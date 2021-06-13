Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.

Накануне предстоящей встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимир Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Джо Байденом. Глава российского государства считает, что руководству наших двух держав следует налаживать личные контакты.Такое мнение он высказал на телеканале «Россия 1» в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.Глава российского государства отметил, что РФ и США должны наладить прямой диалог и создать механизмы сотрудничества в тех сферах, где наши страны способны продуктивно совместно действовать, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают.- отметил президент РФ.Среди сфер, где Россия и Америка могли бы сотрудничать, Путин называл урегулирование конфликтов в различных регионах планеты, защиту окружающей среды и обеспечение глобальной стабильности.Он отметил, что встречу с Байденом в Женеве он не станет считать напрасной, если в ходе диалога двум лидерам удастся выработать эффективные механизмы совместной работы по ряду направлений.