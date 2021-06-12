Военное обозрение
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«Впервые в истребителе окажутся молодые фрау»: немецкая пресса о появлении в российских ВВС женщин

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Сообщения отечественной прессы о скором появлении в России лётчиц, управляющих истребителями, были положительно встречены в немецких СМИ.


А вот и первые в РФ женщины-пилоты истребителей. Они отсутствовали в российских ВВС с конца Второй мировой войны. Скоро это изменится: женщины впервые проходят обучение в военно-авиационном училище в Краснодаре и получили соответствующую подготовку

- приветствуется данная новость на страницах издания Flug Revue.

При этом указывается, что работа женского пола в этой сфере уже долгое время является обыденностью на Западе. В Соединённых Штатах девушки управляют истребителями ещё с начала 1990-х годов, а в Германии уже давно стало традицией присутствие женщин в кабинах «Еврофайтеров».

Пол вторичен, имеет значение лишь производительность. В России до сих пор всё по-другому: здесь боевая авиация была чисто мужской областью с конца Второй мировой войны, во время которой женщины также служили лётчиками истребителей

- поясняется в издании.

Как отмечается, «теперь этот порядок долго не продержится»:

Среди успешно прошедших обучение в авиаучилище впервые в этом году имеются молодые фрау


Однако, как указывается в Flug Revue, большинство из девушек будут делать карьеру в военно-транспортной авиации.
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны России
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19 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 19:15
    +3
    Что значит впервые? Наши "фрау" ваших партайгеноссе знатно приземляли еще 75 лет назад! Пусть не в истребителях - но это еще вам тогда очень повезло! Моей никакой истребитель не нужен, любой бомбер за так ухайдокает, если что то не по ней, а дай истребитель - я даже не знаю куда авиация НАТО щемиться будет, укомплектованная гей и лесби пилотами! laughing
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 19:17
    +2
    Традиционно есть мужские профессии и есть женские. Не стоит женщинам летать не истребителях. Да, в период Великой Отечественной войны были женщины летчицы, танкисты, снайперы, но это такое время было. Уж если так хочется, пусть летают на пассажирских самолетах и ВТА. Не потому, что они не справятся, просто их жалеть и беречь надо.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:30
      +2
      А если из за запрета женщин пилотов, у нас окажутся посредственные лётчики мужчины? А Кожедуб в юбке условно говоря, будет летать пассажиров возить, вместо того чтобы повысить мощь Российских ВКС? Надо по способностям смотреть, а не по полу. В истребительной авиации должны служить лучшие из лучших людей, а не лучшие из лучших мужчин.
      1. Владимир Машков
        Владимир Машков Сегодня, 19:38
        +2
        Непонятно чему радуются немцы: женщин массово в российских истребителях и ВВС, наверняка не будет. А то, что решили посмотреть и лучшим девушкам позволили, считаю не плохо: в России/СССР традиционно были военные лётчицы. Хотя это и жутко не понравилось множеству мужиков. То ли посредственности опасаются, то ли - снобизм.
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:41
          0
          Цитата: Владимир Машков
          Непонятно чему радуются немцы: женщин массово в российских истребителях и ВВС, наверняка не будет. А то, что решили посмотреть и лучшим девушкам позволили, считаю не плохо. Хотя это и жутко не понравилось множеству мужиков. То ли посредственности опасаются, то ли снобизм.

          Ну в космос летают женщины, пусть и немного у нас, а космонавт ещё более сложная профессия нежели лётчик истребителя. В США к слову есть и женщины командиры эсминцев, у нас это вообще из разряда фантастики.
          1. URAL72
            URAL72 Сегодня, 19:50
            0
            Не думаю что профессия космонавт сложнее чем летчик-истребитель. В космос можно и на автомате слетать. ЦУП всегда поможет. Время реакции не то. А насчёт командира эсминца,- так у нас их мало, беречь надо. А так да, были у нас женщины на реактивных истребителях. Савицкая даже мировые рекорды устанавливала на 3х типах, в т.ч. МиГ-25.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:32
      -1
      "Традиционно есть мужские профессии и есть женские"///
      ---
      Традиции меняются. Профессии учителя и врача сотни лет были строго
      "традиционно" мужские.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 19:49
        0
        У вас там на "цивилизованном" Западе уже нет такого понятия мужчина и женщина, есть понятие родитель N 1 и родитель N 2 - не дай бог Россия до этого доживет! Не ядерная война угробить человечество, а западная толерантность головного мозга в купе с фашиствующим либерализмом и полная деградация человеческой морали!
  3. по привычке
    по привычке Сегодня, 19:17
    0
    Военно-транспортные "ночные ведьмы"?
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: по привычке
      Военно-транспортные "ночные ведьмы"?

      Времена меняются, прогресс идёт, и ведьмы нынче уже круглосуточные. yes
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:19
    +6
    "У войны не женское лицо "'-нам нужно развивать армию согласно этой аксиоме! На парадах, на шоу, пусть женщины себя показывают, в бою мужчина должен страну и этих женщин -летчиц защищать, воевать так, чтобы не пришлось им в бой вступать!
    1. Руслан Сулима
      Руслан Сулима Сегодня, 19:46
      0
      Только так!
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 19:24
    0
    Achtung, es gibt Nachthexen am Himmel.
  6. Luty
    Luty Сегодня, 19:33
    0
    Когда за бугром что то одобряют то стоит не расслабляться и не радоваться этому.
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 19:36
    0
    Цитата: knn54
    Achtung, es gibt Nachthexen am Himmel.

    "Осторожно, в небе ночные ведьмы." good
    И полный шабаш.... wassat
  8. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:41
    +1
    может в РОССИИ это и пройдет...в европе увидят кишки намотаные на пвд и сразу потеряют боевой дух.....хотя.....
  9. Welldone
    Welldone Сегодня, 19:41
    +2
    А не выйдет из этого ничего хорошего. Пусть меня феминистки заминусуют, но я уверен - не выйдет! Эволюция расставила все по своим местам. Мужики должны погибать в войнах и на ютубе, а у женщин задача - плодится и размножатся, и это не я сказал.
  10. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 19:45
    0
    Пол первичен. Если моя, прошу прощения у женщин, но точнее сказать не могу, баба пойдет воевать, а я буду сидеть и нахваливать ее, то какой же тогда я мужик?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:46
    0
    Всё таки в истребительной авиации есть свои физиологические ограничения, не каждый мужик их может переносить нормально.
    Всё это надо четко понимать и регламентировать.