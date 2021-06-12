В Белоруссии завершаются испытания новой РСЗО БМ-21Б «БелГрад-2»

В Белоруссии завершаются испытания новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21Б "БелГрад-2". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".Согласно сообщению, испытания опытного образца РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" начались 1 июня и продлятся до 18 числа. Задача данного этапа испытаний - подтверждение заявленных характеристик. По итогам будет принято решение о постановке РСЗО на вооружение белорусской армии.Новая РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" является уже второй модернизацией советской РСЗО БМ-21. Первая модернизация прошла еще в 90-х годах прошлого века и заключалась в смене шасси: российский "Урал" заменили на белорусский "МАЗ".Вторая модернизация началась в мае 2020 года и стала более глубокой. Для новой РСЗО разработан механизм горизонтирования и стабилизации, позволяющий занять позицию для стрельбы на любой местности. Установлен новый комплекс средств связи и передачи данных. Увеличенная длина шасси позволила установить между кабиной и артиллерийской частью стеллажи для размещения 40 или 60 реактивных снарядов для повторного залпа.Установка может вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и залпом всеми типами реактивных снарядов, разработанных для БМ-21. Дальность стрельбы - 35 – 40 км. Управление осуществляется как из кабины, так и с переносного пульта.Новинку покажут на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2021".