Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия, чтобы у Сирии было светлое будущее

Мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы у Сирии, нашего соседа, было светлое будущее, которое основано на территориальной целостности и политическом единстве.

Президент Турции сделал заявление в ходе посещения одного из регионов на юге страны. Заявление это касалось обстановки в Сирийской Арабской Республике.По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, выступавшего на церемонии открытия новой плотины, Турция обеспечила безопасность на большинстве территорий Сирии близ своих границ.Президент Турции:По словам Эрдогана, турецкие войска «предприняли ряд мер, чтобы погасить активность боевиков на севере Сирии». Нужно отметить, что под боевиками турецкий президент понимает вооружённые группировки Рабочей партии Курдистана. А, например, вооружённых представителей террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Эрдоган к боевикам не относится. И турецкая армия в сирийском Идлибе фактически продолжает делать всё, чтобы террористы ХТШ* не оказались разгромленными сирийскими правительственными войсками.Нужно напомнить, что Турция официально ввела свои войска в САР в 2016 году. Тогда была начала операция «Щит Евфрата», которая фактически свелась к получению Турцией контроля над рядом районов на севере и северо-западе Сирии, включая районы компактного проживания курдов. Сегодня военная активность Турции в Сирии существенно снизилась, однако и выводить свои войска из САР Эрдоган явно не собирается.По словам Эрдогана, турецкое военное присутствие в соседней стране «не направлено на расширение турецкой территории».