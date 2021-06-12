«Бомбы стали самым уважаемым оружием»: как в Индонезии используют закупленные в РФ истребители

Индонезийская компания PT Dahana в настоящее время занимается разработкой бомб, предназначенных для оснащения боевой авиации, закупленной в РФ.
Один из наиболее превосходных продуктов, бомба семейства «P», стала для индонезийских истребителей самым уважаемым вооружением
- пояснили на предприятии, указав, что «бомбы серии P, которые мы производим, могут использоваться на самолётах российского стандарта» [имеются в виду закупленные в РФ для нужд ВВС Индонезии истребители Су-30].
К данному семейству оружия относятся изделия P-100L, P-250L и P-500L. Они имеют большой разрушающий эффект и могут применяться против зданий, бункеров и движущихся объектов, поражая цели на большой территории. Как указывает производитель, перечисленные изделия имеют повышенное лобовое сопротивление. В качестве взрывателя во всех трёх типах используется АВУ-ЭТМ и АВУ-ЭТМА, которые применяются как при наружной, так и при внутренней подвеске авиабомб на самолётах, оборудованных электрической системой управления взрывателями.
Как утверждается в издании Bisnis.com, предприятие в состоянии ежегодно производить до 3 тыс. бомб указанного семейства. При этом они имеют меньшую стоимость в сравнении с импортной продукцией.
Семейство «Bomb P» было создано для снижения зависимости индонезийских военных от поставок из-за границы
- поясняют на предприятии-производителе.
Судя по данному сообщению индонезийской прессы, состоящие на вооружении ВВС страны истребители используются, главным образом, для отработки наземных целей, а не для ведения воздушного боя. Возможно, что на столь специфичное применение самолётов влияет высокая стоимость ракет в сравнении с бомбами.