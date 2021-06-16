Нужен ли медведь дракону?



Дэн Сяопин и Джимми Картер

У нас последние годы очень много говорят (особенно в провластных СМИ) относительно некоего «разворота на Восток» и союзнических отношений с Китаем. И рассматривали даже вариант некоего такого альянса: наши разработки и технологии и наши ресурсы, да к этому китайскую промышленность… Весь мир, особенно США, затрясется от ужаса. А мы…А что мы?А мы вообще должны трезво посмотреть на ситуацию и ответить на такой вопрос: кому выгодно? Ибо согласно этому древнеримскому постулату до сих пор крутится и вертится мировая политика.Конечно, очень приятно осознавать, что у тебя есть такой сильный друг и союзник, как Китай. Постепенно выходящий на первое экономическое место в мире и дрессирующий крупнейшую по численности армию современности.Однако насколько это соответствует действительности? Я имею в виду термины «друг и союзник»?Вот не очень соответствует, как мне кажется. Вся проблема российской внешней политики в том, что мы совершенно не умеем взаимовыгодно дружить. Ну просто исторически не умеем. Научились только покупать временных друзей, которые с огромным удовольствием потом нас «кидают» и откровенно предают. Но это непременные издержки покупки себе союзников, это нормально и от этого никуда не деться. Так было, так есть и так будет.И с Китаем все точно так же, как с каким-нибудь там Вьетнамом или Суданом. Сперва вливаются миллиарды, потом эти миллиарды прощаются.Но Китаю деньги не нужны в прямом понимании. Китаю нужны территории и ресурсы. И территории даже важнее, споры КНР ведет со всеми соседями, Японией, Индией, Филиппинами, Вьетнамом. Уж если дошло до человеческих жертв в столкновениях с Индией за кусок соляной пустыни Аксайчин, который находится на высоте 5 тысяч метров, о чем говорить по теме всяких островов, как нормальных, так и искусственных?Кстати, мы тоже одно время были в состоянии споров за территории. Но Россия оказалась единственной страной, кто уступил территории Китаю. Речь идет об островах Большой Уссурийский и Тарабаров. Там ситуация своеобразная сложилась исторически, но решена она была передачей территорий Китаю.Да, площади небольшие. Но назвать это очередной победой нашей дипломатии как-то язык не поворачивается.А что касается ресурсов, тут да, мы, наверное, первый помощник Китая. Благодаря поставкам в Китай не вымерли еще как динозавры шахтеры Кузбасса, Китаю были отданы под вырубку сотни тысяч (если не больше) гектаров сибирского леса, о том, как китайцы ведут вырубку тайги, в интернете информации более чем достаточно.А потом регулярно случаются пожары. Видимо, для маскировки вырубок.Но о деньгах можно вспомнить вот с какой стороны. С начала двухтысячных мы могли слышать многочисленные жалобы на то, что китайские промышленники запросто копируют наши военные разработки, особенно не утруждая себя выплатами.Да, какое-то количество военных разработок КНР получило еще от СССР. Какое-то количество добыли самостоятельно, перекупая у тех же украинцев или...Таким образом, НОАК получает на вооружение новую технику, не утруждая себя приобретением патентов и лицензий и экономя на этом просто горы долларов.Если же посмотреть на наших соседей и членов бывшего СССР и СНГ (ну тоже фактически бывший конгломерат), то можно увидеть огромный интерес Китая к республикам Средней Азии. Там, конечно, ни о каких технологиях речь не идет. Там исключительно деньги.Неоднократно многие политики и экономисты говорили о том, что Китай выдавливает российский бизнес из региона. Это вызывает недовольство у многих и даже дошло до антикитайских выступлений в 2019 году в Казахстане.Есть мнение, что когда-то произошел некий передел сфер влияния между Россией и Китаем в Средней Азии. Республики Средней Азии вроде бы политически пока состоят в различных блоках, инициатором создания которых была Россия, но экономически первую скрипку начинает играть Китай, скупая акции всех предприятий, до которых может дотянуться.По данным за 2018 г. в основном из Китая в Казахстан поставляются машины, оборудование и механизмы, которые занимают 46,1% от общей доли казахского импорта. Из Казахстана в Китай идут минеральные продукты энергетического направления. Доля этих продуктов составляет 46,9% казахстанского экспорта.У России, кстати, все еще печальнее. Россия тоже импортирует из Китая машины и оборудование с долей в импорте 46,2%, а экспортирует минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Доля в экспорте – 71,6%.Напрашивается вопрос: какая разница, у кого быть страной-бензоколонкой, у Запада или Востока? Если в любом случае, роль России довольно незавидная – сырьевой придаток.И у Казахстана, в развитие энергетического сектора которого со стороны Китая с 2005 по 2019 годы было вложено почти 70% от 35 миллиардов долларов китайских инвестиций, и у России, из 36 миллиардов долларов инвестиций в топливно-энергетический сектор было вложено 62%.Вложения денег обычно предполагают получение прибыли, не так ли?А Китай вообще всегда ведет себя как очень жесткий партнер. Уступить могут только там, где сами реально не могут, как, например, в авиастроении. Но если КНР инвестирует – то выжмет для себя все до копейки, не говоря уже о центах.КНР – это не СССР. Советский Союз мог себе позволить отрывать от себя, чтобы содержать всяких «идущих к коммунизму». Особенно в странах Африки. Китай же играет роль рачительного хозяина, этакого «кулака», который делает дела исключительно ради своей выгоды. Сегодня Китай – это интересный сплав коммунистической идеологии и капиталистического хозяйствования. Плюс некоторое количество явно имперских амбиций.То есть, набор действительно интересный: развитая промышленность сочетается с откровенно тоталитарным правлением одной партии (да, вообще кроме КПК в Китае партии есть, но они такие же как наши, совершенно для проформы), цензурой, подрезанный Интернет и вечное правление Компартии.Так что хоть китайцы и говорят о том, что они все коммунисты и следуют заветам Маркса, Энгельса и Ленина (да, и Сталина очень уважают!), и красный флаг, и Компартия во главе страны, государство владеет ключевыми предприятиями, государственный план и так далее, но…Но с другой стороны вполне капиталистическое общество, минимальное социальное обеспечение населения, сотни миллиардеров, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны выше, чем во многих странах Европы (о России вообще скромно молчим) и постоянные территориальные споры с соседями.Коммунистическая идеология? Увольте… Не вяжется совсем.Ну и скупка активов там, где у Китая есть интересы. А интересы у Китая есть много где. И скупка будет идти, и в этом Китай не уступить ни одной стране Запада. Или наоборот, выворачивает ситуацию на пользу себе на всех уровнях.Как пример, как лучший пример – это «Сила Сибири». Помните, сколько у нас было криков на тему того, что сейчас Китай даст миллиарды долларов, как будет это полезно для развития страны. И как Китай сказал: «Хотите продавать нам газ? Мы купим. Стройте газопровод».И утерлись, и построили. За свой счет. А по какой цене Китай покупает газ, так это толком до сих пор неизвестно. Но то, как китайцы умеют торговаться, явно не по максимальной. Да и берут, скажем прямо, не ахти. Загруженность «Силы Сибири» не превышает 55%. А собираются строить второй газопровод. Для чего?Странный подход. Учитывая, что мы не входим даже в десятку торговых партнеров Китая, говорить о каких-то там стратегических партнерствах и даже союзничестве – не очень оправдано. Точнее, говорить-то можно сколько угодно, делать громкие заявления, выдавать тоннами аналитику… Но все это будет совершенное ни о чем без аналогичных заявлений со стороны Китая.А их как не было в прошлом, так, очевидно, не будет и в будущем.Между тем, еще в том, памятном 2014 году, когда все только начиналось, когда санкции только намечались, нам серьезно так говорили, что на Западе нам ловить нечего, там все прогнило и нас там не любят. И нам надо разворачиваться на Восток, где сильный и мощный Китай, который обеспечит инвестиции, откроет свой немаленький рынок для российских товаров…И где все? Нет, на роль страны-бензоколонки Китай нас нормально так оформил. Ничем не хуже европейских стран. Может, дешевле, а может и нет. Но вот обещанного роста экономики за счет работы с Китаем как-то не случилось. Согласно нашей Счетной палаты, темп экономического роста России оказался почти в четыре раза ниже, чем средний мировой показатель. И объем инвестиций в 2020 году стал рекордным. Но не в том смысле, а самый низкий, начиная с 1994 года. То есть, даже в кризисные годы было лучше с этим.И хочется просто констатировать, что от Запада ушли, а на Востоке нам никто не рад. Такие странные мы колобки… Но и спросить глядя наверх: ну где обещанное экономическое чудо? Где победные марши? Почему только заунывный вой шарманки насчет того, что «вокруг враги и надо еще немного потерпеть».И вот теперь немного цифр. За докризисный и доковидный 2016 год, когда все еще было неплохо. Объем ВВП Китая оценивался (Global-finances.ru) МВФ в 11 221 млрд долларов. Тот же показатель для России – 1 282 млрд долларов.За 2020 год ВВП Китая составил 14 720 млрд долларов. У России – 1 480 млрд долларов.Итак, ВВП у России в 10 раз меньше китайского. Экономически мы не смотримся рядом равными. И не входим даже в десятку основных торговых партнеров.А если еще учесть продолжающееся снижение всего, начиная от курса рубля и заканчивая количеством населения (убыль за 2020 год - 325 000 человек)…Где, скажите, можно увидеть для Китая интерес, кроме выбивания для себя более приемлемых цен на энергоносители?Сегодня Китай, несмотря на кризис и пандемию, демонстрирует небольшой, но устойчивый экономический рост. И будет демонстрировать его и дальше. Реально Китай очень хочет оказаться на вершине этого мира. И у страны для этого есть почти все. Ну, может, авианосцев не хватает. Да и то, такими темпами, какими развивается их флот, можно смело сказать, что пока.И надо быть ну очень самоуверенным человеком, чтобы всерьез поверить в то, что Китай захочет поделиться своим лидерством. Так никогда не делали США, так никогда не поступал СССР. Принцип «А кто на нас с Васей» хорош не для Васи.У «Васи», то есть, у Китая, свой путь. От наплевательства на такие лишние проявления человеческой глупости, как демократия до свободы слова и свободы поведения. Хотя мы тоже пытаемся что-то такое изобразить силами нашей власти. Это совершенно самостоятельная и независимая страна.И что немаловажно – Китай и Россия никогда не были союзниками. Исторически. У нас были так себе отношения при Романовых, у нас были натянутые отношения при советской власти в начальный период, да и при СССР как-то не задалось. Да, во Вторую Мировую мы освободили честь Китая от японцев. Но сами и не особенно спрашивая мнения других. Но какое могло быть мнение в 1945 году?А уж что началось при Хрущеве, который публично очернил Сталина, который до сих пор в авторитете в Китае? Дэн Сяопин вообще открыто заявил о том, что с СССР пути-дорожки разошлись, и он провозглашает примирение с Западом.Мао Дзэдун и без того развел КНР и ССР в разные стороны, а Дэн Сяопин, сблизившись с Западом, не стал мириться с бывшим «старшим братом».За это Китаю перепали от Запада производства и технологии и на этой базе началось экономическое развитие Китая.Между прочим, в Китае есть такие интересные моменты, как «Музей северных территорий» в городе Айгунь, где был подписан Айгуньский договор, который провел границу между двумя странами по Амуру. За этот договор дипломат граф Муравьев стал Муравьевым-Амурским.Вот вам карта из этого музея.А вообще русских в этот и подобные музеи не пускают. Совсем. Ведь там в экспозициях рассказывается о зверствах русских, погромах и выселении китайцев из Благовещенска. О массовых убийствах.Кстати, каждый новый председатель КНР по заведенной традиции, обязан посещать этот музей.Извинения Россией Китаю принесены не были, соответственно данный инцидент в будущем может иметь продолжение. Или использован как прецедент.Сегодня в Китае об этом громко не говорят. Не Япония. И те «спорные» земельки – ну ни в какое сравнение с Курилами не идут. Но эта повестка дня может быть открыта в любой момент.И я уверен – если в Китае поймут, что урвать можно, эту повестку не просто откроют, ее поставят во главу дня.А в свете того, что вместе с благосостоянием и ростом экономики, работает государственная пропаганда, которая не очень громко, но говорит о том, что надо заботиться о национальной гордости и расквитаться за унижения 19 века. Да, действительно, тогда о Китай вытирали ноги все, кто хотел. Договоры и их условия были, мягко говоря, дискриминационные.И Романовы тоже присутствуют в списке «тиранов». Ну а где русские цари, там и Россия.Так что знаете, так себе союзники из России и Китая. Сильно так себе. Особенно Китай, который и так получает наши энергоносители, имея неплохой такой камень за пазухой. Да, дружим, так сказать, волею обстоятельств. Потому что есть США, которые реально пока сильнее и Китая, и России, и России с Китаем вместе взятых.У США еще и союзников куча. В отличие от Китая и России, которые этим, очень мягко говоря, не богаты. Союзниками.А если у США начнутся очень большие (представим) проблемы? Будет Китай делиться властью над миром, или понесет самостоятельно светоч коммунизма всем? В том числе и нам, давно наплевавшим на эти самые идеи светлого коммунистического общества?Китай сегодня не особо усердствует в том, чтобы показать себя этаким равноправным партнером, а уж если Штаты сдуются…Единственное, что немного утешает, так это то, что несмотря на общий рост всего, перспектива догнать и перегнать хоть и есть, но она не очень такая прочная. В Китае есть и проблемы с демографией (300 млн пенсионеров – это много), и с экономикой.Но в любом случае, как бы нам не рассказывали о том, что «Мы с Китаем» всех порвем, оставим это для Киселева. Китай будет с нами дружить до тех пор, пока это выгодно Китаю. А потом точно так же, как многие другие, бросит, если этого потребуют китайские интересы.Так что вопрос союзничества – это очень шаткий вопрос. Как и все российско-китайские отношения, впрочем.