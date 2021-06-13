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Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое будущее

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Президент Турции сделал заявление в ходе посещения одного из регионов на юге страны. Заявление это касалось обстановки в Сирийской Арабской Республике.


По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, выступавшего на церемонии открытия новой плотины, Турция обеспечила безопасность на большинстве территорий Сирии близ своих границ.

Президент Турции:

Мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы у Сирии, нашего соседа, было светлое будущее, которое основано на территориальной целостности и политическом единстве.

По словам Эрдогана, турецкие войска «предприняли ряд мер, чтобы погасить активность боевиков на севере Сирии». Нужно отметить, что под боевиками турецкий президент понимает вооружённые группировки Рабочей партии Курдистана. А, например, вооружённых представителей террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Эрдоган к боевикам не относится. И турецкая армия в сирийском Идлибе фактически продолжает делать всё, чтобы террористы ХТШ* не оказались разгромленными сирийскими правительственными войсками.

Нужно напомнить, что Турция официально ввела свои войска в САР в 2016 году. Тогда была начала операция «Щит Евфрата», которая фактически свелась к получению Турцией контроля над рядом районов на севере и северо-западе Сирии, включая районы компактного проживания курдов. Сегодня военная активность Турции в Сирии существенно снизилась, однако и выводить свои войска из САР Эрдоган явно не собирается.

По словам Эрдогана, турецкое военное присутствие в соседней стране «не направлено на расширение турецкой территории».
Использованы фотографии:
Фейсбук/президент Турции
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10 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 11:42
    +2
    Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое будущее
    А, понравится, если Асад скажет, что тоже будет прилагать все усилия, чтобы у Турции было светлое будущее...? И для этого ему нужно получить контроль за некоторыми районами Турции winked
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 11:51
      0
      [quote] Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое будущее…/quote]
      надо было ещё добавить «зелёное» smile …а че? всё в тренде. Глядишь и Европарламент бы тиснул резолюцию солидарности какую и Анналена Бербок что-нибудь ляпнула smile поддерживающее.
      Им же ш невдомёк про цвет знамени пророка smile
    2. Например
      Например Сегодня, 11:52
      0
      Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое ТУРЕЦКОЕ будущее wassat
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:43
    0
    Хочу пожелать туркам будущего как сейчас у сирийцев с террористами-наёмниками с оккупацией, войной, только раз в 10 больше всего и сразу.
  3. xorek
    xorek Сегодня, 11:43
    -2
    Мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы у Сирии, нашего соседа, было светлое будущее, которое основано на территориальной целостности и политическом единстве.

    Хорошее заявление ,но "товаищи" из Израиля с Эрдоганом не согласны .. hi
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 11:48
    0
    не суйся в чужую территорию....и "твоё усилие" не пропадёт даром yes
  5. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Сегодня, 11:50
    0
    Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое будущее

    ... отрезая куски её территории
  6. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 12:05
    0
    Как не повезло Сирии. Ей предлагаю светлое будущее. А про тёмное прошлое, как бы позабыли?
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:05
    0
    Типичный лицемер, и один из покровителей боевиков, мало нефти из Сирии наваровал? ??
  8. cniza
    cniza Сегодня, 12:06
    0
    Сегодня военная активность Турции в Сирии существенно снизилась, однако и выводить свои войска из САР Эрдоган явно не собирается.


    Да похоже Эрдоган не угомонится , пока его не обломают...