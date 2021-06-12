Военное обозрение
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Россия тратит в три раза больше средств на оборону: в США учли покупательную способность валют

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Западные критики, рассуждая о «слабости» российской военной машины, привыкли оперировать данными о размерах финансирования войск. Это достаточно «удобная» позиция, которая представляет в благоприятном свете инвестиции в оборону стран НАТО и показывает якобы отставание Москвы от своих геополитических конкурентов.


Однако расчёты в номинальных долларах совершенно игнорируют разницу в стоимости военных изделий и различия в оплате воинской службы. В этой связи ряд западных обозревателей постоянно призывали учитывать покупательную способность валют стран-«противников» как индикатор реального уровня затрат на содержание и модернизацию войск. Похоже, что на фоне постепенного обновления армий соперников США данное осознание дошло и до чиновников Пентагона.

Так, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, в своём докладе в Сенате сообщил, что совокупные вложения КНР и РФ в войска превзошли оборонный бюджет Соединённых Штатов. Как пояснил сенатор Джим Инхоф, добивающийся роста военного финансирования, если учесть покупательную способность валют, то Китай вкладывает в армию $604 млрд, а Россия – примерно $200 млрд.

При этом, по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7 млрд – в РФ. То есть Россия фактически тратит на войска в три раза больше средств в сравнении с номинальными расходами ($200 млрд против $61,7 млрд).
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34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:30
    +7
    Хороший довод, что бы Пентагону покричать Дайте ещё денег
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:38
      0
      "Сенате сообщил, что совокупные вложения КНР и РФ в войска превзошли оборонный бюджет Соединённых Штатов" - видать сложили два бюджета и выдали за один! - чисто англосакский подход нвешать лапши афроамериканскому электорату! laughing
      1. Комментарий был удален.
      2. military_cat
        military_cat Сегодня, 13:43
        +2
        данное осознание дошло и до чиновников Пентагона
        сенатор Джим Инхоф, добивающийся роста военного финансирования

        Всегда приятно осозновать то, что удобно укладывается в твою задачу.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:50
          +1
          по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7 млрд – в РФ.
          То есть Россия фактически тратит на войска средств в три раза больше.

          Что-то у американских генералов-"бухгалтеров" всё равно дебит с кредитом не сходится.

          Тогда и 2% ВВП стран НАТО в несколько раз больше, чем сами США тратят на оборону стран НАТО.
          Поэтому всякие претензии того же Трампа от имени США о необходимости повышения %% ВВП со стороны стран НАТО по вложению в оборону стран НАТО являются ЗАВЫШЕННЫМИ тоже в несколько раз!
      3. Комментарий был удален.
      4. фигвам
        фигвам Сегодня, 14:18
        0
        Непонятная американская математика.
    2. letinant
      letinant Сегодня, 13:56
      0
      Если честно я вообще не понял как он посчитал. Но есть предположение, сложили деревянное и зелёное результат, квадрат или гладиолус.
      1. PN
        PN Сегодня, 14:41
        0
        Перечитайте ещё раз. Там речь не про банковский курс валюты, а про её покупательскую способность. Поэтому в статье всё правильно изложено.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:13
      0
      Повод попросить денег для бедной американской армии...
      При этом надуманный, ибо даже увеличение военного бюджета США не поможет, он и так запредельно раздут.

      Идея в том, что Россия и Китай действуют ассиметрично. То есть развивают в первую очередь те системы и направления, которые нанесут наибольший урон противнику, при этом придерживаясь оборонительного подхода к военному строительству.
      Американский же подход - превосходить во всех средах (ВВС, ВМС, КМП, Кибервойска и т.д. - "To exceed in all systems and domains") и по всем системам, он сугубо наступательный.
      А для победы нужно как минимум фактическое трехкратное превосходство, а его-то как раз и нет.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:31
    +1
    То есть Россия фактически тратит на войска средств в три раза больше.

    Ясен перец. yes У нас курс доллара 6 рублей за доллар. Если бы не банковские спекулянты, мы давно чихали бы на штаты с высокой Пизанской башни.
  3. primaala
    primaala Сегодня, 13:34
    0
    Экономика (любой страны) -ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Спрос!!!
    На сегодня ЛИДЕРЫ КНР. ОНИ как муравьи ПРОИЗВОДЯТ.
    Мне бы очень хотелось, что бы Россия ВСПОМНИЛА руки русских мастеров (в любой сфере).
    Пора вспомнить о значении слова РЕМЕСЛЕННИК.
    Россия СЛАВИЛАСЬ (всегда) КАЧЕСТВОМ...
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
    +2
    Так, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, в своём докладе в Сенате сообщил, что совокупные вложения КНР и РФ в войска превзошли оборонный бюджет Соединённых Штатов.
    Т.е мерикатосы уже сделали РФ и КНР военным союзом? laughing
    1. primaala
      primaala Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Так, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, в своём докладе в Сенате сообщил, что совокупные вложения КНР и РФ в войска превзошли оборонный бюджет Соединённых Штатов.
      Т.е мерикатосы уже сделали РФ и КНР военным союзом? laughing

      и это радует... good
  5. cniza
    cniza Сегодня, 13:35
    +2
    Похоже, что на фоне постепенного обновления армий соперников США данное осознание дошло и до чиновников Пентагона.


    До них дошло , что на этом можно ещё больше выбить денег у Конгресса ... yes
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: cniza
      Похоже, что на фоне постепенного обновления армий соперников США данное осознание дошло и до чиновников Пентагона.


      До них дошло , что на этом можно ещё больше выбить денег у Конгресса ... yes

      Так там конгрессмены тоже в доле.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 14:02
        0
        Угу , и совсем не малой доли..
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 13:35
    +1
    Ничего не понятно,но очень интересно.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 13:36
    +1
    -При этом, по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7(!!!) МЛРД– в РФ. То есть Россия фактически тратит на войска средств в ТРИ РАЗА больше.
    Как это???
    1. primaala
      primaala Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: knn54
      -При этом, по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7(!!!) МЛРД– в РФ. То есть Россия фактически тратит на войска средств в ТРИ РАЗА больше.
      Как это???

      Поверьте, никогда НЕ СКАЖУТ по факту затраты ))) а тем более на всеобщее...))
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 13:54
        0
        Алла,в цифру 61,7 я верю,ибо два года назад (и это проверенные цифры) РФ тратила на "оборонк"у в 15 раз(!) меньше,чем янкесы.
        И вряд ли что нибудь за два года существенно изменилось.
        Если 778 разделить на 61,7 (приведенные в отчете,) получается ,что почти в 14 раз США тратят на военные нужды больше России.Что ближе к истине.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: knn54
      -При этом, по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7(!!!) МЛРД– в РФ. То есть Россия фактически тратит на войска средств в ТРИ РАЗА больше.
      Как это???

      "Россия – примерно $200 млрд." это вот к этому
  8. A.B.
    A.B. Сегодня, 13:39
    +2
    Прямо не Пентагон, а Золотой теленок с Паниковским и его - Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:40
    +2
    laughing Допетрили. Ох и прав был покойный Задорнов, полностью прав.
  10. abror
    abror Сегодня, 13:43
    0
    Можно сказать выделенные на кап ремонт Кузи, можно было построить новую.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 13:48
    0
    Что только не "поведаешь" конгрессменам, дабы подвинуть их на увеличение оборонного бюджета! fellow lol
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:50
    0
    А мы ученые, чужую армию кормить не желаем! negative
  13. pavel papuchenko
    pavel papuchenko Сегодня, 13:53
    0
    А если просто продолжить логическую цепочку? Покупательная способность, доходы россиян. средняя зарплата.
  14. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 13:59
    0
    Просто хотят красивую цифру в 1 трл. $
  15. businessv
    businessv Сегодня, 14:01
    0
    Цитата: Татьяна
    всё равно дебит с кредитом не сходится.

    Наоборот, сходится! Делают всё для увеличения финансирования, с дальнейшей перспективой последующего его "осваивания"! smile
  16. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:03
    0
    Это вы еще Кеды ПВОшника не учли и его Тригонометрию, что нормально учать в школах
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    0
    То есть Россия фактически тратит на войска средств в три раза больше
    . Упс, какая неожиданность!
    И что из этого следует? Дайте денег ещё, а потом ещё и ещё!
  18. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 14:14
    0
    Ну, вот, за что я не люблю арифметическую эквилибристику!

    Если так измерять, то окажется, что военные расходы России составляют почти 14% от ВВП!
    Это совершенно невообразимая цифра.
    Ни одна страна мира не в силах выкладывать такую громадную часть своего ВВП на военные нужды.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: А. Привалов
      Ни одна страна мира не в силах выкладывать такую громадную часть своего ВВП на военные нужды.

      Александр. На мою страну то не в попугаях наезжают, а натурально в Натах. Минимум 10 миллиона штыков, флот, 1 10 к НАТО, ВВС 1:20 к НАТО. Слава вашему Яхве, что ПВО 10 к одному вашему пепелацу hi
  19. bar
    bar Сегодня, 14:29
    0
    Нет повода, чтобы опять не запустить печатный станок. Может оно и к лучшему, чем больше печатают зелёных бумажек, тем меньше они интересны остальному миру, и тем быстрее они крякнут.
  20. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:30
    +1
    Есть правдивое зерно в этом. Можно вспомнить "Индекс" Макдональда, который сравнивает стоимость их ассортимента в разных странах