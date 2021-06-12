Россия тратит в три раза больше средств на оборону: в США учли покупательную способность валют

Западные критики, рассуждая о «слабости» российской военной машины, привыкли оперировать данными о размерах финансирования войск. Это достаточно «удобная» позиция, которая представляет в благоприятном свете инвестиции в оборону стран НАТО и показывает якобы отставание Москвы от своих геополитических конкурентов.Однако расчёты в номинальных долларах совершенно игнорируют разницу в стоимости военных изделий и различия в оплате воинской службы. В этой связи ряд западных обозревателей постоянно призывали учитывать покупательную способность валют стран-«противников» как индикатор реального уровня затрат на содержание и модернизацию войск. Похоже, что на фоне постепенного обновления армий соперников США данное осознание дошло и до чиновников Пентагона.Так, генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, в своём докладе в Сенате сообщил, что совокупные вложения КНР и РФ в войска превзошли оборонный бюджет Соединённых Штатов. Как пояснил сенатор Джим Инхоф, добивающийся роста военного финансирования, если учесть покупательную способность валют, то Китай вкладывает в армию $604 млрд, а Россия – примерно $200 млрд.При этом, по данным аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, $252 млрд – в КНР и $61,7 млрд – в РФ. То есть Россия фактически тратит на войска в три раза больше средств в сравнении с номинальными расходами ($200 млрд против $61,7 млрд).