«В нише между корветом и фрегатом»: строящиеся для Болгарии корабли оказались без боеприпасов

Спустя почти три года стало ясно, что эта «маленькая» деталь, вероятно, обойдется болгарским налогоплательщикам в ещё от $250 до 620 млн

Я лично не знал того, что корабли куплены без боеприпасов. Они обойдутся в серьёзную сумму.

RBS-15 Mk3

Мы не покупали лодки для прогулок