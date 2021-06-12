Минобороны назвало количество танков, планируемых к поставке в войска до конца года

Министерство обороны анонсировало поступление современных танков в соединения и части Сухопутных войск. Как говорится в сообщении военного ведомства, до конца года войска получат около 200 танков.
Согласно сообщению, в Сухопутные войска в рамках гособоронзаказа будут поставлены танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Говоря о количестве бронетехники, в военном ведомстве уточнили, что ожидается поступление 90 модернизированных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, около 80 танков Т-80БВМ и партия танков Т-90М "Прорыв". По "девяностым" Минобороны точные цифры не приводит.
Подчеркивается, что вся техника подтвердила заложенные характеристики и зарекомендовала себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
Как ранее сообщалось, Минобороны определилось с поставками танков в военные округа. Так Т-80БВМ поставляются и будут в основном поставляться на Дальний Восток и на Север, где газотурбинные двигатели подтвердили свою незаменимость. Т-90М "Прорыв" в основном пойдут на вооружение войск на западном и южном направлении. Модернизированные Т-72Б3 и Т-72Б3М будут поставляться во все округа, кроме Севера.
В то же время о поставках новейших танков на боевой платформе "Армата" ничего не сообщается, ранее в Минобороны пояснили, что данная техника пойдет серийно в войска с 2022 года. Производитель Т-14 "Армата" сообщил о подготовке к поставке в войска опытно-промышленной партии танков, но количество танков в партии не назвал.