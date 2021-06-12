Военное обозрение
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«Бомбы стали самым уважаемым оружием»: как в Индонезии используют закупленные в РФ истребители

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Индонезийская компания PT Dahana в настоящее время занимается разработкой бомб, предназначенных для оснащения боевой авиации, закупленной в РФ.


Один из наиболее превосходных продуктов, бомба семейства «P», стала для индонезийских истребителей самым уважаемым вооружением

- пояснили на предприятии, указав, что «бомбы серии P, которые мы производим, могут использоваться на самолётах российского стандарта» [имеются в виду закупленные в РФ для нужд ВВС Индонезии истребители Су-30].

К данному семейству оружия относятся изделия P-100L, P-250L и P-500L. Они имеют большой разрушающий эффект и могут применяться против зданий, бункеров и движущихся объектов, поражая цели на большой территории. Как указывает производитель, перечисленные изделия имеют повышенное лобовое сопротивление. В качестве взрывателя во всех трёх типах используется АВУ-ЭТМ и АВУ-ЭТМА, которые применяются как при наружной, так и при внутренней подвеске авиабомб на самолётах, оборудованных электрической системой управления взрывателями.

Как утверждается в издании Bisnis.com, предприятие в состоянии ежегодно производить до 3 тыс. бомб указанного семейства. При этом они имеют меньшую стоимость в сравнении с импортной продукцией.

Семейство «Bomb P» было создано для снижения зависимости индонезийских военных от поставок из-за границы

- поясняют на предприятии-производителе.

Судя по данному сообщению индонезийской прессы, состоящие на вооружении ВВС страны истребители используются, главным образом, для отработки наземных целей, а не для ведения воздушного боя. Возможно, что на столь специфичное применение самолётов влияет высокая стоимость ракет в сравнении с бомбами.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Индонезии
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10 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 15:56
    +6
    Эээ новость о том что Индонезия начала производство свободнопадающие авиабомбы? Ну для 1921 года была бы интересная новость.
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 17:06
      +1
      В 1921 году никакой Индонезии не было ,а была Нидерландская Ост-Индия.
  2. Pivot
    Pivot Сегодня, 15:56
    +3
    Так это управляемая бомба или нет? Если управляемая, то на каком принципе? О чем вообще статья, о том что в Индонезии истребители используют как бомбардировщики?
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 15:59
    +3
    Как указывает производитель, перечисленные изделия имеют повышенное лобовое сопротивление [соответственно, большую проникающую способность].

    И как это коррелируется? what
    Повышенное лобовое сопротивление нужно для уменьшения проникающей способности, чтобы бомба как можно меньше в грунт углублялась и взрыв был наиболее "наземным". Для лучшей проникающей способности наоборот нужна остроголовая проникающая часть, дабы по-возможности глубже "проникнуть".
    Возможно я не прав и чёрное будет белым, а белое чёрным.
    1. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Сегодня, 16:48
      0
      Судя по фото, бомбы размерами напоминают допотопные советские авиабомбы семейства М54 (нет баллистического кольца в головной части) и единственное их преимущество - на многозамковых держателях МБД3-У6-68 можно разместить больше 100кг и 250кг. бомб, чем более современных длинных авиабомб. Но одновременно эти самые короткие авиабомбы имеют повышенное лобовое сопротивление, что самым негативным образом сказзывается на летных данных самолета-носителя.
  4. donavi49
    donavi49 Сегодня, 16:01
    +2
    Вообще Индонезия выбрала свой пряник, и теперь законтрактовалась у тех, за кого не грозят запретить пальмовое жирное золото.

    Су готовятся к пенсии, будущее ВВС определено:
    Indonesian Air Force plans to buy 36 Rafale, 8 F-15EX jets by 2024.

    Также и во флоте:
    Индонезия подписала контракт с Fincantieri на строительство 6 фрегатов типа FREMM
    Итальянское судостроительное объединение Fincantieri 10 июня 2021 года подписало контракт с министерством обороны Индонезии на строительство для военно-морских сил Индонезии шести фрегатов проекта FREMM. В контракт входит также поставка Индонезии с проведением ремонта и модернизации двух выводимых из состава ВМС Италии фрегатов типа Maestrale.
    Согласно итальянским источникам, первые три фрегата типа FREMM будут построены для Индонезии на верфях Fincantieri в Италии, а три других будут строиться при итальянском содействии на предприятии индонезийского государственного судостроительного объединения РТ PAL в Сурабае.


    Индонезия получит еще 34 БТР Pandur II в 2021 году
    Непосредственным исполнителем контракта выступит входящая в состав GSG чешская компания Excalibur Army. Сборка Pandur II в Индонезии (видимо, достаточно формальная) будет осуществляться индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad.
    Это уже вторая партия БТР Pandur II поставляемых в Индонезию. В 2020-21 году было отгружено 23 машины, включая и две опытные в варианте колесного танка.
    Ранее PT Pindad заявляла, что индонезийская армия планирует всего приобрести 250 единиц Pandur II (Cobra).

    1. cfv.fd
      cfv.fd Сегодня, 16:56
      0
      Как раз против Китая пойдет, а там если надо другие подтянутся good
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 16:07
    +1
    Статья о об одном из вариантов "обхода" санкций против российских производителей вооружения.
    Совместное производство/разработки,бартер,продажа лицензии...
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 16:27
      0
      Индонезия сейчас в совместном с Кореей проекте истребителя KF-X участвует, так что я бы особо не рассчитывал.
  6. Markus Wolf
    Markus Wolf Сегодня, 16:12
    0
    И как скоро эти бомбы появятся на театрах военных действий...??!!
    Вопрос риторический.