На Западе «идентифицировали» боевой центр фрегата «Маршал Шапошников»

Мысль состояла в том, что демонстрируется «Адмирал Шапошников» после модернизации. Но дело в том, что это мог быть и корвет «Цыденжапов» [«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»], который тоже присутствовал на учениях

На этих изображениях мы видим боевой центр фрегата

Ну, это просто мастодонт.