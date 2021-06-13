Глава МИД Китая призвал США и Россию сократить ядерные арсеналы

США занимаются запугиванием Ирана по поводу ядерного оружия . При этом сами активно занимаются распространением такого оружия. Кроме того, США первыми вышли из многостороннего соглашения с Ираном, которое предписывало отказ от обогащения урана.

Эти арсеналы требуют сокращения. Нужно это делать.

В Китае жёсткой критике подвергли планы США по размещению ракет в странах Индо-Тихоокеанского региона. Ранее в США озвучили такого плана, отметив, что их реализация необходима «для сдерживания милитаристских амбиций Китая».В китайском МИД, комментируя это заявление чиновников американской администрации, указали на то, что США сами занимаются милитаризацией различных регионов мира, наращивая свой ракетно-ядерный потенциал.Глава МИД КНР Ван И также отметил, что США пытаются «запугивать не только Китай». Из заявления главы китайской дипломатии:Глава МИД Китая указал на то, что в случае развёртывания американских ракет в Азии ответ со стороны Пекина не просто последует, но и будет очень жёстким.Гонконгское издание SCMP со ссылкой на МИД Китая пишет о том, что официальный Пекин выступает за поднятие на переговорах Путина и Байдена темы сокращения ядерных арсеналов США и России.По мнению представителей китайского внешнеполитического ведомства, растущие ракетно-ядерные арсеналы угрожают международной стабильности и безопасности.