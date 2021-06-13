В украинской прессе обсуждают, придёт ли французский флот защищать Одессу

Мечты Украины стать "владычицей морскою" разбиваются о суровую реальность Черноморского флота России, осуществляющего контроль большей части акватории Черного моря. Однако в Киеве не прекращают придумывать различные сценарии, где помощь ВМСУ оказывают флоты иностранных государств.
Очередная статья такого содержания вышла в украинском издании Defence Express. Автор рассуждает о возможности привлечения ВМС Франции к защите Украины от российского нападения.
В самом начале он признает, что французский военно-морской флот не отличается чрезмерной активностью в Черном море, вместо этого он (флот) занят другими делами, никак не относящимися к защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В последний раз французские корабли входили в Одессу в 2019 году.
В то же время ВМС Франции, по мнению автора, соответствует статусу сверхдержавы, поэтому неплохо было бы привлечь французов для защиты Украины от "российской агрессии".
Поводом для прибытия французских кораблей в акваторию Черного моря автор называет прямую блокировку украинских портов силами Черноморского флота России. По версии автора, Россия должна начать прямые боевые действия против гражданских судов, что и приведет к появлению французских ВМС в данном регионе.
Французские корабли должны будут защищать Одессу, ведь именно через этот порт Украина поставляет зерно Франции. В пользу "агрессивной политики" России и намерений помешать свободному судоходству в статье приводится факт появления в 30 км от границы порта "Черноморск" российского корвета "Павел Державин".
Теперь осталось только дождаться нападения корвета и французские ВМС сразу же примчатся защищать Одессу от "российского агрессора"...