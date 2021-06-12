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Дальний перехватчик МиГ-31БМ получил на вооружение ракеты малой дальности Р-74М

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Российские дальние перехватчики МиГ-31БМ получили на вооружение новые авиационные ракеты ближнего боя Р-74М. Новый боеприпас поставляется серийно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Военное ведомство начало серийные закупки ракет ближнего воздушного боя Р-74М для оснащения истребителей перехватчиков МиГ-31БМ. Новая ракета способна не только уничтожать самолеты противника, но также прекрасно справляется с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Решение об оснащении перехватчиков новыми ракетами, пишут "Известия" со ссылкой на военных, принято в рамках расширения задач, поставленными для МиГ-31, прошедшими модернизацию до версии МиГ-31БМ. Первые учения МиГ-31 с применением новой ракеты прошли на Камчатке и признаны успешными.

РВВ-МД Р-74М - переработанная ракета Р-73 с улучшенной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения, максимальная дальность, по сведениям из открытых источников - 40 км, минимальная - 300 метров. Также будет поставляться на вооружение Су-30СМ и Су-57.

Ранее сообщалось, что МиГ-31БМ получат новые возможности и будут способны перехватывать ракеты, в том числе баллистические. В рамках обновления самолет также должен получить новый многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), способный перехватывать, в том числе, гиперзвуковое оружие.
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:33
    +2
    А фотку ракеты выложить религия не позволила? На многих ресурсах фото Р74М давно можно увидеть! !!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    0
    Всетаки не списывают в утиль бой на малых дистанциях.
  3. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 11:34
    +3
    Судя по
    но также прекрасно справляется с беспилотниками и крылатыми ракетами.
    вероятно, что этим оружием можно защититься от ракет ВВ большой дальности противника.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:41
    0
    Фига се новость. Главный спецназовец ПВО вместо Калаша получит ППШ. Лучше декларируйте, сколько модернизировано Тридцать первых
  5. Intruder
    Intruder Сегодня, 11:47
    +1
    И где новизна по теме, ведь новость за сентябрь 2015 года, здесь есть на ВО (https://topwar.ru/82713-raketa-vozduh-vozduh-maloy-dalnosti-rvv-md.html)!?
  6. Астра_А
    Астра_А Сегодня, 12:06
    -2
    Следующай модификация дальних перехватчиков МиГ-31БМ получит 6 пулеметов с увеличенным боекомплектом для ведения боя на предельно близких дистанциях.
  7. Тиратори
    Тиратори Сегодня, 12:18
    0
    Наверно после катастрофы над Черным морем Су-27, в прошлом году, как раз из-за ракеты Р-73 - чтобы летный состав не бухтел - название поменяли и так сойдет )))