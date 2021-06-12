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На Украине начались предварительные испытания нового крупнокалиберного единого пулемёта для ВСУ

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Украинская армия готовится принять на вооружение новый единый пулемет и снайперскую винтовку. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.


По словам главы военного ведомства Украины, в настояще время проводятся предварительные испытания единого крупнокалиберного пулемета под патрон 12,7Х108 мм, разработкой которого занимается украинская компания "Хадо-Холдинг". В Минобороны Украины планируют, что по итогам испытаний пулемет будет принят на вооружение ВСУ в качестве единого, т.е. в вариантах для пехоты, бронетехники, кораблей и вертолетов.

Таран заявил об уверенности в принятии пулемета на вооружение, поскольку оружие данной компании уже принималось на вооружение ВСУ. Речь идет о крупнокалиберных антиматериальных винтовках Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR.


Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020-м году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страха на врага

- подчеркнул украинский министр.

Кроме того, все та же компания "Хадо-Холдинг" разработала новую крупнокалиберную антиматериальную снайперскую винтовку-полуавтомат под патрон калибра 14,5Х114 мм. Винтовка также находится на этапе предварительных испытаний и готовится к принятию на вооружение украинской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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44 комментария
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  1. colonel
    colonel Сегодня, 12:55
    +2
    Нет ли лажи в самой формулировке
    единый крупнокалиберный пулемет
    Или они, не имея разработки пульки для пневматики, решили превзойти КОРД?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +4
    новый единый пулемет
    По фото есть что-то схожее с "Браунингом" 12,7 мм. Рукоятку для переноски переставили, назвали по своему и вот тебе "новый украинский пулемет". Наверное пользоваться ДШК религия не позволяет.
    1. Holgerton
      Holgerton Сегодня, 14:43
      0
      Так скорее всего у всех ДШК уже давно ресурс закончился, ещё осталось немалое количество ДШКМ и НСВ(Т) на складах, снятых с разного рода бронетехники в том числе, но я так понимаю, что и у них ресурс рано или поздно подойдёт к концу.
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: rotmistr60
      По фото есть что-то схожее с "Браунингом" 12,7 мм

      А патрон-то , в новом кулемёте , не кошерный , зрадницкий , коммуняко-русский...
      в настояще время проводятся предварительные испытания единого крупнокалиберного пулемета под патрон 12,7Х108 мм


      Что ж так-то , "недокоммунизировали" ?

      "Ридный НАТОвский" - 12,7×99 mm NATO, .50 BMG...
  3. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 13:00
    +8
    Пусть лучше развивают веревочно-мыльную промышленность
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 13:17
      +3
      Для этого нужны конопляные поля, а они их скурят. А в угар если войдут? Ужас.
      1. Руслан Сулима
        Руслан Сулима Сегодня, 13:20
        +3
        Для этого нужны конопляные поля, а они их скурят. А в угар если войдут? Ужас.

        Да судя по действиям они уже на тяжелой наркоте, конопля уже не сыграет своей пагубной роли, пусть садят, на натуральной, наверное, лучше висеть, чем на синтетической.
  4. markant1970
    markant1970 Сегодня, 13:02
    0
    Из обс:-4 ноу-хау (запатентованных)на узлы и ствол,без подробностей
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 13:27
      +3
      Цитата: markant1970
      Из обс:-4 ноу-хау (запатентованных)на узлы и ствол,без подробностей

      Ну, у них и копка Черного моря тоже запатентована laughing
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:03
    0
    Чтоб у них получилось как в х/ ф Свадьба в малиновке с пулеметами.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:08
      +2
      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 13:03
      +1
      Чтоб у них получилось как в х/ ф Свадьба в малиновке с пулеметами


      Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
      Назар: Врёшь! Да я же сам пулемётчик!
      Попандопуло: А чинить можешь?
      Назар: Ну, это смотря что.
      Попандопуло: Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.

      Чтобы у нациков все пулемёты были такими. bully
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 13:48
        +2
        winked Судя по минусам два нацика здесь что-то выглядывают. Шпигуны, ЕПРСТ! laughing
  6. Eug
    Eug Сегодня, 13:07
    +1
    Патрон 12.7×108 - не НАТОвский, там 12.7×99. Зрада или изменят задание на разработку?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:10
      +1

      Eug (Евгений)
      Сегодня, 13:07
      0
      Патрон 12.7×108 - не НАТОвский, там 12.7×99. Зрада или изменят задание на разработку?
      нашли что было. Других нэма! laughing мерикатос ещё не проспонсировал.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: a.s.zzz888
        нашли что было

        Это добавка к Камертону и Молоту... lol
  7. primaala
    primaala Сегодня, 13:11
    +3
    Мда...надо было сразу решать с Украиной в 2014-м...(как и с Крымом)...
    Сегодня будет сложнее, учитывая - НАЁМНИКИ (со всего мира) заполонили нэньку.
    Ортодоксы "бедные несчасТные" загадили Украину с подачи Израиля.
    (уфф!!! так и хочется выразиться...((
    Что же ВАМ "стриженные ПЯТАКИ" неймется!?
    вечные бродяги СЕКТАНТЫ сионисты БАХАИСТЫ.
    вы несёте ЗЛО МИРУ!!! Задумайтесь.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:17
      +1

      primaala (Алла)
      Сегодня, 13:11
      +1
      Мда...надо было сразу решать с Украиной в 2014-м...(как и с Крымом)...
      Сегодня будет сложнее, учитывая - НАЁМНИКИ (со всего мира) заполонили нэньку.
      Ортодоксы "бедные несчасТные" загадили Украину с подачи Израиля.
      (уфф!!! так и хочется выразиться...((
      Что же ВАМ "стриженные ПЯТАКИ" неймется!?
      вечные бродяги СЕКТАНТЫ сионисты БАХАИСТЫ.
      вы несёте ЗЛО МИРУ!!! Задумайтесь.
      Им не чем. За них это делают другие - залужники и их союзнички.
      1. primaala
        primaala Сегодня, 13:21
        +1
        Им не чем. За них это делают другие - залужники и их союзнички.
        =============
        "СТРИЖЕННЫЕ" манипулируют США. Зря МЫ позволили разместить ООН на этом клочке земли.
        Кто бы знал...да уж...
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:29
    +1
    Каждый день что- то ,, принимают на вооружение,,. В таком случае, какая у них была армия, до 2014 года?..
  9. Xlor
    Xlor Сегодня, 13:31
    +3
    У них ершики для унитазов выпускать лучше получается...
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:33
    +4
    Какельный пулемет! wink wink
  11. Georgievic
    Georgievic Сегодня, 13:38
    +2
    Совсем поглупел народ! Плуги,сенокосилки, трактора надо новые собирать а не пулемёты да танки!
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:40
    0
    Вооружаются...Вооружаются...
    Интересно, а в ЛНР и ДНР есть войска рхбз? Может быть, пора уже проверить, а не заминированы ли окрестности республик, граничащих с любителями стрельбы из пулемётов калибра 12, 7 мм?
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Интересно, а в ЛНР и ДНР есть войска рхбз?

      Вряд-ли , разве что-то в структуре МЧС. Хотя в 2014-15 годах там мелькали в видео с десяток БРДМ-2 в комплектации РХБЗ.
      Цитата: ROSS 42
      Может быть, пора уже проверить, а не заминированы ли окрестности республик


      Это чем , "проверить" ? "Буратинами" и "Солнцепёками" ?

      Тогда для начала их нужно дать ДНР и ЛНР.

      Всё в тех же 2014-15 годах , ополчение пугало ВСУ вот такими "Буратинами" (фото) , что вызывало бурю подгорания у укросвидомой публики на Украине...

  13. A.B.
    A.B. Сегодня, 13:43
    +2
    Неее, всё будет как в Свадьбе в Малиновке. Попандопуло - Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки.
  14. olezenka1
    olezenka1 Сегодня, 13:51
    +1
    А "единый" ..может на украинском языке означать "единственный"?
  15. Комментарий был удален.