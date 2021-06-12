Военное обозрение
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ВВС США намерены увеличить количество авиабаз с хранилищами ядерного оружия

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Соединенные Штаты намерены увеличить количество авиабаз на территории США с размещенным на них ядерным оружием. Как следует из данных Федерации американских ученых, к 2030 году их количество возрастет до пяти.


В настоящее время ВВС США имеют пять авиабаз стратегической авиации, но только две их них имеют хранилища ядерного оружия. Если американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещены на авиабазах Майнот в Северной Дакоте, Уайтмен в Миссури, Барксдейл в Луизиане, Элсуорт в Южной Каролине и Дайесс в Техасе, то хранилища ЯО находятся только на авиабазах Майнот и Уайтмен.

Пока основу стратегической авиации США составляют В-52Н, В-2 и В-1В, командование ВВС такое положение как бы устраивает, однако с появлением на вооружении новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, военные требуют развернуть хранилища ядерного оружия на остальных трех авиабазах.

Ведутся ли уже работы в данном направлении, пока не сообщается, но судя по обозначенным срокам, можно предположить, что уже начались.

Между тем стало известно, что два первых образца B-21 Raider уже собраны и проходят наземные испытания, полеты запланированы на следующий, 2022 год. В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.

B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло".

В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.
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18 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 15:16
    -1
    Англосаксы, слуги дьявола!Именно они изобрели адское оружие и они же первые испытали его на людях-какие еще нужны доказательства этому утверждению?
    1. Гюнтер
      Гюнтер Сегодня, 16:10
      -3
      Цитата: Зяблицев
      Англосаксы, слуги дьявола!Именно они изобрели
      адское оружие и они же первые испытали его на
      людях-какие еще нужны доказательства этому
      утверждению?


      однозначно, сша - империя сатаны, правят там слуги сатаны, именно о них говорил JFK перед тем как его показательно казнили.
      не думаю, что увеличивают число авиабаз с
      размещенным на них ядерным оружием с цель закопать деньги, уверен, выполняется долгоиграющий план наглосаксов по уничтожению России
      1. poquello
        poquello Сегодня, 17:14
        +1
        Цитата: Гюнтер
        уверен, выполняется долгоиграющий план наглосаксов по уничтожению России

        с увеличением числа точек увеличивается пропускная способность, вполне созвучно с массированным прорывом
    2. xorek
      xorek Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: Зяблицев
      Англосаксы, слуги дьявола!Именно они изобрели адское оружие и они же первые испытали его на людях-какие еще нужны доказательства этому утверждению?

      Согласен Евгений ! Они опять хотят крови и прибыли ..Россия им мешает жутко установить свою гегемонию ..Но Россия тоже вроде восстанавливается и уже понимает что к чему и как.. Если уж воевать ,то сразу с "осиным гнездом " и не важно ,кто на Россию нападет в этот раз !!!!
      Ну вы поняли Евгений о чем я .. bully
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 15:24
    +3
    После решения Конгресса увеличить бюджет на ЯО удивляться не приходится.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:20
      0
      На февраль 2018г:
      Воздушный компонент триады (США) состоял из 46 способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 ядерных стратегических бомбардировщиков B-2A с низким уровнем демаскирующих признаков (типа "стелс").

      Только часть стратегов США может нести ЯО.
      Поэтому им не надо было иметь ядерные хранилища там, где не было этих самолетов. hi
      С В-21 будет другая история.
      Да и с СНВ-3 не понятно, что будет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:32
    +3
    Кто то ожидал, надеялся, что полосатики будут какие то мирные планы строить?
    Такой наивные должен был остаться в каком то далёком прошлом.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: rocket757
      Кто то ожидал, надеялся, что полосатики будут какие то мирные планы строить?

      Планы у них громадные, только удастся ли их осуществить - большой вопрос. Просто, когда начинают заранее открыто хвастаться и угрожать, обязательно случается какая-то "песчинка в механизме" и планы летят в топку.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:46
        +2
        Это как и на что посмотреть ...
        Если послушать их експертов, то они делают, что то супер, супер, новое, как бы. В это как то не очень верится.
        Просто замена одной техники, на другую, без каких то реальных прорывов в военной области, с ТТХ не шибко превосходящее уже существующее ... такое вполне может произойти.
        Просто естественный процесс замены техники.
        Такое происходит у всех, кто может себе это позволить и обладает соответствующими технологиями.
        1. Садовник91
          Садовник91 Сегодня, 15:54
          +1
          Цитата: rocket757
          Если послушать их експертов, то они делают, что то супер, супер, новое, как бы. В это как то не очень верится.

          Да, но! Культура производства и "старые" технологии творят чудеса.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 17:03
            0
            Резко изменилась технология проектирования военных самолетов.
            Проектирование стало скоростным. Примерно, три года от первого эскиза
            до первого полета.
            Поэтому B-21 появляется так стремительно. Одновременно с проектированием
            запустили строительство нового завода.
            В-21 основан на проверенных технологиях В-2 и F-35.
            Но размах производства будет зависеть от финансирования, конечно.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: rocket757
      Кто то ожидал, надеялся, что полосатики будут какие то мирные планы строить?
      Такой наивные должен был остаться в каком то далёком прошлом.


      У нас таких точно нет , а так у себя на территории пусть делают...
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:36
    0
    Молодцы весь мир нагибают как хотят !
  5. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 15:52
    -1
    Будет как у "оптимиста": Сгорел сарай, гори и хата.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 16:17
    0
    Это правильно и выдать л/с хорошие смартфоны, чтобы информация быстрее дошла до ГРУ ГШ))))
  7. cniza
    cniza Сегодня, 16:48
    0
    Соединенные Штаты намерены увеличить количество авиабаз на территории США с размещенным на них ядерным оружием.


    Так и флаг вам в руки , что в этом интересного?