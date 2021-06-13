Военное обозрение
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Глава МИД Китая призвал США и Россию сократить ядерные арсеналы

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В Китае жёсткой критике подвергли планы США по размещению ракет в странах Индо-Тихоокеанского региона. Ранее в США озвучили такого плана, отметив, что их реализация необходима «для сдерживания милитаристских амбиций Китая».

В китайском МИД, комментируя это заявление чиновников американской администрации, указали на то, что США сами занимаются милитаризацией различных регионов мира, наращивая свой ракетно-ядерный потенциал.

Глава МИД КНР Ван И также отметил, что США пытаются «запугивать не только Китай». Из заявления главы китайской дипломатии:

США занимаются запугиванием Ирана по поводу ядерного оружия. При этом сами активно занимаются распространением такого оружия. Кроме того, США первыми вышли из многостороннего соглашения с Ираном, которое предписывало отказ от обогащения урана.

Глава МИД Китая указал на то, что в случае развёртывания американских ракет в Азии ответ со стороны Пекина не просто последует, но и будет очень жёстким.

Гонконгское издание SCMP со ссылкой на МИД Китая пишет о том, что официальный Пекин выступает за поднятие на переговорах Путина и Байдена темы сокращения ядерных арсеналов США и России.

Эти арсеналы требуют сокращения. Нужно это делать.

По мнению представителей китайского внешнеполитического ведомства, растущие ракетно-ядерные арсеналы угрожают международной стабильности и безопасности.
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20 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:17
    +6
    В условиях когда НАТО бряцает оружием и проводит военные учения у наших границ сокращать арсенал нашего оружия это преступление... не умный совет дали китайцы... пущай уж лучше сами разоружаются
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 08:21
      +4
      Просто Китай ищет паритета на фоне своих проблем в данной области.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 08:34
        +6
        сокращения ядерных арсеналов США и России.
        А количество своего арсенала Китай не раскрывает ! Хитрован !
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 08:40
          0
          Абсолютно точное определение. А вдруг у Китаю ядрёного оружия больше, чем у нас и штатников плюс остальных?
        2. IS-80_RVGK2
          IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:17
          +1
          Какая ещё нафиг хитрость? Обычная официальная болтовня за все хорошее против всего плохого.
        3. xorek
          xorek Сегодня, 09:18
          +1
          США занимаются запугиванием Ирана по поводу ядерного оружия. При этом сами активно занимаются распространением такого оружия.

          Ну как сказать ..Есть одна маленькая и хитрая территория которая чужими руками активно этим занимается ,имея огромные связи по всему миру и ненависть ко всем ,кто им перечит .. hi
          Цитата: Uncle Lee
          сокращения ядерных арсеналов США и России.
          А количество своего арсенала Китай не раскрывает ! Хитрован !

          Тут вы правы Владиимир ! Китай ,как и Израиль не раскрывает свои запасы ЯО..
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:35
        +3
        Цитата: Flashpoint
        Просто Китай ищет паритета на фоне своих проблем в данной области.

        Вот пусть китайцы разоружаются, а РФ вслед за ними...подумает! )))
        1. xorek
          xorek Сегодня, 09:23
          +1
          Цитата: Егоза
          Цитата: Flashpoint
          Просто Китай ищет паритета на фоне своих проблем в данной области.

          Вот пусть китайцы разоружаются, а РФ вслед за ними...подумает! )))

          Тут вы Елена немного неправы ...Запад именно этого добивается ,вспомните горбача и ебн ..Все должно быть равноправно !!!
          Мы уже один раз разоружились и кровь потекла по всему миру и у нас ..До сих пор восстановиться не можем.
      3. donavi49
        donavi49 Сегодня, 08:50
        +1
        Ну тут Китай весело поступил, он не входит ни в какие мониторинговые договора и озвучивает лишь по доброй воле. То есть никто не знает сколько и каких боеголовок у Китая. Более того, у Китая нет никаких ограничений на количество, он может хоть 10 000 активных носителей с СБЧ развернуть, а не 220-300 боевых блоков как сейчас по разным оценкам. С учетом явных успехов твердотопливных носителей, которые штампуют как сардельки (уже весомый % выводимых РН с КА - выглядит так), там средств поражения более чем достаточно.



  2. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 08:19
    +2
    Разоружаться до уровня Китая?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:40
      +1
      Вдруг тогда придётся довооружаться?
    2. Эррр
      Эррр Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: akarfoxhound
      Разоружаться до уровня Китая?
      Детская непосредственность так же имеет право на сосуществование? laughing
      Для того, чтобы "разоружаться до уровня Китая", перво-наперво надо определить этот самый уровень. Поднебесная на этот счёт традиционно неразговорчива. Никто точно не знает сколько у КНР термоядерных БЧ на настоящий момент, да и узнать это в будущем представляется мне весьма проблематичным. Не мудрено, ежели данная инициатива главы китайского МИД останется в истории всего-лишь очередным ярким примером твёрдого осознания представителями правящего сословия Срединного Государства собственной (китайской) интеллектуальной исключительности на фоне поголовной глупости окружающих их страну варваров. smile
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:29
    +4
    winked А излишки вам продать? Вот хитрованы эти китайцы.
  4. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 08:35
    +5
    Конечно только ядерное оружие России сдерживает Китай и США))
  5. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 08:43
    +2
    Вам надо, вы и сокращайте
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:47
    0
    А спинку им (китайцам) крыжевенным вареньем не намазать, тоже ещё те хитрованы, значит США и Россия должны сократить а Пекин как штамповали ракеты так и будет? Если Вашингтон разместит ракеты у них под боком они "жёстко" ответят, а наш ответ приводит к ухудшению мирового порядка? Ох и соседи.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:58
    +1
    Пресанул так пресанул США с их хотелкой привлечь к разооружению Китай.Он еще Англию с Францией упустил по хитрой китайской простоте.
  8. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:13
    +1
    Я категорически за. С непременным включение в договор о контроле СНВ Китая. И вообще за сокращение всех вооружений.
  9. 501Legion
    501Legion Сегодня, 09:15
    0
    Если Китай чтото требует в таком случае он сам обязан присоединится к снво
  10. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 09:39
    0
    Пекин выступает за поднятие на переговорах Путина и Байдена темы сокращения ядерных арсеналов США и России.

    Пекин будет послан с этой просьбой несуразной и РФ и США...
    НОАК и ВС США по численности превышают ВС РФ в два раза, а по боевому составу США превосходят по большинству позиций вооружений и военной техники общего назначения многократно..., а по некоторым показателям абсолютное превосходство...
    Если в будущем РФ и захочет сократить свои СЯС, то за счет принятия стратегических вооружений основанных на иных принципах действия и поражения противника...