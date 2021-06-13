Глава МИД Китая призвал США и Россию сократить ядерные арсеналы

В Китае жёсткой критике подвергли планы США по размещению ракет в странах Индо-Тихоокеанского региона. Ранее в США озвучили такого плана, отметив, что их реализация необходима «для сдерживания милитаристских амбиций Китая».
В китайском МИД, комментируя это заявление чиновников американской администрации, указали на то, что США сами занимаются милитаризацией различных регионов мира, наращивая свой ракетно-ядерный потенциал.
Глава МИД КНР Ван И также отметил, что США пытаются «запугивать не только Китай». Из заявления главы китайской дипломатии:
США занимаются запугиванием Ирана по поводу ядерного оружия. При этом сами активно занимаются распространением такого оружия. Кроме того, США первыми вышли из многостороннего соглашения с Ираном, которое предписывало отказ от обогащения урана.
Глава МИД Китая указал на то, что в случае развёртывания американских ракет в Азии ответ со стороны Пекина не просто последует, но и будет очень жёстким.
Гонконгское издание SCMP со ссылкой на МИД Китая пишет о том, что официальный Пекин выступает за поднятие на переговорах Путина и Байдена темы сокращения ядерных арсеналов США и России.
Эти арсеналы требуют сокращения. Нужно это делать.
По мнению представителей китайского внешнеполитического ведомства, растущие ракетно-ядерные арсеналы угрожают международной стабильности и безопасности.