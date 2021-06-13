Афганская армия потеряла контроль ещё над одним районом в центральной части страны

Афганская армия продолжает терять контроль над территориями. Всё большие площади становятся зонами контроля террористов, включая террористическую группировку «Талибан» (*запрещена в РФ).Накануне боевики «Талибана»* взяли под свой контроль район Толак в провинции Гор. Это центральная провинция Афганистана. Обращает на себя внимание тот факт, что афганские силовики сдали свои позиции талибам* практически без боя. Лишь на одном из участков шли ожесточённые боестолкновения, однако в итоге и там афганской армии пришлось отступить.На фоне сообщений о выводе американского контингента из Афганистана участилось и число террористических атак в этой стране. Несколько часов назад боевики устроили террористический акт в столице страны – Кабуле.В результате двойного взрыва, устроенного в западной части города, по меньшей мере семь человек погибли и шестеро получили ранения. По последним данным, взорваны были пригородные автобусы.Ещё один взрыв прогремел в непосредственной близости от больницы Мухаммеда Али Джинна. Теракт унёс жизнь одного человека, четверо получили ранения.Как отмечается, теракты были направлены на хазарейцев. Это этнос, представители которого исповедуют шиитское направление ислама. На сегодняшний день в Афганистане проживает около 2,9 млн хазарейцев.Местная полиция считает, что теракты были устроены боевиками ИГИЛ (*запрещённая в РФ террористическая группировка), которые пытаются распространить своё влияние в разных афганских провинциях.