В деле по факту кражи с борта самолёта «Судного дня» появились новые обстоятельства

В деле по расследованию факта хищения имущества с борта "самолета Судного дня" Ил-80, находящегося на аэродроме ТАНТК им. Бериева, появились новые обстоятельства. На месте кражи обнаружено ДНК одного из работников ТАНТК.
Как заявила адвокат Ольга Бояркина, слова которой приводит ТАСС, на месте кражи среди следов ДНК был обнаружен след, принадлежащий одному из работников ТАНКТ им. Бериева. По ее словам, в данное время этот человек проходит по делу в качестве свидетеля.
Правоохранительные органы Таганрога возбудили уголовное дело по факту хищения имущества с борта "самолета Судного дня" Ил-80, находящегося на аэродроме ТАНТК им. Бериева, в декабре 2020 года. На сегодняшний день по делу в качестве обвиняемого проходит местный житель Жора Хачунц. Ранее на месте кражи были изъяты отпечатки следов Хачунца, однако проведенная экспертиза показала, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому.
В настоящее время проводится ряд дополнительных экспертиз, что занимает довольно длительное время.
Правоохранители не исключают причастности к хищению действующих или бывших работников аэропорта, на территории которого находился Ил-80, поскольку доступ на аэродром осуществлялся по пропускам. Охрану аэропорта осуществляла вневедомственная охрана ФГУП "УВО Минтранса России" согласно договору, заключенному весной 2020 года.
Как ранее сообщалось, с находящегося на плановом обслуживании на аэродроме ТАНТК им. Бериева самолета "Судного дня" Ил-80 злоумышленники сняли радиоаппаратуру в количестве 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.