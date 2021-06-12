«Впервые в истребителе окажутся молодые фрау»: немецкая пресса о появлении в российских ВВС женщин

А вот и первые в РФ женщины-пилоты истребителей. Они отсутствовали в российских ВВС с конца Второй мировой войны. Скоро это изменится: женщины впервые проходят обучение в военно-авиационном училище в Краснодаре и получили соответствующую подготовку

Пол вторичен, имеет значение лишь производительность. В России до сих пор всё по-другому: здесь боевая авиация была чисто мужской областью с конца Второй мировой войны, во время которой женщины также служили лётчиками истребителей

Среди успешно прошедших обучение в авиаучилище впервые в этом году имеются молодые фрау