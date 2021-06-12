ВВС США намерены увеличить количество авиабаз с хранилищами ядерного оружия

Соединенные Штаты намерены увеличить количество авиабаз на территории США с размещенным на них ядерным оружием. Как следует из данных Федерации американских ученых, к 2030 году их количество возрастет до пяти.
В настоящее время ВВС США имеют пять авиабаз стратегической авиации, но только две их них имеют хранилища ядерного оружия. Если американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещены на авиабазах Майнот в Северной Дакоте, Уайтмен в Миссури, Барксдейл в Луизиане, Элсуорт в Южной Каролине и Дайесс в Техасе, то хранилища ЯО находятся только на авиабазах Майнот и Уайтмен.
Пока основу стратегической авиации США составляют В-52Н, В-2 и В-1В, командование ВВС такое положение как бы устраивает, однако с появлением на вооружении новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, военные требуют развернуть хранилища ядерного оружия на остальных трех авиабазах.
Ведутся ли уже работы в данном направлении, пока не сообщается, но судя по обозначенным срокам, можно предположить, что уже начались.
Между тем стало известно, что два первых образца B-21 Raider уже собраны и проходят наземные испытания, полеты запланированы на следующий, 2022 год. В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.
B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло".
В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.