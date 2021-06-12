«В нише между корветом и фрегатом»: строящиеся для Болгарии корабли оказались без боеприпасов

Когда в 2018 году болгарский парламент проголосовал за проект приобретения двух модульных патрульных кораблей для нужд ВМС стоимостью почти $620 млн [для замены корабля проекта 1241.2 «Молния-2» и фрегата типа 1159], только один депутат обратил внимание на одну «маленькую» деталь: ни одна из компаний, участвующих в тендере, не предлагала поставку боеприпасов.
Спустя почти три года стало ясно, что эта «маленькая» деталь, вероятно, обойдется болгарским налогоплательщикам в ещё от $250 до 620 млн
- указывается в местном издании «Капитал».
Торги выиграла немецкая компания Lurssen, часть денег уже выплачена, пояснил министр обороны Георгий Панайотов:
Я лично не знал того, что корабли куплены без боеприпасов. Они обойдутся в серьёзную сумму.
Как отмечается в издании, болгарские военные возвели в традицию сокрытие расходов, связанных с приобретением снарядов, материально-технической поддержкой и необходимостью инвестирования в инфраструктуру, чтобы «не запугивать общественность слишком высокой ценой». В итоге София получит два корабля лишь с боеприпасами для пушки, но без торпед и ракет – как зенитных, так и против кораблей и наземных целей.
RBS-15 Mk3
При этом Минобороны до сих пор не выбрало тип ракетного вооружения. Как предполагается, в целях экономии ресурсов оно будет однотипным для ВМС, береговой охраны, авиации и, возможно, пехоты. Со слов автора материала, скорее всего строящиеся патрульные корабли получат ПКР RBS-15 Mk3 от шведской компании Saab и немецкой Diehl. Фактически, ввиду стандартизации, от этого выбора зависит снаряжение всей армии, а не только флота.
На этом фоне в 2020 году европейский оборонный концерн MDBA с французским Exocet и норвежским Kongsberg усиленно продвигают собственную систему Naval Strike Missile (NSM). В частности, предлагается закупить как новую версию NSM, так и более старые боеприпасы из арсенала норвежской армии, которые имеют 20-летний остаточный срок службы.
Но контракт с немецким судостроителем делегировал ему право самостоятельно выбирать вооружение кораблей и, в виду тесных связей с Saab и Diehl, чаша весов склоняется в пользу RBS-15 Mk3.
Мы не покупали лодки для прогулок
- говорит адмирал Эмиль Ефтимов из ВМС, поясняя, что сделка крайне выгодна с точки зрения стоимости.
С его слов, выбранный проект фактически находится в нише между большим корветом и малым фрегатом. До поступления первого корабля в 2025 году станет ясно, чем его вооружать и откуда и в каком объёме финансировать приобретение боеприпасов. Однако в Минобороны опасаются, что решение о замене ракетного вооружения приведёт к росту затрат на строительство кораблей.