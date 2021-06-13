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НАТО намерено отказаться от развёртывания в Европе наземных установок ядерных ракет

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НАТО не будет развертывать на территории Европы ядерные ракеты наземного базирования. Такое решение планируют принять на предстоящем саммите стран-членов НАТО в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 13 июня.


Как сообщает Defense News, ссылаясь на собственные источники, в преддверии встречи президентов США и России Джо Бадена и Владимира Путина, в НАТО решили выступить с инициативой отказаться от развертывания в Европе наземных установок ракет с ядерными боеголовками. На саммите НАТО, который пройдет завтра, в понедельник, это предложение будет выставлено на голосование и его должны принять.

По словам двух чиновников, представляющих Европу и США, пункт о запрете развертывания ядерных ракет на европейской территории уже внесен в черновой вариант итогового коммюнике саммита.

По данным издания, приняв такое решение, НАТО попытается снять напряженность в отношениях с Россией. Кроме того, данное решение должно подготовить почву для обсуждения вопроса о контроле над вооружениями Байденом и Путиным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидеры двух стран на встрече в Женеве обязательно поднимут вопрос о дальнейшем контроле за вооружениями. На фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и попытках США окончательно похоронить СНВ-3, этот вопрос становится очень актуальным. В Москве неоднократно заявляли, что в случае отказа США от развертывания ракет в Европе, Россия также не будет размещать свои наземные установки на европейской части страны.
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10 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:45
    +1
    НАТО решили выступить с инициативой отказаться от развертывания в Европе наземных установок ракет с ядерными боеголовками

    Хорошее решение, иначе шансы на кончину цивилизации очень резко повышаются.
    Хотя как их проверишь? Нужен будет механизм контроля за супостатами.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:59
      +1
      До хрена у них инициатив. Пусть сначала реализуют, тогда и будем посмотреть. И обсуждать.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 07:03
        +1
        Это да, они уже столько раз и столько всего обещали, что заслужили "почётное" звание писаболов
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:13
        +1
        Так с Горбатым обещалки прокатили, вот они и думают, а что а вдруг.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:51
    +1
    А воздушного базирования ракеты они не собираются убирать.Просто они подозревают,что у нас это уже есть,а у них все в чертежах.Американский способ тянуть время,проходили.Счас за наши проекты ракет средней дальности возьмутся,к Искандеру будут приставать.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:01
    +2
    Отсутствие наземных ракет они компенсируют воздушным и морским сегментов, а посыл прост мы "убираем" наземные комплексы а вы включаете в договор о сокращении новые образцы на которые они пальчиком ткнут.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:28
      0
      Я думаю горбачевские времена канули в лету,но свой пальчик они будут пытаться совать.Но после всего что мы пережили,их пальчик окажется в анусе у Столтенберга.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +1
    НАТО не будет развертывать на территории Европы ядерные ракеты наземного базирования
    Перед встречей с российским президентом можно еще и не то пообещать, а в последствии мило забыть. Все это уже проходили за последние 20 лет: не распространение НАТО на восток, ПРО-ПВО против Ирана, но не России, постоянные учения у наших границ, но якобы отрабатывая "оборону"... Уверен, что ни одно заявление или утверждение НАТО особенно если это связано с Россией не стоит воспринимать как факт.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:27
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Уверен, что ни одно заявление или утверждение НАТО особенно если это связано с Россией не стоит воспринимать как факт.

      Правильно! Этим шакалам верить нельзя. Но вот интересно,
      В Москве неоднократно заявляли, что в случае отказа США от развертывания ракет в Европе, Россия также не будет размещать свои наземные установки на европейской части страны.

      А уже установленные есть? А те, что уже установлены, передислоцировать не будут? Я надеюсь, что это только про будущие новые установки обещалось.
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 07:31
    0
    ... на предстоящем саммите стран-членов НАТО в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 13 июня.

    Это ж какое решение можно принять в понедельник, 13 июня. Неужели НАТО отмечает наш день России? drinks