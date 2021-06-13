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Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

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Накануне предстоящей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимир Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Джо Байденом. Глава российского государства считает, что руководству наших двух держав следует налаживать личные контакты.


Такое мнение он высказал на телеканале «Россия 1» в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Глава российского государства отметил, что РФ и США должны наладить прямой диалог и создать механизмы сотрудничества в тех сферах, где наши страны способны продуктивно совместно действовать, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают.

Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.

- отметил президент РФ.

Среди сфер, где Россия и Америка могли бы сотрудничать, Путин называл урегулирование конфликтов в различных регионах планеты, защиту окружающей среды и обеспечение глобальной стабильности.

Он отметил, что встречу с Байденом в Женеве он не станет считать напрасной, если в ходе диалога двум лидерам удастся выработать эффективные механизмы совместной работы по ряду направлений.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:23
    +1
    Поговорить-то есть о чём, много. Вот только на сколько минут разговора хватит Байдена, прежде, чем он баиньки уйдет. Ладно, что ничего не помнит, что пообещает, напомнят. Но тихий час - это святое.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 14:09
      +1
      Тут даже не в баиньках дело. Сколько уже с ними разговаривали, о многом и разном, с разными президентами США. И, даже о чем-то договаривались, как нам казалось. Но, со временем приходило понимание, что все достигнутые договоренности совершенно не исполняются ими. Тогда, возникает вопрос - а есть ли смысл, вообще, пытаться договариваться с ними о чем-то?
  2. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 13:26
    +11
    Мне кажется, сша не очень настроены на диалог и от данных переговоров нет смысла ждать прорывных результатов
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:31
      +3
      Ждать можно. Только вот не дождёмся...
    2. Torins
      Torins Сегодня, 13:38
      +1
      Им не выгодно налаживать с Россией хорошие отношения. На ненависти к России у них построена целая индустрия)
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:34
    +1
    Лучше бы он с Харрис встречался. Байден уже устанет к встрече настолько, что засыпать начнет прям на встрече. Чего от него ждать? Полосатоухие НИКАКИХ договоренностей не выполняют. И не собираются этого делать впредь. О чем говорить? Констатировать красные линии? Появление баз НАТО на территории 404 - немедленный демонтаж этой территории как самостоятельного государства. Ну и последнее предупреждение Польше. С Румынией. Достали уже, шавки.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:36
    +4
    Байден намерен с Путиным разговаривать с позиции силы.
    Разве это нормально?
    Сейчас в Госдепе США верховодит партия войны и с этой точки зрения и надо исходить ожидая результатов переговоров.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:38
    0
    Встреча ради встречи, договариваться значит идти на уступки а уступки не поймут ни в России ни в США. Так что встретятся, заверят что продолжут диалог, выразят надежду на конструктив, приедут домой и каждый будет дуть в свою дуду. Так что ждать чего более или менее стоящего от ЭТОЙ встречи не стоит.
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 13:38
    0
    Хм... а после встречи, они к нам в гости будут или мы к ним? Или опять в Европе на "нейтралке" встреча двух МИДов состоится?
    Вот 404-е голову себе сломают и языки отобьют в который раз. ))
  7. Petro_tut
    Petro_tut Сегодня, 13:44
    +1
    У нас никак не дойдет до руководства что у амеров нет единого центра принятия решений, там коллегиальность, и с Байдуном получится только договорится о том что надо пытаться договариваться о том что надо еще пытается начать договариаатся...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:02
    0
    Самое главное чтобы старичок Байден дожил до конца переговоров,разволнуется от реакции Путина на его заявления,и смотришь Харрис президнт.Ни чего не будет,по линии МИДа подготовки не было,разве что секретили,но это маловероетно в Госдепе кто то бы проболтался.
  9. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 14:03
    0
    Поговорят конструктивно.... Ни о чем не договоряться.
  10. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 14:07
    0
    Да и так ясно, что Байден уедет с саммита без Аляски.)))
  11. Ивановичев
    Ивановичев Сегодня, 14:12
    0
    Договорятся, если Путин на встречу вовремя явится.
  12. xorek
    xorek Сегодня, 14:13
    0
    Байден !!!Я так считаю