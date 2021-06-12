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«Это основа транспортной авиации страны»: в Чехии прокомментировали слова о «непригодности» вертолётов Ми

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«Это основа транспортной авиации страны»: в Чехии прокомментировали слова о «непригодности» вертолётов Ми

В европейских странах, ранее входивших в состав Организации Варшавского договора (ОВД), среди обозревателей превалирует мнение о несоответствии советской военной техники современным боевым реалиям.


При этом игнорируется то обстоятельство, что в армиях, построенных на стандартах НАТО, в качестве основы материальной части войск выступают системы, созданные ещё в период Холодной войны. Например, в тех же Соединённых Штатах бронетранспортёр M113, разработанный в конце 1950-х годов, продолжает оставаться самым массовым изделием в бронированных порядка: по данным IISS, на начало 2021 года насчитывалось 5 тыс. единиц данной техники.

Столь однобокий взгляд восточноевропейских «экспертов» играет на руку лоббистам ВПК западных стран. Власти государств бывшего ОВД, поддерживаемые «хором» подобного рода обозревателей, «проталкивают» программы отказа от советской техники и перехода на изделия из развитых стран НАТО.

В этих условиях собственная оборонка становится чуть ли не единственным форпостом здравомыслия. Так, чешское Минобороны закупило 12 американских вертолётов (8 многоцелевых UH-1Y Venom и 4 ударных AH-1Z Viper). Они призваны занять место советских и российских Ми-8/17 и Ми-35. Однако сложно назвать машины из США из более низкой весовой категории адекватной заменой. Тем более, местная промышленность в лице авиазавода LOM PRAHA в сравнении с другими странами из Восточной Европы имеет наиболее богатый опыт модернизации вертолётов Ми-8/17, в том числе за счёт их оснащения западным оборудованием.



Когда я скажу, что вертолёты линейки Ми устарели, непригодны и не подлежат ремонту, вы, наверное, со мной не согласитесь, не так ли?

- задаёт журналист из чешского издания CZDefence вопрос гендиректору данного госпредприятия.

Конечно, нет, потому что вы сами видите, что мы обслуживаем и ремонтируем эти вертолёты, и надо сказать, что они составляют основу транспортной авиации армии Чешской Республики и непременно прослужат какое-то время

- прокомментировал слова о «непригодности» вертолётов Ми руководитель авиазавода Иржи Протива.

Местная оборонка не спешит прощаться с техникой «восточного соседа» и даже в современных условиях находит возможности для её обновления. Так, LOM PRAHA в декабре 2020 года подписала соглашение с Минобороны Чехии о модернизации 15 ед. Ми-171Ш: на различных машинах предполагается повышение устойчивости к помехам, обновление авионики, облегчение защиты, установка медицинского комплекта.

Использованы фотографии:
Сайт предприятия LOM PRAHA
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:47
    0
    «Это основа транспортной авиации страны»: в чешской оборонке прокомментировали слова о «непригодности» вертолётов Ми
    меняйте, это ж сейчас самое важное, для самых перевозбудившихся.
  2. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 11:51
    +3
    У чехов нет и быть не может своего мнение, а трансляция американских интересов настолько очевидна, что даже смешно становится, когда какой нибудь гордый чех начинает что то верещать о национальном самосознании! А вся суть "независимой" Чехии - "США-это "хорошечно" - кстати пиво из дурацкой рекламы, как и вся продукция Чехии, после известных событий, включена мной в собственный санкционный список, но, к сожалению, у меня ванна из Чехии и велосипед - правда приобретенные давно, но теперь их наличие вызывает у меня чувство сожаления и озабоченности! laughing
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:10
      0
      трансляция американских интересов настолько очевидна"

      И это вызывает не только сожаление, но и удивление. Чехия всегда находилась в германской орбите. Даже сейчас им это очень выгодно, вспомнить хотя бы покупку Шкоды Фольксвагеном. Им конечно в целях экономии стоит заменить Ми-8 и Ми-24 на более лёгкую и экономичную технику, но лучше на европейскую. Да, она сложнее и дороже в обслуживании (советской), но учитывая близость заводов и эксплуатантов, это оправдано. Что то не чисто с закупкой американских вертушек. Ну а нашу технику им просто не позволят покупать.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 12:16
        0
        В этом и гениальность плана Маршалла - более слабая европейская страна находится в сфере интересов всегда потенциально более сильной Германии, покорившей всю Европу, но которая сама, в свою очередь, находится в полной оккупации США...Поэтому принцип вассал, моего вассала не твой вассал здесь утратил свой смысл!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    0
    К Тихановской обратитесь,она отремонтирует потом когда нибудь,На зоне со всей своей шоблой под руководством гражданки США Фишер! fool
  4. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 11:51
    0
    Ми8 отличный вертолёт. Как минимум не хуже блэкхока.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 12:17
      0
      Минус не мой, но позволю себе с вами не согласиться. Н-60 это скорее аналог Ка-60/62, а Ми-8/17 превращается в ещё более тяжёлый Ми-38. Жаль что программа Ка-60/62 идёт так тяжело, нам тоже нужна более лёгкая машина, в т.ч. на корабли.
  5. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:59
    +1
    Процесс необратим. Поддержкой советской техники занимается всё меньшее число фирм, физический износ и устаревание опережают. Однажды последний советский образец выйдет из обормота стран запада. А российских туда не пустят. То есть происходящее в Чехии совершенно закономерно. А глобально - дело идёт к нарастанию отрыва США в экспорте оружия. С тенденцией окончательного вытеснения России из этой отрасли. И нам нечем на это ответить. Есть два критически слабых места: двигатели и электроника. Именно в их направлении идёт эволюция оружия на сей день. И именно в них Россия застряла на позднесоветском уровне. А учитывая технологическую осаду запада - не факт, что удастся продвинуться. Есть риск повторения ситуации Крымской войны.
  6. Астра_А
    Астра_А Сегодня, 12:02
    0
    В Сербии восхитились вертолётами Ми-8/17 и Ми-35. Однако полагаться на них в перспективе нет возможности.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:11
    0
    "Столь однобокий взгляд восточноевропейских «экспертов»"- результат действия золотого тельца и подконтрольности мнения "экспертов". winked
  8. Kaw
    Kaw Сегодня, 12:18
    0
    Сколько можно выпускать вертолеты разработанные в 50-е годы. Ми-8 ещё в 80-е должен был быть заменён на Ми-38. И это ещё учитывая российскую культуру производства, унаследованную нами от СССР.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    0
    Порой стремление побыстрее избавится от российского (советского) приводит к отрицательным результатам. Но когда на кону "европейская солидарность" и стандарты НАТО, то это не учитывается. Внутреннее дело Чехии какие вертолеты использовать поэтому пускай ломают копья между собой.