На Западе «идентифицировали» боевой центр фрегата «Маршал Шапошников»

Западные обозреватели усердно следят за пополнением российского флота новыми кораблями, их модернизацией, оснащением и передвижением. На этот раз их внимание привлекли учения ВМФ на Тихом океане.
Обозреватель Charly0153 попытался идентифицировать корабль по размещённому на его борту боевому информационному центру. Как отмечается, судя по оборудованию, он оснащён новыми системами слежения и управления.
Мысль состояла в том, что демонстрируется «Адмирал Шапошников» после модернизации. Но дело в том, что это мог быть и корвет «Цыденжапов» [«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»], который тоже присутствовал на учениях
- поясняет автор.
В этой связи он внимательно сравнил кадры из выложенного видеоматериала. В результате было обнаружено, что одна из камер наблюдения корабля показывает зону в носовой части, видимую с мостика, и на ней можно разглядеть формы «Шапошникова», что в итоге «прояснило сомнения».
На этих изображениях мы видим боевой центр фрегата
- пишет Charly0153.
В ответ один из пользователей указал, что на корабле «довольно просторный CIC [БИЦ – боевой информационный центр]»:
Ну, это просто мастодонт.
После недавнего завершения модернизации большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» он был переклассифицирован во фрегат в виду получения тактического ракетного вооружения «Калибр» и «Уран» с возможностью оснащения перспективными ПКР «Циркон».