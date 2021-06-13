Читатели польской прессы: Байден повторяет принцип Сталина

Путин отвергал эти обвинения ранее и отверг их сейчас.

К тому моменту, когда Сонный Джо встретится с Путиным, он забудет, о чём собирался поговорить. Он пытается перевернуть всё с ног на голову, а тем временем в США рекордная безработица, новые проблемы с потоками латиноамериканских мигрантов, и за всё это платит рядовой американский налогоплательщик.

Байден – аватар, управляемый из смартфона Камалы (Харрис). И Путин об этом знает.

Интересно, а считает ли Байден убийцей Буша, который убил 100 тысяч иракцев, или Обаму, который причастен к гибели 400 тысяч сирийцев? Байден повторяет принцип Сталина о том, что смерть одного человека – трагедия, а миллионов – уже статистика (читатель использовал фразу из произведения Э.М.Ремарка «Чёрный обелиск» – прим. «ВО).

В западной прессе реагируют на то интервью, которое Владимир Путин после длительного перерыва дал американским журналистам. Полная версия этого интервью в США выйдет 14 июня, однако отдельные выдержки в NBC уже публикуются.В польских СМИ активно обсуждается ответ президента России на вопрос о том, насколько смутило его заявление Джо Байдена о нём как об «убийце». В издании Do Rzeczy, по-своему трактуя ответ Владимира Путина, пишут о том, что президент РФ воспринял англоязычное слово «killer» в качестве синонима «голливудского мачо». Сам Владимир Путин, отвечая на вопрос американского репортёра, отметил, что заявление Байдена стоит расценивать как продиктованное влияние Голливуда. Также президент России отметил, что он не переживает по этому поводу, так как нападкам подвергается постоянно, но при этом главным в своей деятельности продолжает видеть работу в интересах народа России.Польская пресса обращает внимание на то, что в NBC заострили внимание на теме «отравления» Навального.Из материала Do Rzeczy:Комментарии польских читателей:Jan Kowalski:Emilian Iwanicki:Paweł Rykała:Немалое число польских читателей отмечают, что Байден «не соперник Путину на переговорах».Обращает на себя внимание то, сколько внимания в европейской прессе уделяют как интервью Владимира Путина американскому каналу, так и предстоящей встрече президентов России и США. На этом фоне стоит отметить болезненную реакцию польского руководства на то, что Байден не нашёл в своём графике времени на встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По словам главы польского МИД Збигнева Рау, «американская сторона не нашла времени даже на то, чтобы проконсультироваться по вопросу «Северного потока-2».