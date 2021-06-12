«Это основа транспортной авиации страны»: в Чехии прокомментировали слова о «непригодности» вертолётов Ми

Когда я скажу, что вертолёты линейки Ми устарели, непригодны и не подлежат ремонту, вы, наверное, со мной не согласитесь, не так ли?

Конечно, нет, потому что вы сами видите, что мы обслуживаем и ремонтируем эти вертолёты, и надо сказать, что они составляют основу транспортной авиации армии Чешской Республики и непременно прослужат какое-то время

В европейских странах, ранее входивших в состав Организации Варшавского договора (ОВД), среди обозревателей превалирует мнение о несоответствии советской военной техники современным боевым реалиям.При этом игнорируется то обстоятельство, что в армиях, построенных на стандартах НАТО, в качестве основы материальной части войск выступают системы, созданные ещё в период Холодной войны. Например, в тех же Соединённых Штатах бронетранспортёр M113, разработанный в конце 1950-х годов, продолжает оставаться самым массовым изделием в бронированных порядка: по данным IISS, на начало 2021 года насчитывалось 5 тыс. единиц данной техники.Столь однобокий взгляд восточноевропейских «экспертов» играет на руку лоббистам ВПК западных стран. Власти государств бывшего ОВД, поддерживаемые «хором» подобного рода обозревателей, «проталкивают» программы отказа от советской техники и перехода на изделия из развитых стран НАТО.В этих условиях собственная оборонка становится чуть ли не единственным форпостом здравомыслия. Так, чешское Минобороны закупило 12 американских вертолётов (8 многоцелевых UH-1Y Venom и 4 ударных AH-1Z Viper). Они призваны занять место советских и российских Ми-8/17 и Ми-35. Однако сложно назвать машины из США из более низкой весовой категории адекватной заменой. Тем более, местная промышленность в лице авиазавода LOM PRAHA в сравнении с другими странами из Восточной Европы имеет наиболее богатый опыт модернизации вертолётов Ми-8/17, в том числе за счёт их оснащения западным оборудованием.- задаёт журналист из чешского издания CZDefence вопрос гендиректору данного госпредприятия.- прокомментировал слова о «непригодности» вертолётов Ми руководитель авиазавода Иржи Протива.Местная оборонка не спешит прощаться с техникой «восточного соседа» и даже в современных условиях находит возможности для её обновления. Так, LOM PRAHA в декабре 2020 года подписала соглашение с Минобороны Чехии о модернизации 15 ед. Ми-171Ш: на различных машинах предполагается повышение устойчивости к помехам, обновление авионики, облегчение защиты, установка медицинского комплекта.