Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны назвало количество танков, планируемых к поставке в войска до конца года

15

Министерство обороны анонсировало поступление современных танков в соединения и части Сухопутных войск. Как говорится в сообщении военного ведомства, до конца года войска получат около 200 танков.


Согласно сообщению, в Сухопутные войска в рамках гособоронзаказа будут поставлены танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Говоря о количестве бронетехники, в военном ведомстве уточнили, что ожидается поступление 90 модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, около 80 танков Т-80БВМ и партия танков Т-90М "Прорыв". По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит.

Подчеркивается, что вся техника подтвердила заложенные характеристики и зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Как ранее сообщалось, Минобороны определилось с поставками танков в военные округа. Так Т-80БВМ поставляются и будут в основном поставляться на Дальний Восток и на Север, где газотурбинные двигатели подтвердили свою незаменимость. Т-90М "Прорыв" в основном пойдут на вооружение войск на западном и южном направлении. Модернизированные Т-72Б3 и Т-72Б3М будут поставляться во все округа, кроме Севера.

В то же время о поставках новейших танков на боевой платформе "Армата" ничего не сообщается, ранее в Минобороны пояснили, что данная техника пойдет серийно в войска с 2022 года. Производитель Т-14 "Армата" сообщил о подготовке к поставке в войска опытно-промышленной партии танков, но количество танков в партии не назвал.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:07
    +9
    Пусть будет 200. Пусть «Армата» Т-14 серийно начнёт поступать в войска в 2022 году...Только давайте чаще говорить о реальных делах и реальных возможностях. Честное слово, эта парадность реляций просто обрыдла.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:10
      0
      А может быть, хватит брать "бюджетки "Т72Б3, с почти никакой защитой? Или, в случае их боевого приминения наше олигархье посадит в эти. ...как бы танки своих" детишечек"?А Т14 пойдут в серию к 2222году точно, надо надеяться. ...
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 18:17
    -5
    -до конца года войска получат около 200 танков.
    -поступление 90 модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.
    -около 80 танков Т-80БВМ.
    -По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит.
    Если всего 170 ( около 200) то Т-90 около 1.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 18:56
      +3
      По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит"

      А чего тут гадать? Ежу понятно,- батальонный комплект,- 31 машина.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 19:05
        +2
        А "Еж" знает,что,например, танковый батальон отдельной бригады российской армии насчитывает 42 танка?
        А 31 танк это в танковом батальоне ТАНКОВОГО полка.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 19:10
          0
          Вы какую бригаду имеете в виду? Танковую? Я лично сужу по мотострелковой ДНР. Или опять на таможне что то пропало? Мне говорили что в аэропорту багаж воруют.
      2. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 19:16
        +2
        Идут модернизация и перевооружение. Двести танков в год - хороший показатель. Назовем страны, у которых больше? Не уверен, что их много wink

        Ведь были годы, когда танков было новых ровно 0 для российской армии.
    2. t-12
      t-12 Сегодня, 18:57
      +1
      Очень странно, что военные пользуются словом "около". У них что - нет точной цифры? Или эта цифра секретна?
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:38
      0
      "поступление 90 модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.
      -около 80 танков Т-80БВМ."///
      ----
      Модернизированные - это новые, с нуля?
      Или апгрейды танков, уже бывших в войсках или на консервации?
  3. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 18:18
    0
    похоже до армат нам очень и очень далеко, пусть т-90 прорыв в войска идет в большом количестве и то пользы больше, чем мусолить темы об армате
  4. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 18:20
    +2
    и партия танков Т-90М "Прорыв". По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит.

    Тут статья была про поставки Т-90М в 20-ю и 19-ю МСД, я с еще одним таким же добрым форумчанином насчитали 288 танков...на две дивизии...
    Минобороны усилит южное направление модернизированными танками Т-90М «Прорыв»

    https://topwar.ru/183663-minoborony-usilit-juzhnoe-napravlenie-modernizirovannymi-tankami-t-90m-proryv.html
    статья от 03.06.2021 г.
  5. bars1
    bars1 Сегодня, 18:22
    -8
    Да уж... Зато Путин хвалится ежегодным уменьшением трат но оборону!
    1. Олег Авиатор
      Олег Авиатор Сегодня, 19:04
      0
      Сейчас времена такие что мелочиться на оборону не стоит. Больше потеряешь.
  6. DMi
    DMi Сегодня, 19:35
    0
    Баян. Эта новость уже была , тут же на этом форуме.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:37
    0
    получат около 200 танков.
    90 модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, около 80 танков Т-80БВМ и партия танков Т-90М "Прорыв". По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит.
    Менее 30 шт., сомневаетесь?