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В Белоруссии завершаются испытания новой РСЗО БМ-21Б «БелГрад-2»

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В Белоруссии завершаются испытания новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21Б "БелГрад-2". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".


Согласно сообщению, испытания опытного образца РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" начались 1 июня и продлятся до 18 числа. Задача данного этапа испытаний - подтверждение заявленных характеристик. По итогам будет принято решение о постановке РСЗО на вооружение белорусской армии.

Новая РСЗО БМ-21Б "БелГрад-2" является уже второй модернизацией советской РСЗО БМ-21. Первая модернизация прошла еще в 90-х годах прошлого века и заключалась в смене шасси: российский "Урал" заменили на белорусский "МАЗ".


Вторая модернизация началась в мае 2020 года и стала более глубокой. Для новой РСЗО разработан механизм горизонтирования и стабилизации, позволяющий занять позицию для стрельбы на любой местности. Установлен новый комплекс средств связи и передачи данных. Увеличенная длина шасси позволила установить между кабиной и артиллерийской частью стеллажи для размещения 40 или 60 реактивных снарядов для повторного залпа.

Установка может вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и залпом всеми типами реактивных снарядов, разработанных для БМ-21. Дальность стрельбы - 35 – 40 км. Управление осуществляется как из кабины, так и с переносного пульта.

Новинку покажут на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2021".
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7 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:59
    +1
    Вроде чехи на Татре тоже возили кроме пакета на 40 труб дополнительный боекомплект?
    1. Герман
      Герман Сегодня, 17:36
      0
      RM-70 только сама перезаряжается с помощью гидравлической системы.
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:02
    +1
    Сербы напряглись... laughing
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 17:03
    +2
    Сербам с ТАКИМ названием в самый раз.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:12
    0
    А кто первым сделает корр боеприпас для 122мм РСЗО?
  5. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 17:13
    -1
    МАЗ-вообще удивительная машина с безграничным потенциалом модернизации..Не удивлюсь, если в этом варианте предусмотрен двойной возимый боекомплект с полумеханической перезаряжанием..
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:17
    0
    У белорусов вообще РСЗО очень приличные. Азербайджанские ВС их успешно применяли.