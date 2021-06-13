«Пленных на карты минных полей»: Баку вернул Еревану армянских военнослужащих

Речь идет о минных полях, которые находятся в тылу ВС Азербайджана. Эти поля больше не разделяют нас по известным причинам

Армения и Азербайджан продолжают урегулирование карабахского конфликта. В субботу стороны провели очередной обмен: Баку вернул Еревану пленных в ответ на передачу карт минных полей.В субботу, 12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армянских военных. В ответ Ереван передал Баку карты противотанковых и противопехотных минных полей в Агдамском районе на границе с Грузией. Обе стороны подтвердили состоявшийся обмен.В Баку, комментируя обмен, подчеркнули, что карты минных полей значительно облегчат работу по разминированию территории, возвращенной Азербайджаном во время "освободительной войны" 2020 года, а также ускорят проведение реконструкции инфраструктуры для возвращения в район азербайджанских вынужденных переселенцев.В Ереване подтвердили возвращение на родину 15 пленных и поблагодарили за участие в обмене США и Грузию, выступивших посредниками. Как заявили по этому поводу в Тбилиси, данный обмен готовился "несколько месяцев" с участием посредников из Грузии и США. По словам главы МИД Грузии, Давида Залкалиани, Тбилиси и Вашингтон "хорошо выполнили роль миротворцев".По словам Пашиняна, Армения и ранее передавала Азербайджану карты минных полей через Россию, в частности, через министра иностранных дел Лаврова. При этом он подчеркнул, что Ереван передал карты Баку "не в обмен на пленных", а ответил "шагом на шаг".- заявил Пашинян, добавив, что без усилий России армянские пленные могли бы не возвратиться на родину.