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Читатели польской прессы: Байден повторяет принцип Сталина

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В западной прессе реагируют на то интервью, которое Владимир Путин после длительного перерыва дал американским журналистам. Полная версия этого интервью в США выйдет 14 июня, однако отдельные выдержки в NBC уже публикуются.


В польских СМИ активно обсуждается ответ президента России на вопрос о том, насколько смутило его заявление Джо Байдена о нём как об «убийце». В издании Do Rzeczy, по-своему трактуя ответ Владимира Путина, пишут о том, что президент РФ воспринял англоязычное слово «killer» в качестве синонима «голливудского мачо». Сам Владимир Путин, отвечая на вопрос американского репортёра, отметил, что заявление Байдена стоит расценивать как продиктованное влияние Голливуда. Также президент России отметил, что он не переживает по этому поводу, так как нападкам подвергается постоянно, но при этом главным в своей деятельности продолжает видеть работу в интересах народа России.

Польская пресса обращает внимание на то, что в NBC заострили внимание на теме «отравления» Навального.

Из материала Do Rzeczy:

Путин отвергал эти обвинения ранее и отверг их сейчас.

Комментарии польских читателей:

Jan Kowalski:

К тому моменту, когда Сонный Джо встретится с Путиным, он забудет, о чём собирался поговорить. Он пытается перевернуть всё с ног на голову, а тем временем в США рекордная безработица, новые проблемы с потоками латиноамериканских мигрантов, и за всё это платит рядовой американский налогоплательщик.

Emilian Iwanicki:

Байден – аватар, управляемый из смартфона Камалы (Харрис). И Путин об этом знает.

Paweł Rykała:

Интересно, а считает ли Байден убийцей Буша, который убил 100 тысяч иракцев, или Обаму, который причастен к гибели 400 тысяч сирийцев? Байден повторяет принцип Сталина о том, что смерть одного человека – трагедия, а миллионов – уже статистика (читатель использовал фразу из произведения Э.М.Ремарка «Чёрный обелиск» – прим. «ВО).

Немалое число польских читателей отмечают, что Байден «не соперник Путину на переговорах».

Обращает на себя внимание то, сколько внимания в европейской прессе уделяют как интервью Владимира Путина американскому каналу, так и предстоящей встрече президентов России и США. На этом фоне стоит отметить болезненную реакцию польского руководства на то, что Байден не нашёл в своём графике времени на встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По словам главы польского МИД Збигнева Рау, «американская сторона не нашла времени даже на то, чтобы проконсультироваться по вопросу «Северного потока-2».
Использованы фотографии:
Твиттер/G7 UK
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12 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 08:50
    +11
    Да куда там Бидону до Кобы! yes
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 09:16
      +9
      А не много ли внимания ВО уделят внимания польским "экспертам" и "обозревателям"? От их (поляков) мнений и экспертиз уже начинает тошнить.
      1. Комментарий был удален.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:30
        +1
        Цитата: aleks neym_2
        От их (поляков) мнений и экспертиз уже начинает тошнить.

        Ах-ах-ах! С поляками не проконсультировались (!!!) по поводу СП-2. Даже времени встретиться не нашлось! Какой удар по еще одному "защитнику Европы от злобной России"!
  2. xorek
    xorek Сегодня, 08:52
    +10
    Байдену до СТАЛИНА ,как до Луны пешком кверху задом..
    Англосаксы запросили переговоры ,надеюсь Путины не поведется ,как горбач и ебн на их устные обещания ..
    Давить их нужно ,пока есть возможность у России !
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:54
    +5
    У простого народа совсем другое отношение к нашему Президенту,в отличие от политиков.Вопрос кто их таких выбирает?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:12
      +5
      США и американские финансовые воротилы назначают, но маскируют всю эту байду под выборы. Если пролетят со своими назначенцами, то начинают вопить о злоупотреблениях и нарушениях. И само собой о не легитимности вновь избранной власти. Как всегда и везде.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:28
        +2
        По выборам точнее не скажешь,выбирает толстый кошелек.Сейчас пробежался по выборам в Германии!Немцы это что,вы себя вообще не уважаете,на пост канцлера претендует Йенс Шпан открытый гей,проживающий с мужиком.Министр здравохранения и кондидат от ХДС/ХСС. Западный мир сходит с ума.Да и пусть идет своим путем,только нас не трогает.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 09:04
    +5
    Почему ущербные политики из Польши обвиняют в своих неудачах всех только не себя??? Почему у них все вокруг должны Польше???
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:15
      +5
      Цитата: Николай Иванов_5
      Почему ущербные политики из Польши обвиняют в своих неудачах всех только не себя??? Почему у них все вокруг должны Польше???

      Потому , как есть такое понятие -Комплекс неполноценности ...совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой.
      ( яркие представители украЫна и польша ) !Одним из симптомов комплекса неполноценности может быть демонстрация сигналов, которыми страдающий им человек пытается обратить на себя внимание остальных людей.Чрезмерное высокомерие также может свидетельствовать о внутренне нарушенном чувстве собственного достоинства. польские гоноровые паны !
  7. Комментарий был удален.
  8. RUS96
    RUS96 Сегодня, 09:15
    +2
    ...............
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:26
    +2
    Байдену повторять Сталина кишка тонка и ноги ватные. Он просто забыл как ихние вояки "света" по приказу американских президентов- "не убийц" крошили направо и налево без разбору людей по всему миру. Маразм порой милосерден. Освобождает от угрызений и стыда.
  10. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:53
    0
    Вот этим ляхам, лучше не сравнивать Байдена с нашим Великим Сталиным!
    Байден вообще не достягивает до уровня колен, он просто "червяк", на службе сионистов!
    А пшекам - вообще, ротики законапатьте и молча завидуйте России, а не заглядывайте в ротик англо-матрасников. Хоть грубо, но сказано по существу.