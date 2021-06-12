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«В нише между корветом и фрегатом»: строящиеся для Болгарии корабли оказались без боеприпасов

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«В нише между корветом и фрегатом»: строящиеся для Болгарии корабли оказались без боеприпасов

Когда в 2018 году болгарский парламент проголосовал за проект приобретения двух модульных патрульных кораблей для нужд ВМС стоимостью почти $620 млн [для замены корабля проекта 1241.2 «Молния-2» и фрегата типа 1159], только один депутат обратил внимание на одну «маленькую» деталь: ни одна из компаний, участвующих в тендере, не предлагала поставку боеприпасов.


Спустя почти три года стало ясно, что эта «маленькая» деталь, вероятно, обойдется болгарским налогоплательщикам в ещё от $250 до 620 млн

- указывается в местном издании «Капитал».

Торги выиграла немецкая компания Lurssen, часть денег уже выплачена, пояснил министр обороны Георгий Панайотов:

Я лично не знал того, что корабли куплены без боеприпасов. Они обойдутся в серьёзную сумму.


Как отмечается в издании, болгарские военные возвели в традицию сокрытие расходов, связанных с приобретением снарядов, материально-технической поддержкой и необходимостью инвестирования в инфраструктуру, чтобы «не запугивать общественность слишком высокой ценой». В итоге София получит два корабля лишь с боеприпасами для пушки, но без торпед и ракет – как зенитных, так и против кораблей и наземных целей.


RBS-15 Mk3


При этом Минобороны до сих пор не выбрало тип ракетного вооружения. Как предполагается, в целях экономии ресурсов оно будет однотипным для ВМС, береговой охраны, авиации и, возможно, пехоты. Со слов автора материала, скорее всего строящиеся патрульные корабли получат ПКР RBS-15 Mk3 от шведской компании Saab и немецкой Diehl. Фактически, ввиду стандартизации, от этого выбора зависит снаряжение всей армии, а не только флота.

На этом фоне в 2020 году европейский оборонный концерн MDBA с французским Exocet и норвежским Kongsberg усиленно продвигают собственную систему Naval Strike Missile (NSM). В частности, предлагается закупить как новую версию NSM, так и более старые боеприпасы из арсенала норвежской армии, которые имеют 20-летний остаточный срок службы.

Но контракт с немецким судостроителем делегировал ему право самостоятельно выбирать вооружение кораблей и, в виду тесных связей с Saab и Diehl, чаша весов склоняется в пользу RBS-15 Mk3.

Мы не покупали лодки для прогулок

- говорит адмирал Эмиль Ефтимов из ВМС, поясняя, что сделка крайне выгодна с точки зрения стоимости.

С его слов, выбранный проект фактически находится в нише между большим корветом и малым фрегатом. До поступления первого корабля в 2025 году станет ясно, чем его вооружать и откуда и в каком объёме финансировать приобретение боеприпасов. Однако в Минобороны опасаются, что решение о замене ракетного вооружения приведёт к росту затрат на строительство кораблей.

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17 комментариев
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  1. багатур
    багатур Сегодня, 18:26
    +5
    Заказана платформа, скоро ВМФ закажет и основное вооружение, драма нет!
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: багатур
      Заказана платформа, скоро ВМФ закажет и основное вооружение, драма нет!

      Драма наверное в этом:
      вероятно, обойдется болгарским налогоплательщикам в ещё от $250 до 620 млн..

      Обычный развод, когда покупается "платформа" (хоть детская кукла, хоть фэ-35) за вменяемые деньги, а аксессуары уже за невменяемые. Вечная история... request
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 18:49
        +2
        С волками жить, то учись по волчьим законам выть: уж что-что, а денежку вышибать они умеют...
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 18:59
          -1
          Цитата: aleks neym_2
          С волками жить, то учись по волчьим законам выть

          Как там в песне: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнëтся под нас... ". (Без учëта личности автора) laughing
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 19:33
            0
            wink Чем же вам таки автор насолил? laughing
  2. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 18:27
    -4
    Дурацкое удивление болгар - вы же шестерки США, поэтому вас имели, имеют и будут иметь - это судьба всех подстилок! А начнет выеживаться какой то случайно затесавшийся в парламент депутат не понимающий, что почем, прямо туда зайдут американские военные, как случилось недавно с какой то болгарской конторой, вставят в зад фитиль и скажут что так и было! Мол "А город подумал, что ученья идут!" laughing
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 19:13
      -3
      Сколько на ВО опущен...обиженных болгар оказывается! Или их российских адвокатов... Не нравится быть американской подстилкой - а придется! Никуда не денетесь! laughing
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 19:18
      0
      вы же шестерки США, поэтому вас имели, имеют и будут иметь - это судьба всех подстилок!


      Зяблицев я вам влепил минус. Даже не смею гадать где вы получали ваше воспитание. За ето и вас минусуют, потому что превращаете нормальное общение в очередь на сельский туалет.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 19:25
        -2
        Обидно! Я Вас понимаю...А какие у Вас есть возражения против моего комментария? Вы гордая, независимая страна, но вступившая в противоестественный союз с вечными врагами славян англосаксами, даже не в союз - а сдавшись в рабство, пообещав им, что пойдете войной на Россию и умрете все как один ради интересов Вашингтона! Как Вас называть после этого! Я не Лавров и в дипломатический политес играть не буду - вы страна-шестерка, а я так уж и быть, стою в очереди в сельский туалет, что гораздо естественней для нормального человека (тем более славянина), чем быть англосакской подстилкой! hi
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 19:53
          -1
          Я не Лавров и в дипломатический политес играть не буду


          Явно и в нормальное воспитание тоже не имеете возможность играть. Ну не проблема - случается и бывает.
          1. Зяблицев
            Зяблицев Сегодня, 19:55
            0
            Про меня все понятно! А про Вас? По существу поднятой мной проблемы, сказать что то можете? Впрочем что Вы можете сказать самостоятельно - Вам же нужно сперва согласовать свой ответ как минимум в Брюсселе и как максимум в Вашингтоне! laughing Тоже влуплю Вам минус в ответку - а то вдруг не успею - завтра же Вы, возможно, будете на меня смотреть уже через призму оптического прицела по команде своего заокеанского хозяина!
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 18:31
    +2
    Ну проведут еще один тендер,не (судя по статье) в первой.
  4. cniza
    cniza Сегодня, 18:45
    +1
    До поступления первого корабля в 2025 году станет ясно, чем его вооружать и откуда и в каком объёме финансировать приобретение боеприпасов.


    И нам работы прибавится - две новые цели...
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:05
    +1
    Вообще-то, это проблемы болгар. Если хотят покупать боевую технику отдельно от боеприпасов к ней, значит, есть в наличии много лишних денег. ...
  6. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 19:09
    0
    А что за катера купили?
  7. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:11
    0
    Да нормально - корвет с хорошим вооружением за 250 млн евро совсем прилично, да и Лурсен будет их строить в Варне, на наших верфях. Будет иметь противолодочное, зенитное и противокорабельное вооружение и возможность принимать на борт вертушку. Цена за все ето совсем приличная, а что пропустят то отыграют на второй двойке кораблей.
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 19:49
    0
    Вообще то заказ для болгарских ВМФ абсолютно публичный и висит в интернете. Было бы лучше если автор дал технические характеристики корабля и вооружения. Я их дам, но извините, не могу перевести столько текста:
    Боевые способности:
    - наблюдение на подводната, надводната и въздушната обстановки;
    - водене на бойни действия против надводен, подводен и въздушен противник;
    - поразяване на брегови и морски цели зад пряката радиолокационна видимост с противокорабни ракети (ПКР)от състава на Противокорабния ракетен комплекс;
    - защита на кораба от ПКР;
    - способност за въздействие по надводни и въздушни цели с артилерийското въоръжение;
    - въздействие по подводен противник с противоподводни торпеда;
    - въздействие по въздушен противник със зенитни ракетиот състава на Зенитнияракетен комплекс; - участие в осигуряването на ПВО на корабно съединение;
    - ескорт и защитана търговски и военни кораби;
    - способност за осигуряване на базирането и управлението на вертолети AS 565MB “Panther”;
    - откриване на подводници на по-големи дистанции и тяхното следене под слоя на скока на разпространение на звука в морска среда.


    Основное вооружение корабля:

    - Артилерийски комплекс (далечно действие);
    - Зенитен артилерийски комплекс за близко действие;
    - Противоподводно въоръжение;
    - Противокорабен ракетен комплекс;
    - Зенитно ракетно въоръжение;
    - Радиотехническо въоръжение, включващо:-Многофункционален трикоординатен радар;-Радар за управление на оръжията;
    19/52-Системаза радиотехническо опознаване;-Подкилна хидроакустическа станция;-Система за подводна свръзка.
    - Системи за електронна война, включващи:-Предупредителна станция за радиолокационно облъчване;-Установка за пасивно радиоелектронно противодействие;-Предупредителна система за откриване на лазерно осветяване.
    - Оптико-електронна система за управление на оръжието;
    - Автоматизирана Бойна Система за Управление (АБСУ)
    - Комуникационно-информационни системи, включващи:-Системи и средства за радиокомуникации;-Криптографски средства за защита на НАТО класифицирана информация;-Криптографски средства за защита на национална класифицирана информация;-Антенни системи;-Система за контрол на комуникациите и вътрешна връзка;-Система за вътрешно-корабно оповестяване и свръзка;-Система за обмен на съобщения, файлове, E-mail;-Система за автоматичен обмен на данни за бойно управление LINK-11 (с възможност за добавяне на LINK-22);-Система за сателитни комуникации VSAT.
    - Навигационни системи, включващи:-Интегриран навигационен мостикс X-Bandнавигационен радар с приставка ARPA, S-Bandнавигационен радар с приставка ARPA, Военна Автоматична ИдентификационнаСистема(W-AIS), Военна Система за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването (W-ECDIS)и др.;-Интегриран навигационен комплексс Инерциална жироскопична система (лазерен или оптичен жироскоп), Магнитникомпаси, Лаг, Ехолот, Диференциален GPS(M-Code),Апаратура за приемане на навигационна и хидрометеорологична информация, Корабна хидро-метеорологична станция, Сървър с навигационни даннии система репитери;-Система GMDSS.


    Опциональное вооружение:

    Радиотехническо въоръжение, включващо:-Буксируема ХАС;
    - Системи за електронна война, включващи:-Предупредителна станция за радиокомуникации в честотни диапазони VHFи UHF;-Станция за активно радиоелектронно противодействие;
    - Допълнителни многофункционални конзоли към Автоматизирана Бойна Система за Управление (АБСУ);
    - Допълнително Комуникационно-информационни системи, включващи:
    20/52-Допълнителни Системи и средства за радиокомуникации(за работа с Буксируема ХАС);-Допълнителни Криптографски средства за защита на НАТО класифицирана информация(за LINK 16);-Система за автоматичен обмен на данни LINK16.