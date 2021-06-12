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В МИД Дании вызван посол РФ в связи с «инцидентом» с российскими самолётами в районе острова Борнхольм

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F-16 на аэродроме в Дании



Стало известно о том, что в МИД Дании вызван российский посол в связи с «инцидентом в районе острова Борнхольм». Для справки: этот остров принадлежит Дании и находится в Балтийском море.

Глава датского министерства иностранных дел Йеппе Кофод заявляет, что российский посол вызван «для беседы» в МИД в связи с тем, что самолёты ВКС России допустили инцидент, «дважды нарушив датское воздушное пространство в районе острова Борнхольм». Подчёркивается, что речь идёт о «нарушении воздушного пространства страны, являющейся членом НАТО».

Йеппе Кофод:

У нас есть основания говорить о том, что действия российских военных лётчиков не были случайностью или ошибкой. Факт пересечения датской воздушной границы свидетельствует об умышленных действиях.

В своём микроблоге Твиттера датский министр высказался более жёстко. Он написал о том, что «совершенно недопустимо, чтобы российские самолёты нарушали датское воздушное пространство, тем более дважды в день».

Прокомментировала ситуацию и Трине Брамсен, являющаяся министром обороны Датского королевства. По её словам, на перехват российских самолётов пришлось поднимать истребители F-16 датских королевских ВВС.

Брамсен:

Только это вынудило их изменить курс и покинуть воздушное пространство Дании.

В Копенгагене отмечают, что «инцидент» в районе острова Борнхольм произошёл во время проведения в Балтийском море натовских военных учений Baltops, в которых задействованы силы и средства 18 стран.

На перехват каких именно российских военных самолётов отправляли датские F-16, не сообщается.
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40 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    +6
    действия российских военных лётчиков не были случайностью или ошибкой
    Конечно, дважды пытались направиться к Копенгагену, но датские "соколы" рискуя собой нейтрализовали "российскую угрозу". Уж не Ил-86 с российским десантом пытались скрытно провести спецоперацию и наконец захватить Данию в отместку за задержку "СП-2"?
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 12:26
      +4
      Дания? А сколько у нее дивизий? laughing
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:29
        +5
        Не важно. Главное есть "соколы" на F-16.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 12:33
          +7
          Фальконы Дании поставлялись США (если не ошибаюсь) еще когда СССР был жив - а летают, даже до Борнхольма долететь умудрились! laughing
          1. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 13:44
            +2
            Факт пересечения датской воздушной границы свидетельствует об умышленных действиях.

            А вот как раз ФАКТОВ то мы и не видим, словоблудие официальных лиц есть, а фактов нет
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Сегодня, 14:51
              0
              Цитата: Mitroha
              словоблудие официальных лиц есть, а фактов нет

              Остров Борнхольм: зажатый если не ошибаюсь воздушным пространством Швеции и Германии является головной болью европейской структуры воздушного пространства: нередко поданные планы полетов идут в обход, в основном через шведскую зону, но диспетчера дают напрямую и самолеты проходят через воздушное пространство Борнхольма. На регулярные рейсы цивильных закрывают глаза, а вот военные пролеты, не только ВКС, вызывают общее ”веселье”, особенно в датском Карупе - ЦУ4 ПВО европы
      2. Комментарий был удален.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:57
        +8
        Цитата: Зяблицев
        Дания? А сколько у нее дивизий?

        На полдивизии наберётся, и каждый третий солдат - баба.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 12:58
          +13
          А каждый второй считающий себя бабой! laughing
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:05
            +4
            Цитата: Зяблицев
            А каждый второй считающий себя бабой!


            Я и лошадь , я и бык , я и баба и мужик .. А проще ЛГБТ.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:51
      +11
      Цитата: rotmistr60
      Конечно, дважды пытались направиться к Копенгагену, но датские "соколы" рискуя собой нейтрализовали "российскую угрозу".

      Так же как и во время 2-й Мировой войны два часа "грудью" защищали свою страну, не сделав н и одного выстрела. Немецкие войска потеряли два человека, у одного парашют не раскрылся, а второй пьяным попал под машину.
      1. Jager
        Jager Сегодня, 13:02
        +2
        Ужасные потери!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:07
          +3
          Цитата: Jager
          Ужасные потери!

          У немце да, а у датчан 16 потерь, сколько боевых не сообщается.
  2. Otto Köhler
    Otto Köhler Сегодня, 12:31
    +5
    "«инцидент» в районе острова Борнхольм произошёл во время проведения в Балтийском море натовских военных учений Baltops"
    Ну как дети малые, военные тоже люди и им тоже порой интересно посмотреть на учения, уж тем более на учения "западных демократий")
    1. Игорь Гул
      Игорь Гул Сегодня, 12:42
      +1
      Видимо "засмотрелись" smile
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
      0
      Otto Köhler (Otto)
      Сегодня, 12:31
      0
      "«инцидент» в районе острова Борнхольм произошёл во время проведения в Балтийском море натовских военных учений Baltops"
      Ну как дети малые,

      • • Честное слово, мне иногда стыдно становится, когда я слышу речи некоторых особо ретивых командиров кораблей, дорвавшихся до "пипки" микрофона пятикиловаттной трансляции на верхней палубе. У них что ни слово — то гнусная матерщина. Ну, прямо как дети малые.

      Выдержки из высказываний одного из российских адмиралов,
      Радзевского Геннадия Антоновича, командира 7 ОПЭСК Северного флота.
      laughing
      1. Otto Köhler
        Otto Köhler Сегодня, 13:26
        +2

        Вспомнилось, касаемо "матерных" изысканий)))
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Otto Köhler
      Ну как дети малые, военные тоже люди и им тоже порой интересно посмотреть на учения, уж тем более на учения "западных демократий"

      Конечно нужно ближе подойти и понюхать, а что же за такая "западная демократия". Могли бы и сами догадаться, пригласить русских пилотов, "Прилетайте, садитесь на аэродром, столы накрыты, закусь готовы, выпивка в холодильниках, отведайте нашей "демократии". Но во жадность западная подвела.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:38
    +9
    если во время учений вы чухнулись только после того как самолет пересек границу, то грош цена вашим ПВО
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
      +1

      Василенко Владимир
      Сегодня, 12:38
      +1
      если во время учений вы чухнулись только после того как самолет пересек границу, то грош цена вашим ПВО
      Так это просто повизгивание в тон нате. Гоблины после этих слов стали в своих глазах хэроями. laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:46
    +1
    В водах Борнхольма треска подохла,или опять зоны опознавания и контроля ПВО пересекли.Лесом и только лесом.Раступись кагда Белый лебедь летит.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 12:47
    +3
    - пришлось поднимать истребители F-16 датских королевских ВВС.
    Зато хоть полетали,а то совсем "жирком" заплывут.
    При освобождении Борнхольма от нацистов погибли 30 советских военнослужащих.
  6. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 12:55
    +4
    Брамсен:

    Только это вынудило их изменить курс и покинуть воздушное пространство Дании.

    этот притурок хоть бы посмотрел на карту этого "гигантского" острова : КОГДА он успел бы поднять самолеты после пересечения границы русскими, если остров размером 25х25 км пролетается за пару минут?
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 12:56
    -1
    Бедненький наш посол. Придется на беседу волочься, кофий там без сливок пить, ай-ай-ай слушать. Тяжела работа дипломатов.
  8. cniza
    cniza Сегодня, 13:07
    +3
    На перехват каких именно российских военных самолётов отправляли датские F-16, не сообщается.


    А был ли перехват?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:19
      +2

      cniza (Виктор)
      Сегодня, 13:07
      0
      На перехват каких именно российских военных самолётов отправляли датские F-16, не сообщается.


      А был ли перехват?
      Стужу нагоняют? Так вроде как посла нашего дёрнули, "на беседу".
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:22
        +1
        Посла вызывали - да , а перехват физически не возможен , того острова хватает на 1.5 минуты облета вокруг , даже если было нарушение...
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 13:24
          +2

          cniza (Виктор)
          Сегодня, 13:22

          0
          Посла вызывали - да , а перехват физически не возможен , того острова хватает на 1.5 минуты , даже если было нарушение...
          Это если на По-2. А если 30-е или хуже того 31- е проскочили? Тогда и головой не успеют проводить. wink
          1. cniza
            cniza Сегодня, 13:27
            +1
            Это просто повод полаять на нас и не более...
    2. prior
      prior Сегодня, 13:21
      +2
      И перехват был, и "Новичок" был, и вмешательство в американские выборы было,
      и ещё много-много всякого-прочего чего в природе не бывает..... главный "демократ" сказал lol
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:23
        +2
        А ну да , из этого ряда точно был... yes
    3. Otto Köhler
      Otto Köhler Сегодня, 13:21
      +1
      Для Датских ВВС определённо был, а для Российских врятли, остров небольшой и его воздушное пространство пролетается за несколько минут)
    4. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 13:29
      +2
      Цитата: cniza
      А был ли перехват?

      Ох, намедни в вечерних новостям по датскому телеканалу DR-1 ведущая анонсировала сей инцидент с лицом "Вставай, Дания огромная...". wassat
      Там же был выложен хронометраж : в 11:08 был зафиксирован пролёт российского Су, в 11:38 прилетели Ф-16.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:30
        +2
        Они не далеко от Эстонии... laughing
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:23
    0
    Из- за каждой ерунды, посла вызвать? Наглость.
  10. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 13:33
    -2
    Почитал статью... Почитал комменты... Печалька...
    Да что же уважаемые форумчане у вас в головах то творится.
    Дания? А сколько у нее дивизий? laughing


    военные тоже люди и им тоже порой интересно посмотреть на учения, уж тем более на учения "западных демократий")


    Так это просто повизгивание в тон нате.


    Раступись кагда Белый лебедь летит.


    Зато хоть полетали,а то совсем "жирком" заплывут.


    Удивительно, но чтоб все эти ура патриоты заявили б если ВВС Дании дважды в день нарушали границу РФ? К слову то сказать, а какая была необходимость в нарушении государственной границы Дании, к слову сказать не самой русофобской страны? Интересно, а что бы урапатриоты говорили бы если б в ответ на нарушения границ Дания или ещё кто-то из НАТО, имеющего на учениях непосредственно в близи наших государственных границ флот, который вполне может нанести если не фатальный то ощутимый урон нашему северному флоту просто сбил бы самолёт РФ в воздушном пространстве Дании? Зачем вообще было дразнить и портить отношения с в общем-то не самым русофобским государством? Силу продемонстрировали? Ну так можно было на примере Украины или Польши там все равно нет ничего хорошего в отношениях. Пнули типо одного из самых слабых членов НАТО? Так это демонстрация слабости.
    Может конечно и нарушение государственной границы Дании было нужно, но в статье об этом ни слова нет.
    И как после этого реагировать на возгласы урапатриотические в статьях где описывается как наши ВКС прогнали от границ РФ разведывательные самолёты или БПЛА, по вашему наши ВКС тоже жирком заросли?
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 13:41
      +2
      Цитата: Алекс2048
      Дании, к слову сказать не самой русофобской страны

      Рекомендую ознакомится с высказыванием МИД Дании об освобождении о.Борнхольм накануне 9 мая.
      Российских болельщиков массово не допускают на матчи Евро-2020 по футболу в Копенгагене, что искренне приветствуют местные "нерусофобы".
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: stalkerwalker
        Российских болельщиков массово не допускают на матчи Евро-2020 по футболу в Копенгагене,

        Европейским долбоящерам таки удалось замутить токсичный микс из медицины, политики и спорта. Вся история с недопуском наших в Копенгаген на матч 21.06 завертелась вокруг вакцинации.
        Евро-кретины ожидаемо не дали регистрацию российским вакцинам, и в данной ситуации УЕФА вынужден был подчиниться. Именно УЕФА, а не DBU (датская футбольная ассоциация).
        Наши представители официально заявили, что непосредственно к принимающей стороне претензий не имеют. Ну и, конечно же, деньги за билеты будут возвращены полностью. Другое дело, что вражьи силы не упустят такой бонус и постараются раскрутить ситуацию с максимальной для себя выгодой.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:43
      +2
      Алекс2048 -что вы конкретно хотели вашим комментарием сказать? Вы можете факт нарушения границы подтвердить? Вам не надоело, что по одному шаблону все гнилое нато врет уже годами, а вы их фуфло за чистую монету принемаете? ??
      1. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 13:51
        +2
        Цитата: Бережливый
        Вы можете факт нарушения границы подтвердить

        В упомянутом мною сообщении новостей на датскому ТВ, главным информатором, похоже, была женщина, которая и вещала по скайпу на фоне то ли огорода, то ли сада. Не было видно никаких строений на заднем плане.
        Никакой географической привязки "говорящей головы" не было. Только голимые слова.
        Стоим в Свеннборге.
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:08
    0
    самолёты ВКС России допустили инцидент, «дважды нарушив датское воздушное пространство в районе острова Борнхольм»
    Во времена СССР когда я служил в СГВ, такое в неделю по несколько раз бывало. То с Колобжега, то с Ключево борта у Боркхолма чудили и всё нормально было.