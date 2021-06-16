Военное обозрение
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Нужен ли Медведь Дракону?

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У нас последние годы очень много говорят (особенно в провластных СМИ) относительно некоего «разворота на Восток» и союзнических отношений с Китаем. И рассматривали даже вариант некоего такого альянса: наши разработки и технологии и наши ресурсы, да к этому китайскую промышленность… Весь мир, особенно США, затрясется от ужаса. А мы…


А что мы?

А мы вообще должны трезво посмотреть на ситуацию и ответить на такой вопрос: кому выгодно? Ибо согласно этому древнеримскому постулату до сих пор крутится и вертится мировая политика.

Конечно, очень приятно осознавать, что у тебя есть такой сильный друг и союзник, как Китай. Постепенно выходящий на первое экономическое место в мире и дрессирующий крупнейшую по численности армию современности.

Однако насколько это соответствует действительности? Я имею в виду термины «друг и союзник»?

Вот не очень соответствует, как мне кажется. Вся проблема российской внешней политики в том, что мы совершенно не умеем взаимовыгодно дружить. Ну просто исторически не умеем. Научились только покупать временных друзей, которые с огромным удовольствием потом нас «кидают» и откровенно предают. Но это непременные издержки покупки себе союзников, это нормально и от этого никуда не деться. Так было, так есть и так будет.

И с Китаем все точно так же, как с каким-нибудь там Вьетнамом или Суданом. Сперва вливаются миллиарды, потом эти миллиарды прощаются.

Но Китаю деньги не нужны в прямом понимании. Китаю нужны территории и ресурсы. И территории даже важнее, споры КНР ведет со всеми соседями, Японией, Индией, Филиппинами, Вьетнамом. Уж если дошло до человеческих жертв в столкновениях с Индией за кусок соляной пустыни Аксайчин, который находится на высоте 5 тысяч метров, о чем говорить по теме всяких островов, как нормальных, так и искусственных?


Кстати, мы тоже одно время были в состоянии споров за территории. Но Россия оказалась единственной страной, кто уступил территории Китаю. Речь идет об островах Большой Уссурийский и Тарабаров. Там ситуация своеобразная сложилась исторически, но решена она была передачей территорий Китаю.

Да, площади небольшие. Но назвать это очередной победой нашей дипломатии как-то язык не поворачивается.

А что касается ресурсов, тут да, мы, наверное, первый помощник Китая. Благодаря поставкам в Китай не вымерли еще как динозавры шахтеры Кузбасса, Китаю были отданы под вырубку сотни тысяч (если не больше) гектаров сибирского леса, о том, как китайцы ведут вырубку тайги, в интернете информации более чем достаточно.

А потом регулярно случаются пожары. Видимо, для маскировки вырубок.

Но о деньгах можно вспомнить вот с какой стороны. С начала двухтысячных мы могли слышать многочисленные жалобы на то, что китайские промышленники запросто копируют наши военные разработки, особенно не утруждая себя выплатами.

Да, какое-то количество военных разработок КНР получило еще от СССР. Какое-то количество добыли самостоятельно, перекупая у тех же украинцев или...

Таким образом, НОАК получает на вооружение новую технику, не утруждая себя приобретением патентов и лицензий и экономя на этом просто горы долларов.

Если же посмотреть на наших соседей и членов бывшего СССР и СНГ (ну тоже фактически бывший конгломерат), то можно увидеть огромный интерес Китая к республикам Средней Азии. Там, конечно, ни о каких технологиях речь не идет. Там исключительно деньги.

Неоднократно многие политики и экономисты говорили о том, что Китай выдавливает российский бизнес из региона. Это вызывает недовольство у многих и даже дошло до антикитайских выступлений в 2019 году в Казахстане.


Есть мнение, что когда-то произошел некий передел сфер влияния между Россией и Китаем в Средней Азии. Республики Средней Азии вроде бы политически пока состоят в различных блоках, инициатором создания которых была Россия, но экономически первую скрипку начинает играть Китай, скупая акции всех предприятий, до которых может дотянуться.

По данным за 2018 г. в основном из Китая в Казахстан поставляются машины, оборудование и механизмы, которые занимают 46,1% от общей доли казахского импорта. Из Казахстана в Китай идут минеральные продукты энергетического направления. Доля этих продуктов составляет 46,9% казахстанского экспорта.

У России, кстати, все еще печальнее. Россия тоже импортирует из Китая машины и оборудование с долей в импорте 46,2%, а экспортирует минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Доля в экспорте – 71,6%.

Напрашивается вопрос: какая разница, у кого быть страной-бензоколонкой, у Запада или Востока? Если в любом случае, роль России довольно незавидная – сырьевой придаток.

И у Казахстана, в развитие энергетического сектора которого со стороны Китая с 2005 по 2019 годы было вложено почти 70% от 35 миллиардов долларов китайских инвестиций, и у России, из 36 миллиардов долларов инвестиций в топливно-энергетический сектор было вложено 62%.

Вложения денег обычно предполагают получение прибыли, не так ли?

А Китай вообще всегда ведет себя как очень жесткий партнер. Уступить могут только там, где сами реально не могут, как, например, в авиастроении. Но если КНР инвестирует – то выжмет для себя все до копейки, не говоря уже о центах.

КНР – это не СССР. Советский Союз мог себе позволить отрывать от себя, чтобы содержать всяких «идущих к коммунизму». Особенно в странах Африки. Китай же играет роль рачительного хозяина, этакого «кулака», который делает дела исключительно ради своей выгоды. Сегодня Китай – это интересный сплав коммунистической идеологии и капиталистического хозяйствования. Плюс некоторое количество явно имперских амбиций.

То есть, набор действительно интересный: развитая промышленность сочетается с откровенно тоталитарным правлением одной партии (да, вообще кроме КПК в Китае партии есть, но они такие же как наши, совершенно для проформы), цензурой, подрезанный Интернет и вечное правление Компартии.

Так что хоть китайцы и говорят о том, что они все коммунисты и следуют заветам Маркса, Энгельса и Ленина (да, и Сталина очень уважают!), и красный флаг, и Компартия во главе страны, государство владеет ключевыми предприятиями, государственный план и так далее, но…

Но с другой стороны вполне капиталистическое общество, минимальное социальное обеспечение населения, сотни миллиардеров, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны выше, чем во многих странах Европы (о России вообще скромно молчим) и постоянные территориальные споры с соседями.

Коммунистическая идеология? Увольте… Не вяжется совсем.

Ну и скупка активов там, где у Китая есть интересы. А интересы у Китая есть много где. И скупка будет идти, и в этом Китай не уступить ни одной стране Запада. Или наоборот, выворачивает ситуацию на пользу себе на всех уровнях.

Как пример, как лучший пример – это «Сила Сибири». Помните, сколько у нас было криков на тему того, что сейчас Китай даст миллиарды долларов, как будет это полезно для развития страны. И как Китай сказал: «Хотите продавать нам газ? Мы купим. Стройте газопровод».

И утерлись, и построили. За свой счет. А по какой цене Китай покупает газ, так это толком до сих пор неизвестно. Но то, как китайцы умеют торговаться, явно не по максимальной. Да и берут, скажем прямо, не ахти. Загруженность «Силы Сибири» не превышает 55%. А собираются строить второй газопровод. Для чего?

Странный подход. Учитывая, что мы не входим даже в десятку торговых партнеров Китая, говорить о каких-то там стратегических партнерствах и даже союзничестве – не очень оправдано. Точнее, говорить-то можно сколько угодно, делать громкие заявления, выдавать тоннами аналитику… Но все это будет совершенное ни о чем без аналогичных заявлений со стороны Китая.

А их как не было в прошлом, так, очевидно, не будет и в будущем.

Между тем, еще в том, памятном 2014 году, когда все только начиналось, когда санкции только намечались, нам серьезно так говорили, что на Западе нам ловить нечего, там все прогнило и нас там не любят. И нам надо разворачиваться на Восток, где сильный и мощный Китай, который обеспечит инвестиции, откроет свой немаленький рынок для российских товаров…

И где все? Нет, на роль страны-бензоколонки Китай нас нормально так оформил. Ничем не хуже европейских стран. Может, дешевле, а может и нет. Но вот обещанного роста экономики за счет работы с Китаем как-то не случилось. Согласно нашей Счетной палаты, темп экономического роста России оказался почти в четыре раза ниже, чем средний мировой показатель. И объем инвестиций в 2020 году стал рекордным. Но не в том смысле, а самый низкий, начиная с 1994 года. То есть, даже в кризисные годы было лучше с этим.

И хочется просто констатировать, что от Запада ушли, а на Востоке нам никто не рад. Такие странные мы колобки… Но и спросить глядя наверх: ну где обещанное экономическое чудо? Где победные марши? Почему только заунывный вой шарманки насчет того, что «вокруг враги и надо еще немного потерпеть».

И вот теперь немного цифр. За докризисный и доковидный 2016 год, когда все еще было неплохо. Объем ВВП Китая оценивался (Global-finances.ru) МВФ в 11 221 млрд долларов. Тот же показатель для России – 1 282 млрд долларов.
За 2020 год ВВП Китая составил 14 720 млрд долларов. У России – 1 480 млрд долларов.

Итак, ВВП у России в 10 раз меньше китайского. Экономически мы не смотримся рядом равными. И не входим даже в десятку основных торговых партнеров.

А если еще учесть продолжающееся снижение всего, начиная от курса рубля и заканчивая количеством населения (убыль за 2020 год - 325 000 человек)…

Где, скажите, можно увидеть для Китая интерес, кроме выбивания для себя более приемлемых цен на энергоносители?

Сегодня Китай, несмотря на кризис и пандемию, демонстрирует небольшой, но устойчивый экономический рост. И будет демонстрировать его и дальше. Реально Китай очень хочет оказаться на вершине этого мира. И у страны для этого есть почти все. Ну, может, авианосцев не хватает. Да и то, такими темпами, какими развивается их флот, можно смело сказать, что пока.

И надо быть ну очень самоуверенным человеком, чтобы всерьез поверить в то, что Китай захочет поделиться своим лидерством. Так никогда не делали США, так никогда не поступал СССР. Принцип «А кто на нас с Васей» хорош не для Васи.

У «Васи», то есть, у Китая, свой путь. От наплевательства на такие лишние проявления человеческой глупости, как демократия до свободы слова и свободы поведения. Хотя мы тоже пытаемся что-то такое изобразить силами нашей власти. Это совершенно самостоятельная и независимая страна.

И что немаловажно – Китай и Россия никогда не были союзниками. Исторически. У нас были так себе отношения при Романовых, у нас были натянутые отношения при советской власти в начальный период, да и при СССР как-то не задалось. Да, во Вторую Мировую мы освободили честь Китая от японцев. Но сами и не особенно спрашивая мнения других. Но какое могло быть мнение в 1945 году?

А уж что началось при Хрущеве, который публично очернил Сталина, который до сих пор в авторитете в Китае? Дэн Сяопин вообще открыто заявил о том, что с СССР пути-дорожки разошлись, и он провозглашает примирение с Западом.


Дэн Сяопин и Джимми Картер

Мао Дзэдун и без того развел КНР и ССР в разные стороны, а Дэн Сяопин, сблизившись с Западом, не стал мириться с бывшим «старшим братом».

За это Китаю перепали от Запада производства и технологии и на этой базе началось экономическое развитие Китая.

Между прочим, в Китае есть такие интересные моменты, как «Музей северных территорий» в городе Айгунь, где был подписан Айгуньский договор, который провел границу между двумя странами по Амуру. За этот договор дипломат граф Муравьев стал Муравьевым-Амурским.

Вот вам карта из этого музея.

Нужен ли Медведь Дракону?

А вообще русских в этот и подобные музеи не пускают. Совсем. Ведь там в экспозициях рассказывается о зверствах русских, погромах и выселении китайцев из Благовещенска. О массовых убийствах.

Кстати, каждый новый председатель КНР по заведенной традиции, обязан посещать этот музей.
Извинения Россией Китаю принесены не были, соответственно данный инцидент в будущем может иметь продолжение. Или использован как прецедент.

Сегодня в Китае об этом громко не говорят. Не Япония. И те «спорные» земельки – ну ни в какое сравнение с Курилами не идут. Но эта повестка дня может быть открыта в любой момент.

И я уверен – если в Китае поймут, что урвать можно, эту повестку не просто откроют, ее поставят во главу дня.

А в свете того, что вместе с благосостоянием и ростом экономики, работает государственная пропаганда, которая не очень громко, но говорит о том, что надо заботиться о национальной гордости и расквитаться за унижения 19 века. Да, действительно, тогда о Китай вытирали ноги все, кто хотел. Договоры и их условия были, мягко говоря, дискриминационные.

И Романовы тоже присутствуют в списке «тиранов». Ну а где русские цари, там и Россия.

Так что знаете, так себе союзники из России и Китая. Сильно так себе. Особенно Китай, который и так получает наши энергоносители, имея неплохой такой камень за пазухой. Да, дружим, так сказать, волею обстоятельств. Потому что есть США, которые реально пока сильнее и Китая, и России, и России с Китаем вместе взятых.

У США еще и союзников куча. В отличие от Китая и России, которые этим, очень мягко говоря, не богаты. Союзниками.

А если у США начнутся очень большие (представим) проблемы? Будет Китай делиться властью над миром, или понесет самостоятельно светоч коммунизма всем? В том числе и нам, давно наплевавшим на эти самые идеи светлого коммунистического общества?

Китай сегодня не особо усердствует в том, чтобы показать себя этаким равноправным партнером, а уж если Штаты сдуются…

Единственное, что немного утешает, так это то, что несмотря на общий рост всего, перспектива догнать и перегнать хоть и есть, но она не очень такая прочная. В Китае есть и проблемы с демографией (300 млн пенсионеров – это много), и с экономикой.

Но в любом случае, как бы нам не рассказывали о том, что «Мы с Китаем» всех порвем, оставим это для Киселева. Китай будет с нами дружить до тех пор, пока это выгодно Китаю. А потом точно так же, как многие другие, бросит, если этого потребуют китайские интересы.

Так что вопрос союзничества – это очень шаткий вопрос. Как и все российско-китайские отношения, впрочем.
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49 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 15:13
    +9
    Давно говорю что Китай нам совсем не друг. СССР не зря на ДВ группировку войск держал. Нынешние же правители пустили козла в огород по полной.
    Психология женщины, решившей добить( задружить) противника оказанием интимных услуг.
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 15:21
      +7
      Цитата: Ингвар 72
      СССР не зря на ДВ группировку войск держал.

      И не только это. В военных училищах СССР армия КНР изучалась как потенциальный противник, точно так, как и стран НАТО.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:51
        +2
        Полностью согласна с автором!
        У самой по этому поводу за Россию и её будущее в плане потребительского отношения к ней со стороны Китая сердце болит!
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 16:32
          -2
          Цитата: Татьяна
          Полностью согласна с автором!
          У самой по этому поводу за Россию и её будущее в плане потребительского отношения к ней со стороны Китая сердце болит!


          А что, не так в этих отношениях ? Просто интересно. На мой взгляд, это здорово что у России с Китаем, такой высокий уровень взаимодействия и можно сказать, стратегический союз. В политике практически тандем на международной арене (в ООН особенно), есть военно-техническое сотрудничество (которые пугает страны НАТО) , в экономике взаимодействие.... растет товарооборот, что тоже отлично, с какой стороны не посмотри, одни плюсы, тем более в той ситуации в которой мы находимся (противостояние с Западом).
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 16:58
            +1
            Цитата: Aleksandr21

            А что, не так в этих отношениях ? Просто интересно. На мой взгляд, это здорово что у России с Китаем, такой высокий уровень взаимодействия и можно сказать, стратегический союз.

            В чем конкретно выражается это взаимодействие? Не объясните?
            Ну а про стратегический союз вы сильно.. Вот определение:
            Сою́з госуда́рств, Коали́ция — политический, военно-политический или экономический союз нескольких государств, создаваемый для защиты общих интересов, обеспечения совместной безопасности, коллективной обороны или для согласованной подготовки и ведения коалиционной войны.

            Где тут стратегический союз?
          2. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 17:01
            0
            Цитата: Aleksandr21
            На мой взгляд, это здорово что у России с Китаем, такой высокий уровень взаимодействия и можно сказать, стратегический союз.

            Вы статью-то читали, прежде чем коммент тиснуть?
            Какой стратегический союз? Выкачка ресурсов под шумок противостояния России и США.
        2. Svarog
          Svarog Сегодня, 16:54
          +2
          Цитата: Татьяна
          У самой по этому поводу за Россию и её будущее в плане потребительского отношения к ней со стороны Китая сердце болит!

          Будущее наше в нас самих.. Мы терпеливо глотаем "стабильность", несменяемость и сопутствующую с этим деградацию всего и вся.. hi
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:24
      0
      Все последние сто пятьдесят лет идёт жестокая битва за Китай между Россией и Западом. Россия поставляет в Китай оружие и оружейные технологии, Запад - промышленные технологии. В результате этой битвы выигрывает Китай. В мире есть только две страны, которые моГут производить весь спектр США и Россия, имеющие свои оружейные школы по производству вооружений. Китай входит в сферу влияния нашей оружейной школы. Мы ещё увидим покупку Китаем нашей новейшей системы ПВО С-500.
      1. Silvestr
        Silvestr Сегодня, 15:39
        +1
        Цитата: Бородач
        Все последние сто пятьдесят лет идёт жестокая битва за Китай между Россией и Западом.

        А он всех доит, пользуясь этим.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:56
        +5
        Цитата: Бородач
        В результате этой битвы выигрывает Китай

        Мы же проигрываем в любом случае.
        Цитата: Бородач
        В мире есть только две страны, которые моГут производить весь спектр США и Россия
        Уже нет. Китай уже (!) перегнал нас в оружейном марафоне. По некоторым позициям мы еще держимся, но при нынешней политике "нашего" правительства, это вопрос 2-3 лет.
      3. Svarog
        Svarog Сегодня, 17:02
        0
        Цитата: Бородач
        Все последние сто пятьдесят лет идёт жестокая битва за Китай между Россией и Западом.

        Вынужден с Вами не согласиться, уважаемый Бородач hi
        Битва шла между Россией и Западом, а Китай очень удачно использует и получает от этого выгоду.. Но сейчас, битва уже идет между Китаем и Западом.. за ресурсы России.. от того все повернуты к нам пятой точкой..
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:36
      +8
      А почему строящий социализм Китай - должен быть искренним другом просравшей все достижения социализма феодально-капиталистической стране?? Что у нас общего-то? И как они должны относиться к нашей типа элите - разворовывающей собственную Родину в угоду Западу?

      А насчёт свары с СССР - так Мао сразу сказал:

      "К власти на местах в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники..."

      И как видим - оказался предельно точен в своей оценке..
      1. Silvestr
        Silvestr Сегодня, 15:40
        +3
        Цитата: paul3390
        А почему строящий социализм Китай - должен быть искренним другом просравшей все

        Какой там социализм! Так капитализм с китайским лицом. Он никому ничего не должен
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:45
          +1
          Опять?? Ну когда вы все удосужитесь почитать китайские документы, а не измышлять за них чёрте-что? НЭП там, НЭП. Только они смогли себе позволить его сильно растянуть во времени.. Если бы у товарища Сталина было в запасе 40 спокойных лет - так и наша история была бы совсем другой..

          Сейчас - они получили необходимое для построения социализма - пролетариат и промышленность. И товарищ Си прямо и чётко говорит - мы НАЧИНАЕМ строить социализм. Ибо Мао попробовал его построить в насквозь крестьянской стране -закономерно ничего не вышло. Посему Дэн - пошёл другим путём. И мастерски использовал зарубу СССР с Западом для достижения своих целей.
    4. Yrec
      Yrec Сегодня, 15:45
      +7
      В политике вообще никто никому не друг. Это только у нас странные отношения с соседями, то "друзья", то "братушки". Путин всё это понимает и, не смотря на то, что по-прежнему употребляет слова "братские народы", "друзья" и прочую лабуду, продолжает наращивать военную мощь РФ. Все союзники для нас (впрочем как и у всех остальных), чисто ситуативные. Если смотреть на Китай, его политика тысячелетиями была изоляционистской. Сейчас он ведёт экспансию. Однако, нужно учесть тот факт, что, например, англосаксы вели при своей экспансии достаточно успешные завоевательные войны. А Китай за последние 100 -150 лет терпел военные поражения почти всегда. У него нет опыта успешных войн. И вся его многочисленная, вооружённая и оснащённая армия при хорошем ударе может "посыпаться". А может и нет. Это как танк "Леопард-2", который считался лучшем в мире, пока турки на нём в Сирию не заехали. В экономическом плане мы для Китая - обычные сырьевые лохи, но с военной точки зрения они отдают нам должное. Мы народ-воин, а не торговец. Поэтому у нас в экономике процветают кумовство, коррупция и прочие прелести. Китай это знает, да и мы тоже. Пора перестать стесняться и заявить о себе, хотя, может, ещё не время.
    5. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: Ингвар 72
      Давно говорю что Китай нам совсем не друг.


      Друзей вообще в политике, а уж тем более в большой политики нет. У стран есть интересы.... и на данном промежутки времени интересы России совпадают с интересами Китая, и этого достаточно для сотрудничества. Я если честно вообще не понимаю смысла в этой статье, т.е. автор ради одного вопроса набросал целую статью, без выводов.... просто так порассуждать, а вот что делать ? так и не ответил. Не сотрудничать с Китаем, потому что он нам не друг и не товарищ ? Так мы пойдем по пути КНДР, Запад уже перекрыл нам доступ к технологиям, ограничил наше присутствие на рынках (ЕС, США) с помощью санкции, вел секторальные санкции (промышленность, оборонка, банковский сектор и т.д.), вёл санкции против покупки Российского госдолга и т.д. можно ещё много чего перечислять.... как с этим России справиться ? В одиночку мы не потянем, войну против глобального Запада, он нас опережает практически по всем показателям (количеству потребителей, уровню экономики, по технологиям и т.д.), а сплотить вокруг себя союзников (ЕАЭС) не получилось, они то на Запад то на Восток смотрят, + ведут самостоятельную внешнюю политику + не готовы к конфронтации с Западом... и что России остаётся ? А Китай это реально альтернатива коллективному Западу, в КНР (1,4 млрд население - потребители товаров и услуг) + Китай готов сотрудничать с Россией в экономике/политики/военной сфере, и что нам от этого отказываться, потому что у некоторых есть какие то фобии ? Это глупо, и недальновидно.
    6. Svarog
      Svarog Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Ингвар 72
      Нынешние же правители пустили козла в огород по полной.

      Приветствую Игорь hi Там не один пасется.. в нашем огороде стадо..двор проходной, местные князьки торопятся все распродать..
      Психология женщины, решившей добить( задружить) противника оказанием интимных услуг.

      good
  2. Протон
    Протон Сегодня, 15:15
    +1
    Роман, спасибо за статью.
    С мыслью вашей согласен - для Китая мы не друзья, а партнёры (в лучшем случае).
    Зачастую об этом не принято говорить, но китайцы (если быть точнее - ханьцы) националисты ещё те. Правда они сами об этом сильно не распространяются, но от этого космополитами они не становятся.
    1. Silvestr
      Silvestr Сегодня, 15:41
      -2
      Цитата: Протон
      для Китая мы не друзья, а партнёры

      Не партнёры, а временные попутчики, не хотелось бы, чтобы оказались лохами.
  3. General Failure
    General Failure Сегодня, 15:18
    +4
    Дык, дилемма простая - выбор из плохого (Китай) и совсем плохого (США).
    Договороспособность США, а точнее ее полное отсутствие - совсем не тайна. Поэтому - если уж с кем и договариваться - так это с Китаем, тк с США договариваться невозможно.
    Ида, все эти договора - это не "вечная дружба" с целованием в десны, а временный союз. Придет другое время - понадобятся другие договора и другие союзы.

    Тем более, что древняя мудрость гласит: если у тебя есть два соперника, один сильнее, другой слабее - надо поддерживать слабейшего. Тогда, вместе ослабив сильнейшего (США), можно приниматься за взаимные разборки. Вполне возможно, в союзе с США.
    1. AVM
      AVM Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: General Failure
      Дык, дилемма простая - выбор из плохого (Китай) и совсем плохого (США).
      Договороспособность США, а точнее ее полное отсутствие - совсем не тайна. Поэтому - если уж с кем и договариваться - так это с Китаем, тк с США договариваться невозможно.
      Ида, все эти договора - это не "вечная дружба" с целованием в десны, а временный союз. Придет другое время - понадобятся другие договора и другие союзы.

      Тем более, что древняя мудрость гласит: если у тебя есть два соперника, один сильнее, другой слабее - надо поддерживать слабейшего. Тогда, вместе ослабив сильнейшего (США), можно приниматься за взаимные разборки. Вполне возможно, в союзе с США.


      Вот только так ведёт себя Китай, а мы наоборот, экономика слабая, технологии всё больше теряем, зато "выступаем" за двоих, отвлекая США от Китая.
      1. General Failure
        General Failure Сегодня, 15:41
        +1
        зато "выступаем" за двоих, отвлекая США от Китая.

        А мы ли выступаем? Кто в 2014 устроил фашистский переворот на Украине? Мы что ли? Нам удалось удачно парировать наибольший вред от него, но далеко не до конца.
        США вполне себе работает и против нас и против Китая, отвлекай не отвлекай.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:04
          +1
          Цитата: General Failure
          США вполне себе работает и против нас и против Китая, отвлекай не отвлекай.

          США только сосёт как солитёр, и ничего не отдаёт.
    2. Silvestr
      Silvestr Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: General Failure
      Договороспособность США, а точнее ее полное отсутствие - совсем не тайна. Поэтому - если уж с кем и договариваться - так это с Китаем, тк с США договариваться невозможно.

      А какой заключённый договор с Китаем для нас выгоден?
      По газу- продаем дешевле, чем Беларуси. Воду из Байкала скоро продавать начнем. Вооружение- тупо копируют и потом нас выбрасывают.
      Пользуясь плохими отношениями с США Китай просто нас демпингует- и с этим ничего не сделаешь. Чем хуже у нас с остальным миром, тем выгоднее Китаю. Китай заинтересован в нашей блокаде, ведь тогда он остаётся единственным.
      На самом деле, экономики Китая и США так переплетены, что они вынуждены будут договариваться
      1. General Failure
        General Failure Сегодня, 16:06
        -1
        > Вооружение- тупо копируют
        А что они скопировали? ДШК и Калаш? Самолеты пробовали нелицензионно - получился былинный отказ.

        > Воду из Байкала скоро продавать начнем
        Сами жрите вашу развесистую клюкву.

        >На самом деле, экономики Китая и США так переплетены, что они вынуждены будут договариваться
        Ой, как славно они договорились в Анкоридже. Особенно, по Тайваню. Да и с экономикой - торговое сальдо в чью пользу? То-то же. То есть, получается, китайская экономика жрет американскую. Нам это выгодно - скорее да, чем нет, ибо ослабляет США.

        >Чем хуже у нас с остальным миром
        И что же мы такое от Китая можем получить, чего сателлиты США нам продавать отказываются?

        Ну и в любом случае - мы имеем отвратительные отношения с США. Неужели нам станет лучше, если мы испортим отношения еще и с Китаем?
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 15:19
    -1
    Если Китай предъявит претензии на территории, можно легонько напомнить ему, где бы и как бы он был, не вмешайся СССР в войну с Японией в августе 1945-го...Сколько бы его китайцев вырезали японцы и чья была бы Манчьжурия. Кто ему помог с ядерным оружием, танкостроением, авиастроением...
    1. AVM
      AVM Сегодня, 15:25
      +1
      Цитата: Wedmak
      Если Китай предъявит претензии на территории, можно легонько напомнить ему, где бы и как бы он был, не вмешайся СССР в войну с Японией в августе 1945-го...Сколько бы его китайцев вырезали японцы и чья была бы Манчьжурия. Кто ему помог с ядерным оружием, танкостроением, авиастроением...


      "Хорошими делами прославиться нельзя" - мы много кому помогали, а теперь они в НАТО состоят. Здесь только как у Макиавелли - "Лучше внушать страх, нежели любовь, поскольку любовь основана на чувстве благодарности, которое можно отбросить в любой момент, а страх остаётся навсегда".

      Надо было тогда, да и сейчас, лупить всех сильнее, кто под руку подвернётся, чтобы молчали в тряпочку. А если сил нет, то самим и молчать, а не выпендриваться Посейдонами и Буревестниками, делая из себя "удобного врага".
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 15:38
        0
        Бить - это конечно быстро и надежно, но не всегда выгодно. Хотя в чем-то вы правы, с активными врагами стоит действовать жестче. С той же Украиной, упали от них снаряды на нашу территорию(помните же, было такое), в ответ уничтожить ближайшие расчеты артиллерии. То же самое в политической сфере: мешают, наказать.
    2. Torins
      Torins Сегодня, 15:26
      +1
      Они за это никому и ничего не должны - так они считают.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:33
      +1
      Уже оказанная услуга - не стоит ничего. Только мы по наивности почему-то считаем по другому..
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 15:34
        0
        Ну, раз так, в следующий раз мы можем такую услугу не оказать.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:38
          -1
          Нам бы кто такую сейчас оказал... Какой уж тут следующий раз..
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 15:43
            0
            Так нет такой силы. Китай сам с США не справится. Мы тоже. Нанести не приемлемый ущерб - это да, но это будет взаимно и аукнется по всему миру.
            Скорее всего мир придет к 3-4 полярной системе. Это если ЕС не скуксится под давлением США. Иначе НАТО будет разрастаться и тогда союз с Китаем неизбежен. И опять придем к двуполярному миру, причем с еще большей напряженностью.
    4. Silvestr
      Silvestr Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Wedmak
      Если Китай предъявит претензии на территории, можно легонько напомнить ему, где бы и как бы он был, не вмешайся СССР в войну с Японией в августе 1945-го..

      И что дальше? Он Хрущева вспомнит. После этих воспоминаний был Даманский
    5. businessv
      businessv Сегодня, 15:49
      +1
      Цитата: Wedmak
      Кто ему помог с ядерным оружием, танкостроением, авиастроением...
      Не думаю, что он это забыл, как не и думаю, что это напоминание может нам чем-либо помочь!
    6. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:07
      -1
      Кто ему помог с ядерным оружием, танкостроением, авиастроением...
      Так они уже отблагодарили своих помощников. На Даманском.
    7. Revival
      Revival Сегодня, 16:45
      0
      И тут они заплакают от такой проникновенной речи и устыдятся
  5. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 15:23
    0
    Не надо подсовывать нам идею от том под кем мы дружим - дойдет до элиты что сидеть у мировой параши не круто и тогда...
    1. businessv
      businessv Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: arhitroll
      дойдет до элиты что сидеть у мировой параши не круто и тогда...
      И тогда она возьмётся за голову и с воплями ай-яй-яй начнёт вытаскивать страну из задницы, в какую сама же её и загнала?! Вы же не настолько наивны, чтобы в это верить? Да и потом, даже если наша "элита" (термин, используемый в племенном животноводстве ей очень подходит!) возьмётся за голову, то это будет всего лишь жест - для исправления сложившейся в стране ситуации в голове должны быть мозги, отягщённые знанием предмета, чего у наших правителей, за малым исключением, точно не присутствует! smile
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:26
    +1
    Но Россия оказалась единственной страной, кто уступил территории Китаю.

    Да уже не единственная...
    Нет, на роль страны-бензоколонки Китай нас нормально так оформил. Ничем не хуже европейских стран.

    Ни кто нас "не оформлял", сами... сами добились этого, стагнация во всем, кроме ВПК... И результат закономерный.
  7. Silvestr
    Silvestr Сегодня, 15:34
    -1
    Китай- это Эрдоган, но пока набирается сил.
  8. sidoroff
    sidoroff Сегодня, 15:35
    +3
    как то в году 1912 кайзер Вильгельм посоветовал министру РИ Сазонову вооружить Китай , чтобы тот стал оплотом против Японии. на что Сазонов мудро заметил , что если между двумя
    странами 7000 вёрст общей границы , то рано или поздно это оружие обращено будет против России. Хрущова в чёт только не обвиняют , а то , что он неосмотрительно вручил
    ядерное оружие Китаю - не вспоминают.
  9. viva_cuba
    viva_cuba Сегодня, 15:45
    +4
    Рептилии не бывают благодарны, не страдают эмпатией, у них нет друзей . Для них все- пища.
  10. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:50
    0
    Забавно... По названию статьи угадал автора... Раньше для этого требовалось начать читать...
    Объем ВВП Китая оценивался (Global-finances.ru) МВФ в 11 221 млрд долларов. Тот же показатель для России – 1 282 млрд долларов.
    За 2020 год ВВП Китая составил 14 720 млрд долларов. У России – 1 480 млрд долларов.
    Интересные цифры. Показатели Китая выше показателей России примерно в той же пропорции, как и численность населения.
    и построили. За свой счет.
    Построили за свой счёт? Значит не надо делиться прибылью с инвесторами.
    Да и берут, скажем прямо, не ахти. Загруженность «Силы Сибири» не превышает 55%.

    Поставки газа в Китай идут сверхпланово, сверхконтрактно. Это касается и годовых объемов, и суточных поставок. В отдельные сутки в 2020 году наши поставки в Китай превышали контрактные обязательства "Газпрома" на 25%", - сказал он.(Миллер)

    Т.е. 55% загруженность газопровода на данный момент это плановая загруженность. И загруженность наращивается до полной в соответствии с контрактными обязательствами
    Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году

    А по какой цене Китай покупает газ, так это толком до сих пор неизвестно.
    стоимость газа по договору с Китаем имеет задержку по времени в пол года и формируется в том числе по стоимости нефти в тот период.
    Т.е. по ценам большого секрета нет. Хотя некоторых манагеров стоило бы посадить...
  11. businessv
    businessv Сегодня, 15:59
    +1
    Цитата: Ингвар 72
    Давно говорю что Китай нам совсем не друг.

    Это утверждает большинство здравомыслящих людей, но что с этим делать? Единственный выход - менять ситуацию изнутри, поднимая нашу страну на должный уровень, к чему наша правящая верхушка явно не готова!
    1. ximkim
      ximkim Сегодня, 16:09
      0
      Не готова и не хочет.
      Это же надо работать реально.
  12. Трикстер
    Трикстер Сегодня, 16:05
    0
    Очередная джинса, проплаченная западом, которая обвиняет китайцев в преступлениях этого самого запада.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:08
    0
    Нужен ли медведь дракону?
    Конечно нужен.
    Ведь медведь :это много белка, желчь в медицину, шкура как трофей и украшение и т.д.
  14. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 16:17
    +2
    К сожалению, опять сплошные агитки. Китай находится не в очень хорошей форме, как и весь остальной мир. Верить китайской статистике - себя обманывать, технологическое превосходство? А в чем? да - G5 , а в чем еще. Если американцы за китайцев возьмутся всерьез - борьба с воровством технологий, то, китайцам мало не покажется. Китайская армия и флот - ой боимся. Лучше вспомните историю закупки китайских двигателей для наших фрегатов. Проблем у них ,как у всех и не надо сразу выдавать им такие авансы. слепой сказал - побачим. Вон украинцы их кинули с моттор сич и не побрезговали. Не дорос Китай до гегемона - нечего ему пока предложить кроме денег. И веселая жизнь у них только начинается. Китай был главный бенефициар холодной войны - открыли рынки., дали технологии и т.д. посмотрим. Первенство всегда оплачивалось кровью - своей и чужой, а не деньгами.