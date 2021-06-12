На Украине предсказали полномасштабную войну после окончания строительства «Северного потока - 2»

Завершение строительства первой нитки газопровода "Северный поток - 2" и начало на ней пусконаладочных работ встревожили украинские власти. В Киеве выдвигают различные версии последствий запуска российского газопровода.По версии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия может вообще перекрыть "украинскую трубу" и перекрыть транзит газа через Украину. А сделает это Москва под предлогом какого-нибудь "срочного ремонта" на точке входа в украинскую ГТС. Таким образом, Россия будет поставлять газ в Европу по "Северному потоку-2", а Киев останется с трубой, но без газа и денег за его транзит.Еще дальше в своих рассуждениях пошел глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, который заявил, что после завершения строительства "Северного потока-2" на территории Украины начнется полномасштабная война. По его мнению, как только Россия закончит все работы на газопроводе и запустит его, то сразу же развяжет войну на Украине, поскольку больше не будет "сдерживающего фактора".Витренко убежден, что только необходимость поставлять газ в Европу сдерживает Россию от полноценного вторжения, поскольку без украинской ГТС транзит в настоящее время невозможен. С окончанием строительства Киев потеряет не только средства от транзита, но может потерять территории.Между тем, несмотря на заявления коллективного Запада о сохранении транзита через Украину, США не удастся этого добиться от России, считают эксперты. Все попытки разбиваются об "упертость" самих украинцев, которые вместо того, чтобы договариваться с Россией, пытаются всеми способами помешать реализации проекта "Северный поток - 2 ". В Киеве надеются заставить Россию гнать газ через Украину, когда надо договариваться. А давить на Москву бесполезно.