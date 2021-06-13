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В украинской прессе обсуждают, придёт ли французский флот защищать Одессу

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Мечты Украины стать "владычицей морскою" разбиваются о суровую реальность Черноморского флота России, осуществляющего контроль большей части акватории Черного моря. Однако в Киеве не прекращают придумывать различные сценарии, где помощь ВМСУ оказывают флоты иностранных государств.


Очередная статья такого содержания вышла в украинском издании Defence Express. Автор рассуждает о возможности привлечения ВМС Франции к защите Украины от российского нападения.

В самом начале он признает, что французский военно-морской флот не отличается чрезмерной активностью в Черном море, вместо этого он (флот) занят другими делами, никак не относящимися к защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В последний раз французские корабли входили в Одессу в 2019 году.

В то же время ВМС Франции, по мнению автора, соответствует статусу сверхдержавы, поэтому неплохо было бы привлечь французов для защиты Украины от "российской агрессии".

Поводом для прибытия французских кораблей в акваторию Черного моря автор называет прямую блокировку украинских портов силами Черноморского флота России. По версии автора, Россия должна начать прямые боевые действия против гражданских судов, что и приведет к появлению французских ВМС в данном регионе.

Французские корабли должны будут защищать Одессу, ведь именно через этот порт Украина поставляет зерно Франции. В пользу "агрессивной политики" России и намерений помешать свободному судоходству в статье приводится факт появления в 30 км от границы порта "Черноморск" российского корвета "Павел Державин".

Теперь осталось только дождаться нападения корвета и французские ВМС сразу же примчатся защищать Одессу от "российского агрессора"...
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11 комментариев
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  1. den3080
    den3080 Сегодня, 11:55
    +2
    Всё старо, как мир… последствия будут такие же smile
  2. usr01
    usr01 Сегодня, 11:58
    +1
    французский флот защищать Одессу

    ????
    Точно-точно! Как в Крымскую... фрегат "Тигр" (англ)... (а второй франц.) из пушек забор в артучилище сделали.
    Или как в Гражданскую? когда Жанна Любурб франц. морякам "мозги вправляла"?
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:58
    0
    В последний раз французские корабли входили в Одессу в 2019 году.
    И то снять дывчынlaughing
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:58
    0
    К какой стати французы будут биться за интересы украинских аборигенов... они и в1918 году не шибко бились с большевиками так и сейчас не будут... напрасные надежды.
    У Франции на Украине чисто меркантильный интерес... чем бы там поживиться пока есть возможность.
  5. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 12:01
    +1
    Французы с военной миссией уже были лет 100 назад в Одессе. Украинство от того лучше себя чувствовать не стало. sad
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:05
    +1
    ..."французские ВМС сразу же примчатся защищать Одессу от "российского агрессора"...
    А ничего , что тогда российские ракеты могут примчаться во Францию защищать Россию? wassat
  7. wt100
    wt100 Сегодня, 12:06
    0
    Влажные мечты... Они будут гадить, и дразниться из-за угла, а наступит время отвечать, будут визжать на вес мир - слабых обижают. А время расплаты всё ближе и ближе, только не одна страна за вас, своими людьми официально не впрягётся.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:09
    0
    Кого дальше в негосударстве "обяжут "защищать их зады -попуасов из Океании, или запросят в помощь себе жрецов Вуду? ??? fool fool
  9. demo
    demo Сегодня, 12:09
    0
    в украинском издании Defence Express
  10. cniza
    cniza Сегодня, 12:09
    0
    В то же время ВМС Франции, по мнению автора, соответствует статусу сверхдержавы, поэтому неплохо было бы привлечь французов для защиты Украины от "российской агрессии".


    Вот в этом вся логика селюков и рагулей...
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 12:10
    0
    с начала Украине надо ответит на вопросы - ПОЙДЁТ ЛИ в Одессу и ДОЙДЁТ ЛИ флот Франции до Одессы , в случаи военного конфликта с Россией ,а потом можно пофантазировать уже и с вопросом- ПРИЙДЁТ ЛИ флот Франции в такой ситуации в Одессу...