни Ивана Великого. В пакетик и в мусорку, дабы не загрязнять окружающую среду
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:44
      +3
      если бы ещё ФСБ создало бы черную книгу-список тех,кто поддерживает бандеровцев,воевал на Донбассе и кто негативно отзывался о России,чтобы их не пускать в страну..а то тут историю рассказали,с полгода назад отправляли гастеров на Украину назад,так парочка решила схитрить и остаться,так почти ВСЕ гастеры стали орать про "вы москалям продали,Неньку предали,к ватникам подались"...так что таких нужно фильтровать и не пускать в страну..пусть в Польшу на ягоды едут
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 11:48
        +2
        Цитата: Барбарис25
        если бы ещё ФСБ создало бы черную книгу-список тех,кто поддерживает бандеровцев

        Да есть это все. С политиканскими лозунгами бендеровцы как из пращи вылетают с Руси
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 11:57
          0
          ток очень мало,причем только самые засветившиеся
  8. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 10:45
    +3
    После завершения «Северного потока-2» Россия скорее «перекроет кран» с газом, идущим через Украину.
    Украина рухнет и будет поглощена Россией - и никто, абсолютно никто, ей не поможет. В игре великих пешки не в счет и жертвуются без сожаления.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:45
    +1
    Полномасштабная война с Цэгабонией - это оксюморон.. Ибо для этого - нужно как минимум два полномасштабных государства..
    1. prior
      prior Сегодня, 11:10
      +2
      нужно как минимум два полномасштабных государства..

      Для России не проблема зайти в Украину.
      А вот США.... Ну как они придут на помощь Украине ?! request
      Ни одной асфальтированной дороги от Штатов до Окраины... ни одного метра общей границы.. no
  10. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 10:46
    +4
    Два момента: про "срочный ремонт" - почему бы нет - оборудование старое, из-за того, что появится новый путь для газа, вход трубы на Украину можно не спеша, качественно поремонтировать. Далее, намедни Аваков намекал, что могут быть теракты на газопроводе на территории Украины - почему нет, могут, и для этого давать задание Петрову с Бошировым не обязательно - свои нацики все сделают. А вот насчет полномасштабной войны - вопрос: оно нам надо? Помочь Донбассу официально, сначала признав республики - возможно, если на Юго-Востоке возникнут другие республики, население которых захочет развестись с Украиной - тоже можно будет помочь им. А всю Украину брать под крыло, восстанавливать, перевоспитывать, долги Западу уплачивать - надо ли?
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: pyagomail.ru
      вход трубы на Украину можно не спеша, качественно поремонтировать

      а заодно ликвидировать избыточное, может пока не так радикально - "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! — Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать", но они уже об этом год назад - Украина обвинила российскую компанию "Газпром" в начале демонтажа труб газопровода, предназначенного для транзита российского газа через украинскую территорию https://topwar.ru/172231-kiev-obvinil-gazprom-v-demontazhe-trub-dlja-tranzita-rossijskogo-gaza.html
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:48
    +1
    Мазохистов будут все кому не лень в чувство приводить ,им же все должны,вот и расплатятся за одно.Только начать.У них Воронеж есть.И вообще что я пропустил,ночью в европе нефть с газом кончилась! what
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      все кому не лень

      Сотрудники Белоярской атомной станции в Свердловской области заменят украинские насосы питательной воды на энергоблоке № 3 (реактор БН-600) на агрегаты российского производства. "На энергоблоке № 3 эксплуатируются шесть насосов питательной воды украинского производства. В рамках инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока до 2040 года будет выполнена замена этих насосов на российские» https://iz.ru/1145154/2021-04-01/na-beloiarskoi-aes-zameniat-ukrainskie-nasosy-na-rossiiskie
  12. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:48
    +1
    Вообще - логика непонятна. Как всё в Цэгабонии. Если нам уж так снится захват нэньки - так не проще ли её захватить сразу вместе с ГТС и не парится со всякими потоками??
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:54
    +1
    а Киев останется с трубой, но без газа и денег за его транзит
    Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша! Что еще сказать? Разве они не к этому шли, разве они не утверждали, что не пользуются российским газом, что воюют с Россией?
    Все их хотелки, это проблемы Окраины, а не как, ЕС и тем более России. Не зря, Путин недавно прямо ответил на вопрос, о газе для Окраины: - "Почему мы обязаны всех кормить?". В ЕС, газ будет, без него им не обойтись, а причем здесь Окраина?. В соответствии с их государственной политикой, в нэзалэжной Окраине должна быть нэзалэжная труба. Хотели? Хотели! Распишитесь и получите.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:56
    +3
    По версии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия может вообще перекрыть "украинскую трубу" и перекрыть транзит газа через Украину.

    Ну а вам то шумерам, какое дело до российского газа ? У вас незалежность, процоветание и Россия для вас страна агрессор. Так что вам ещё нужно, давно бы сами перекрыли клапана на российский газ, и заявили на весь мир "Не хотим газа агрессора, хотим газа от Юайдена !" И сразу же всё станет на свои места.
    Но выходит что ваше непомерная жадность на "халяву" получать деньги, не соответствует вашей концепции "нам ничего не нужно от агрессора." Пора бы научить ся и уважать самих себя любимых, раз уж заявили на весь мир, так и будь те верны своему слову, а то как в притче про сороку-воровку "Этому дала, этому дала, а этому не дала..."
    Пора бы стать наконец то хоть похожими на государство.
  15. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 10:58
    +1
    Що? Опять???)))
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: carstorm 11
      Що? Опять???)))

      Чего опять? recourse
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 11:59
        0
        Воевать начнем) чего еще то?)))
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 12:01
          0
          Дмитрий, насколько я понял из статьи, они имеют ввиду 3 Мировую. wink
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 12:02
            +1
            Да я уже их перестал понимать) думаете? Фигово тогда
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:03
    +1
    Вот больные. Сами себя пугают, от страха сами под себя ходят, а виновата Россия.
  17. Hagen
    Hagen Сегодня, 11:08
    +1
    По его мнению, как только Россия закончит все работы на газопроводе и запустит его, то сразу же развяжет войну на Украине, поскольку больше не будет "сдерживающего фактора".

    С точки зрения формальной логики данное утверждение говорит о том, что тесное взаимовыгодное экономическое сотрудничество является действенным сдерживающим фактором против агрессивных действий партнеров по отношению друг к другу. Трудно с этим поспорить. Только вот ведь незадача, на протяжении последних двух десятков лет Украина (в лице правящих элит) старательно разрушала главный принцип прочных отношений - взаимовыгодность. А с 2014 года стала просто с остервенением рвать эти наиболее выгодные обеим сторонам связи с Россией. Вывод простой. Правящая элита Украины сегодня настолько глупа и недальновидна, что сама озвучивает условия повышения рисков конфронтации с Россией, являясь на деле их первым и главным создателем. Можно только посоветовать Витренко с этими тезисами, расширенными до общего состояния динамики экономических связей с РФ выступить перед депутатами верховной рады Украины, членами кабинета правительства и офиса президента. Ведь именно их действия в названных отношениях повышают риски их обострений.
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +1
    На Украине предсказали полномасштабную войну
    Как не терпится хорошенько по сопатке получить, а главное, чтобы американец с европейцем на его могилке скупую слезу утерли.
  19. RUS96
    RUS96 Сегодня, 11:14
    +1
    Я не разу не топлю за украину,но мне тоже такие мысли приходят
    За исключением " полноценного вторжения"
  20. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:19
    +1
    Как ужи на сковородке. Как им не хочется денежку терять от транзита. wassat
  21. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:19
    +1
    Зачем РФ полномасшабная война? Мы к ней не готовы. Но подход Израиля ( частичный) вполне приемлем.
  22. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 11:23
    +1
    Витренко убежден, что только необходимость поставлять газ в Европу сдерживает Россию от полноценного вторжения, поскольку без украинской ГТС транзит в настоящее время невозможен.

    оглупленная версия smile ведь в случае вторжения ГТС Украины будет уже под российской юрисдикцией
  23. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:34
    +2
    Как она уже надоела, эта окраина.
  24. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 11:35
    +1
    Как в давней притче " Мальчик шутя много раз кричал "Волки! волки!". А волки не прибегали и люди перестали обращать на его вопли внимание. И когда действительно пришли волки и мальчик опять кричал "Волки", никто НЕ верил.

    Так и съели волки мальчика-шутника wassat
  25. 501Legion
    501Legion Сегодня, 11:40
    +2
    Вас уродов укроголовых никто не обязан кормить, платя бабки за транзит, идите прости_тутки просите денег у своих хозяев
  26. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    +1
    На Украине предсказали полномасштабную войну после окончания строительства «Северного потока - 2»
    . Кто то не с той ноги упал, перебрал горилки или "бамбука", без разницы! Перебор, дурдом и все такое прочее.
  27. Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Сегодня, 11:55
    0
    Кликнуть по утру:
    чух-чух-чух
    и всё стадо иудово само ломанётся к корыту,сметая по пути бандерлогов и прочую мерзость
  28. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    +1
    Завершение строительства первой нитки газопровода "Северный поток - 2" и начало на ней пусконаладочных работ встревожили украинские власти.
    Так только вчера ещё укронацики вопили, что это всё сказки В. Путина! laughing Усё, насмотрелись ( наслушались своих гебельсов! ) теперь оказывается ЭТО ПРАВДА! И-иии, зрада! laughing
  29. Волк
    Волк Сегодня, 12:04
    0
    [quoteНа Украине "политическая онкология в последней стадии" - фашиствующий национализм.][/quote]
    А на Украине работали Габсбурги , но Сталин герцога Габсбурга посадил в тюрму .
    Везде где были габсбурги там развит до беси фашиствуюший национализам , и там были страшние злочини ! Тому помагали и КАТОЛИЧЕСКА церков с езуитам и Фанариоти из Цариграда .
    Так фашисоидний национализм последствие , надо исток этого зла регулировать.
    1. Волк
      Волк Сегодня, 12:12
      0
      Кроме этого где были Габсбурги и сегодня эст глубоко устроили идею фашисоидного национализма в част тзв. " елит" , которые контролировали историу и язик как 2 основных угаоних каменов его. И эте стране сегда быле на страни злочина , Хорватия , Словения, Румуния, Болгария итд . Даже православне стране превратили в злочинцов .
  30. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 12:06
    0
    Всё время говорили что Украина воюет с Россией, что ОНИ сдерживают от агрессии Россию, и газ им не нужен. А теперь выяснили что это газ сдерживает от войны с Россией, и необходимо качать газ через них. Одни высказывания дезавуируют последующие.Заврались окончательно, даже не краснеют.
  31. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 12:14
    0
    Что мы на это ведёмся, очередной дурачек анонсировал войну.
    Какают они жидко как только дело идёт к войне с РФ, и это уже факты.
    Ну хотя бы глядя на реакцию от учений РФ месяца 2 назад, тут все понятно становится.
  32. cniza
    cniza Сегодня, 12:17
    0
    В Киеве надеются заставить Россию гнать газ через Украину, когда надо договариваться. А давить на Москву бесполезно.


    Цену на транзит пусть снижают и будет их труба работать...