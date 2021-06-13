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«Страшный сон для Украины»: В прессе Украины назвали нежелательные последствия встречи Байдена и Путина

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Россия и США могут договориться за спиной Украины, у Москвы имеется куча вариантов, чтобы заинтересовать Вашингтон. Особенно Киев страшит тот факт, что американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения. Об этом пишет украинский политолог Константин Бондаренко для издания "Главред".


16 июня в Женеве произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры США и России обсудят ряд вопросов, касающихся мировой безопасности. Вопрос Украины также не будет обойден вниманием, пишет автор.

В прессе Украины указано на то, что встреча Байдена и Путина определит дальнейшее отношение США к Украине. В настоящее время Вашингтон послал Киеву "сигнал", что не игнорирует Украину и даже готов принять украинского президента. Но все может измениться после встречи с Путиным.

Бондаренко считает, что Россия и США договорятся и Украине придется выполнять Минские соглашения, которые она игнорирует с 2015 года по указке все того же Вашингтона, такой вариант украинский политолог назвал "страшным сном" для Украины.

Однако, подчеркивает он, даже указание США не может заставить Украину выполнять Минские соглашения. Вместо этого он предлагает уйти из-под крыла США и переметнутся к Великобритании, или создать союз с турцией. По его словам, можно найти выход, но не возвращаться к выполнению соглашений, подписанных Порошенко.

Таким образом, США и Россия могут договориться между собой и заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства, а это будет "страшным сном" для Украины, подводит он итог.
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Scorpion85
    Scorpion85 Сегодня, 08:27
    -3
    Что пишут политологи это мало кого интересует, их болтовня это их хлеб. Что говорят в Мид Украины, а говорят следующее: Украину не беспокоят предстоящие переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Принципиальная позиция Киева - не воспринимать никаких договоренностей, которые достигнуты за спиной Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24". По его словам, формулировка никаких разговоров об Украине без Украины" является "закомплексованным бредом"." Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - отметил Кулеба. Кулеба считает, что это две принципиально разные концепции. "Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. И это совершенно жесткая и принципиальная позиция", - сказал министр.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:39
      +18
      А кого интересует бред селюковского недоумка Кулебы? Если будет разговор о "самостийной" и, если будут приняты какие-то серьезные решения, то Киев выполнит и не вякнет.
      1. Scorpion85
        Scorpion85 Сегодня, 08:43
        -4
        Ничего Киев выполнять не будет, более того США будут на его стороне так, как не заинтересованы в уступках России нигде и ни в чем.
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 08:54
          +7
          Ну и черт с ними. И с Киевом и США.
        2. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 09:08
          +4
          Что хозяева из Вашингтона скажут, то Киев и будет делать. В противном же случае с вышедшими из под контроля и бешеными всегда разговор короткий.
        3. Pechkin
          Pechkin Сегодня, 09:37
          +1
          Ничего Киев выполнять не будет, более того США будут на его стороне так
          США будут на стороне своих интересов и если для них будет выгодно сдать что-то на Украине они это сделают. Вы думаете для Америки свет клином сошелся на Украине, я видел интервью американского полковника Гарри Табах, работника Госдепа на Украине. Он Украину по важности с Зимбабве сравнивал и еще примерно его слова: где Америка и у нас проблема с Китаем и Россией, с иммигрантами, беспорядки на улицах и Украина ну какое стратегическое значение Украина имеет для Америки. Так что не обольщайтесь.
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 09:40
      +1
      Кулеба - это "кладезь" украинской дипломатии! По всей видимости украина решила поменять "хозяина", но старый ещё не дал отмашку, а реакция будет не предсказуемая.
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 08:27
    +12
    Ближе, бандерлоги. К ноге!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:38
      +5
      даже указание США не может заставить Украину выполнять Минские соглашения.
      Ишь, какие самостоятельные !
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:38
      +5
      Цитата: Flashpoint
      Ближе, бандерлоги. К ноге!

      А чо? Просто, как в той опере, запоем: "Теперь я турок, не козак" и снова будет "весь мир с нами". Вот только еще кто бы за нас долги заплатил?
      1. xorek
        xorek Сегодня, 08:59
        +4
        Сливать будут Окраину Елена и торговля будет жесткая ..Но теперь Украина будет уже не та как во времена СССР .Не одно поколение будет расплачиваться за эти года предательства hi Такую богатую территорию за пять лет разграбили и еще гражданскую войну устроили ..Тут особый талант нужен . angry
        Эх Украина ..
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 08:28
    +3
    Два сторожа овощебазы коротают ночную смену.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Сидор Аменподестович
      «Страшный сон для Украины»

      Значит «Страшный сон для Украины» стал явью !
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:34
    +7
    "...он предлагает уйти из-под крыла США и переметнутся к Великобритании, или создать союз с турцией." (с) Вот это чисто по украински. "Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну, кто же виноват..." what
  5. tTшка
    tTшка Сегодня, 08:37
    +5
    За спиной Украины ..... пффф, холопов несет.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 08:57
      +3
      Вообще-то этому Кулебе нужно вспомнить, что за спиной Украины, а вернее НА спине Украины, американский сапог и все ихнее остальное. winked
  6. Torins
    Torins Сегодня, 08:41
    +5
    Особенно Киев страшит тот факт, что американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения

    Так а зачем тогда надо было их подписывать? Что бы в очередной раз продемонстрировать свою не договороспособность? Не государство, а сплошной фейк какой то.
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:41
    +2
    Они серьёзно про Англию или Турцию fool Вашингтон вгрохал в них не один лярд зелени не для этого!!!! Если Киев взбрыкнет то я думаю США так им генеталии пережмут что Украина станет шёлковой очень надолго, а то что говорит Кулеба так то для самих украинцев, типа мы не кого слушать не будем, угу.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:44
    -3
    Если Украине снится кошмарный сон и она от этого писается в кроватку, кому это интересно?
  9. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 08:47
    +2
    Цитата: Scorpion85
    Украину не беспокоят... позиция Киева - не воспринимать никаких договоренностей,.. ..."Поэтому меня совершенно не беспокоит, ... Но мы не допустим и не будем ... И это совершенно жесткая и принципиальная позиция"

    И тут же Путин и Байден испугались и решили даже слово - Украина, не произносить без разрешения этого селянина! lol
  10. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 08:48
    +1
    Сегодня на Украине нет адекватных и умных политиков.
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 09:09
      +3
      А когда они там были?
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:19
      +3
      Да их и раньше там не густо было.
  11. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 08:48
    +2
    Ежели украинским властям удастся вылезти из под штатов,и стать раком перед островитянами,то напряг между старым и новым хозяином будет знатным.Пока штаты будут собачиться с мелкобритами,мир от этого только выиграет.Хотя укроправители могут стать раком не вылезая из под. hi
  12. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 09:33
    0
    Великобританию с Турцией даже и не спрашивают, нужен ли им союз с Украиной или нет. Надо значит надо!
  13. markant1970
    markant1970 Сегодня, 09:57
    0
    Очень грамотные комментарии laughing
    Британия после выхода из ЕС активизировалась во внешней политике.
    Пока Штаты занимались внутренними делами Лондон, лице главы МИ6 ,активничали с Анкарой и Киевом, так что не так то Бондаренко и не прав