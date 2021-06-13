Удары сирийской армии нарушили планы боевиков по перегруппировке и наступлению на юге Идлиба

Сирийской правительственной армии удалось нарушить планы боевиков на юге провинции Идлиб. Несколько дней назад отряды боевиков, включая террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещённую в России, затеяли перегруппировку в районе населённых пунктов Аль-Бара, Ахсим и Аблин в Идлибе. Основной целью этой перегруппировки была попытка наступления на позиции САА по направлению Аблин – Маарет-ан-Нууман.
Боевики устроили ракетный и миномётный обстрел позиций сирийских правительственных сил из Аль-Бары и предместий этого города. Одновременно с этим несколько бандгрупп пытались продвинуться на юге провинции – из населённого пункта Кафр-Увейд.
Сирийская разведка выявила очаги активности боевиков, после чего по их позициям были нанесены несколько ударов. Как сообщают сирийские медиа, использовались различные виды артиллерии, включая ствольную дальнобойную. Также, как утверждается, применялась боевая авиация, которая атаковала позиции террористов к югу от города Аблин.
В результате этих ударов боевики потеряли возможности по перегруппировке в районе Аль-Бары и Аблина. Сообщается о многочисленных потерях в отрядах террористов, однако точного их числа пока не названо.
Ранее сообщалось о ликвидации близ Аль-Бары полевого командира одной из группировок.
Тем временем в Дамаске связывают очередную активность террористов в Идлибе с несколькими событиями. Первое – победа Башара Асада на президентских выборах. Второе – вывод войск США из Афганистана. Отмечается, что боевики своими действиями против сирийской армии пытаются обратить на себя внимание Вашингтона и получить поддержку от американской администрации.