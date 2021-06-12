«Сдерживание стратегическими ракетами»: вьетнамская армия раскрыла планы военной реформы

В издании Центрального военного комитета Минобороны Вьетнама опубликована статья о поэтапном плане модернизации войск, раскрывающая основные принципы реформирования вооружённых сил.
Как указывает в ней генерал-лейтенант Тран Тай Бинь, несмотря на определённые изменения, «в целом армия всё еще медленна на инновации, она продолжает иметь вид организации в период борьбы с США и национального спасения». С его слов, необходимо добиваться модернизации войск за счёт инвестиций, сокращения количества призывников и тыловых служб и увеличения численности боевых порядков.
В сухопутных войсках он предлагает сохранить дивизии, которые должны быть готовы развернуться в армейские корпуса. При этом предлагается два типа соединений. Тяжёлые дивизии, состоящие из полков мотопехоты, получат усиленные бронегруппы, артиллерийские и противовоздушные подразделения. Лёгкая дивизия организуется по типу текущих дивизий и предназначена в основном для действий в гористой местности.
Армии должны состоять из тяжёлых дивизий и бригад из призывников. После 2030 года, когда войска насытятся вооружением и техникой, предлагается переформатировать бригады, сформированные из срочников, в пехотные бригады из профессиональных бойцов.
ВМФ должен отвечать за оборону определённых участков морской акватории и островов:
Мы не стремимся нападать на другие страны, поэтому нам не нужно формировать «океанский флот», но нам необходим современный и мощный мобильный военно-морской кластер для ведения боевых действий на суше, потому что море у нашей страны протяжённое, а споры о суверенитете осложнены
- пишет генерал.
С его слов, вместо дивизий ПВО-ВВС желательно сформировать соединения по зональному принципу: «охранять воздушное пространство по площади» силами бригад ПВО и авиабригад. В техническом плане главный акцент в этой сфере должен быть сделан на авиации дальнего действия и высотных ЗРК. Вместе они должны прикрывать стратегические объекты и ключевые национальные территории.
В целях сдерживания противника нужно сформировать армию, оснащённую стратегическими ракетами [предназначены для поражения инфраструктуры и ядерных сил врага на его территории]. Она должна состоять из бригад, вооружённых ракетами класса «земля-земля» и «земля-море» с большой дальностью действия и мощью.
Как отмечается в издании VietDefense, сейчас единственным соединением «сил стратегического сдерживания» является 490-я артбригада, предназначенная для борьбы лишь с одной целью «на севере». Она оснащена советскими тактическими баллистическими ракетами SCUD и северокорейскими Hwasong.
Интересно, какой ракетный комплекс будет приобретен для использования в новых бригадах
- задаётся вопросом VietDefense.