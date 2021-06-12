Дальний перехватчик МиГ-31БМ получил на вооружение ракеты малой дальности Р-74М

Российские дальние перехватчики МиГ-31БМ получили на вооружение новые авиационные ракеты ближнего боя Р-74М. Новый боеприпас поставляется серийно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Военное ведомство начало серийные закупки ракет ближнего воздушного боя Р-74М для оснащения истребителей перехватчиков МиГ-31БМ. Новая ракета способна не только уничтожать самолеты противника, но также прекрасно справляется с беспилотниками и крылатыми ракетами.
Решение об оснащении перехватчиков новыми ракетами, пишут "Известия" со ссылкой на военных, принято в рамках расширения задач, поставленными для МиГ-31, прошедшими модернизацию до версии МиГ-31БМ. Первые учения МиГ-31 с применением новой ракеты прошли на Камчатке и признаны успешными.
РВВ-МД Р-74М - переработанная ракета Р-73 с улучшенной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения, максимальная дальность, по сведениям из открытых источников - 40 км, минимальная - 300 метров. Также будет поставляться на вооружение Су-30СМ и Су-57.
Ранее сообщалось, что МиГ-31БМ получат новые возможности и будут способны перехватывать ракеты, в том числе баллистические. В рамках обновления самолет также должен получить новый многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), способный перехватывать, в том числе, гиперзвуковое оружие.