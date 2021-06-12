Экс-глава «Моссад» допустил откровения о секретных операциях Израиля против Ирана

В прессе появились откровения бывшего шефа израильской разведки «Моссад». Йоси Коэн поведал общественности о том, как Израиль проводил секретные операции против Исламской Республики Иран.
Одним из основных направлений антииранской деятельности израильских спецслужб, по словам Коэна, является противодействие ядерной программе. Израиль всеми силами пытается противостоять получению Ираном ядерного оружия. При этом противостояние такого рода иногда выглядит странным. Например, Израиль приветствовал выход США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, хотя именно это соглашение и предполагало отказ Ирана от обогащения ядерного топлива до «оружейных» параметров.
Йоси Коэн, допуская определённые откровения, рассказал журналистам о масштабной спецоперации «Моссада» по похищению многочисленных иранских документов, посвящённых ядерным разработкам. По словам экс-руководителя израильской спецслужбы, в общей сложности было вывезено и похищено иным способом более 55 тысяч страниц документов и различного рода файлов из иранского «ядерного» архива. После той операции премьер Нетаньяху и рассказал о доказательствах наличия амбиций Ирана по созданию собственной ядерной бомбы. Выступление Нетаньяху состоялось около 3 лет назад.
Коэн заявил, что к операции по хищению секретных сведений были привлечены два десятка агентов «Моссада». Причём важная ремарка: никто из них, как утверждает Коэн, не является израильским гражданином.
Коэн:
Мы следили за ходом спецоперации из Тель-Авива. Наши агенты смогли получить доступ в хранилище, где и находился секретный архив. Им предстояло взломать свыше 30 сейфов. Мы волновались.
По словам экс-главы «Моссада», в общей сложности операция разрабатывалась и проводилась около 2 лет. При этом она прошла успешно, а некоторых её участников пришлось эвакуировать в Израиль, чтобы те не оказались в руках иранских спецслужб.
Важное дополнение: Коэн говорил и об инцидентах в Натанзе, где располагается один из иранских атомных объектов. Важность этих заявлений состоит хотя бы в том, что ранее Израиль не признавал своих атак на этот объект.
Коэн:
Я лично хорошо знаком с объектом, а потому мог бы показать журналистам их подземное хранилище, где работают центрифуги по обогащению урана.
Также Йоси Коэн упомянул и расправу над иранским физиком Мохсеном Фахризаде. Напомним, что он был убит, когда ехал в своей машине по иранской территории. Коэн не стал подтверждать, что расправа над Фахризаде – дело рук Израиля, но многозначительно отметил, что за тем «Моссад» вёл наблюдение несколько лет.
Экс-глава израильской спецслужбы:
Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.