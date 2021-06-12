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«Сдерживание стратегическими ракетами»: вьетнамская армия раскрыла планы военной реформы

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В издании Центрального военного комитета Минобороны Вьетнама опубликована статья о поэтапном плане модернизации войск, раскрывающая основные принципы реформирования вооружённых сил.


Как указывает в ней генерал-лейтенант Тран Тай Бинь, несмотря на определённые изменения, «в целом армия всё еще медленна на инновации, она продолжает иметь вид организации в период борьбы с США и национального спасения». С его слов, необходимо добиваться модернизации войск за счёт инвестиций, сокращения количества призывников и тыловых служб и увеличения численности боевых порядков.

В сухопутных войсках он предлагает сохранить дивизии, которые должны быть готовы развернуться в армейские корпуса. При этом предлагается два типа соединений. Тяжёлые дивизии, состоящие из полков мотопехоты, получат усиленные бронегруппы, артиллерийские и противовоздушные подразделения. Лёгкая дивизия организуется по типу текущих дивизий и предназначена в основном для действий в гористой местности.

Армии должны состоять из тяжёлых дивизий и бригад из призывников. После 2030 года, когда войска насытятся вооружением и техникой, предлагается переформатировать бригады, сформированные из срочников, в пехотные бригады из профессиональных бойцов.

«Сдерживание стратегическими ракетами»: вьетнамская армия раскрыла планы военной реформы


ВМФ должен отвечать за оборону определённых участков морской акватории и островов:

Мы не стремимся нападать на другие страны, поэтому нам не нужно формировать «океанский флот», но нам необходим современный и мощный мобильный военно-морской кластер для ведения боевых действий на суше, потому что море у нашей страны протяжённое, а споры о суверенитете осложнены

- пишет генерал.

С его слов, вместо дивизий ПВО-ВВС желательно сформировать соединения по зональному принципу: «охранять воздушное пространство по площади» силами бригад ПВО и авиабригад. В техническом плане главный акцент в этой сфере должен быть сделан на авиации дальнего действия и высотных ЗРК. Вместе они должны прикрывать стратегические объекты и ключевые национальные территории.

В целях сдерживания противника нужно сформировать армию, оснащённую стратегическими ракетами [предназначены для поражения инфраструктуры и ядерных сил врага на его территории]. Она должна состоять из бригад, вооружённых ракетами класса «земля-земля» и «земля-море» с большой дальностью действия и мощью.

Как отмечается в издании VietDefense, сейчас единственным соединением «сил стратегического сдерживания» является 490-я артбригада, предназначенная для борьбы лишь с одной целью «на севере». Она оснащена советскими тактическими баллистическими ракетами SCUD и северокорейскими Hwasong.

Интересно, какой ракетный комплекс будет приобретен для использования в новых бригадах

- задаётся вопросом VietDefense.

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3 комментария
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  1. URAL72
    URAL72 Сегодня, 21:32
    0
    Ну для начала, у них есть калибр, а не только Скад. А так, кроме экспортного Искандера с дальностью 300км, вариантов с такой эффективностью нет. Ещё у них есть Бастион. Он может работать по земле на те же 300км. Пусть берут ещё Варшавянки с калибром и Каракурты,- дёшево и сердито.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 21:35
    -2
    Интересно, какой ракетный комплекс будет приобретен для использования в новых бригадах

    - задаётся вопросом VietDefense.

    У американцев покупать не будут, как и у нас... думаю предпочтение отдадут Китаю.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:51
      0
      А с кем у них сейчас терки? Не с нами и не с янки, эт точно.