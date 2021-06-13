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Афганская армия потеряла контроль ещё над одним районом в центральной части страны

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Афганская армия потеряла контроль ещё над одним районом в центральной части страны

Афганская армия продолжает терять контроль над территориями. Всё большие площади становятся зонами контроля террористов, включая террористическую группировку «Талибан» (*запрещена в РФ).


Накануне боевики «Талибана»* взяли под свой контроль район Толак в провинции Гор. Это центральная провинция Афганистана. Обращает на себя внимание тот факт, что афганские силовики сдали свои позиции талибам* практически без боя. Лишь на одном из участков шли ожесточённые боестолкновения, однако в итоге и там афганской армии пришлось отступить.

На фоне сообщений о выводе американского контингента из Афганистана участилось и число террористических атак в этой стране. Несколько часов назад боевики устроили террористический акт в столице страны – Кабуле.

В результате двойного взрыва, устроенного в западной части города, по меньшей мере семь человек погибли и шестеро получили ранения. По последним данным, взорваны были пригородные автобусы.

Ещё один взрыв прогремел в непосредственной близости от больницы Мухаммеда Али Джинна. Теракт унёс жизнь одного человека, четверо получили ранения.

Как отмечается, теракты были направлены на хазарейцев. Это этнос, представители которого исповедуют шиитское направление ислама. На сегодняшний день в Афганистане проживает около 2,9 млн хазарейцев.

Местная полиция считает, что теракты были устроены боевиками ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая группировка), которые пытаются распространить своё влияние в разных афганских провинциях.
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31 комментарий
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  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 10:23
    +1
    Накануне боевики «Талибана»* взяли под свой контроль район Толак в провинции Гор. Это центральная провинция Афганистана. Обращает на себя внимание тот факт, что афганские силовики сдали свои позиции талибам* практически без боя. Лишь на одном из участков шли ожесточённые боестолкновения, однако в итоге и там афганской армии пришлось отступить.


    Очевидно , перед нами вскоре встанет новая объективная реальность - Афганистан под Талибаном и , другими группировками признанных у нас террористическими.
    1. xorek
      xorek Сегодня, 10:37
      -2
      Цитата: ПиК
      Очевидно , перед нами вскоре встанет новая объективная реальность - Афганистан под Талибаном и , другими группировками признанных у нас террористическими.

      Ну с талибами мы договоримся ,надеюсь Они помнят нас ,мы не только воевали ,но и строили для Афгана .. hi

      Вечная память парням "афганцам " павшим на дальних рубежах тотальной войны против СССР-России ! hi soldier
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 11:34
        0
        Есть хорошая русская пословица "Сколько волка не корми - он всё в лес смотрит". Для них мы или дань плотить или рабы неверные.
        1. xorek
          xorek Сегодня, 11:54
          -1
          Цитата: Солдатов В.
          Есть хорошая русская пословица "Сколько волка не корми - он всё в лес смотрит". Для них мы или дань плотить или рабы неверные.

          Да мочить будем наркодилеров Опрыскивать поля маков из ИЛ-96
          Главное чтобы англосаксы сбежали ..
          С талибами договоримся .. soldier Там много ,кто учился в НАШИХ ВУЗах И они все помнят ... hi
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:48
      -5
      Дык, может быть в этом есть хоть что-то хорошее? Весь Афганистан под бандитами: значит они все дружно не пойдут воевать на север и далее, а начнут между своими племенами-кланами-группами столетнюю войну.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 10:53
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Весь Афганистан под бандитами: значит они все дружно не пойдут воевать на север и далее, а начнут между своими племенами-кланами-группами столетнюю войну.


        Когда это , мелкие распри между группировками , мешали им ситуативно объединяться и совершать набеги на более зажиточные ,"аппетитные" регионы по соседству ?

        Не обольщайтесь no Проблема "вырисовывается" , и не простая...
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 11:20
          0
          Набеги - да, соглашусь. Но что-то по-настоящему серьёное? Системное, требующее организации и ресурсов... Тут можно подумать...
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 11:27
            0
            Цитата: Кот Александрович
            Тут можно подумать...

            Думать найдётся кому...

            Мелкобритам , к примеру , которые поддерживали и финансировали движение басмачей у нас в Средней Азии до начала ВОВ...
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Дык, может быть в этом есть хоть что-то хорошее? Весь Афганистан под бандитами: значит они все дружно не пойдут воевать на север и далее, а начнут между своими племенами-кланами-группами столетнюю войну.

        Отнюдь.
        Страна должна быть очищена "от иностранных сил и их идеологий, а также от любых следов западных правовых систем", а все дела нужно будет вести в соответствии с шариатом.
        Жители контролируемых талибами районов Афганистана рассказывают, как это выглядит на деле. Девочки не могут учиться в школе.
        Талибы не разрешают ходить в поликлинику и покупать лекарства. Женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождающего мужчины. Светские развлечения запрещены. Провинившихся бьют палками.
        Когда "добрыми делами" талибов будет охвачен весь Афганистан, вероятно, придет очередь "духовной трансформации" и для соседних стран. "Миссионеры" с оружием в руках двадцать лет противостояли войскам США и НАТО.
        Ощущение победы действует опьяняюще. Кто остановит талибов и их союзников на пути в Центральную Азию?

        https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:52
      +1
      Вероятнее всего уже до НГ Кабульское правительство падет. Там сейчас просто драпмарш вслед за ISOF национальной армии идет.

      Переход под контроль талибов Афганистана ускоряется: под их полным контролем уже 90 уездов из 407, власти полностью владеют ситуацией в 64 уездах. Талибы стоят в 30 км от Кабула.



    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: ПиК
      другими группировками признанных у нас террористическими

      Непонятно другое. Если Талибан в России запрещен, то как их представителей могут встречать в Москве и с ними договариваться? И о чём вообще можно договариваться с этими фанатиками? Сюр, да и только...
    5. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:57
      0
      Афганистан под Талибаном


      Скорее будет под ИГИЛ.

      Талибан до входа США в Афганистан контролировал большую часть страны, при этом практически не создавал проблем для России, даже производство наркотиков на территории Афганистана заметно снизилось при них.

      А США выгодно, чтобы в подбрюшье России был очаг напряженности, "раковая опухоль" которая будет экспортировать эту заразу в нашу страну.

      Если ИГИЛ получит контроль над Афганистаном, то они производство наркотиков и отправку боевиков в азиатские республики и Россию поставят на поток.
  2. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 10:26
    +3
    Нет ничего страшнее для страны, чем гражданская война, растянувшаяся на десятилетия.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 10:47
      +5
      Нет ничего страшнее для страны, чем гражданская война, растянувшаяся на десятилетия.


      Так там нет страны. Поэтому и нет победителей . Поэтому уходят завоеватели. И не будет , пока хотя бы дороги не построят. Как из Кабула заставить подчиняться , ну например Файзабад ? Кандагар ? Какое -нибудь селение типа Сари-Пуль в горах ? Отключить электричество и не платить пенсии , заблокировать банки и интернет wassatДа они живут сами по себе , туда даже полиция не проедет, не то что войска. Там свои правители и свои войска . И свой бизнес и способы выживания.
      Прежде чем подчинить Афганистан, его надо создать ....
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: dauria
        Прежде чем подчинить Афганистан, его надо создать ....

        Мы пытались , и помогали , и строили и учили , но им это не пришлось по-нутру...

        Поэтому - Сами, сами, сами yes Только огородить их непроницаемой "стеной"...
      2. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 11:25
        +1
        Цитата: dauria
        Прежде чем подчинить Афганистан, его надо создать

        Какими бы плохими ни казались талибы, но только они могут если не объединить , то хотя бы держать под контролем большую часть страны. Поскольку на данный момент Афганистан - это территориальное образование без центрального управления.
        Большевики в 1917-м казались таким же чужеродным образованием, враждебным всему остальному миру. И ничего. И страну сохранили. И взаимодействие с окружающими миром восстановили, несмотря на ненависть и страх, испытываемых к стране Советов.
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:27
    -1
    Ну, и чем там занимается американская коалиция? Уже "сидит на чемоданах"?
    1. xorek
      xorek Сегодня, 12:00
      -1
      Цитата: sabakina
      Ну, и чем там занимается американская коалиция? Уже "сидит на чемоданах"?

      Эти хитрые уже перенаправили свои полномочия ..Чую там война разгорится ,еще сильнее ..И как бы к границам не переместилась России .Придется "Искандерами " и "Калибрами " мочить банды в Азии ! Не дай Бог .. hi
  4. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 10:31
    +2
    Потому шта нечего со своим уставом в чужой огород лезть .Если сами афганцы из средневековья не вылезут ,искусствено их вытащить от туда никак не получится .
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:31
    +2
    Вот в этом и есть смысл ухода американской армии от туда. Создание террористической армии на юге. У границ центральной Азии.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:39
    +1
    Янки уходят довольные, ибо новый и длительный конфликт под боком у России они смогли устроить быстро и легко. Теперь, гражданская война в Афганистане снова стала нашей головной болью!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:07
      0
      А до американцев никаких конфликтов не было?!
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 12:11
        0
        ASAD -янки просто конфликт перевели в более горячую фазу, нам проблем прибавив.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +1
    Афганская армия продолжает терять контроль над территориями.
    Этого и стоило ожидать. У американцев с талибами была договоренность - мы вас сильно не напрягаем и вы провинции не захватывайте. Теперь с уходом янки договоренности автоматически обнуляются, а афганская армия не горит желанием да и не может воевать с талибами. Результат на лицо.
  8. venik
    venik Сегодня, 11:07
    +3
    "...Афганская армия продолжает терять контроль над территориями. Всё большие площади становятся зонами контроля террористов, включая террористическую группировку «Талибан» (*запрещена в РФ). ..."
    ========
    Читаешь сообщения и возникает стойкое ощущение дежа вю: всё это когда-то (не так уж и давно!) уже было! Все возвращается на круги своя.....
    1. Cap.Nemo58rus
      Cap.Nemo58rus Сегодня, 11:19
      +2
      Да, да, прямо с языка сняли. История замыкает круг длиной в 30 лет.
  9. Daria33
    Daria33 Сегодня, 11:20
    0
    Очередное доказательство того, что американцы в Афганистане ставили перед собой цель далекую от войны с террористами и экстремистами...
  10. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 11:26
    +1
    Можно долго хихикать над америкосами радуясь тому что они обделались и уносят ноги, но ничего хорошего я в этом ни для РФ ни для региона в целом не вижу. Поток наркотраффика еще больше увеличится, свяким запрещенным радикальным организациям будет раздолье. Ох не зря Афганистан был одной из немногих точек сотрудничества РФ с США. Офф правительство талибы быстро скинут окончательно. Грустно все это, простых людей жалко.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:30
    0
    Вот как то было выражение "Гуляй поле", а здесь " Гуляй горы". Что здесь предпринять? До ушей насытить стрелковым оружием все группировки и кто выживет с ними вести дела или оставить в средневековье и мусульманском раю.
  12. Gado
    Gado Сегодня, 11:30
    0
    А я вот таким вопросом озадачился - уйдут американцы, все под талибами лягут, а дальше-то что? Второе ваххабитское государство будут строить или конфедерацию "независимых бандитских бантустанов" состряпают? Непонятно.
  13. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 11:36
    0
    Не забывайте, там есть ещё один важный игрок -- Иран.
    Возвращение Афганистана в 1990-е годы не допустимо. Мы знаем, что план талибов направлен на восстановление Исламского эмирата....
    Иран и страны региона не позволят Афганистану вернуться в 90-е годы»,
    это сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
    В то же время, талибы ведут переговоры с Ираном.
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