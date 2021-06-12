«Впервые в истребителе окажутся молодые фрау»: немецкая пресса о появлении в российских ВВС женщин

Сообщения отечественной прессы о скором появлении в России лётчиц, управляющих истребителями, были положительно встречены в немецких СМИ.
А вот и первые в РФ женщины-пилоты истребителей. Они отсутствовали в российских ВВС с конца Второй мировой войны. Скоро это изменится: женщины впервые проходят обучение в военно-авиационном училище в Краснодаре и получили соответствующую подготовку
- приветствуется данная новость на страницах издания Flug Revue.
При этом указывается, что работа женского пола в этой сфере уже долгое время является обыденностью на Западе. В Соединённых Штатах девушки управляют истребителями ещё с начала 1990-х годов, а в Германии уже давно стало традицией присутствие женщин в кабинах «Еврофайтеров».
Пол вторичен, имеет значение лишь производительность. В России до сих пор всё по-другому: здесь боевая авиация была чисто мужской областью с конца Второй мировой войны, во время которой женщины также служили лётчиками истребителей
- поясняется в издании.
Как отмечается, «теперь этот порядок долго не продержится»:
Среди успешно прошедших обучение в авиаучилище впервые в этом году имеются молодые фрау
Однако, как указывается в Flug Revue, большинство из девушек будут делать карьеру в военно-транспортной авиации.