Советский флот к 1991 году

В августе 1991 года ГКЧП проиграло, а СССР распался, это исторический факт, который уже не поменять, прошлое уже состоялось. Но в свете дикого погрома, учиненного флоту в 90-е годы, остается вопрос: что в произошедшем было объективным, а что – субъективным? Что делалось в угоду интересам Запада, а что было объективным процессом? Какие недостатки у флота реально были в советскую эпоху?
Начать, пожалуй, стоит с того, что массовое списание кораблей было неизбежным. Не в таких, конечно, масштабах, как в реальности, когда резали все подряд, но все-таки – неизбежным. Во времена советские его откладывали, его пытались избежать вовсю. И причины, в принципе, понятны – Советский Союз был государством социальным, и как социальное государство он не мог позволить себе массовой безработицы.
В строю оставались
А по основным классам кораблей на 1991 год в строю оставались:
1. Два крейсера проекта 68б.
2. Три крейсера проекта 58.
3. Один крейсер проекта 1134.
4. Девять эсминцев (30б, 56, 57б).
5. Девять АПЛ первого поколения, плюс десятки ожидающих утилизации.
6. Пятьдесят шесть дизельных ПЛ проектов 50-х годов (611, 613, 629, 641, 651).
Даже не считая мелочи – это огромное количество кораблей, которые нельзя было модернизировать, и флоту они были попросту не нужны и подлежали только списанию. А это дорого. Особенно дорого АПЛ, потому как вопрос утилизации и хранения реакторных отсеков – вещь недешёвая. Ну и люди – это тысячи и десятки тысяч людей, которых надо было пристроить, а с учетом того, что и так до распада СССР были списаны десятки кораблей основных классов – проблема серьезнейшая. Тем более в ближайшее десятилетие подходили сроки службы АПЛ второго поколения, а это ни много ни мало, а 31 атомарина.
Ну и модернизация – ряд кораблей могли еще служить при условии модернизации. Яркий пример – БПК проекта 61. Отличные корабли, но требующие немалых вложений. Или СКР (фрегаты) 1135, или противолодочные крейсера 1123. Примеров масса, а вот мощностей – не очень. Так что при любом раскладе встал бы выбор – что с ними делать. И выбор неочевидный, у промышленности уже в серии находилась замена молодым старикам, а строить у нас всегда умели лучше, чем ремонтировать. Опять же – один новый корабль заменял пару старых, а сроки постройки и модернизации не сильно и отличались, как, кстати, и стоимость.
Так что повальное списание кораблей 50–60-х годов постройки было попросту неизбежным, да и шло вовсю, в чем Горбачева и КПСС обвинять глупо, флот избавлялся от старья, способного на войне стать могилами экипажей без толку и цели. Причем процесс вели довольно плавно, стараясь сохранить рабочие места военнослужащих и не угробить инфраструктуру.
И не допустить вот такого, что вышло в реальности, например, в поселке Ракушка Приморского края, где базировалась 29-я дивизия подводных лодок, и жизнь откуда наполовину ушла после ее ликвидации в 90-е годы. Как и в десятках других мест.
Это точно стоило сохранить
Другое дело – что точно стоило сохранить.
1. Авианесущие крейсера. Головной «Киев» проекта 1143 вступил в строй в 1975 году и мог служить года так до 2015, при условии среднего ремонта и модернизации под уже летающий Як-41. При наличии денег, конечно, можно было бы и до уровня «Викрамадитьи», но это дорого и долго. Всего 1143 было четыре штуки, если добавить к ним два «Кузнецова» и «Ульяновск», то получим 7 авианосцев на конец XX века. Даже если списать/продать первую тройку («Минск», «Киев», «Новороссийск»), то сейчас бы в строю было четыре авианосца, из них один – легкий, один – атомный. Даже при развале – два «Кузнецова» плюс «Баку», плюс «Новороссийск».
2. Крейсеров 1144 и 1164 даже без новых закладок могло быть 11: 5 атомных проекта 1144 и шесть – 1164. На четыре авианосца более чем, и как основа советских/российских АУГ тоже. Это уже было в строю или на стапелях или запланировано к постройке, но развал страны погубил все, включая уже построенные корабли. А так, чисто технически проблем не было никаких. Минимум можно было сохранить 4+4, что тоже немало.
3. Эсминцы (и БПК, никогда не понимал тяги СССР придумывать новые типы кораблей) – в строю могло быть 17 1134А/Б, причем самый старый из них прослужил бы до 2004 года, если брать срок службы в 35 лет, самый молодой – до 2014 года. С более нового – 1155 в количестве 12 единиц, и 11551, корабли универсальные к моменту развала три единицы на стапелях. И само собой 956 – 25 единиц. Всего 57 эсминцев, даже если не строить больше ничего вообще, этого бы хватило на 20–30 лет, то есть до наших дней.
4. Атомный ракетный и подводный, даже по проектам в серии – это 50 ракетоносцев в строю и постройке, что позволяло неспеша списывать «Мурены», перестраивать в носители КР «Гранат» и прочего разного «Кальмары», сохраняя в строю 14 «Акул» и «Дельфинов». С АУГ могли бороться 6 670М и 19 949/А, чего более чем, особенно если допилить 670М под «Ониксы». Ну и многоцелевые – 28 «Щук», 21 «Щука Б», и 6 945. Здесь можно сказать одно – их даже слишком много: 130 АПЛ разных типов и классов даже избыточно. Причем избыточно минимум на два десятилетия, в течение которых можно было бы, не спеша, экспериментировать, загрузив мощности ремонтом и модернизацией имеющегося.
5. Дизельные ПЛ – тоже полный порядок – проект 877 24 лодки, плюс 641Б – 18 лодок, плюс возможность их постройки в любых потребных количествах. Даже не строя нового – более чем достаточно для своих целей и задач, особенно при условии модернизации под крылатые ракеты.
6. Фрегаты и корветы. Только фрегатов 1135 32 единицы, а еще строилось и готовилось к постройке пять 11540, впору устраивать распродажу... С корветами – проект 1166 уже в серии, строить – не перестроить, ну и МПК и МРК – просто много, очень много, плюс то, что еще на стапелях.
О тех же десантных кораблях и речи нет – три только УДК, 28 – 775 и старые добрые Тапиры, то же касательно тральщиков, катеров и прочего.
Одним словом, к 1991 году ситуация была уникальной – мы имели флот паритетный флоту США.
Имели развитую промышленность и уникальную возможность – минимум на десять лет (а то и на 20) остановиться, выработать новые концепции, оптимизировать и модернизировать имеющееся, не допуская социальной катастрофы, чем и стало сокращение ВМФ для моряков. При этом, даже отдельно взятая РФ, при условии наличия здравого смысла, могла сохранить ядро флота и его подводную и авианосную составляющие. Проблемы были бы, но та же Украина предлагала в 90-е, например, достройку «Лобова» и «Варяга», сильно рабочие кушать хотели. Сохранись страна – вариант другой: советский флот в 80-е реально менялся, он становился меньше количественно, но гораздо сильнее и эффективнее качественно.
Не сложилось, точнее – кто-то был заинтересован в другом. В итоге сейчас имеем тень того, что могло бы быть. А нынешние кораблестроительные программы, нацеленные на ВМФ, паритетный Англии и Франции, больше не потянуть.