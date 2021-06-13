«Страшный сон для Украины»: В прессе Украины назвали нежелательные последствия встречи Байдена и Путина

Россия и США могут договориться за спиной Украины, у Москвы имеется куча вариантов, чтобы заинтересовать Вашингтон. Особенно Киев страшит тот факт, что американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения. Об этом пишет украинский политолог Константин Бондаренко для издания "Главред".16 июня в Женеве произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Лидеры США и России обсудят ряд вопросов, касающихся мировой безопасности. Вопрос Украины также не будет обойден вниманием, пишет автор.В прессе Украины указано на то, что встреча Байдена и Путина определит дальнейшее отношение США к Украине. В настоящее время Вашингтон послал Киеву "сигнал", что не игнорирует Украину и даже готов принять украинского президента. Но все может измениться после встречи с Путиным.Бондаренко считает, что Россия и США договорятся и Украине придется выполнять Минские соглашения, которые она игнорирует с 2015 года по указке все того же Вашингтона, такой вариант украинский политолог назвал "страшным сном" для Украины.Однако, подчеркивает он, даже указание США не может заставить Украину выполнять Минские соглашения. Вместо этого он предлагает уйти из-под крыла США и переметнутся к Великобритании, или создать союз с турцией. По его словам, можно найти выход, но не возвращаться к выполнению соглашений, подписанных Порошенко.Таким образом, США и Россия могут договориться между собой и заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства, а это будет "страшным сном" для Украины, подводит он итог.