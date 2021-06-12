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«Претендент на поставку Египту»: Украинский ОБТ БМ «Оплот» покажут на выставке «Оружие и безопасность - 2021»

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Украинский танк Т-84 БМ "Оплот" будет продемонстрирован на Международной выставке "Оружие и безопасность - 2021", которая пройдет в Киеве с 15 по 18 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Укрспецэкспорта".


Танк "Оплот", от закупки которого ВСУ отказались в 2019 году, покажут широкой публике. Отмечается, что показ танка пройдет впервые, раньше на выставке тяжелая бронетехника не демонстрировалась.

Причину показа именно этого танка в "Укрспецэкспорте" не пояснили, но предполагается, что Украина намерена в очередной раз предложить этот танк на экспорт, поскольку "Оплот" единственный танк, который удалось поставить иностранным армиям, в частности, 49 ОБТ Т-84 были поставлены Таиланду.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в апреле этого года танк "Оплот" и мощности для его производства на харьковском заводе им. Малышева показали египетской делегации, приезжавшей на Украину. Как заявили на самом предприятии, Каир рассматривает украинский танк в качестве одного из претендентов на поставку египетской армии. При этом основным конкурентом "Оплота" назван российский ОБТ Т-90С.

Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады. В июне 2019 года ВСУ отказалось от заказа "Оплотов" по причине наличия в конструкции российских комплектующих.

Кстати, в феврале этого года завод им. Малышева получил контракт на постройку одного танка БМ "Оплот" специально для выставок и парадов.
Использованы фотографии:
"Укрспецэкспорт”
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16 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:20
    +1
    Можно считать контракт закрытым и больше не заключать ни чего подобного. )
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:45
      +2
      " А почему вы о ней говорите во множественном числе"
      (Х/ф "Полосатый рейс")
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:20
    +1
    Часто уж очень про этот танк пишут здесь. Предлагаю дать ему наше новое погоняло - "Опорос"!
  3. Xlor
    Xlor Сегодня, 16:22
    +2
    Они его слепили из того, что было?
  4. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 16:24
    +1
    После громкого провала украинского танка на европейском аналоге танкового биатлона я не вижу шансов у "Оплота". Тем более, что замена газовой турбины на горизонтально-оппозитный двигатель-это далеко не модернизация. Ведь этот движок до сих пор не доведен до ума полностью. Количество "Оплотов", стоящих на вооружении ВСУ, тоже не самая лучшая реклама.Да и пушка на Т-90С при том же калибре уже помощнее.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 16:53
      +3
      Там пушка древняя. Плюс они ее только с дров срезать могут. На МС она новая.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:57
      +2
      Борис,8 место пусть слепленного танка-провал,а 7 место вылизанного "Абрамса" видимо случайность.
      1. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 17:05
        0
        Меня неуспехи "Абрамса" не колышут. Будет статья об "Абрамсе"-поговорим и о нем.Разговор идет об "Оплоте" и не нужно переводить стрелки.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:27
    +2
    Они то покажут. Только кто смотреть будет?
  6. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:33
    +2
    Он и разрисован у них под цвет вышиванки wink
  7. Klingon
    Klingon Сегодня, 16:39
    +2
    Цитата: борис эпштейн
    После громкого провала украинского танка на европейском аналоге танкового биатлона я не вижу шансов у "Оплота". Тем более, что замена газовой турбины на горизонтально-оппозитный двигатель-это далеко не модернизация. Ведь этот движок до сих пор не доведен до ума полностью. Количество "Оплотов", стоящих на вооружении ВСУ, тоже не самая лучшая реклама.Да и пушка на Т-90С при том же калибре уже помощнее.

    Пушки они вообще не могут делать, тут была статья уже
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:40
    +2
    Танк "Оплот", от производства которого ВСУ отказались
    Могу ещё понять когда Вооружённые силы отказываются от закупок, но вот от производства....
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:41
    0
    Янки пойдут как с Кразом на принцип, и оплатят закупку пары рот для всу, чтобы сразу эти опло-хи были отправлены на Донбасс. ..
  10. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:01
    +1
    Хороший "танк" , целых четыре мусорных бака использовано.
  11. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 17:02
    +1
    Египет в данное время единственный в мире производитель танков Абрамс. Зачем им ещё и заморочки с каким то Оплотом?
  12. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 17:19
    0
    6 танков Т-84У "Оплот" в ВСУ-просто обалденный показатель надёжности..Узнать бы ещё сколько из них реально проходят войсковую эксплуатацию, а не стоят под забором в ожидании очередных демонстрационных показов..