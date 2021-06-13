Итальянский военный эксперт отнёс радар с АФАР к основным преимуществам истребителя МиГ-35

Он оснащен радаром с АФАР Zhuk-MAE (одна из версий «Жука»), который весьма устойчив к радиоэлектронному противодействию. Это одно из основных преимуществ МиГ-35. Он имеет возможность атаковать четыре цели одновременно. У него усовершенствованная авионика, а возможность дозаправки в полёте позволяет увеличить радиус боевого применения.

Итальянские эксперты обсуждают возможности новейшего российского истребителя МиГ-35. Это лёгкий многоцелевой истребитель, который принято относить к промежуточному, между 4-м и 5-м, поколению боевых самолётов – 4++.Итальянский военный обозреватель Маурисио Спарачино из Analisi Difesa, ссылаясь на данные от авиастроительной корпорации «МиГ», пишет о том, что МиГ-35 «находится на завершающей стадии испытаний». Отмечается, что МиГ-35 способен в итоге стать полноценной заменой истребителям МиГ-29 в составе российских ВКС.Особое внимание в итальянской военно-тематической прессе обращается на передовой радар с АФАР, который устанавливается на новейших истребителях МиГ-35. Речь идёт о новой версии РЛС, относящихся к семейству «Жук».Итальянские эксперты считают, что боевой потенциал самолёта МиГ-35 существенно выше, чем, например, у последних версий истребителей Су-30. При этом указывается на то, что сочетание вооружений и РЛС с АФАР превращают МиГ-35 в единственный лёгкий истребитель ВКС России, который способен в воздушном бою продемонстрировать определённое преимущество над зарубежными самолётами не только четвёртого, но также и пятого поколений. В частности, указывается на наличие у МиГ-35 возможностей превзойти в этом плане французский Rafale и даже американский F-35. В этом, как считается, новейшему МиГу может помочь сверхманевренность, которая достигается двумя двигателями с форсажной тягой до 10 тонн, что превосходит показатели двигателей, применяемых на «Рафалях».Маурисио Спарачино: