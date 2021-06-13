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Итальянский военный эксперт отнёс радар с АФАР к основным преимуществам истребителя МиГ-35

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Итальянские эксперты обсуждают возможности новейшего российского истребителя МиГ-35. Это лёгкий многоцелевой истребитель, который принято относить к промежуточному, между 4-м и 5-м, поколению боевых самолётов – 4++.


Итальянский военный обозреватель Маурисио Спарачино из Analisi Difesa, ссылаясь на данные от авиастроительной корпорации «МиГ», пишет о том, что МиГ-35 «находится на завершающей стадии испытаний». Отмечается, что МиГ-35 способен в итоге стать полноценной заменой истребителям МиГ-29 в составе российских ВКС.

Особое внимание в итальянской военно-тематической прессе обращается на передовой радар с АФАР, который устанавливается на новейших истребителях МиГ-35. Речь идёт о новой версии РЛС, относящихся к семейству «Жук».

Итальянские эксперты считают, что боевой потенциал самолёта МиГ-35 существенно выше, чем, например, у последних версий истребителей Су-30. При этом указывается на то, что сочетание вооружений и РЛС с АФАР превращают МиГ-35 в единственный лёгкий истребитель ВКС России, который способен в воздушном бою продемонстрировать определённое преимущество над зарубежными самолётами не только четвёртого, но также и пятого поколений. В частности, указывается на наличие у МиГ-35 возможностей превзойти в этом плане французский Rafale и даже американский F-35. В этом, как считается, новейшему МиГу может помочь сверхманевренность, которая достигается двумя двигателями с форсажной тягой до 10 тонн, что превосходит показатели двигателей, применяемых на «Рафалях».

Маурисио Спарачино:

Он оснащен радаром с АФАР Zhuk-MAE (одна из версий «Жука»), который весьма устойчив к радиоэлектронному противодействию. Это одно из основных преимуществ МиГ-35. Он имеет возможность атаковать четыре цели одновременно. У него усовершенствованная авионика, а возможность дозаправки в полёте позволяет увеличить радиус боевого применения.
Использованы фотографии:
РСК "МиГ"
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9 комментариев
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  1. Rageee
    Rageee Сегодня, 13:38
    +2
    а он есть хотя бы, этот самый российский афар?)
    если есть, то почему не выпускают серийно и не апгрейдят миг-29, су-30, су-35 ??
    а то про якобы существующий афар для миг-35 я слышу не один год, но его нет ни на одном серийном самолет ВКС, почему так?...
    отговорки типо пфары ничем не хуже не принимаются wink
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 14:00
      0
      Не всё сразу.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 14:14
      0
      отговорки типо пфары ничем не хуже не принимаются

      Пфффф ....
      Включил АФАР -светишься как новогодняя ёлка на всех радарах на огромной дальности , летаешь с ПФАР - и тебя гораздо труднее обнаружить ))))
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:16
      0
      Может ждут рофар и сразу с ним будут выпускть.
    4. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:16
      0
      почему не выпускают серийно и не апгрейдят миг-29, су-30, су-35 ??"

      29-й модернизировать не будут. После нескольких катастроф и аварий, выяснилось что сплав фюзеляжа не очень удачный и подвержен коррозии. Двигатель имеет низкий ресурс и дымный. Уже списали почти все 29-е. Навык модификации лишены этих недостатков и закупаются МО. Но главную ставку похоже сделали на БПЛА и новый лёгкий истребитель, который по слухам разрабатывается. А вот Су-30/35 пройдут модернизацию, на последний вроде поставят Белку.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:41
    +3
    35-й не такой и лёгкий, хотя, конечно, легче Су. Планы установки радаров с АФАР на ВСЕ российские истребители поколения 4++ озвучивались. Завод по выпуску антенн строительством заканчивается. В ближнем Подмосковье. Ждём-с!!! До них начинает доходить, что "Не все коту творог, когда и мордой об порог..." wassat
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Завод по выпуску антенн

      Антенн???
      В ничего не путаете?
      Зачем радару с АФАР антенны? Ему мощные генераторы и чувствительные приемники нужны. Много генераторов, и много приёмников.
  3. Трикстер
    Трикстер Сегодня, 14:04
    0
    Итальянские эксперты считают, что боевой потенциал самолёта МиГ-35 существенно выше, чем, например, у последних версий истребителей Су-30.

    Уровень экспертов просто экспертен.
  4. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:12
    0
    Так вроде в наши ВКС новые МиГи должны идти без АФАР.
    Дорого это для нашей армии, бюджет не тянет.