В МИД Дании вызван посол РФ в связи с «инцидентом» с российскими самолётами в районе острова Борнхольм

F-16 на аэродроме в Дании

У нас есть основания говорить о том, что действия российских военных лётчиков не были случайностью или ошибкой. Факт пересечения датской воздушной границы свидетельствует об умышленных действиях.

Только это вынудило их изменить курс и покинуть воздушное пространство Дании.

Стало известно о том, что в МИД Дании вызван российский посол в связи с «инцидентом в районе острова Борнхольм». Для справки: этот остров принадлежит Дании и находится в Балтийском море.Глава датского министерства иностранных дел Йеппе Кофод заявляет, что российский посол вызван «для беседы» в МИД в связи с тем, что самолёты ВКС России допустили инцидент, «дважды нарушив датское воздушное пространство в районе острова Борнхольм». Подчёркивается, что речь идёт о «нарушении воздушного пространства страны, являющейся членом НАТО».Йеппе Кофод:В своём микроблоге Твиттера датский министр высказался более жёстко. Он написал о том, что «совершенно недопустимо, чтобы российские самолёты нарушали датское воздушное пространство, тем более дважды в день».Прокомментировала ситуацию и Трине Брамсен, являющаяся министром обороны Датского королевства. По её словам, на перехват российских самолётов пришлось поднимать истребители F-16 датских королевских ВВС.Брамсен:В Копенгагене отмечают, что «инцидент» в районе острова Борнхольм произошёл во время проведения в Балтийском море натовских военных учений Baltops, в которых задействованы силы и средства 18 стран.На перехват каких именно российских военных самолётов отправляли датские F-16, не сообщается.