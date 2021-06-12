«Претендент на поставку Египту»: Украинский ОБТ БМ «Оплот» покажут на выставке «Оружие и безопасность - 2021»

Украинский танк Т-84 БМ "Оплот" будет продемонстрирован на Международной выставке "Оружие и безопасность - 2021", которая пройдет в Киеве с 15 по 18 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Укрспецэкспорта".
Танк "Оплот", от закупки которого ВСУ отказались в 2019 году, покажут широкой публике. Отмечается, что показ танка пройдет впервые, раньше на выставке тяжелая бронетехника не демонстрировалась.
Причину показа именно этого танка в "Укрспецэкспорте" не пояснили, но предполагается, что Украина намерена в очередной раз предложить этот танк на экспорт, поскольку "Оплот" единственный танк, который удалось поставить иностранным армиям, в частности, 49 ОБТ Т-84 были поставлены Таиланду.
В пользу этой версии говорит тот факт, что в апреле этого года танк "Оплот" и мощности для его производства на харьковском заводе им. Малышева показали египетской делегации, приезжавшей на Украину. Как заявили на самом предприятии, Каир рассматривает украинский танк в качестве одного из претендентов на поставку египетской армии. При этом основным конкурентом "Оплота" назван российский ОБТ Т-90С.
Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады. В июне 2019 года ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих.
Кстати, в феврале этого года завод им. Малышева получил контракт на постройку одного танка БМ "Оплот" специально для выставок и парадов.