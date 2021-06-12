Экс-глава «Моссад» допустил откровения о секретных операциях Израиля против Ирана

Мы следили за ходом спецоперации из Тель-Авива. Наши агенты смогли получить доступ в хранилище, где и находился секретный архив. Им предстояло взломать свыше 30 сейфов. Мы волновались.

Я лично хорошо знаком с объектом, а потому мог бы показать журналистам их подземное хранилище, где работают центрифуги по обогащению урана.

Если человек представляет большую опасность для граждан Израиля, то он должен перестать жить на этом свете.