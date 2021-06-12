Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-глава «Моссад» допустил откровения о секретных операциях Израиля против Ирана

17
Экс-глава «Моссад» допустил откровения о секретных операциях Израиля против Ирана

В прессе появились откровения бывшего шефа израильской разведки «Моссад». Йоси Коэн поведал общественности о том, как Израиль проводил секретные операции против Исламской Республики Иран.


Одним из основных направлений антииранской деятельности израильских спецслужб, по словам Коэна, является противодействие ядерной программе. Израиль всеми силами пытается противостоять получению Ираном ядерного оружия. При этом противостояние такого рода иногда выглядит странным. Например, Израиль приветствовал выход США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, хотя именно это соглашение и предполагало отказ Ирана от обогащения ядерного топлива до «оружейных» параметров.

Йоси Коэн, допуская определённые откровения, рассказал журналистам о масштабной спецоперации «Моссада» по похищению многочисленных иранских документов, посвящённых ядерным разработкам. По словам экс-руководителя израильской спецслужбы, в общей сложности было вывезено и похищено иным способом более 55 тысяч страниц документов и различного рода файлов из иранского «ядерного» архива. После той операции премьер Нетаньяху и рассказал о доказательствах наличия амбиций Ирана по созданию собственной ядерной бомбы. Выступление Нетаньяху состоялось около 3 лет назад.

Коэн заявил, что к операции по хищению секретных сведений были привлечены два десятка агентов «Моссада». Причём важная ремарка: никто из них, как утверждает Коэн, не является израильским гражданином.

Коэн:

Мы следили за ходом спецоперации из Тель-Авива. Наши агенты смогли получить доступ в хранилище, где и находился секретный архив. Им предстояло взломать свыше 30 сейфов. Мы волновались.

По словам экс-главы «Моссада», в общей сложности операция разрабатывалась и проводилась около 2 лет. При этом она прошла успешно, а некоторых её участников пришлось эвакуировать в Израиль, чтобы те не оказались в руках иранских спецслужб.

Важное дополнение: Коэн говорил и об инцидентах в Натанзе, где располагается один из иранских атомных объектов. Важность этих заявлений состоит хотя бы в том, что ранее Израиль не признавал своих атак на этот объект.

Коэн:

Я лично хорошо знаком с объектом, а потому мог бы показать журналистам их подземное хранилище, где работают центрифуги по обогащению урана.

Также Йоси Коэн упомянул и расправу над иранским физиком Мохсеном Фахризаде. Напомним, что он был убит, когда ехал в своей машине по иранской территории. Коэн не стал подтверждать, что расправа над Фахризаде – дело рук Израиля, но многозначительно отметил, что за тем «Моссад» вёл наблюдение несколько лет.

Экс-глава израильской спецслужбы:

Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 11:03
    +9
    Поди веру сменил, как в анекдоте:

    У старого еврея сын решил принять христианство. И уговаривал его отец и наказывал и пугал - всё равно сын стоял на своём.
    Тогда еврей пришёл к своему раввину и говорит:
    - Ребе! У меня горе! Сын решил уйти в христианство!
    - А отговаривать пробовали?
    - Всё пробовал, Ребе! Ничего не помогает!
    - Ну тогда приходите завтра, а мне нужно побеседовать с богом...
    На следующий день еврей с утра приходит к раввину:
    - Ну как, что сказал бог по поводу моего сына?
    - Вы не поверите... у него та же проблема!     laughing
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 11:20
      +5
      Цитата: Зяблицев
      Поди веру сменил

      Приветствую, Евгений! hi

      А ведь, по факту, человек признался в терроризме и военной агрессии против суверенного государства.

      А ЧТО было бы, если бы глава российской разведки заявил бы:
      Если человек представляет большую опасность для граждан России, то он должен перестать жить на этом свете.
      или признался в краже ядерных документов Пентагона?

      Зато уже стоит вопль об... "отравлении жирного борова Зильбертруда
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 11:24
        +2
        hi Так и я о том же - совестно что ли стало? Может стал православным и заповедь "не убий" до него дошла?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:05
    +1
    А результат,центрефуги крутятся,ракеты ракетистые испытываются.Иран жив, даже сдикой инфляцией.Зарплата не ах,как у нас в 90 ые.Не знаю достроили ли крупнейший в мире молл.Статья для смены темы,противастояния палестинцев и израиля.Не волнуйтесь Канопус Иранцам не продается,на счет фото интересующих Иран районов Путин ни чего не сказал.Еще и обозвал культурно эту новость.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:06
    +3

    Экс-глава израильской спецслужбы:
    Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.

    Интересно, а если такое же заявят представители спецслужб Ирана, Израиль это примет молча, или поднимет вой на весь мир ? И как думают об этом наши участники ВО из Израиля ?
    1. ee2100
      ee2100 Сегодня, 11:43
      +2
      Они заявят "это другое,как вы не понимаете?"
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:08
    +2
    Ну, тогда не скулите, что Иранцы хотят вас унечтожить! "Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмеряно "!Забыли? Или , по Русски -"на зеркало неча пинять, коли рожа крива "!Не делайте из персов монстров, и они не ответят вам той-же монетой!
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:13
    +1
    А с чего это его на словесную диарею пробило? Вроде как бы не по чину быть таким болтливым.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:17
    +3
    С прогрессом в ракетных технологиях и повышение точности попадания БЧ (в неядерном снаряжении) приближается тот момент, когда Иран легально и конвенционально сможет ответить на происки Израиля.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +2
    к операции по хищению секретных сведений были привлечены два десятка агентов «Моссада»... Нетаньяху и рассказал о доказательствах наличия амбиций Ирана...
    Странно, а Нетаньяху с воодушевлением показывал рисунки и таблицы из учебника по физике и наставления по защите от оружия массового поражения. Так кто кого облапошил? 20 с лишним агентов украли материалы открытого доступа? Вот кибератаки и удары по иранским ядерным объектам действительно нанесли серьезный ущерб. Выходит, что Израиль считает себя вправе проводить военно-разведывательные операции против другого государства. А кем и когда это "право" было получено? Когда была официально объявлена война?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: rotmistr60
      А кем и когда это "право" было получено? Когда была официально объявлена война?

      Они думают, что это право получили по рождению.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:30
    +4
    "..Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете..."

    И чем ЭТО отличается от фашизма!??
    Нехорошо сказал....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: HAM
      Нехорошо сказал....

      Но верно.
      1. Комментарий был удален.
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:31
    +2
    Йоси Коэн - лицемерная и высокомерная мразь.

    Убийство гражданского оправдывают тем, что он создаёт оружие которое может в теории навредить евреям.

    Руководствуясь такой логикой Иран в свою очередь вообще имеет право на уничтожение всего Израиля, так как Израиль угрожает Ирану и не даёт ему спокойно жить и развиваться.

    Израиль и США специально устраивают провокации, чтобы получить повод для экономической блокады Ирана и тем самым ограничить его развитие.
  10. 501Legion
    501Legion Сегодня, 11:39
    0
    Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.

    Евреи представляют не меньшую опасность. судя по его логике..........
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
      +1

      501Legion (Артём)
      Сегодня, 11:39
      +1
      Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.

      Евреи представляют не меньшую опасность. судя по его логике......
      Такое заявить...Обыкновенный фашист. В кипе.
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
    +1
    Экс-глава «Моссад» допустил откровения о секретных операциях Израиля против Ирана
    Спалился еврей. А ещё мосад, мосад... конторка, рога без копыт... laughing