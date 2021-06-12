На Украине начались предварительные испытания нового крупнокалиберного единого пулемёта для ВСУ

Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020-м году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страха на врага

Украинская армия готовится принять на вооружение новый единый пулемет и снайперскую винтовку. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.По словам главы военного ведомства Украины, в настояще время проводятся предварительные испытания единого крупнокалиберного пулемета под патрон 12,7Х108 мм, разработкой которого занимается украинская компания "Хадо-Холдинг". В Минобороны Украины планируют, что по итогам испытаний пулемет будет принят на вооружение ВСУ в качестве единого, т.е. в вариантах для пехоты, бронетехники, кораблей и вертолетов.Таран заявил об уверенности в принятии пулемета на вооружение, поскольку оружие данной компании уже принималось на вооружение ВСУ. Речь идет о крупнокалиберных антиматериальных винтовках Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR.- подчеркнул украинский министр.Кроме того, все та же компания "Хадо-Холдинг" разработала новую крупнокалиберную антиматериальную снайперскую винтовку-полуавтомат под патрон калибра 14,5Х114 мм. Винтовка также находится на этапе предварительных испытаний и готовится к принятию на вооружение украинской армии.