НАТО намерено отказаться от развёртывания в Европе наземных установок ядерных ракет

НАТО не будет развертывать на территории Европы ядерные ракеты наземного базирования. Такое решение планируют принять на предстоящем саммите стран-членов НАТО в Брюсселе, который пройдет в понедельник, 13 июня.Как сообщает Defense News, ссылаясь на собственные источники, в преддверии встречи президентов США и России Джо Бадена и Владимира Путина, в НАТО решили выступить с инициативой отказаться от развертывания в Европе наземных установок ракет с ядерными боеголовками. На саммите НАТО, который пройдет завтра, в понедельник, это предложение будет выставлено на голосование и его должны принять.По словам двух чиновников, представляющих Европу и США, пункт о запрете развертывания ядерных ракет на европейской территории уже внесен в черновой вариант итогового коммюнике саммита.По данным издания, приняв такое решение, НАТО попытается снять напряженность в отношениях с Россией. Кроме того, данное решение должно подготовить почву для обсуждения вопроса о контроле над вооружениями Байденом и Путиным.Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидеры двух стран на встрече в Женеве обязательно поднимут вопрос о дальнейшем контроле за вооружениями. На фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и попытках США окончательно похоронить СНВ-3, этот вопрос становится очень актуальным. В Москве неоднократно заявляли, что в случае отказа США от развертывания ракет в Европе, Россия также не будет размещать свои наземные установки на европейской части страны.